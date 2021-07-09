Они стали популярны, так как городские жители ностальгируют по природе и не доверяют продуктам в магазине.

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Авторы контента из сельской местности на видеоплатформе Douyin за год начали зарабатывать в 15 раз больше, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию ByteDance, которая владеет приложением.

Douyin — это китайский аналог TikTok и количество фермеров в соцсети быстро растет. По данным за март 2021 года, на Douyin число пользователей с сельскохозяйственным контентом, у которых более 10 тысяч подписчиков, выросло в шесть раз по сравнению с 2020 годом.

Эксперты и стримеры объясняют популярность такого контента тем, что многие городские жители ностальгируют по природе, не доверяют продуктам на прилавках и просто получают удовольствие от просмотра видео про фермеров.

По словам доцента финансов Сингапурского университета управления Хао Лян, сельское хозяйство — один из наиболее важных секторов в Китае.

Фермер Цзинь Говэй (Jin Guowei) раньше продавал фрукты туристам на улице. Теперь на его аккаунт «Брат Гранат» (Brother Pomegranate) подписаны 7,3 млн подписчиков, а за 2020 год он заработал с продаж 300 млн юаней ($46 млн).

«Брат Гранат» Цзинь Говэй во время эфира Лян Тайпин (Liang Taiping)

У Го Чэнчэн (Guo Chengcheng) 2,5 млн подписчиков. Она принимает до 50 тысяч заказов во время прямых эфиров и зарабатывает не менее 9 млн юаней в месяц.

Го Чэнчэн (Guo Chengcheng) продаёт персики во время прямого эфира Го Сюйфэн (Guo Xufeng)

В Douyin сообщили, что будут поддерживать фермеров, которые создают контент. Теперь задача фермеров удержать поклонников, пишет Bloomberg.