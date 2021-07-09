Китайские фермеры начали зарабатывать миллионы юаней на прямых эфирах в местном аналоге TikTok Статьи редакции
Они стали популярны, так как городские жители ностальгируют по природе и не доверяют продуктам в магазине.
Авторы контента из сельской местности на видеоплатформе Douyin за год начали зарабатывать в 15 раз больше, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию ByteDance, которая владеет приложением.
Douyin — это китайский аналог TikTok и количество фермеров в соцсети быстро растет. По данным за март 2021 года, на Douyin число пользователей с сельскохозяйственным контентом, у которых более 10 тысяч подписчиков, выросло в шесть раз по сравнению с 2020 годом.
Эксперты и стримеры объясняют популярность такого контента тем, что многие городские жители ностальгируют по природе, не доверяют продуктам на прилавках и просто получают удовольствие от просмотра видео про фермеров.
По словам доцента финансов Сингапурского университета управления Хао Лян, сельское хозяйство — один из наиболее важных секторов в Китае.
Фермер Цзинь Говэй (Jin Guowei) раньше продавал фрукты туристам на улице. Теперь на его аккаунт «Брат Гранат» (Brother Pomegranate) подписаны 7,3 млн подписчиков, а за 2020 год он заработал с продаж 300 млн юаней ($46 млн).
У Го Чэнчэн (Guo Chengcheng) 2,5 млн подписчиков. Она принимает до 50 тысяч заказов во время прямых эфиров и зарабатывает не менее 9 млн юаней в месяц.
В Douyin сообщили, что будут поддерживать фермеров, которые создают контент. Теперь задача фермеров удержать поклонников, пишет Bloomberg.
Фермеры из Китая обычно используют приложение для коротких видео Kuaishou, где они делятся с подписчиками своими повседневными делами и продают продукты.
Китайский аналог tiktok? Пардон, а чей же тогда сам tiktok
Китайский аналог китайского тиктока. Что непонятного то собственно?
Брат Гранат - настолько круче звучит по-русски, что даже непонятно, зачем он его так назвал на английском 🤔😁
Ждём российских фермеров в тик ток
Наши и в Ютубе не плохо зарабатывают) но до китайцев конечно долеко.
Кстати, не знаю чего ВкусВилл тупит. Я бы смотрел как их партнёры растят помидоры.
Игорь Растеряев так глядишь, скоро на гатроли по Китаю поедет
с песней Комбайнеры ))
https://youtu.be/_RLUntrViCo
2032. Захожу в ТикТок.
- Кому персики!
- Дыни и арбузы!!!
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