Сергей Галицкий о деньгах: «В гробу карманов нет. Два завтрака съесть не сможешь» Статьи редакции
В сентябре бизнесмен сообщил о своей болезни, которая мешает ему работать.
Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал в «КомментШоу» на YouTube о своём отношении к деньгам.
24 сентября Сергей Галицкий сообщил о болезни, которая «мешает работе» — из-за неё он не может посещать матчи команды. Из-за этого он меняет структуру футбольного клуба «Краснодар», чтобы он не зависел от одного человека.
Конечно как бы к Галицкому не относились, хочется высказать одно.
Ну почему русские бизнесмены, вечно грузят со своих видосов, учат КАКАЯ ЖИЗНЬ ТЯЖЕЛАЯ. От Б*знес-молод*сти и *Уяза, и медийных и не медийных миллиардеров, все как под копирку не умеют радоваться и такие УНЫЛЫЕ. Льют депрессию, сколько бы у них не было денег. Что Рыбаков (Технониколь) - льют как из ведра со своих видео помои, УЧА ЖИЗНИ ИЗ 90-Х. Что Седов из Асконы, что теперь Галицкий присел на уши про 3000 ккал и "деньги это лишнее" в клубе депрессивных.
Все как один не умеют радоваться жизни, когда выбрались из уровня выживания. Такое чувство русский счастлив только когда ВЫЖИВАЕТ.
Посмотри на западных бизнесменов, улыбки, красивая жизнь, гольф - если прожигаешь деньги. Созидание - создание новых отраслей, если свербит что-то делать, при том что не обязан. Будто деньги для них способ лучше раскрыть радость жизни. Кароче имхо, можете минусовать ред.
А Абрамовича Вы привели в пример как надо себя вести)))?
Да уж, получается Галицкий продал свой пакет акций магнита (все что нажил непосильным трудом) и получил за него от ВТБ - 2 млрд. евро, ушел из магнита и теперь занимается только своим РОССИЙСКИМ футбольным клубом и вкладывает в него все что может... а для сравнения Абрамович только за одно лето усилил состав АНГЛИЙСКОГО челси на четверть миллиарда евро... Только мне одному кажется, что Абрамович в конец уже ох..л? Бл..ь, ну тогда в России никогда не будет хорошего футбола, пока наши "Абрамовичи" так вкладываются в англию... Абрамович заработал эти 250 млн. евро в России и инвестировал их в Англию... А мы бл...ь тут голову ломаем - что не так в нашем футболе и что делать))) На секундочку - если бы Абрамович в 2003 году купил бы не н.х.й никому не нужный в России челси, а несколько РОССИЙСКИХ КЛУБОВ, за те же деньги - то сейчас в нашем футболе была бы совершенно другая картина... Да, конечно всем все понятно, что, почему и зачем, но е....й рот, ДО КОЛЕ будет продолжаться этот беспредел? Заработал в России на ее недрах - так и вкладывай в Россию... Эй там наверху, куда вы смотрите? Аааа... бл..ь, на верху у нас оказывается Рома Абрамович, тогда все понятно, тогда кинем горсть земли в могилу нашего футбола и наших недр, а потом и нашей страны... Роме привет... нехороший человек(((!!! Сергей Галицкий - наш ГЕРОЙ, и только благодаря таким патриотам - РОССИЯ в целом еще жива!!! ред.
Честно? Во в времена приватизации такие как абрамович "честно" задерживали выплату зарплаты, чтобы рабочие от нужды продавали ваучеры им за копейки, а потом на них заводы поджимали. Они же честно приватизировали прибыль и нацианализировали убытки, когда все активы генерирующие прибыль переводились на баланс офшоров, а социалка на государство.
Очень "честно" в тучные года уводить прибыль за бугор, а когда хреново требовать помощь у государства.
