После ужесточения санкций в 2016 году европейский бизнес заставили отказаться от участия в стране. Мы вынуждены были уйти. Сейчас в Иране работает самостоятельное подразделение [«Максим»], которое нам не принадлежит.

Если бы мы не подчинились санкциям, у нас бы начались проблемы. Если вы работаете в Иране, с вами расторгают сотрудничество. Они могли запретить наше приложение и выкинуть его из App Store, например.