Ограничения для бизнеса в Москве продлят как минимум до 27 июня Статьи редакции
Среди обсуждаемых инициатив — введение свободных от Covid-19 зон в ресторанах и на фуд-кортах.
«Мэр сказал, что ограничения, касающиеся бизнеса, будут продлены пока до конца следующей недели. Фуд-корты будут работать только на доставку. Все детское будет закрыто. И уличное тоже», — рассказала Forbes основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, которая участвовала в совещании в мэрии.
Действующие ограничения продлят минимум на неделю, подтвердили изданию ещё два участника совещания. Основатель ресторанов «Дорогая, я перезвоню», «Русалочка Суши» и других Дмитрий Левицкий, который был на встрече, написал в своём Telegram-канале, что «по пандемии позитивных прогнозов нет».
По словам источников Forbes, власти готовят официальный документ. В мэрии пока не ответили на запрос издания.
Левицкий также рассказал, что бизнес договорился с властями о вакцинации мигрантов, которая начнётся «не позднее 7 июля», а заведения с менее 60% привитых от Covid-19 работников «скорее всего будут закрывать». Он также подтвердил, что компании смогут отстранить сотрудника от работы без зарплаты, если он отказывается прививаться.
Президент Союза торговых центров России, Белоруссии, Казахстана Булат Шакиров добавил в Telegram, что предложение о свободных от Covid-19 зонах «взято в работу», рестораны и фуд-корты ждут ответа «в ближайшее время». «Решается вопрос о вакцинации наших трудовых мигрантов не граждан России», — уточнил он.
Какие сейчас есть ограничения в Москве
С 12 по 20 июня в Москве объявлены «нерабочие дни» для тех компаний, которые обычно не работают в выходные. Сергей Собянин рекомендовал компаниям перевести на удалёнку 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте старше 65 лет и с хроническими заболеваниями (кроме привитых от коронавируса).
Временно ограничена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, ночная работа ресторанов и клубов за исключением работы навынос и введены другие ограничения.
В городе также объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и некоторых других. За отказ грозят штрафы.
Я вот не пойму почему не обсуждается тема того что ВСЕ забили ХЕР на эти нерабочие дни и вся Москва работает в штатном режиме (кроме ресторанов/кафе/фудкортов и т.д.)
Сейчас всех повыжимают с рынка, останутся как в советское время несколько ресторанов, несколько кафе и т.д., и владельцы будут те, кто нужно. Всё катится по наклонной....
Всем пива за счёт заведения 3.0. Бинго 👏
Поражаюсь как Анастасия кафе «Андерсон» везде успевает и регулярно в инфополе светится
А чего удивительного? Хорошо работает PR-служба и она сама понимает ценность. Это, кстати, показатель для бизнеса — зачем нужен пиар.
На что не пойдёшь чтобы заставить людей вакцинироваться. Хотя это может быть опять очередная победа над короновирусом перед выборами.
Ждём, когда другие регионы подтянутся. Петербург в частности.
Что-то мне подсказывает что все точно не подтянуться, а в случае с другими крупными городами вроде Питера, то я не думаю что там будет такая же жесть. В апреле прошлого года я ничего такого не помню там по крайней мере.
экономика рф - RIP
Правильно: не хотите по-хорошему, будет по-плохому.
в Израиле давно все ограничения сняли, в Калифорнии почти все сняли. Но мы же умнее, чем какие-то там израильтяне или американцы, русского человека не проведешь! После вакцины вырастут рога и копыта имени Сороса!
Это что же, вы говорите, что американцы умнее нас? А вы ни инагент часом?
За чей счёт банкет?
Только сегодня обсуждали с друзьями из сетевого общепита, что если запрет продлится больше недели, то у них будут большие проблемы.
Ну и вот.
А хоть что-нибудь реально хорошее в России происходило в последние пару лет на уровне всей страны? Ковидные ограничения, дико выросшие на всё цены, прощание со свободой слова, репрессии, ушедшая в космос недвижимость... Чему вообще можно порадоваться в России? Без сарказма.
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Временное ограничение работы детских игровых комнат вот это не хорошо. Надеюсь не на долго.
Всем, кто привился будет генериться QR-код на Госуслугах. Гость показывает его на входе вместе с паспортом.
Когда мы уже отвяжемся от бумажных документов идентификации личности.
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