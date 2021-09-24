Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
Офлайн
Евгения Евсеева

Сергей Галицкий о деньгах: «В гробу карманов нет. Два завтрака съесть не сможешь» Статьи редакции

В сентябре бизнесмен сообщил о своей болезни, которая мешает ему работать.

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал в «КомментШоу» на YouTube о своём отношении к деньгам.

Как мне кажется, ещё не выросло поколение богатых людей, которое понимает, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у неё, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, всё прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь согласилась со мной.

Сергей Галицкий
цитата по Sports.ru

24 сентября Сергей Галицкий сообщил о болезни, которая «мешает работе» — из-за неё он не может посещать матчи команды. Из-за этого он меняет структуру футбольного клуба «Краснодар», чтобы он не зависел от одного человека.

Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником.

Ты не можешь употребить больше двух-трёх тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно двадцать машин, тридцать самолетов.

Сергей Галицкий
цитата по Sports.ru

#цитата #галицкий

33 785 просмотров
200 200 комментариев
1
166
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0430","\u0433\u0430\u043b\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439"], "comments": 200, "likes": 166, "favorites": 53, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 297548, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Sep 2021 19:09:32 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
200 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Подробный Данила

Держись, мужик. 

Ответить
115
Михаил Похеров

Конечно как бы к Галицкому не относились, хочется высказать одно. 
Ну почему русские бизнесмены, вечно грузят со своих видосов, учат КАКАЯ ЖИЗНЬ ТЯЖЕЛАЯ. От Б*знес-молод*сти и *Уяза, и медийных и не медийных миллиардеров, все как под копирку не умеют радоваться и такие УНЫЛЫЕ. Льют депрессию, сколько бы у них не было денег. Что  Рыбаков (Технониколь) - льют как из ведра со своих видео помои, УЧА ЖИЗНИ ИЗ 90-Х. Что Седов из Асконы, что теперь Галицкий присел на уши про 3000 ккал и "деньги это лишнее" в клубе депрессивных.

Все как один не умеют радоваться жизни, когда выбрались из уровня выживания. Такое чувство русский счастлив только когда ВЫЖИВАЕТ. 

Посмотри на западных бизнесменов, улыбки, красивая жизнь, гольф - если прожигаешь деньги. Созидание - создание новых отраслей, если свербит что-то делать, при том что не обязан. Будто деньги для них способ лучше раскрыть радость жизни. Кароче имхо, можете минусовать  ред.

Ответить
16
Кирилл

А Абрамовича Вы привели в пример как надо себя вести)))? 

Да уж, получается Галицкий продал свой пакет акций магнита (все что нажил непосильным трудом) и получил за него от ВТБ - 2 млрд. евро, ушел из магнита и теперь занимается только своим РОССИЙСКИМ футбольным клубом и вкладывает в него все что может... а для сравнения Абрамович только за одно лето усилил состав АНГЛИЙСКОГО челси на четверть миллиарда евро... Только мне одному кажется, что Абрамович в конец уже ох..л? Бл..ь, ну тогда в России никогда не будет хорошего футбола, пока наши "Абрамовичи" так вкладываются в англию... Абрамович заработал эти 250 млн. евро в России и инвестировал их в Англию... А мы бл...ь тут голову ломаем - что не так в нашем футболе и что делать))) На секундочку - если бы Абрамович в 2003 году купил бы не н.х.й никому не нужный в России челси, а несколько РОССИЙСКИХ КЛУБОВ, за те же деньги - то сейчас в нашем футболе была бы совершенно другая картина... Да, конечно всем все понятно, что, почему и зачем, но е....й рот, ДО КОЛЕ будет продолжаться этот беспредел? Заработал в России на ее недрах - так и вкладывай в Россию... Эй там наверху, куда вы смотрите? Аааа... бл..ь, на верху у нас оказывается Рома Абрамович, тогда все понятно, тогда кинем горсть земли в могилу нашего футбола и наших недр, а потом и нашей страны... Роме привет... нехороший человек(((!!! Сергей Галицкий - наш ГЕРОЙ, и только благодаря таким патриотам - РОССИЯ в целом еще жива!!! ред.

Ответить
0
Павел

Пиздец логика. Тк если человек заработал честно, то может хоть в костре жечь эти деньги, а если к «честности» есть вопросы, то хоть он их на создание детских домов или спасение пингвинов потратил - нарушение закона это не снимает и не делает его допустимым. 

Ответить
13
Данил Скляров

Абрамович заработал честно? Это шутка типа была?)

Ответить
22
Павел

Нет, это к тому, что не про то, куда он эти деньги потратил писать надо и не от этого «охреневать». 

