Сколько приносит глэмпинг под Москвой и как он устроен: пример «Под небом» — его строили с MVP и сразу делали «как надо» Статьи редакции
В июле он принёс 13 млн рублей выручки, а по итогам сезона компания рассчитывает получить более 40 млн рублей.
На самоизоляции в 2020 году Сергей Петров и Антон Сержантов решили попробовать себя в туризме. Они много лет занимались стартапами и после короткого исследования поняли, что смогут быстро запустить глэмпинг.
К строительству партнёры подошли как к запуску очередного проекта: проверили спрос и получили первые бронирования, когда на участке ещё ничего не было. Потом протестировали MVP: приняли гостей в первых номерах, пока достраивались остальные.
В августе 2020 года стройка закончилась. С тех пор 12 номеров глэмпинга «Под небом» заполнялись каждые выходные до закрытия сезона в октябре. «Чтобы к тебе приехал гость, надо ответить на три его главных вопроса: где и как я буду жить, что я буду есть, и чем я буду заниматься», — объясняет Петров.
Почему предприниматели вместо ИТ-стартапа открыли глэмпинг
Сергей Петров и Антон Сержантов занимаются бизнесом больше 10 лет. Они разрабатывали ИТ-продукты для медиа, делали сайты и запускали другие проекты.
В пандемию партнёры поняли, что устали от диджитала, которым занимались много лет. Им захотелось придумать проект в другой сфере.
В начале мая 2020 года партнёры запустили рекламу в соцсетях, которая вела на страницу для предварительной брони номеров, и быстро получили первые заявки.
Деньги на строительство взяли у инвесторов, которых изначально привлекали на другой ИТ-проект. Сумму вложений и имена инвесторов Петров не называет.
При запуске глэмпинга партнёры также ориентировались на личный опыт путешествий и примеры хорошего сервиса в разных странах. При этом ни в одном глэмпинге до открытия «Под небом» они не бывали.
Петров и Сержантов вдохновились концепцией испанских государственных отелей — парадоров. Они располагаются в замках или в уникальных природных зонах, например, на вулканическом плато. Посетители таких отелей живут в популярных туристических местах, куда другим нужно добираться.
Как выбирали участок и запустились
Пока в Москве и Подмосковье весной 2020 года действовали пандемийные ограничения, партнёры искали участок. Сержантов осмотрел на катере берега водохранилищ к северу от Москвы — от Клязьминского до Икшинского — и отметил на карте 100 потенциальных участков.
Потом предприниматели обошли их по земле: осмотрели подъездные дороги и виды, оценили коммуникации и расходы на подключение интернета, электричества и воды. Потом по этим критериям составили шорт-лист.
Дальше они стали искать владельцев участков. Первой в списке была советская турбаза, которая принадлежала корпорации — с ней договориться не удалось. Партнёры по очереди общались с собственниками земли из шорт-листа и в итоге арендовали государственный участок на 49 лет на берегу Пестовского водохранилища в Подмосковье в 35 км от МКАД. Стоимость аренды Петров не разглашает.
На оформление и передачу участка ушло несколько недель, и с 15 июня 2020-го партнёры начали работать. Сначала наняли бригаду для вывоза мусора и восстановили подъездную дорогу. Затем провели электричество, интернет и воду, сделали общие зоны — ресторан, пляж, пирс, дорожки.
Строителей, дизайнеров и других специалистов предприниматели находили по своим контактам или через знакомых, а стройкой управляли сами.
Они посчитали, что каждые выходные могут зарабатывать несколько сотен тысяч рублей выручки и старались быстрее закончить стройку. Чтобы найти оптимальный вариант, они предлагали сделать одну и ту же небольшую задачу разным специалистам и потом сравнивали результат.
Через четыре недели после начала стройки — 17 июля 2020 года — глэмпинг «Под небом» принял гостей. Тогда были построены только первые номера из 12 планируемых.
Для лагеря партнёры выбрали сафари-тенты. На деревянный помост рабочие устанавливали каркас из круглого бруса, а сверху набрасывали европейский ПВХ-тент.
