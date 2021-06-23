Бурятия первой из регионов объявила локдаун на две недели Статьи редакции
В регионе с 27 июня по 11 июля запретят деятельность всех предприятий и введут «нерабочие дни».
На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, пишет ТАСС со ссылкой на заявление оперштаба. Также в регионе на этот период ввели режим «нерабочих дней».
Исключения:
- Жизнеобеспечивающие службы.
- Продуктовые магазины и торговые организации, продающие товары первой необходимости.
- Аптеки.
- Службы ЖКХ.
- Общественный транспорт.
- Средства массовой информации.
Также дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, заявили в оперштабе. С начала июня число госпитализированных с Covid-19 в регионе увеличилось в 3,4 раза.
23 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вводить локдаун по всей стране не планируют, сообщают РИА «Новости».
Исключения:
Ж изнеобеспечивающие службы
О бщественный транспорт
П родуктовые магазины и торговые организации
А птеки
Нам что-то пытаются сказать, но пока не понятно 🤔
В Москве точно введут, я уверен, а остальные города меня мало интересуют.
вводить его по всей стране не будут
Значит, будут. Скриньте
И да, буряты сила
Пора на время слинять за город. Пока очередное обострение маразма не перейдет в ремиссию.
Сильно…
Сейчас это звучит так, как коронавирусный каминг-аут: по телевизору-то мы его уже победили.
Потрясающая трусость.
Я мужикам на производстве тоже говорю: каски — маразм, лишняя трата денег. Главное — не бояться!
лучше не так
а "кушать вам не надо" , "коммуналку платите" а зарабатывать нельзя - "крысу тошнит"
Обоснуете?
Обоснуете?
Конечно нет )) Это универсальная фраза для любого топика, которая не требует обоснования. Заходишь в топ про Морган Стенли - и там "Потрясающая трусость." - и все думают "ого, и правда, какой смелый коммент". Потом в топик про Айтишников "Потрясающая трусость.". И все думают "да, красава, так их".
В общем, настоящий джентльмен должен верить в эту фразу по умолчанию, и не спрашивать, к чему это, чтобы не ставить другого джентльмена в неудобную ситуацию ))) Фу таким быть )))
А ничего что в Москве такое уже недавно недельку было? Почему тогда первый регион?
Не было в Москве локдауна, всё работало.
"Режим нерабочих дней введен в Республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.
Тоже самое было и в Указе Мэра Москвы, что объявить режим нерабочих дней для всех организаций кроме организаций указанных в таком пункте такого закона где как раз всё это перечислено.
Путаете. Указ мэра содержал абсолютно иной смысл)) бизнес на этот указ положил большой и толстый. "Компании, входящие в структуру Инчкейп Россия, являются непрерывно действующими организациями, в связи с этим, ограничения, установленные пунктом 11 Указа Мэра Москвы, не распространяются на сотрудников, работающих по основному графику работы (пятидневка), работа продолжается в обычном режиме"
Недавно было не такое. По сути все работало, кроме фудкортов в ТЦ. Хотя в том же Авиапарке все кафе прекрасно работали.
Странные меры. Вот у нас возле метро ТЦ, а через дорогу макдональдс отдельно. В итоге мак в тц не работает, а он же отдельно стоящий работает без ограничений. Логика где?!
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