Сборщики MacBook на заводе в Шанхае протестуют из-за карантина: они два месяца живут и работают на предприятии Статьи редакции
Люди пытались прорваться мимо охраны за личными вещами и бунтовали из-за низких зарплат.
- Массовые бунты проходят на заводе Quanta, на котором собирают MacBook, пишет Bloomberg. С конца марта рабочие живут на территории завода и не могут его покинуть из-за карантина в Шанхае.
- Quanta, как и другие компании в Шанхае, например, Tesla, перешла на производство замкнутого цикла — когда сотрудники вынуждены жить и работать на территории предприятия.
- Рядом с заводом расположен кампус, в котором проживают рабочие. По словам источников Bloomberg, до перехода на замкнутое производство вирус проник на территорию завода, и сейчас руководство пытается вывезти заболевших сотрудников, а других — закрывает на карантин.
- Первый бунт произошёл в начале мая — «сотни» рабочих пытались прорваться мимо охраны, чтобы попасть в общежитие. Его закрыли, так как нашли заболевших Covid-19, а самим рабочим сказали остаться на территории завода. Люди беспокоятся, что у них закончатся продукты и средства гигиены, если локдаун в городе не отменят.
- Второй прошёл в середине мая — рабочие вышли бунтовать к общежитиям менеджеров из-за карантина и низкой зарплаты: им платят по 3 тысячи юаней (примерно 30 тысяч рублей) в месяц.
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Вот уже действительно киберпанк.
Насколько я понимаю, в Шанхае в целом П*здец. У меня подруга уехала туда 4 года назад, за своим мужем. Все бы хорошо, но теперь, из-за очередной волны эпидемии, их не выпускают из домов, вообще, питаются сухими пайками которые разносят военные.
И вы можете сказать "но есть же доставки", так вот, доставка работает через приложение, рано утром, буквально минут 10. Ты заходишь, собираешь корзину и заказываешь. И если тебе повезёт, то соберёшь что-то "адекватное". Один раз они успели добавить лук. Ну как, ЛУКОВИЦУ. ОДНУ. то есть приходит курьер вест в форме и отдаёт пакет с одной луковицей. Круто, че). Так что я думаю на заводе должны даже лучше кормить... Наверное?
Завтраками точно кормят – завтра получите еду и средства гигиены)
Они кооперируются с соседями и каждый заказывает определенные продукты, чтобы получить в итоге хоть какое-то разнообразие
Ну если вы закрыли людей, дайте им все необходимое!
У них и так есть макбуки
Работу им дали, что ещё нужно?
Судя по тому, что карантин начался два месяца назад, всё необходимое у них есть.
Они не рабы, а крепостные…
Официально на карантине
После прочтения этой новости где-то подорожал один макбук
Прочитал эту новость, работая за макбуком в кафе. В знак поддержки закрыл его на минуту.
Приезжайте к нам. У нас нет карантинов и макбуков 😁
Я так понимаю сборщики подписали контракт. Могут уйти с фабрики, но нужно порвать контракт. Если все совсем иначе, то дичь какая-то.
В Шанхае сейчас пипец, у меня один из поставщиков с середины марта не может отправить образцы. Так как никого не выпускают. Писали бумаги типа прошения, чтобы разрешили съездить в офис - нельзя.
Пока официально локдаун до 1 июня, но видимо больше. Отправка через промежуточных посредников в другой город в Китае, чтобы потом отправить из него тоже проблема. Посредники, которых единицы, взвинтили цены. Плюс сами китайцы им мало доверяют (думаю у них сейчас на этом тоже мошенники активировались).
Так что жесть конечно. Все, что находится в Шанхае (а это ряд офисов компаний и производств), встало наглухо.
Тесла платит примерно 63$ за ночёвку, а тут вся зарплата с ночёвками в месяц 447 долларов? Что-то где-то не сходится...
Опять Филон герой и всех переиграл
Рабство вроде бы отменили)
Но раба до сих пор можно купить.
Китай стал похож на великана на глиняных ногах. Пытаются бороться с проблемой какими-то совсем деревенскими способами. За 2 года они так и не смогли создать эффективную вакцину.
А кто-то смог?
Часть корабля, часть команды.
"Держись, товарищ! Скоро восстанет пролетариат Китая!" (с)
А кто-то получил хорошую премию за такое нововведение...
в прошлом посте , комментаторы писали о том, что выгодные условия и нормальная вахта
Не завод закрыл, а власти и рабочие бастовали из-за ситуации в городе, а власти реально забили на карантинные города- только силовое ограничение.рабочие вышли бунтовать к общежитиям менеджеров из-за карантина и низкой зарплаты: им платят по 3 тысячи юаней (примерно 30 тысяч рублей) в месяц.
Жильё, еда и 3к юаней и бастуют- сколько там в РФ средний класс должен получать, по мнению солнцеликого?
Жесткие условия конечно.. Вся жизнь один сплошной завод..