Ответить
5
Кирилл

Вообще - я тот текст писал не в ответ на ваш коммент, а просто как коммент к другой статье про Галицкого) просто случайно попал на эту статью и увидел ваш пост) и Абрамовича) и так в тему получается попал, что не смог не ответить)

Ответить
1
Alex Ulex

ФК у него в виде инвестиций, если что

Ответить
1
Карим Мусаев

Вообще-то у него в комменте 2 условия "если"

Ответить
0
KSA

Программист что ли? )

Ответить
0
Карим Мусаев

Нигилист

Ответить
1
Дмитрий Ii

Честно? Во в времена приватизации такие как абрамович "честно" задерживали выплату зарплаты, чтобы рабочие от нужды продавали ваучеры им за копейки, а потом на них заводы поджимали. Они же честно приватизировали прибыль и нацианализировали убытки, когда все активы генерирующие прибыль переводились на баланс офшоров, а социалка на государство.
Очень "честно" в тучные года уводить прибыль за бугор, а когда хреново требовать помощь у государства.

Ответить
7
Павел

А во времена пост приватизации разучились понимать смысл даже короткого комментария?  ред.

Ответить
2
Кирилл

Да лучше бы Абрамович их в костре сжег чем в англию вкладывать... Я вообще-то не про честность писал, это совсем уж смешная тема - честность в бизнесе и политике))) Я про Россию и в частности про то, почему в России такой уровень футбола... Если бы не такие патриоты как Галицкий - не было бы уже ни футбола ни России... Даже газпром наше с вами достояние хоть как то пытается вкладывать в Россию, а вот Абрамович нет... Конечно же он весь такой жизнерадостный, еще бы)

Ответить
–1
Павел

«Честность» с точки зрения закона параметр вполне достижимый. Да и у футбола проблемы не из-за недостатка финансирования. 
 Даже газпром

«Всего государство контролирует 50,23% акций "Газпрома"» данные от 19 года - думаю «даже» тут совсем не уместно. 

Ответить
0
Месье Никита

а несколько РОССИЙСКИХ КЛУБОВ, за те же деньги - то сейчас в нашем футболе была бы совершенно другая картина

Ничего бы не изменилось. Российские клубы перегреты деньгами. Их слишком много. Из-за введеного лимита посредственные игроки получают миллионы в неделю только за то, что они паспортисты. Воспитанники футбольной школы Галицкого не идут играть в Краснодар - зачем им играть за 100К в неделю, если в любом другом клубе им дадут 1М за то, что они хотя бы по мячу умеют попадать? Пока клубы не будут отлучены от бюджетной соски, а лимит полностью не снят - ничего не изменится. 

Ответить
1
KSA

 ДО КОЛЕ

Коле Лукашенко? Или ты просто забыл, что это одно слово и пробел тут не нужен?

Ответить
0
Вовчик

Понятно, что у него не только клуб и продал он не все. А только Магнит.

Проблема Абрамовича, что его клуб приносит деньги, может там нужно что-то доложить, но по мелочи - там и мерч, трансляции, турниры, школы и покупка продажа игроков. А Краснодару еще тянуть и тянуть. Хотя может выстрелить, как какая-то Севилья.

Если в деревне сидит талант, то Абрамовичу его проще и дешевле купить...

Ответить
0
Михаил Похеров

Нет, это я к тому, что русские предприниматели не умеют радоваться деньгам, создавать радость себе и другим или крутые проекты, когда могут это делать 

А лишь писать как все не важно и проецировать свою депрессию душниной в медиа 

Ответить
–3
KSA

Не время улыбаться!

Ответить
0
Stanislav Falco

Что за чушь? Вы видео-то смотрели? Или у вас дар аналитики по кликбейтовым заголовкам и избранным цитатам? Где там Галицкий кого-то учит? Какие 90-е? Что за поток сознания с капслоками?

Ответить
7

Комментарий удален

Фагиз Мавлютов

БМ и Аяз как раз наоборот учат, что надо получать от бизнеса удовольствие принося людям удовольствие.
Их за это и критикуют)) 
Проблема скорее в том, что народ в массе своей критикует всех кто отличается от этой массы. Вот и остаются только выживающие... 

Ответить
5
Очевидный американец

Не хватает пятой картинки два осла, два человека.
Критиканы: "Зажрались совсем! Два осла на семью, лучше-бы деньги в детдом отдали"

Ответить
6
Карим Мусаев

Шестая картинка: два человека без осла и коммент "Нищеброды сраные"

Ответить
1
igor igorevich

Аязик учит, ты приходи ко мне заплати мне бабки а я тебя научу...
Только своей головой не думай, а то не придёшь ко мне больше.

