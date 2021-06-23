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Евгения Евсеева

Бурятия первой из регионов объявила локдаун на две недели Статьи редакции

В регионе с 27 июня по 11 июля запретят деятельность всех предприятий и введут «нерабочие дни».

29 29 комментариев
3523 просмотров

На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, пишет ТАСС со ссылкой на заявление оперштаба. Также в регионе на этот период ввели режим «нерабочих дней».

Исключения:

  • Жизнеобеспечивающие службы.
  • Продуктовые магазины и торговые организации, продающие товары первой необходимости.
  • Аптеки.
  • Службы ЖКХ.
  • Общественный транспорт.
  • Средства массовой информации.

Также дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, заявили в оперштабе. С начала июня число госпитализированных с Covid-19 в регионе увеличилось в 3,4 раза.

23 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вводить локдаун по всей стране не планируют, сообщают РИА «Новости».

#новость #covid19 #третьяволна

29 29 комментариев
6
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Ilya Brin

31

Исключения:

Ж изнеобеспечивающие службы
О бщественный транспорт
П родуктовые магазины и торговые организации
А птеки

Нам что-то пытаются сказать, но пока не понятно 🤔

Ответить

Алексей Ирхин

Ilya
0

Понятно

Ответить

Сталинский Валера

14

По всей стране не введут - Володька такой указ не подпишет.
Просто в каждом регионе губернатор 'по собственной инициативе' введёт. 
Но Володька ни причём. 

Ответить

Михаил Анюков

Сталинский
0

В Москве точно введут, я уверен, а остальные города меня мало интересуют. 

Ответить

Дмитрий Горбенко

10

2020-2021, можем повторить

Ответить

Небольшой жёлтый робот

10

вводить его по всей стране не будут

Значит, будут. Скриньте 

Ответить

selecadm

Небольшой
2

Скриньте

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Небольшой
0

И да, буряты сила 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Небольшой
1
Ответить

Владислав

2

Пора на время слинять за город. Пока очередное обострение маразма не перейдет в ремиссию.

Ответить

Oleg Berezan

3

Сильно…
Сейчас это звучит так, как коронавирусный каминг-аут: по телевизору-то мы его уже победили.

Ответить

Андрей Волхонский

–4

Потрясающая трусость. 

Ответить

Тарас Мукин

Андрей
5

Я мужикам на производстве тоже говорю: каски — маразм, лишняя трата денег. Главное — не бояться!

Ответить

Андрей Гришин

Тарас
1

Мастер аналогий, тренируйтесь больше

Ответить

Дмитрий Малахов

Тарас
0

лучше не так
а "кушать вам не надо" , "коммуналку платите" а зарабатывать нельзя - "крысу тошнит"

Ответить

Александр Якунин

Андрей
0

Обоснуете?

Ответить

Станислав Передельский

Александр
4

Обоснуете?

Конечно нет )) Это универсальная фраза для любого топика, которая не требует обоснования. Заходишь в топ про Морган Стенли - и там "Потрясающая трусость." - и все думают "ого, и правда, какой смелый коммент". Потом в топик про Айтишников "Потрясающая трусость.". И все думают "да, красава, так их". 

В общем, настоящий джентльмен должен верить в эту фразу по умолчанию, и не спрашивать, к чему это, чтобы не ставить другого джентльмена в неудобную ситуацию ))) Фу таким быть )))

Ответить

Игорь

1

А ничего что в Москве такое уже недавно недельку было? Почему тогда первый регион?

Ответить

Валентин Колосов

Игорь
0

Не было в Москве локдауна, всё работало. 

Ответить

Игорь

Валентин
0

"Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

Тоже самое было и в Указе Мэра Москвы, что объявить режим нерабочих дней для всех организаций кроме организаций указанных в таком пункте такого закона где как раз всё это перечислено.

Ответить

Александр

Игорь
1

Путаете.  Указ мэра содержал абсолютно иной смысл)) бизнес на этот указ положил большой и толстый.  "Компании, входящие в структуру Инчкейп Россия, являются непрерывно действующими организациями, в связи с этим, ограничения, установленные пунктом 11 Указа Мэра Москвы, не распространяются на сотрудников, работающих по основному графику работы (пятидневка), работа продолжается в обычном режиме"

Ответить

Андрей Симаков

Алексан…
–1

Большинство не работало. Причем здесь инчкейп какой-то

Ответить

Sergey Nikitin

Игорь
0

Недавно было не такое. По сути все работало, кроме фудкортов в ТЦ. Хотя в том же Авиапарке все кафе прекрасно работали.

Ответить

Александр Кулешов

Sergey
0

Странные меры. Вот у нас возле метро ТЦ, а через дорогу макдональдс отдельно.  В итоге мак в тц не работает,  а он же отдельно стоящий работает без ограничений.  Логика где?!

Ответить

Sergey Nikitin

Алексан…
0

"Найди логику в запретах" - это отдельная увлекательная игра ;)

Ответить

Darya Svetikova

1

а магазины с кондиционерами и вентиляторами тоже закроют?

Ответить

Андрей Мешков

1

Хананамити

Ответить

Комментарий удален

Oleg Solovev

0

Ну все, начинается..(

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Алексей Ключерев

0

Ну хоть в чём-то Бурятия первая

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