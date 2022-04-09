Несколько курсов валют, старые самолёты и аналоги зарубежных приложений: как иранцы живут под санкциями Статьи редакции
Основные тезисы из репортажа «Редакции».
Несколько десятилетий Иран занимал первое место в мире по количеству введённых против него санкций. Экономика страны находится в изоляции последние 40 лет: международные резервы Центробанка заблокированы, импорт нефти и поставки технологий запрещены, а любые инвестиции в страну грозят западным компаниям вторичными санкциями.
- В Иране действует несколько курсов валют — официальный и рыночный, сообщает «Редакция». Первый установлен для импортёров стратегических продуктов, а второй — это курс в обменниках. Иранцам разрешается покупать не больше $2200 в год, но по факту это правило не соблюдается, а многие операции осуществляются в «серую». Как пишет The Bell, в стране действуют три курса валюты — рыночный, официальный и NIMA. Последний нужен для внешней торговли.
- Международные платёжные системы не работают, а местные банки отключены от SWIFT. В стране есть своя платёжная система Shetab, но её банковские карты не принимаются за границей.
Взять кредит под проценты нельзя, ростовщичество запрещено по исламу, говорит корреспондент ТАСС Никита Смагин. Но купить машину в рассрочку можно — формально это не считается кредитом. Оформить ипотеку тоже нельзя, но есть программа поддержки молодых семей, по которой можно взять «практически беспроцентный кредит» на квартиру в пригороде Тегерана. В самой столице Ирана квартиры стоят от $1150 до $2400 за м², говорят местные жители.
Несмотря на санкции, Иран продолжает торговать нефтью: танкер выходит из страны, выключает транспондер в море и переливает нефть на другое судно, а затем оно входит в Китай под видом, например, малазийского, объясняет Смагин.
- Общественный транспорт здесь развит плохо, поэтому его часто заменяет такси — средний чек поездки в Тегеране в переводе на рубли составляет 50 рублей, говорят местные жители. А литр бензина стоит около 10-15 рублей. На рынке работают сервисы заказа такси, а в тройку самых популярных входит приложение «Максим». Скачать его в привычном магазине приложений нельзя: чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть в браузере агрегатор Sibapp — это аналог App Store — и отыскать в каталоге нужное приложение.
- Летают в Иране на старых самолётах Boeing, Airbus, Bombardier. Их средний возраст составляет 25-30 лет. Местные авиакомпании пытались обновить парк в 2015 году, когда США и Иран заключили «ядерную сделку». Но контракты на поставку около 200 лайнеров пришлось заморозить после прихода к власти Дональда Трампа и введения новых санкций.
Технику и автомобили в Иран поставляют без разрешения правообладателей. Mercedes или Porsche можно завести в страну из ОАЭ на пароме через Ормузский пролив, говорит журналист Алексей Пивоваров. Пошлина на ввоз достигает 100%.
- В иранских магазинах можно найти также и продукцию Dior, Lancome, Guerlain и других зарубежных брендов. По словам местных жителей, при желании «достать можно всё»: то, чего нет в местных магазинах, можно заказать у байеров. Они привозят одежду из Турции, Азербайджана и других стран.
- В Иране недоступны большинство иностранных сервисов, но местные жители обходят блокировки с помощью VPN. В качестве аналога YouTube в стране работает Aparat: авторы могут зарабатывать до $950-1150 в месяц, создавая контент для платформы, говорит глава компании Мохаммад-Джавад Шакури-Могаддам. По его словам, у Aparat более 60 млн пользователей. Aparat также владеет видеоплатформой Filimo, которая стала альтернативой Netflix. Также в Иране есть свой магазин Android-приложений Cafe Bazaar, соцсеть Cloob, маркетплейс DigiKala и другие аналоги зарубежных сервисов, пишет The Bell.
В 2018 году в Иране отменили бумажные визы, а спустя год перестали ставить штампы при пересечении границы в стране. С ними могут возникнуть проблемы при въезде, например, в США или Израиль.
Планы по монетизации сервиса пока не раскрывают.