Ответить
0
Илья К

По-моему, Галицкий совершенно другое имел ввиду. Не вижу никаких попыток Учить. Как раз таки человек просто делится тем к чему пришел за свою жизнь.
Кому-то, родители экономят пол жизни подарив квартиру (машину и т.д.), а кому то приходится самостоятельно всего достигать. 
Галицкий поделился опытом, который кому-то может реально сэкономить пол жизни и дает возможность пока не поздно направить ее в другую сторону.
И, к слову, он один из немногих которые реально сделали что то за свои заработанные деньги для своего родного города. Причем сделал он это сейчас. И сотни тысяч людей этим пользуются.

Ответить
5
Михаил Похеров

О да, вдохновлять новое поколение предпринимателей на бизнес, тем что бизнес не нужен. Мотивация из 1000 

Типикал россиянские бизнесмены душнилы 

Вы ещё приведите в пример, что Маск альтруист и создавал бизнес чтобы  поменять мир  ред.

Ответить
0
Илья К

ой ну про Илона Маска я вообще молчу ))))

Ответить
0
Михаил Похеров

Норм отрывается в свои 50  ред.

Ответить
0
Roman Perfilyev

"русский счастлив только когда ВЫЖИВАЕТ"
я вам скажу больше - человек счастлив когда выживает, слово русский тут лишнее) возможность не выживать появилась относительно недавно и, да, ей не научились пользоваться, даже я)

p.s. тоже заметил что почти все богатые люди(не только из РФ) это УГ, может, только кроме дурова и еще пары-тройки персонажей, но он и пишет что ему никогда деньги были не интересны. видимо у них всех была иллюзия того что "будут деньги - будет все" а потом они столкнулись с реальностью. ред.

Ответить
1
Очевидный американец

почти все богатые люди(не только из РФ) это УГ

кроме дурова и еще пары-тройки персонажей

В мире 7.8 миллиардов человек, удивлен вашими обобщениями.
P.S. Почти все нищеебы УГ :) ред.

Ответить
1
Roman Perfilyev

да, но всем кажется что человек с деньгами это полюбому не УГ и жизнь у него не УГ, что крайне ошибочно)

Ответить
1
Илья К

Как раз таки, изначально и было правильно - русский! Только русскому человеку может быть тошно жить без сложностей. И не понятно с чем это связано, многовековым гноблением со всех сторон или чем то другим, но факт остаётся фактом.

Ответить
0
Месье Никита

Не, исконно русский человек счастлив тогда, когда у соседа корова сдохла. 

Ответить
0
Anv

Разница в том что один сам заработал а другой спиздил из бюджета твои же деньги

Ответить
1
Карим Мусаев

Другой кто? Галицкий?

Ответить
0
Сергей Долгов

Депрессивность появляется из того, что для многих деньги не являются решением проблем, а общество говорит иначе.

Если ты не умеешь радоваться жизни, то и с десятью миллионами ты не будешь радоваться жизни. 
Если умеешь - тебе не нужны такие уж больше деньги.

Но в первом случае всегда будет навязанная надежда, что деньги смогут решить вопрос. Когда оказывается, что нет - появляется лиричный флёр, человек понимает, что это не главное. 
Но если об этом скажет человек зарабатывающий 50к в месяц - никто не обратит внимания. А когда это говорил миллиардер, то появляются такие вот комментарии, что все российские миллиардеры депрессивные. 

И количество российских депрессивных миллиардеров ни чуть не уступает любым другим, но я думаю вы не задавались целью читать аналогичные статьи на английском/испанском/арабском/китайском языках.

Ответить
1
Очевидный американец

Не сотвори себе кумира

Ответить
–1
Михаил Похеров

А то чё?

Ответить
1
Очевидный американец

А зачем? Зачем поклоняться куску мяса с костями ? Просить у него автографы и приветы ? ред.

Ответить
–1
KINCH

Кроме чеков из ресторанов Абрамович ничем не запомниться, жаль мужика 😥

Ответить
0
igor igorevich

Точно !
Раньше тоже это замечал, такое чувство что именно в поле когда преодолевают себя и свои проблемы они радуются жизни...
Есть исключения из правил но их мало

Ответить
0
Месье Никита

Посмотри на западных бизнесменов, улыбки, красивая жизнь, гольф

Это всего-лишь картинка и работа. Просто у нас сильная разница в культуре. У них - позитивная культура, у нас - негативная. У нас смотрят косо, если ты без причины будешь улыбаться на улице, у них принято здороваться с незнакомыми с улыбкой. У нас главный герой стукнул бабушку топором и сел, у них продавец оружия закрыл бизнес и стал супергероем. У нас хвастаются яхтами, у них суммой денег  задоначенной  на борьбу с полиомиелитом в Африке. У нас создают офшоры для увода капитала из страны, у них переводят капитал в фонды преодоления голода в бедных странах. 

Ответить
–1
Pasha Malakanoff

Самый толковый коммерсант в РФ. Здоровья! 

