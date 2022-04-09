{"id":13434,"url":"\/distributions\/13434\/click?bit=1&hash=15dcc3ff4fc59a1f41210bcae9234a083bb0c5c5880fd660d692e77a7b164b10","title":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0442\u043e\u043a \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"b17d666a-9fe7-5b51-8951-9ae87fe7b8f0","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офлайн
Ануш Алексанян

Несколько курсов валют, старые самолёты и аналоги зарубежных приложений: как иранцы живут под санкциями Статьи редакции

Основные тезисы из репортажа «Редакции».

2018 просмотров

Несколько десятилетий Иран занимал первое место в мире по количеству введённых против него санкций. Экономика страны находится в изоляции последние 40 лет: международные резервы Центробанка заблокированы, импорт нефти и поставки технологий запрещены, а любые инвестиции в страну грозят западным компаниям вторичными санкциями.

  • В Иране действует несколько курсов валют — официальный и рыночный, сообщает «Редакция». Первый установлен для импортёров стратегических продуктов, а второй — это курс в обменниках. Иранцам разрешается покупать не больше $2200 в год, но по факту это правило не соблюдается, а многие операции осуществляются в «серую». Как пишет The Bell, в стране действуют три курса валюты — рыночный, официальный и NIMA. Последний нужен для внешней торговли.
  • Международные платёжные системы не работают, а местные банки отключены от SWIFT. В стране есть своя платёжная система Shetab, но её банковские карты не принимаются за границей.

  • Взять кредит под проценты нельзя, ростовщичество запрещено по исламу, говорит корреспондент ТАСС Никита Смагин. Но купить машину в рассрочку можно — формально это не считается кредитом. Оформить ипотеку тоже нельзя, но есть программа поддержки молодых семей, по которой можно взять «практически беспроцентный кредит» на квартиру в пригороде Тегерана. В самой столице Ирана квартиры стоят от $1150 до $2400 за м², говорят местные жители.

  • Несмотря на санкции, Иран продолжает торговать нефтью: танкер выходит из страны, выключает транспондер в море и переливает нефть на другое судно, а затем оно входит в Китай под видом, например, малазийского, объясняет Смагин.

Ирак или Иран — для нас это мем, а в некоторых иранских экспортных документах часто меняется одна буква. И продаётся «иракская нефть».

Алан Маргоев

научный сотрудник Центра ближневосточных исследований
  • Общественный транспорт здесь развит плохо, поэтому его часто заменяет такси — средний чек поездки в Тегеране в переводе на рубли составляет 50 рублей, говорят местные жители. А литр бензина стоит около 10-15 рублей. На рынке работают сервисы заказа такси, а в тройку самых популярных входит приложение «Максим». Скачать его в привычном магазине приложений нельзя: чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть в браузере агрегатор Sibapp — это аналог App Store — и отыскать в каталоге нужное приложение.

После ужесточения санкций в 2016 году европейский бизнес заставили отказаться от участия в стране. Мы вынуждены были уйти. Сейчас в Иране работает самостоятельное подразделение [«Максим»], которое нам не принадлежит.

Если бы мы не подчинились санкциям, у нас бы начались проблемы. Если вы работаете в Иране, с вами расторгают сотрудничество. Они могли запретить наше приложение и выкинуть его из App Store, например.

Илья Банишев
директор по международному развитию «Максим»
  • Летают в Иране на старых самолётах Boeing, Airbus, Bombardier. Их средний возраст составляет 25-30 лет. Местные авиакомпании пытались обновить парк в 2015 году, когда США и Иран заключили «ядерную сделку». Но контракты на поставку около 200 лайнеров пришлось заморозить после прихода к власти Дональда Трампа и введения новых санкций.

  • Технику и автомобили в Иран поставляют без разрешения правообладателей. Mercedes или Porsche можно завести в страну из ОАЭ на пароме через Ормузский пролив, говорит журналист Алексей Пивоваров. Пошлина на ввоз достигает 100%.

  • В иранских магазинах можно найти также и продукцию Dior, Lancome, Guerlain и других зарубежных брендов. По словам местных жителей, при желании «достать можно всё»: то, чего нет в местных магазинах, можно заказать у байеров. Они привозят одежду из Турции, Азербайджана и других стран.
  • В Иране недоступны большинство иностранных сервисов, но местные жители обходят блокировки с помощью VPN. В качестве аналога YouTube в стране работает Aparat: авторы могут зарабатывать до $950-1150 в месяц, создавая контент для платформы, говорит глава компании Мохаммад-Джавад Шакури-Могаддам. По его словам, у Aparat более 60 млн пользователей. Aparat также владеет видеоплатформой Filimo, которая стала альтернативой Netflix. Также в Иране есть свой магазин Android-приложений Cafe Bazaar, соцсеть Cloob, маркетплейс DigiKala и другие аналоги зарубежных сервисов, пишет The Bell.

  • В 2018 году в Иране отменили бумажные визы, а спустя год перестали ставить штампы при пересечении границы в стране. С ними могут возникнуть проблемы при въезде, например, в США или Израиль.

Скриншот из репортажа «Редакции»

#санкции #иран

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
Mikhail Novichkov

Мы выживем, но ради чего? (с) Редакция

Ответить
Развернуть ветку
Гугло Заэббини

конечно, жить без нетфликса и апсстор нет смысла.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Кириллов

-А еще без бумаги... которой у нас нет как выясняется)
-Без электроники, которой то же нет.
-Без сельскохозяйственных продуктов... удобрений и других химикатов...
-Без посевной базы, семена мы тоже покупали в основном)
-Без станков и оборудования на которых работала наша промышленность
-без программного обеспечения на котором работало наше IT
Можно продолжать и дальше но зачем это рассказывать боту, который отработал свой комментарий

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

А я вот задумался, а кто это все сделать должен был?
Ну то есть понятно конечно, политика, регулирование и прочее...