Да лучше бы Абрамович их в костре сжег чем в англию вкладывать... Я вообще-то не про честность писал, это совсем уж смешная тема - честность в бизнесе и политике))) Я про Россию и в частности про то, почему в России такой уровень футбола... Если бы не такие патриоты как Галицкий - не было бы уже ни футбола ни России... Даже газпром наше с вами достояние хоть как то пытается вкладывать в Россию, а вот Абрамович нет... Конечно же он весь такой жизнерадостный, еще бы)
а несколько РОССИЙСКИХ КЛУБОВ, за те же деньги - то сейчас в нашем футболе была бы совершенно другая картина
Ничего бы не изменилось. Российские клубы перегреты деньгами. Их слишком много. Из-за введеного лимита посредственные игроки получают миллионы в неделю только за то, что они паспортисты. Воспитанники футбольной школы Галицкого не идут играть в Краснодар - зачем им играть за 100К в неделю, если в любом другом клубе им дадут 1М за то, что они хотя бы по мячу умеют попадать? Пока клубы не будут отлучены от бюджетной соски, а лимит полностью не снят - ничего не изменится.
Понятно, что у него не только клуб и продал он не все. А только Магнит.
Проблема Абрамовича, что его клуб приносит деньги, может там нужно что-то доложить, но по мелочи - там и мерч, трансляции, турниры, школы и покупка продажа игроков. А Краснодару еще тянуть и тянуть. Хотя может выстрелить, как какая-то Севилья.
Если в деревне сидит талант, то Абрамовичу его проще и дешевле купить...
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По-моему, Галицкий совершенно другое имел ввиду. Не вижу никаких попыток Учить. Как раз таки человек просто делится тем к чему пришел за свою жизнь.
Кому-то, родители экономят пол жизни подарив квартиру (машину и т.д.), а кому то приходится самостоятельно всего достигать.
Галицкий поделился опытом, который кому-то может реально сэкономить пол жизни и дает возможность пока не поздно направить ее в другую сторону.
И, к слову, он один из немногих которые реально сделали что то за свои заработанные деньги для своего родного города. Причем сделал он это сейчас. И сотни тысяч людей этим пользуются.
"русский счастлив только когда ВЫЖИВАЕТ"
я вам скажу больше - человек счастлив когда выживает, слово русский тут лишнее) возможность не выживать появилась относительно недавно и, да, ей не научились пользоваться, даже я)
p.s. тоже заметил что почти все богатые люди(не только из РФ) это УГ, может, только кроме дурова и еще пары-тройки персонажей, но он и пишет что ему никогда деньги были не интересны. видимо у них всех была иллюзия того что "будут деньги - будет все" а потом они столкнулись с реальностью. ред.
Депрессивность появляется из того, что для многих деньги не являются решением проблем, а общество говорит иначе.
Если ты не умеешь радоваться жизни, то и с десятью миллионами ты не будешь радоваться жизни.
Если умеешь - тебе не нужны такие уж больше деньги.
Но в первом случае всегда будет навязанная надежда, что деньги смогут решить вопрос. Когда оказывается, что нет - появляется лиричный флёр, человек понимает, что это не главное.
Но если об этом скажет человек зарабатывающий 50к в месяц - никто не обратит внимания. А когда это говорил миллиардер, то появляются такие вот комментарии, что все российские миллиардеры депрессивные.
И количество российских депрессивных миллиардеров ни чуть не уступает любым другим, но я думаю вы не задавались целью читать аналогичные статьи на английском/испанском/арабском/китайском языках.
Посмотри на западных бизнесменов, улыбки, красивая жизнь, гольф
Это всего-лишь картинка и работа. Просто у нас сильная разница в культуре. У них - позитивная культура, у нас - негативная. У нас смотрят косо, если ты без причины будешь улыбаться на улице, у них принято здороваться с незнакомыми с улыбкой. У нас главный герой стукнул бабушку топором и сел, у них продавец оружия закрыл бизнес и стал супергероем. У нас хвастаются яхтами, у них суммой денег задоначенной на борьбу с полиомиелитом в Африке. У нас создают офшоры для увода капитала из страны, у них переводят капитал в фонды преодоления голода в бедных странах.