Ответить
65
Pavel Ivanov

Должен заметить, что это спорное утверждение. Галицкий оказался больше тактик, нежели стратег. 

Например, в "Магните" он спускался до глубоких операционных уровней. До подбора поставщиков фруктов, например. Зачем он это делал? Это явно была ошибка, растрата драгоценного времени.

Есть мнение, что именно из-за такого похода он не смог его нормально развить и упустил в итоге. Упустил стратегические направления, затащив некоторые тактические штуки.

Как ни крути, регулярный стратегический менеджмент побеждает в долгой конкурентной борьбе. ред.

Ответить
–55
Подробный Данила

Ещё один эксперт по триллионным рынкам -) 

Ответить
103
Очевидный американец

Эксперт не эксперт, но тем не менее.
Посмотрите интервью Тинькова и Фридмана (метка времени 41:06). Обсуждают предпринимательский и корпоративный подход к управлению бизнесом (именно в контексте Галицкого магнита и x5). Фридман рассказывает, что корпоративный подход более системный и на длительных дистанциях приведет к большим успехам.

https://youtu.be/ll2KFqlCTO4?t=2452 ред.

Ответить
5
Кирилл Макеев

а Фридман там не рассказывает, откуда деньги на x5 взял?
вопрос риторический есичо

Ответить
18
Dmitry Yashin

С чего ты решил, что Х5 на его деньги строилась? Пятёрочку создавал Рогачёв и Франусы (в основном), Перекресток основала Альфа, а далее они развивались очень активно, используя собственный кешфлоу и займы от своего же банка. Причём Пятёрочка в этом больше участвовала, т.к. имела большие выручки, чем Перек. Группа Альфа с конца 90-х существует, когда начала банчить дефицитом и приторговывать нефтью.

Ответить
0
Месье Никита

и приторговывать нефтью.

Ну давайте будем честны, все кто приторговывал нефтью в 90-х это не простые люди. И их с Галицким никак нельзя сравнить. 

Ответить
0
Очевидный американец

Самая первая «Альфа», основанная Михаилом Маратовичем в 1988 году, торговала компьютерами, ксероксами и коврами ручнои работы.

Кажется сумел правильно распорядится капиталом!

Ответить
–1
Evgeny Kantor

про махинации персонажа справа с покупкой за копейки госкомпаний и последующих продажах за миллиарды всем известно. Это и есть системный подход. Хотя вот банк приличный все же создал хоть и на украденные деньги. Это респект. Другие просто украли

Ответить
1
Очевидный американец

Вы про залоговые аукционы? Талантливый человек талантлив во всем, если бы государство не позволило себя растащить они заработали бы эти деньги другими средствами.
В то время борьба шла кому какие активы достанутся, и каждый из этих ребят проявлял не дюжие способности и в попытке обскакать конкурента. На кону стояли по настоящему серьёзные штуки.

Ответить
0
Магомед Шереметьев

Если бы не "украл" он, "украл" бы его конкурент. Тут надо государство критиковать, а не бизнесмена. 

Ответить
0
Очевидный американец

По поводу другие просто украли. Хочу заметить, самые амбициозные еще и посидели, кто-то умер в Лондоне в дали от Родины не имея возможности вернуться на родные земли (кстати на заметку либералам заводящим трактор при любом шухере), кто-то наоборот приумножил свои капиталы!

Ответить
–3
Антон Антонов

А в чем успех?

Ответить
2
Очевидный американец

Не понимаю вопрос.

Ответить
–1
Очевидный американец

Хорошо, если вы не хотите уточнять свой вопрос попробую, для вас раскрыть понятие "успеха" в данном контексте.
Удержать капитал, не менее сложная задача чем его заработать. Так-же и с компанией работать и зарабатывать на длинной дистанции не просто. Особенно если достаточно взрослый и большой бизнес завязан на одного человека, который должен и стратегические вопросы решать и операционные. И тем более не должен останавливаться или даже будоражить в головах менеджмента лишних мыслей при отходе основателя от дел. Возьмите хотя-бы недавний пример "Natura Siberica".
Так вот отвечая на вопрос "А в чем успех?"
1) Продолжать генерировать прибыль.
2) Растить бизнес, отвечая на вызовы рынка.
3) Не разрушить компанию при уходе ключевых фигур.

Ответить
–1
Месье Никита

Удержать капитал, не менее сложная задача чем его заработать.

Следовательно, русские олигархи - это на самом деле талантливые предприниматели, а не ушлые дельцы местного разлива, которые деньгами решают все свои проблемы через законодательную и исполнительную власть? 

Ответить
0
Pavel Ivanov

Слуш, давай мозги включать :) собирать шаблонными ответами эмоциональные плюсики с аудитории не очень интересно. Куда интереснее подискутировать и привести аргументы ;)

Ответить
0
Подробный Данила

Давайте, конечно, начнём.
Тезис, который вы оспариваете звучит как? 