Но мы жалуемся, а ведь это мы создавали экономику.
С кого спросить? С россиян же. Мы же россияне.

Или прям бриллианты собрались и реально конъюнктура мешала?

🔥Накидываю немного, для оживления дискуссии.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

где мы были восемь лет?!

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Экономику строили, чтобы ее другие просрали

Ответить
Развернуть ветку
Алексей А.

А зачем всё делать, если можно покупать? В Иране вон до сих пор далеко не все делают и многое "достают".

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Петров

без благ цивилизации*

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Санкции, это как лакмусовая бумага - она скоро проявит все "достижения" и "импортозамещения" за прошедшие 20 лет..

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow
Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Как бы санкции к Югославскому сценарию нас не привели

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Жуткий сценарий.. Лучше бы нет

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

согласен, надеюсь обойдемся без этого

Ответить
Развернуть ветку
Alex Chalov

Иран, попавший в изоляцию в условиях 70х годов из-за установления теократического режима, и Россия, которую пытается блокировать США / ЕС / Япония с юж. Кореей = совершенно разные случаи, не имеющие почти ничего общего. И мировая ситуация сегодня иная, чем в 70х, и Россия не Иран по географическим, территориальным и экономическим своим свойствам, и прочая прочая.

Если искать более корректную параллель, то Россию нужно сравнивать с СССР, но уже в изменившихся внешних условиях, как то поднявшиеся Китай, Индия, Иран, более независимые Арабы, Турки, Африка и Латинская Америка.

Ответить
Развернуть ветку
RomanistHere

В статье не было сравнения с Россией, если что. И мне наоборот было интересно почитать про их жизнь в текущих реалиях - я и не задумывался никогда об этом. Поэтому спасибо автору за инициативу.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Главная проблема в РФ та, что у нас многонациональный народ, который живет по разному, чем беднее будет страна, тем больше будет локальных конфликтов в итак небогатых регионах. Вспомнить что у нас как минимум есть замороженный конфликт между Ингушетией и Северной Осетией

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор»
Официальный представитель МИД России призвала россиян «побыстрее» сохранять контент и переносить его на российские платформы. Ранее Google заблокировала YouTube канал «Дума ТВ»

Захарова заявила, что YouTube «подписал себе…
YouTube, судя по всему, подписал себе приговор, заявила официальный представитель МИД России Мария…
www.rbc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Allestor Krei

Официальный представитель МИД России призвала россиян «побыстрее» сохранять "видео доказывающие, что борщ русский" и переносить его на российские платформы

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Сервисы
DTF
Coub отключил всю рекламу после перехода к новой команде Статьи редакции

Планы по монетизации сервиса пока не раскрывают.

Миграция
Чоник Оро
Переезд в Южную Корею

В начале февраля оказался в РК, и решил остаться, осмотреться, пожить какое то время.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Открытие Инвестиции
Почему Balchug Capital скупает акции российских компаний?

Оказывается, не все иностранные инвесторы хотят выйти из российских активов. Глава Balchug Capital Давид Амарян, в отличие от других иностранных инвесторов, делает ставку на рост российского фондового рынка. Еще в начале февраля он заявил агентству Bloomberg, что ценные бумаги российских компаний непременно покажут рост, из-за того, что…

Образование
Евгения Павлова
Отчисление российских студентов в Европе, дискриминация русских
Ясно
Эмиграция: будет сложно, но вы справитесь. Психологические проблемы и адаптация

Разговор об эмиграции — практически обязательный спутник обедов с коллегами и дружеских встреч в эти дни. Кто-то находит работу за границей, кто-то уезжает, но продолжает работать удаленно. Переезд — это всегда большой стресс. Вместе с психологом «Ясно» Мариной Руфановой рассказываем, что такое эмиграция с психологической точки зрения и как себе…

Humans
«Если человек перенервничал на экзамене, мы даем ему второй шанс»: как устроен учебный центр Humans

Рассказываем, как работает центр по корпоративному обучению компании Humans — первого и единственного супераппа в Узбекистане. А сами сотрудники делятся своими впечатлениями о первых днях, новых знаниях и аттестации.

Финансы
Тогдашний Мурод
Брокеры сообщили об отмене комиссии ЦБ за покупку валюты на бирже Статьи редакции

Решение начнет действовать с 11 апреля.

Evrone
Главное из интервью Дэвида Уолша для Evrone

Дэвид Уолш (David Walsh) — известный фронтенд-разработчик с большим опытом работы с JavaScript, HTML5, CSS, а также PHP и Python. А ещё он ведёт популярный блог. В своём интервью для Evrone Дэвид рассказал о Web 3.0 и о том, как правильно строить работу и расслабляться.

Сервисы
Виталий Орлов
Youtube будет заблокирован

9 апреля Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube без возможности восстановления.

Трибуна
Дмитрий Беговатов
Субботний самопиар на vc.ru

Делимся в комментах ссылками на свои проекты и скидками для читателей vc.ru!

Social Discovery Ventures
Buon giorno: Италия открывает границы для цифровых кочевников

Совсем скоро цифровые кочевники из любой страны смогут оформить рабочую визу в Италию. Виза будет выдаваться кочевникам сроком до одного года.

Больше статей
null