Оказывается, не все иностранные инвесторы хотят выйти из российских активов. Глава Balchug Capital Давид Амарян, в отличие от других иностранных инвесторов, делает ставку на рост российского фондового рынка. Еще в начале февраля он заявил агентству Bloomberg, что ценные бумаги российских компаний непременно покажут рост, из-за того, что…
Разговор об эмиграции — практически обязательный спутник обедов с коллегами и дружеских встреч в эти дни. Кто-то находит работу за границей, кто-то уезжает, но продолжает работать удаленно. Переезд — это всегда большой стресс. Вместе с психологом «Ясно» Мариной Руфановой рассказываем, что такое эмиграция с психологической точки зрения и как себе…
Рассказываем, как работает центр по корпоративному обучению компании Humans — первого и единственного супераппа в Узбекистане. А сами сотрудники делятся своими впечатлениями о первых днях, новых знаниях и аттестации.
Решение начнет действовать с 11 апреля.
Дэвид Уолш (David Walsh) — известный фронтенд-разработчик с большим опытом работы с JavaScript, HTML5, CSS, а также PHP и Python. А ещё он ведёт популярный блог. В своём интервью для Evrone Дэвид рассказал о Web 3.0 и о том, как правильно строить работу и расслабляться.
Мы выживем, но ради чего? (с) Редакция
конечно, жить без нетфликса и апсстор нет смысла.
-А еще без бумаги... которой у нас нет как выясняется)
-Без электроники, которой то же нет.
-Без сельскохозяйственных продуктов... удобрений и других химикатов...
-Без посевной базы, семена мы тоже покупали в основном)
-Без станков и оборудования на которых работала наша промышленность
-без программного обеспечения на котором работало наше IT
Можно продолжать и дальше но зачем это рассказывать боту, который отработал свой комментарий
А я вот задумался, а кто это все сделать должен был?
Ну то есть понятно конечно, политика, регулирование и прочее...
Но мы жалуемся, а ведь это мы создавали экономику.
С кого спросить? С россиян же. Мы же россияне.
Или прям бриллианты собрались и реально конъюнктура мешала?
🔥Накидываю немного, для оживления дискуссии.
где мы были восемь лет?!
Экономику строили, чтобы ее другие просрали
А зачем всё делать, если можно покупать? В Иране вон до сих пор далеко не все делают и многое "достают".
без благ цивилизации*
Санкции, это как лакмусовая бумага - она скоро проявит все "достижения" и "импортозамещения" за прошедшие 20 лет..
Как бы санкции к Югославскому сценарию нас не привели
Жуткий сценарий.. Лучше бы нет
согласен, надеюсь обойдемся без этого
Иран, попавший в изоляцию в условиях 70х годов из-за установления теократического режима, и Россия, которую пытается блокировать США / ЕС / Япония с юж. Кореей = совершенно разные случаи, не имеющие почти ничего общего. И мировая ситуация сегодня иная, чем в 70х, и Россия не Иран по географическим, территориальным и экономическим своим свойствам, и прочая прочая.
Если искать более корректную параллель, то Россию нужно сравнивать с СССР, но уже в изменившихся внешних условиях, как то поднявшиеся Китай, Индия, Иран, более независимые Арабы, Турки, Африка и Латинская Америка.
В статье не было сравнения с Россией, если что. И мне наоборот было интересно почитать про их жизнь в текущих реалиях - я и не задумывался никогда об этом. Поэтому спасибо автору за инициативу.
Главная проблема в РФ та, что у нас многонациональный народ, который живет по разному, чем беднее будет страна, тем больше будет локальных конфликтов в итак небогатых регионах. Вспомнить что у нас как минимум есть замороженный конфликт между Ингушетией и Северной Осетией
Захарова заявила, что YouTube «подписал себе приговор»
Официальный представитель МИД России призвала россиян «побыстрее» сохранять контент и переносить его на российские платформы. Ранее Google заблокировала YouTube канал «Дума ТВ»
Официальный представитель МИД России призвала россиян «побыстрее» сохранять "видео доказывающие, что борщ русский" и переносить его на российские платформы