Ответить
0
Pavel Ivanov

С него ветка началась: "Самый толковый коммерсант в РФ" :)

Ответить
0
Подробный Данила

А тогда причём тут мой комментарий про эксперта по триллионным рынкам? 

Ответить
0
Pavel Ivanov

Анекдот такой есть: «Это же твой сон, ты и разбирайся!» ) Так и здесь... ред.

Ответить
0
Anatole Nav

«Не смог ее нормально развить» ))
Он делал то, что ему нравилось и «нормально» все развил )

Ответить
2
Pavel Ivanov

Можешь рассказать, что именно в "Магните" он нормально развил? Только давай сравнивать с конкурентами соответствующего уровня, а не с магазином "Продукты" у тебя за углом :)

Ответить
0
Денис Середов

К моменту продажи бизнеса он был практически равным игроком пятёрочки и тп. В чем не успех?

Ответить
3
Pavel Ivanov

Иногда два бизнеса выглядят как равные, но в одном процессы заточены на планомерный рост, а в другом основатель уже выгорел и начался спад на всех уровнях.

И именно в этом было неравенство между "Магнитом" и тем же X5 во время продажи доли Галицкого.

Он бы просто не выдержал его дальнейшего развития. В то же самое время X5 даже не собирался останавливаться. При регулярном менеджменте остановки не требуются.

Ответить
1
Денис Середов

А ну то есть то что он сделал с нуля до точки продажи с построением компании это такое себе? Ну ок. Вопрос был не в том что он что то проиграл или выгорел, а в том что он все таки достиг совсем не малого. А вы ищите минусы там где человек достиг того чего могут единицы из десятков миллионов. И на этапе пути он был на уровне всех крупных игроков а не магазинчика у дома как вы выразились… потом да человек выгорел с этим ни кто не спорит. По итогам 2017 года магнит был второй по величине частной компанией после ЛУКОЙЛа. Конечно вообще ничего человек не построил. Так семечки по дворам продавал. ред.

Ответить
2
Pavel Ivanov

Изначально я отвечал в ветке на фразу "Самый толковый коммерсант в РФ" – я сказал, что это спорное утверждение, потому что были сильные стратегические ошибки, которые и привели к выгоранию Галицкого.

Ты, кстати, ниже сам пишешь об этих ошибках в одном из ответов ;)

Хороший коммерсант и предприниматель? Да. Вырастил с нуля большую сеть? Да.

Самый толковый? Точно нет. Имхо, конечно...

Ответить
–1
Очевидный американец

Бесят чуваки которые лепят минуса, как только видят что-то расходящееся с их убогими взглядами на жизнь и внутренним маня мирком. Подгорает от таких. ред.

Ответить
1
Месье Никита

Больше минусов этим сильным мира всего, от нас, убогих. Чтоб не расслабляли булки. 

Ответить
1
Очевидный американец

Все понимаю, но что не так с коментом про Ходорковского, Березовского, Абрамовича и других? Неужели трактор зацепил? 
P.S. А вы вообще все коменты в теме заминусили, красиво хуле.  ред.

Ответить
–1
Месье Никита

У меня есть хобби, когда человек публично беспокоится по поводу оценки его комментариев я трачу пару минут чтобы еще больше его раздосадовать. А уж человека, который считает мнение других убогим - не грех по КД подбешивать.  ред.

Ответить
0
Очевидный американец

Ну и зря, я за комментатора выше беспокоился. Там были адекватные вещи, которые минусили за зря. Поэтому и бомбит. 

Ответить
0
Денис Середов

Ошибки были но по ряду его же личных причин и в конце пути. Если все таки брать начальную точку самый толковый коммерсант в рф то вы правы. Это спорное суждение 

Ответить
0
Denis Matveev

Бизнес кто-то должен создать. Галицкий - предприниматель со своим, не всегда правильным, характером, но неизвестно получилось бы эта история без его настойчивости и вовлеченности. Трудно после 20 лет работы ставить кого-то вместо себя. Успех есть, деньги есть, компания дальше работает по пути наемного менеджмента. Все счастливы. А выйти, судя по новостям, он хотел еще в 17 году, когда компания стоила в 2 раза больше.

Ответить
1
Pavel Ivanov

Да, но речь то про фразу "самый толковый коммерсант" ;) с неё ветка обсуждений пошла. Я считаю, это очень эмоциональной оценкой его деятельности на фоне новости о болезни. ред.

Ответить
0
Denis Matveev

Для людей важнее личность будет. У нас в стране не так много ярких предпринимателей, поэтому дают такую оценку + парки, стадионы и интересные мысли. Мало кто читал или вряд ли прочтет отчеты магнита за период работы. Да и разбирать постфактум уже не так интересно. Хотя Вы вполне можете быть правы. 

