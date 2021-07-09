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Nazigul Jusupova

Китайские фермеры начали зарабатывать миллионы юаней на прямых эфирах в местном аналоге TikTok Статьи редакции

Они стали популярны, так как городские жители ностальгируют по природе и не доверяют продуктам в магазине.

14 14 комментариев
1495 просмотров

Авторы контента из сельской местности на видеоплатформе Douyin за год начали зарабатывать в 15 раз больше, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию ByteDance, которая владеет приложением.

Douyin — это китайский аналог TikTok и количество фермеров в соцсети быстро растет. По данным за март 2021 года, на Douyin число пользователей с сельскохозяйственным контентом, у которых более 10 тысяч подписчиков, выросло в шесть раз по сравнению с 2020 годом.

Эксперты и стримеры объясняют популярность такого контента тем, что многие городские жители ностальгируют по природе, не доверяют продуктам на прилавках и просто получают удовольствие от просмотра видео про фермеров.

По словам доцента финансов Сингапурского университета управления Хао Лян, сельское хозяйство — один из наиболее важных секторов в Китае.

Фермер Цзинь Говэй (Jin Guowei) раньше продавал фрукты туристам на улице. Теперь на его аккаунт «Брат Гранат» (Brother Pomegranate) подписаны 7,3 млн подписчиков, а за 2020 год он заработал с продаж 300 млн юаней ($46 млн).

«Брат Гранат» Цзинь Говэй во время эфира Лян Тайпин (Liang Taiping)

У Го Чэнчэн (Guo Chengcheng) 2,5 млн подписчиков. Она принимает до 50 тысяч заказов во время прямых эфиров и зарабатывает не менее 9 млн юаней в месяц.

Го Чэнчэн (Guo Chengcheng) продаёт персики во время прямого эфира Го Сюйфэн (Guo Xufeng)

В Douyin сообщили, что будут поддерживать фермеров, которые создают контент. Теперь задача фермеров удержать поклонников, пишет Bloomberg.

Фермеры из Китая обычно используют приложение для коротких видео Kuaishou, где они делятся с подписчиками своими повседневными делами и продают продукты.

#douyin

14 14 комментариев
10
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14 комментариев
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Дмитрий

8

Китайский аналог tiktok? Пардон, а чей же тогда сам tiktok

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Алина Евсенкова

Дмитрий
1

Китайский аналог китайского тиктока. Что непонятного то собственно? 

Ответить

Сергей Щукин

4

Брат Гранат - настолько круче звучит по-русски, что даже непонятно, зачем он его так назвал на английском 🤔😁

Ответить

Джон Картошкин

Сергей
0

Пришло время и мой ник пустить в дело

Ответить

Noname

3

Ждём российских фермеров в тик ток

Ответить

Валентин Самофалов

Noname
0

Наши и в Ютубе не плохо зарабатывают) но до китайцев конечно долеко.

Ответить

Алина Евсенкова

Noname
0

Так уже есть

Ответить

Джон Картошкин

Noname
0

Кстати, не знаю чего ВкусВилл тупит. Я бы смотрел как их партнёры растят помидоры.

Ответить

Yury Kotov

0

Все дело в очень быстрой дешевой доставке

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Елизавета Дроздова

0

Эхххх, скоро и наши подхватят

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Елена Аронова

0

Круто!

Ответить

Алексей Гуторов

0

Игорь Растеряев так глядишь, скоро на гатроли по Китаю поедет
с песней Комбайнеры ))
https://youtu.be/_RLUntrViCo

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Сергей Никитин

0

А потом туда придут профессиональные блогеры и все засрут.

Ответить

Джон Картошкин

0

2032. Захожу в ТикТок.

- Кому персики!
- Дыни и арбузы!!!
- Не проходите мимо!

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