Шатры удалены друг от друга, поэтому строители не мешали отдыхающим. В начале августа владельцы достроили все 12 номеров. В палатке может разместиться семья с детьми — на складах есть дополнительные кровати. Также в глэмпинг можно взять питомцев весом до 20 кг.
Санузлы находятся в отдельных зданиях — за каждым номером закреплена своя кабинка, которая закрывается на ключ. В ней есть душевая, раковина, туалет, полотенца, фены и гигиенические наборы для душа.
Вложения в строительство, расходы и выручка
На все работы от вывоза мусора до строительства деревянных лестниц предприниматели потратили 30 млн рублей.
- Общие зоны, электричество, санузлы, Wi-Fi и отопление — 22-24 млн рублей.
- Номерной фонд — 6-8 млн рублей. Один сафари-тент от компании «Дикий дом» стоит 250 тысяч рублей. Каждый готовый номер с деревянным помостом и лестницей, мебелью, дизайном и электричеством обошёлся в 600-700 тысяч рублей.
По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году юрлицо компании с августа по октябрь выручило 8 млн рублей. Чистая прибыль — 131 тысяча рублей.
На подготовку к открытию сезона в 2021 году владельцы глэмпинга потратили меньше 1 млн рублей. Сделали мелкий ремонт, обновили спортивный инвентарь и мебель.
В июле 2021 года выручка компании составила 13 млн рублей, а чистая прибыль — больше трети от этой суммы. «Под небом» планирует закрыть сезон 2021-го 3 октября с годовой выручкой около 40-45 млн рублей. Окупить первоначальные вложения в проект партнёры рассчитывают за три года.
- В выходные одна ночь в отеле стоит 23,5 тысячи с человека.
- Бронирование номера сразу на два выходных дня — 17,5 тысяч за сутки с гостя.
- Бронирование от двух будних дней — 14 тысяч за ночь с человека.
- Бронирование от четырёх будних дней — 12 тысяч за ночь.
На постоянные расходы глэмпинга уходит около 30% месячной выручки. Они варьируются от месяц к месяцу, поэтому точных сумм владельцы «Под небом» не называют.
- Коммунальные платежи — несколько сотен тысяч рублей в месяц.
- Реклама в Facebook и Instagram — в среднем от 700 тысяч до 1 млн рублей в месяц. Одна продажа через рекламу в среднем обходится компании в шесть тысяч рублей. Посетители рекомендуют «Под небом» знакомым, но Петров не делает ставку на «сарафанное радио».
- Фонд оплаты труда — несколько миллионов рублей в месяц. Глэмпинг обслуживает 25 человек. В компании также работают маркетологи, менеджеры по продажам, организаторы мероприятий, закупщики и другие специалисты.
На ком зарабатывает глэмпинг
Половина посетителей глэмпинга — пары, ещё 30% — семьи с детьми, остальные приезжают на природу поработать.
При этом в глэмпинге пока не праздновали ни одной свадьбы, но запросы от молодожёнов были: невесты даже приезжали на просмотр. Провести в лагере свадьбу — довольно дорого, признаёт Петров.
В стоимость проживания включено: трёхразовое питание, напитки, барбекю, кулинарные шоу, романтические ужины на пирсе, йога, волейбол, катание на сапборде, вейкборде, каяке, стрельба из лука. Но после 22 часов в глэмпинге нельзя шуметь и громко слушать музыку.
С 2021 года «Под небом» делает ставку на корпоративы: в мае предприниматели получили много заявок на бизнес-мероприятия от крупных компаний. Например, бренд мороженого «Магнат» проводил в глэмпинге презентацию нового продукта и устроил блог-тур.
Изначально владельцы «Под небом» не ориентировались на корпоративный сектор, поэтому в номерах не было подходящих условий.
В лагере есть быстрый интернет, флипчарты, плазменные панели для трансляций и другое оборудование — бизнес-клиенты приезжают на природу работать.
Петров гордится результатами повторных продаж в 2021 году: 25% — это визиты возвращающихся гостей. Для бизнеса рост числа таких продаж означает сокращение расходов — это дешевле, чем привлечь новых клиентов, объясняет он.