Ответить
2
Месье Никита

Можно узнать, какие обороты у вашего бизнеса? Как вы занимаетесь менеджментом в вашей фирме. Как не допускаете себя до тактических решений? 

Ответить
0
Pavel Ivanov

Не можешь обсуждать мысль – атакуй мыслителя. Старо как мир, и даже скучно... :(

Ответить
0
Месье Никита

атакуй мыслителя

Это всего лишь слова. 
Когда теоретик критикует практика - его слова должны подвергаться тысячекратному сомнению. 
Возможно вы не согласны, но я считаю, что есть громадная разница между инвестированием и словах о правильной стратегией инвестирования. 
Я не спрашиваю о том, есть ли у вас миллиардный бизнес, я всего-лишь спрашиваю - как вы не делаете эту менеджерскую ошибку в вашем бизнесе? В том числе я интересуюсь в практическом смысле, чтобы самому перестать лезть в тактику в своем проекте. 

Ответить
0
Pavel Voronkov

Что значит равным игроком? По каким показателям?

Ответить
0
Денис Середов

Объём выручки, количество магазинов, годовая прибыль, темпы роста. Хватит? Я неиспорченно что к моменту продали началась 2 годичная просадка и они уступили по выручке пятёрочки. И это было из за стратегических ошибок. Или для вас к моменту продажи магнит и пятёрочка были почти не равны? Или было ещё с пяток компаний которые были бы равны магниту из продуктового ритейла? ред.

Ответить
1
Pavel Voronkov

Так все мимо. В начале 2018 года Галицкий уже вышел из Тандера. В 2017 году количество магазинов Магнит (без косметики) на 1500 превышала количество Пятерочки. Чистая прибыль была выше, чем у всего Х5. Выручка была сопоставима, но если брать карту присутствия, то хорошее присутствие в московском регионе Пятерки объясняло более высокую выручку с магазина, но не прибыль. Логистика у Тандера просто отличная, Пятерке было как до Парижа пешком.

Ответить
1
Денис Середов

А в чем это противоречит моим словам? Это вообще то человек выше писал что Галицкий ничего не достиг на что я ему и ответил как это не достиг))) я наоборот пишу что все норм было у Галицкого и человек с нуля построил такую компанию. Я как бы на стороне магнита а не против, как человек выше, которому я и отвечал. Вы мне же и пишете что магнит был крутой компанией а я про это вообще то и говорил…вы что то перепутали. Ну и по падению выручки магнит по итогам 2016 года уже уступил по выручке … какой 18? Проблемы 16-17 года и привели к конфликту интересов акционеров, после чего Галицкого мягко (или не очень) попросили уйти. ред.

Ответить
0
Pavel Voronkov

В 2016 году Магнит ещё опережает весь Х5. Но темпы роста значительно сократились.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d8bbb59a7947a638e28320?utm_source=amp_full-link

Прибыль X5 Retail Group в 2016 году выросла…
Чистая прибыль X5 Retail Group (управляет сетями Пятерочка , Перекресток , Карусель ) выросла в…
www.rbc.ru
Ответить
0
Денис Середов

Странный рбк, там же новость с данными другого плана. https://www.rbc.ru/krasnodar/16/02/2018/5a86adef9a79474c29bc2643

Конец эпохи: почему Галицкий продал «Магнит» и…
Основатель розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий продал большую часть своих акций группе ВТБ и…
www.rbc.ru
Ответить
0
Pavel Voronkov

2016 - выручка Магнита больше Х5.
2017 - выручка Магнита меньше Х5

Ответить
1
Pavel Voronkov

Также не стоит забывать, что Пятёрочка это где-то 80% от Х5, но структура форматов Магнита и Х5 очень разная

Ответить
1
Soviet Pooh

Просаживаться они стали из-за ребрендинга Пятерочки и Перекрестка, а также потому что СНГ огромные средства вложил в запуск овощных ферм в то время, а не в развитие

Ответить
0
Max Payne

 у него совсем крыша поехала. лично я с собой в гроб заберу:
драгоценности, в том числе камни и монеты, столовые приборы
антиквариат
произведения искусства
раритетные или коллекционные вещи
шубы из ценного меха
и многое другое

Ответить
–40
Martin Prestone

комменты свои забери

Ответить
121
Очевидный американец

C таким багажом ни в рай, ни в ад пропуска не будет!

Ответить
0
xxx xxx

Растащят всё ещё по дороге на кладбище, а потом откопают - вдруг что-то в заднице спрятано или ещё где)

Ответить
8
Игорь Сазонов

Пробку бриллиантовую...))