Должен заметить, что это спорное утверждение. Галицкий оказался больше тактик, нежели стратег.
Например, в "Магните" он спускался до глубоких операционных уровней. До подбора поставщиков фруктов, например. Зачем он это делал? Это явно была ошибка, растрата драгоценного времени.
Есть мнение, что именно из-за такого похода он не смог его нормально развить и упустил в итоге. Упустил стратегические направления, затащив некоторые тактические штуки.
Как ни крути, регулярный стратегический менеджмент побеждает в долгой конкурентной борьбе. ред.
Эксперт не эксперт, но тем не менее.
Посмотрите интервью Тинькова и Фридмана (метка времени 41:06). Обсуждают предпринимательский и корпоративный подход к управлению бизнесом (именно в контексте Галицкого магнита и x5). Фридман рассказывает, что корпоративный подход более системный и на длительных дистанциях приведет к большим успехам.
С чего ты решил, что Х5 на его деньги строилась? Пятёрочку создавал Рогачёв и Франусы (в основном), Перекресток основала Альфа, а далее они развивались очень активно, используя собственный кешфлоу и займы от своего же банка. Причём Пятёрочка в этом больше участвовала, т.к. имела большие выручки, чем Перек. Группа Альфа с конца 90-х существует, когда начала банчить дефицитом и приторговывать нефтью.
Вы про залоговые аукционы? Талантливый человек талантлив во всем, если бы государство не позволило себя растащить они заработали бы эти деньги другими средствами.
В то время борьба шла кому какие активы достанутся, и каждый из этих ребят проявлял не дюжие способности и в попытке обскакать конкурента. На кону стояли по настоящему серьёзные штуки.
Хорошо, если вы не хотите уточнять свой вопрос попробую, для вас раскрыть понятие "успеха" в данном контексте.
Удержать капитал, не менее сложная задача чем его заработать. Так-же и с компанией работать и зарабатывать на длинной дистанции не просто. Особенно если достаточно взрослый и большой бизнес завязан на одного человека, который должен и стратегические вопросы решать и операционные. И тем более не должен останавливаться или даже будоражить в головах менеджмента лишних мыслей при отходе основателя от дел. Возьмите хотя-бы недавний пример "Natura Siberica".
Так вот отвечая на вопрос "А в чем успех?"
1) Продолжать генерировать прибыль.
2) Растить бизнес, отвечая на вызовы рынка.
3) Не разрушить компанию при уходе ключевых фигур.
Иногда два бизнеса выглядят как равные, но в одном процессы заточены на планомерный рост, а в другом основатель уже выгорел и начался спад на всех уровнях.
И именно в этом было неравенство между "Магнитом" и тем же X5 во время продажи доли Галицкого.
Он бы просто не выдержал его дальнейшего развития. В то же самое время X5 даже не собирался останавливаться. При регулярном менеджменте остановки не требуются.
А ну то есть то что он сделал с нуля до точки продажи с построением компании это такое себе? Ну ок. Вопрос был не в том что он что то проиграл или выгорел, а в том что он все таки достиг совсем не малого. А вы ищите минусы там где человек достиг того чего могут единицы из десятков миллионов. И на этапе пути он был на уровне всех крупных игроков а не магазинчика у дома как вы выразились… потом да человек выгорел с этим ни кто не спорит. По итогам 2017 года магнит был второй по величине частной компанией после ЛУКОЙЛа. Конечно вообще ничего человек не построил. Так семечки по дворам продавал. ред.
Изначально я отвечал в ветке на фразу "Самый толковый коммерсант в РФ" – я сказал, что это спорное утверждение, потому что были сильные стратегические ошибки, которые и привели к выгоранию Галицкого.
Ты, кстати, ниже сам пишешь об этих ошибках в одном из ответов ;)
Хороший коммерсант и предприниматель? Да. Вырастил с нуля большую сеть? Да.