Особенности найма
Собрать команду на сезонную работу — нелегко. Чтобы найти нужных людей, надо перебрать много кандидатов, объясняет Петров. Руководство набирает людей, которые много путешествовали и на своём опыте понимают, каким должен быть хороший сервис.
В сфере обслуживания нужно много сотрудников: люди очень быстро выгорают. Усталость персонала мгновенно сказывается на сервисе, заметил Петров. Он отправляет сотрудников в отпуск, даже если они хотят взять дополнительные смены и больше заработать.
Некоторые сотрудники неожиданно увольняются. Например, летом 2021 года из глэмпинга постоянно уходили посудомойщицы. Поэтому предприниматели сформировали кадровый резерв для пиковой загрузки и корпоративов.
Но в несезон часть команды уходит на другую работу и не возвращается обратно.
Планы на Байкал
В 2021 году «Под небом» получил от Ростуризма грант — 3 млн рублей. Эти деньги вложат в строительство девяти номеров на том же участке. Сколько всего денег потребуется на расширение глэмпинга, в компании не раскрывают. Сделать хороший проект только на грант нереально, объясняет Петров, нужно вкладывать и свои средства.
В Подмосковье много загородных отелей и глэмпингов в том числе. Однако совладельца «Под небом» больше заботит, что его бизнесу приходится конкурировать сразу со всеми развлечениями, которые есть в Москве и Подмосковье — кино, парками, торговыми центрами и музеями.
Помимо этого, глэмпинг не работает большую часть года. Предприниматели проводили эксперименты и не увидели спрос на зимний отдых в Подмосковье. Но обнаружили запрос на зимние каникулы в районе Байкала — там они хотят запустить круглогодичный отель.
Новый проект поможет предпринимателям решить проблему с потерей персонала в несезон. «Под небом» будет обучать сотрудников летом в подмосковном глэмпинге, а зимой переводить их в отель на Байкале.
Партнёры уже привлекли от инвесторов половину средств и сейчас ищут подходящий земельный участок. Скоро они рассчитывают собрать оставшуюся сумму — всего на запуск нужно 100-120 млн рублей.
Но проект может сильно подорожать из-за роста цен на дерево и металл. Например, пиломатериалы подорожали в несколько раз за год. Отель с 25 номерами рядом с озером Байкал предприниматели планируют запустить летом 2022 года.
Рядом с Байкалом есть термальные источники, Баргузинский национальный парк и горнолыжный курорт на Соболиной горе. Петров рассчитывает на интерес туристов из Европы.
Также партнёры рассматривают для строительства новых отелей Курильские острова. Они нашли там интересные участки и подписали соглашение с правительством Сахалинской области. Но ещё не проверили спрос в этом регионе. На Курилы долго и дорого добираться, говорит Петров.
Рынок загородных отелей будет заметно расти на фоне частично закрытых границ, уверен он. При этом глэмпинги будут развиваться активнее других форматов: они быстро строятся и показывают туристам, что в России отдых не хуже, чем в Европе. Кроме того, такой лагерь можно вписать почти в любой рельеф, добавляет предприниматель.
херасе ценник за ночь. Для мск норм, для регионов - спрос был бы горааааздо меньше) хотя и затраты тоже
Так все кайфожоры давно в столице.
А регионам не время отвлекаться и раскачиваться. Пахать надо.
Отдых для богатых москвичей которым надоели просто 5 звездочные подмосковные отели
Отдыхал в подобном глэмпинге под Питером. Домик 40 метров - 12 тыщ за ночь.
Главный минус, посёлки в радиусе нескольких километров с соотечественниками, любящими слушать музыку ночами. Никакая полиция естественно не приезжает, а персонал не хочет с ними связываться.
Плюс отдыхающие так же любят прибухнуь, мусорить и так далее.
Сорян за злорадство, но жду когда откроются соседние страны типа Финляндии и Прибалтики и подобные темы за 150-200 € вынуждены будут снижать цены до адекватных сервису
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