Ответить
7
Kinolog

пару десятков наложниц еще

Ответить
7
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ой бля. Все такие философы резко становятся когда болезнь подпирает. Но этот хотя бы вроде реально хорошие вещи для города делал и делает. В отличие от того самого, у которого банк. И который недавно от налоговой отмазался. А незадолго до этого умничал и упрекал других мол чо это вы не боретесь с онкологией и фонды не создаёте. Ну так епт а ты дофига насоздавал что ли? Все такие моралисты и философы становятся когда их самих петух жареный в жопу клюёт, а до этого им похую на всех и всё кроме своего банковского счёта 

Ответить
33
Roman Perfilyev

а что хорошего в унылом футбольном стадионе? мне кажется это занятие отупляет общество)

p.s. жду комменты в стиле "ну да, лучше пусть молодежь пьет пиво на трубах" или "лучше чем ничего!". ребят, если у вас такое ограниченое мышление то я даже не знаю. ред.

Ответить
–2
Очевидный американец

Галицкому нравится футбол. Если бы ему нравилась физика в Краснодарском крае был бы LIGO или коллайдер, если бы астрономия - обсерватория или космический телескоп, если бы ... Но ему нравиться футбол. 

Ответить
2
Очевидный американец

Но что бы он там не построил найдутся недовольные :) 

Ответить
3
Bulat Ziganshin

хорошо, что он не любил детей ;)

Ответить
0
Ivan Martynov

парк! он же построил ПАРК! его помнить будут, а вас не будут! 
(это я так иронизирую, ненавижу футбол)

Ответить
2
Месье Никита

Ну как минимум это:
1. Большой парк.
2. Детская школа футбола
3. Инвестиции в регион
4. Стадион, который используется не только для футбольчика

Ответить
0
Антон Антонов

А у нас до хера кто по другому чтоли живет? Все по стандартному сценарию.  ред.

Ответить
2
Вячеслав Андреев

Кристофер Хитченс своим примером доказал что можно и по другому. «Последние 100 дней» книга.

Ответить
0
Очевидный американец

Про деньги - "Деньги это фантастическая вещь"
https://youtu.be/9pq9DzQOpKk?t=674 ред.

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Ну, познал проблемы. Привет. )

Ответить
0
Ann Lukashenko

Ничто не заземляет так, как собственный опыт.

Ответить
0
George Ymydykov

Человек, которого можно ставить в пример. Здоровья ему. 

Ответить
28
Savage Savage

Желаю скорейшего выздоровления

Ответить
24
Илья Шишкунов

А вот и не правда, второй завтрак тема 

Ответить
15
Илья Шишкунов

Утро с кофе или чаем, пришёл на работу, так второй завтрак с коллегами, или по делам позавтракать с партнёрами. 
Потом обед в час допустим, после полдник, немного сладкого и кофе или чая, ну и ужин, а перед сном можно ещё кефирчика навернуть или водички с лимоном, чтобы спалось хорошо, чая травяного можно тоже 
Итого: пять приёмов пищи, если спортсмен, то можно шесть, главное по кбжу нормально идти и кушать разнообразно  ред.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Илья, простите за любопытство, вы когда работаете? Вы ведь только и делаете, что едите!

Ответить
15
Bulat Ziganshin

а что такое работа?

Ответить
0
Месье Никита

Кондитером, посмотри какой пирожочек на аве. 

Ответить
0
Подробный Данила

Помню, как так и было в летнем лагере -)
Совершенно чудесно - всегда сытый и в то же время налегке, а не как удав -) 

Ответить
4
Илья Шишкунов

Всё верно, баланс главное, чтобы и энергии хватало, и клетчатки было достаточо, и всякой полезной фигни, вроде белка, жиров и минералов. 

Ответить
0
Ruslan Tarasov

Офисные клерки так и живут, для них в бизнес центрах 1000 и одна закусочная)

Ответить
0
Nicolay Lipnevich

Кишкоблуд

Ответить
–1
Достойный утюг

Бильбо, это ты?..

Ответить
3
Andy Vlodo

2 завтрака не съешь, но один дворец под Геленджиком с аквадискотекой построить можно. Квадратных метров много не бывает :)

Ответить
5
Александр Исаев

Да это всё для отвода глаз. Меелко даже для гаишника. Там наверное пыточные, на самом деле, кладовки в спальне для хранения детей и кровавая баня с девственницами, негры ползают по стеклу - так по даче и передвигается и прочее и прочее. Лёша слил протесты в 2011, не перестану верить, что он агент гебни и все эти часовенки и горочки для катания на лыжах - фейк. На самом деле там такая е**ная дичь, что и не представить здоровому человеку. Властелины мира ж, х*ли, надо отдыхать!

Ответить
–10
Очевидный американец

На самом деле там такая дичь

Где ? 

Ответить
0
Олег Саенов

В голове Александра Исаева

Ответить
7
Alexey Burlakov

Этих дворцов у него по разным данным не менее 10ти. 