Самый толковый? Точно нет. Имхо, конечно...
Бизнес кто-то должен создать. Галицкий - предприниматель со своим, не всегда правильным, характером, но неизвестно получилось бы эта история без его настойчивости и вовлеченности. Трудно после 20 лет работы ставить кого-то вместо себя. Успех есть, деньги есть, компания дальше работает по пути наемного менеджмента. Все счастливы. А выйти, судя по новостям, он хотел еще в 17 году, когда компания стоила в 2 раза больше.
Для людей важнее личность будет. У нас в стране не так много ярких предпринимателей, поэтому дают такую оценку + парки, стадионы и интересные мысли. Мало кто читал или вряд ли прочтет отчеты магнита за период работы. Да и разбирать постфактум уже не так интересно. Хотя Вы вполне можете быть правы.
атакуй мыслителя
Это всего лишь слова.
Когда теоретик критикует практика - его слова должны подвергаться тысячекратному сомнению.
Возможно вы не согласны, но я считаю, что есть громадная разница между инвестированием и словах о правильной стратегией инвестирования.
Я не спрашиваю о том, есть ли у вас миллиардный бизнес, я всего-лишь спрашиваю - как вы не делаете эту менеджерскую ошибку в вашем бизнесе? В том числе я интересуюсь в практическом смысле, чтобы самому перестать лезть в тактику в своем проекте.
Объём выручки, количество магазинов, годовая прибыль, темпы роста. Хватит? Я неиспорченно что к моменту продали началась 2 годичная просадка и они уступили по выручке пятёрочки. И это было из за стратегических ошибок. Или для вас к моменту продажи магнит и пятёрочка были почти не равны? Или было ещё с пяток компаний которые были бы равны магниту из продуктового ритейла? ред.
Так все мимо. В начале 2018 года Галицкий уже вышел из Тандера. В 2017 году количество магазинов Магнит (без косметики) на 1500 превышала количество Пятерочки. Чистая прибыль была выше, чем у всего Х5. Выручка была сопоставима, но если брать карту присутствия, то хорошее присутствие в московском регионе Пятерки объясняло более высокую выручку с магазина, но не прибыль. Логистика у Тандера просто отличная, Пятерке было как до Парижа пешком.
А в чем это противоречит моим словам? Это вообще то человек выше писал что Галицкий ничего не достиг на что я ему и ответил как это не достиг))) я наоборот пишу что все норм было у Галицкого и человек с нуля построил такую компанию. Я как бы на стороне магнита а не против, как человек выше, которому я и отвечал. Вы мне же и пишете что магнит был крутой компанией а я про это вообще то и говорил…вы что то перепутали. Ну и по падению выручки магнит по итогам 2016 года уже уступил по выручке … какой 18? Проблемы 16-17 года и привели к конфликту интересов акционеров, после чего Галицкого мягко (или не очень) попросили уйти. ред.
В 2016 году Магнит ещё опережает весь Х5. Но темпы роста значительно сократились.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d8bbb59a7947a638e28320?utm_source=amp_full-link
Странный рбк, там же новость с данными другого плана. https://www.rbc.ru/krasnodar/16/02/2018/5a86adef9a79474c29bc2643
Ой бля. Все такие философы резко становятся когда болезнь подпирает. Но этот хотя бы вроде реально хорошие вещи для города делал и делает. В отличие от того самого, у которого банк. И который недавно от налоговой отмазался. А незадолго до этого умничал и упрекал других мол чо это вы не боретесь с онкологией и фонды не создаёте. Ну так епт а ты дофига насоздавал что ли? Все такие моралисты и философы становятся когда их самих петух жареный в жопу клюёт, а до этого им похую на всех и всё кроме своего банковского счёта
Утро с кофе или чаем, пришёл на работу, так второй завтрак с коллегами, или по делам позавтракать с партнёрами.
