Обсудили эксперимент по общественным зонам, свободным от Covid-19. Вроде начнём! На первом этапе заведения смогут начать пускать внутрь только гостей с прививками. Всем, кто привился будет генериться QR-код на Госуслугах. Гость показывает его на входе вместе с паспортом.

В таком случае заведение может не проверять температуру на входе, не соблюдать дистанцию и работать после 23:00, а гости могут быть без масок и перчаток. […] По этому эксперименту вопросов ещё миллион, буду рассказывать по ходу.