Ответить
0
Достойный утюг

Ну хоть один из наших богатых, за которого нет испанского стыда (когда творят дичь они, а стыдно почему-то тебе), это уже достижение в нынешних условиях. Ему ничто не мешало быть как все, наверное даже больше бы заработал, а он просто взял и не стал этого делать. На таких смотришь и кажется, что еще не все потеряно.

Ответить
8
Александр Исаев

Путину пускай расскажет!  "В гробу карманов нет"

Ответить
3
Станислав Назаров

Путину очевидно похуй на деньги (и это пугает), иначе он бы не разрушал экономику ради "имперских амбиций" и дальше бы получал ренту как в 10-х.  ред.

Ответить
4
Александр Исаев

Экономика и его доход никак не связаны. Россия большая - на его жизнь хватит. Он уже давно её прожирает, а не развивает, ибо не тридцак давно.

Ответить
9
Виталий Воробьев

Так он разрушает экономику не ради дохода, а ради того, чтобы попасть в мавзолей и в учебники по истории, передав империю наследнику.
Лучше бы его деньги заботили, тогда он бы в 2008 уехал в Лондон одним из богатейших людей, преподавал бы политологию в Кембридже и писал бы книжки.

Ответить
5
Василий Белогородов

Чет непонятна связь. Ленин в мавзолей не за это попал. И зачем попадать в учебники по истории таким способом?

Ответить
0
Виталий Воробьев

В мавзолее не только Ленин лежал.
Не понятна связь между захватом соседних территорий и экономикой?

Ответить
0
Василий Белогородов

И шо, что не он лишь лежал? Я писал о причинах.
Насчет соседних территорий тоже вопросы. Крым ведь так и не стал за все те прошедшие годы Украиной из-за различий в менталитете. Ну и статус автономии, вероятно, тоже роль сыграл. Это не захват, а возвращение в родную гавань людей с осознанным выбором, которым власти Украины однозначно показали свое отношение.

Ответить
–3
Станислав Назаров

Ну присоединил, ну ок... 
Все остальное то зачем? Донбасс, Сирия, Грузия, Армения и т.д. Очевидно, что это геополитика хуе-мое... 

Ответить
2
Василий Белогородов

А это разве захватили? Донбасс, судя по виду, мало чем по уровню бардака отличается от окружающей территории. Фамилии сплошь местные, решалы тоже местные, как и бандиты. Сравните это с остальной частью Украины - все то же самое. Или вы имели в виду под захватом то, что указания даются извне? Ну так и Украине они даются извне уже давно. Она захвачена, выходит?

В Сирию пригласило официальное правительство.
Грузия от большого ума ради мимолетной политической выгоды стала убивать своих же граждан (нападение на Цхинвал). В ответ ее ссаной тряпкой ударили. Это, что ли, захватом назвать?

Что Армения? На нее Азербайджан напал, вообще-то. По ходу, вам все равно, что писать - бумага все стерпит.

Вы лучше напишите, какие действия вы считаете адекватными в сравнении с тем, что произошло. Адекватными - в смысле, как бы действовали нормальные страны типа США на месте нашего правительства. ред.

Ответить
–3
Станислав Назаров

Да вы правы, русские солдаты просто гибнут в чужих странах, добровольцы, имеют право.

Выделяются миллиардные бюджеты налогов россиян на поддержку сепаратистов и диктаторских режимов. Дружеская поддержка.

И обязательно приплести Америку)))  Китай, Италия, Норвегия, Финляндия и многие другие страны почему-то в это не вмешиваются. Видимо лохи.

А нам больше всех нужно, мы же 40% бедность победили, и коронавирус победили и малый бизнес развили, целых 2% предпринимателей.

Сверхдержава)))  ред.

Ответить
3
Василий Белогородов

"Выделяются миллиардные бюджеты"
Судя по уровню бардака и зарплатам, на Донбассе не выделяют, а забирают... Еще можно вспомнить, под какие условия местных олигархов не раскулачили (всю эту радость финансировать в обмен на возможность экспорта оттуда угля, металла и прочего. Основные - Курченко и Ахметов). Что касается Сирии, то государство там не только потратило, но и заработало, получив контракты на добычу нефти и газа. Заодно протестировали и прорекламировали свое вооружение. Или надо было бомбить Воронеж ради этого?

"И обязательно приплести Америку"
Откуда я знаю, что для вас эталон. Для очень многих это именно США. Вот вы на первое место Китай поставили. А вы в курсе, что там с цензурой? За попытки сказать или сделать чего не то в бан улетает кто угодно - от частного лица до корпораций типа гугла. Или вы забыли, что Китай захватил граждан Канады в заложники и выпустил лишь недавно? Или, может, вы забыли про экономические санкции, к