Потом обед в час допустим, после полдник, немного сладкого и кофе или чая, ну и ужин, а перед сном можно ещё кефирчика навернуть или водички с лимоном, чтобы спалось хорошо, чая травяного можно тоже
Итого: пять приёмов пищи, если спортсмен, то можно шесть, главное по кбжу нормально идти и кушать разнообразно ред.
Да это всё для отвода глаз. Меелко даже для гаишника. Там наверное пыточные, на самом деле, кладовки в спальне для хранения детей и кровавая баня с девственницами, негры ползают по стеклу - так по даче и передвигается и прочее и прочее. Лёша слил протесты в 2011, не перестану верить, что он агент гебни и все эти часовенки и горочки для катания на лыжах - фейк. На самом деле там такая е**ная дичь, что и не представить здоровому человеку. Властелины мира ж, х*ли, надо отдыхать!
Ну хоть один из наших богатых, за которого нет испанского стыда (когда творят дичь они, а стыдно почему-то тебе), это уже достижение в нынешних условиях. Ему ничто не мешало быть как все, наверное даже больше бы заработал, а он просто взял и не стал этого делать. На таких смотришь и кажется, что еще не все потеряно.
И шо, что не он лишь лежал? Я писал о причинах.
Насчет соседних территорий тоже вопросы. Крым ведь так и не стал за все те прошедшие годы Украиной из-за различий в менталитете. Ну и статус автономии, вероятно, тоже роль сыграл. Это не захват, а возвращение в родную гавань людей с осознанным выбором, которым власти Украины однозначно показали свое отношение.
А это разве захватили? Донбасс, судя по виду, мало чем по уровню бардака отличается от окружающей территории. Фамилии сплошь местные, решалы тоже местные, как и бандиты. Сравните это с остальной частью Украины - все то же самое. Или вы имели в виду под захватом то, что указания даются извне? Ну так и Украине они даются извне уже давно. Она захвачена, выходит?
В Сирию пригласило официальное правительство.
Грузия от большого ума ради мимолетной политической выгоды стала убивать своих же граждан (нападение на Цхинвал). В ответ ее ссаной тряпкой ударили. Это, что ли, захватом назвать?
Что Армения? На нее Азербайджан напал, вообще-то. По ходу, вам все равно, что писать - бумага все стерпит.
Вы лучше напишите, какие действия вы считаете адекватными в сравнении с тем, что произошло. Адекватными - в смысле, как бы действовали нормальные страны типа США на месте нашего правительства. ред.
Да вы правы, русские солдаты просто гибнут в чужих странах, добровольцы, имеют право.
Выделяются миллиардные бюджеты налогов россиян на поддержку сепаратистов и диктаторских режимов. Дружеская поддержка.
И обязательно приплести Америку))) Китай, Италия, Норвегия, Финляндия и многие другие страны почему-то в это не вмешиваются. Видимо лохи.
А нам больше всех нужно, мы же 40% бедность победили, и коронавирус победили и малый бизнес развили, целых 2% предпринимателей.
Сверхдержава))) ред.
"Выделяются миллиардные бюджеты"
Судя по уровню бардака и зарплатам, на Донбассе не выделяют, а забирают... Еще можно вспомнить, под какие условия местных олигархов не раскулачили (всю эту радость финансировать в обмен на возможность экспорта оттуда угля, металла и прочего. Основные - Курченко и Ахметов). Что касается Сирии, то государство там не только потратило, но и заработало, получив контракты на добычу нефти и газа. Заодно протестировали и прорекламировали свое вооружение. Или надо было бомбить Воронеж ради этого?
"И обязательно приплести Америку"
Откуда я знаю, что для вас эталон. Для очень многих это именно США. Вот вы на первое место Китай поставили. А вы в курсе, что там с цензурой? За попытки сказать или сделать чего не то в бан улетает кто угодно - от частного лица до корпораций типа гугла. Или вы забыли, что Китай захватил граждан Канады в заложники и выпустил лишь недавно? Или, может, вы забыли про экономические санкции, к