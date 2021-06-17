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Таня Боброва

Ограничения для бизнеса в Москве продлят как минимум до 27 июня Статьи редакции

Среди обсуждаемых инициатив — введение свободных от Covid-19 зон в ресторанах и на фуд-кортах.

36 36 комментариев
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«Мэр сказал, что ограничения, касающиеся бизнеса, будут продлены пока до конца следующей недели. Фуд-корты будут работать только на доставку. Все детское будет закрыто. И уличное тоже», — рассказала Forbes основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, которая участвовала в совещании в мэрии.

Действующие ограничения продлят минимум на неделю, подтвердили изданию ещё два участника совещания. Основатель ресторанов «Дорогая, я перезвоню», «Русалочка Суши» и других Дмитрий Левицкий, который был на встрече, написал в своём Telegram-канале, что «по пандемии позитивных прогнозов нет».

По словам источников Forbes, власти готовят официальный документ. В мэрии пока не ответили на запрос издания.

Левицкий также рассказал, что бизнес договорился с властями о вакцинации мигрантов, которая начнётся «не позднее 7 июля», а заведения с менее 60% привитых от Covid-19 работников «скорее всего будут закрывать». Он также подтвердил, что компании смогут отстранить сотрудника от работы без зарплаты, если он отказывается прививаться.

Обсудили эксперимент по общественным зонам, свободным от Covid-19. Вроде начнём! На первом этапе заведения смогут начать пускать внутрь только гостей с прививками. Всем, кто привился будет генериться QR-код на Госуслугах. Гость показывает его на входе вместе с паспортом.

В таком случае заведение может не проверять температуру на входе, не соблюдать дистанцию и работать после 23:00, а гости могут быть без масок и перчаток. […] По этому эксперименту вопросов ещё миллион, буду рассказывать по ходу.

Дмитрий Левицкий

Президент Союза торговых центров России, Белоруссии, Казахстана Булат Шакиров добавил в Telegram, что предложение о свободных от Covid-19 зонах «взято в работу», рестораны и фуд-корты ждут ответа «в ближайшее время». «Решается вопрос о вакцинации наших трудовых мигрантов не граждан России», — уточнил он.

Какие сейчас есть ограничения в Москве

С 12 по 20 июня в Москве объявлены «нерабочие дни» для тех компаний, которые обычно не работают в выходные. Сергей Собянин рекомендовал компаниям перевести на удалёнку 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте старше 65 лет и с хроническими заболеваниями (кроме привитых от коронавируса).

Временно ограничена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, ночная работа ресторанов и клубов за исключением работы навынос и введены другие ограничения.

В городе также объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и некоторых других. За отказ грозят штрафы.

#новость #москва #третьяволна

36 36 комментариев
7
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36 комментариев
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Волшебный Петя

10

Нормас москвичей так прижали... 

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Андрей Бирюков

Волшебный
28

Скоро премьера во всех городах России 😄

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Григорий Соколов

Волшебный
2

Я вот не пойму почему не обсуждается тема того что ВСЕ забили ХЕР на эти нерабочие дни и вся Москва работает в штатном режиме (кроме ресторанов/кафе/фудкортов и т.д.)

Ответить

Волшебный Петя

Григорий
0

Ну так тогда экстремизм припишут

Ответить

Irina Gagina

Волшебный
0

Сейчас всех повыжимают с рынка, останутся как в советское время несколько ресторанов, несколько кафе и т.д., и владельцы будут те, кто нужно. Всё катится по наклонной....

Ответить

Роман Дегтярев

Волшебный
0

То ли ещё будет, нам не впервой такое наблюдать(

Ответить

Артур Анатольевич Ротарь

6

Всем пива за счёт заведения 3.0. Бинго 👏

Ответить

Nufer

Артур
0

Почему 3.0? 5.0 вроде

Ответить

Alexey Betev

3

Поражаюсь как Анастасия кафе «Андерсон» везде успевает и регулярно в инфополе светится

Ответить

Валентин Колосов

Alexey
3

А чего удивительного? Хорошо работает PR-служба и она сама понимает ценность. Это, кстати, показатель для бизнеса — зачем нужен пиар. 

Ответить

One Geek

Валентин
0

Поговорку где-то слышал: пиар до думского кресла доведет.

Ответить

Волшебный Петя

One
0

- как думаешь, где самые красивые мужчины?
- конечно, в Госдуме. Недавно там была, так рот весь день не закрывала

Ответить

Канищев Максим

3

На что не пойдёшь чтобы заставить людей вакцинироваться. Хотя это может быть опять очередная победа над короновирусом перед выборами.

Ответить

Julia Eronina

Канищев
1

Да мы же только в мае его победили

Ответить

Александр Блохин

1

Ждём, когда другие регионы подтянутся. Петербург в частности.

Ответить

Semyashkin Oleg

Александр
3

Питер закроют после евро)

Ответить

Роман Дегтярев

Александр
0

Что-то мне подсказывает что все точно не подтянуться, а в случае с другими крупными городами вроде Питера, то я не думаю что там будет такая же жесть. В апреле прошлого года я ничего такого не помню там по крайней мере. 

Ответить

Анон Плиз

Александр
0

Там разгильдяйство сплошное, так что не грозит ничего))

Ответить

Nikolay Kenig

0

экономика рф - RIP

Ответить

Нина Парамонова

Nikolay
0

Год назад говорили тоже самое 

Ответить

Stanislav Kupriyanov

–6

Правильно: не хотите по-хорошему, будет по-плохому.

в Израиле давно все ограничения сняли, в Калифорнии почти все сняли. Но мы же умнее, чем какие-то там израильтяне или американцы, русского человека не проведешь! После вакцины вырастут рога и копыта имени Сороса!

Ответить

Julia Eronina

Stanislav
1

Это что же, вы говорите, что американцы умнее нас? А вы ни инагент часом?

Ответить

Евгений Бв

Stanislav
1

Как же вы задолбали уже всех, прививочники 

Ответить

Igor Tarasov

0

За чей счёт банкет? 

Ответить

One Geek

Igor
0

В том числе за ваш. И мой.

Ответить

Julia Eronina

0

Только сегодня обсуждали с друзьями из сетевого общепита, что если запрет продлится больше недели, то у них будут большие проблемы.
Ну и вот.

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

А хоть что-нибудь реально хорошее в России происходило в последние пару лет на уровне всей страны? Ковидные ограничения, дико выросшие на всё цены, прощание со свободой слова, репрессии, ушедшая в космос недвижимость... Чему вообще можно порадоваться в России? Без сарказма.

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Родион Галанев

Konstantin_Andr…
0

Не раскачивайте! Если серьезно, сам задумался.

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Анон Плиз

Konstantin_Andr…
0

Нефть и остальное сырье на хаях жи))

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Кирилл Далинин

0

Так что с теми, у которых и так высокий уровень антител?

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Максим Самойлов

0

Временное ограничение  работы детских игровых комнат вот это не хорошо. Надеюсь не на долго.

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Родион Галанев

0

Всем, кто привился будет генериться QR-код на Госуслугах. Гость показывает его на входе вместе с паспортом.

Когда мы уже отвяжемся от бумажных документов идентификации личности.

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Владимир Толстиков

Md
0

GPT-3 уже и в спам-ботах используется (вы находитесь здесь)

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Галина Гузь

0

Совсем новости не веселят. Лето такое лето.

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Тимофей Айрих

0

Всё равно всё по тихонько, молча будет работать. Как то нужно выживать

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Julia Eronina

Donna
0

@Инспектор 

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