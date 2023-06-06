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Полина Лааксо

Исследователи DLBI нашли в открытом доступе базу данных, принадлежащих клиентам магазинов «Ашан» и «Твой дом» Статьи редакции

Информацию проверит Роскомнадзор.

Дополнено в 12:51 мск. «Ашан» подтвердил утечку данных клиентов. Компания проводит внутреннее расследование.
  • О «сливе» сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI, которая специализируется на разведке уязвимостей и утечек. По его словам, базу разместил тот же источник, который уже публиковал «дампы» пользователей бонусной программы «СберСпасибо», платформы «СберПраво», «СберЛогистики», онлайн-школы GeekBrains и других.
  • База, предположительно, по «Ашану» состоит из 7,84 млн строк. Это имена и фамилии, телефоны (7,7 млн уникальных), электронные почты (4,7 млн уникальных), адрес доставки или самовывоза (777 тысяч штук), а также даты создания и обновления записи за период с 13 апреля 2020 года по 18 мая 2023 года.
  • Таблица, предположительно, по гипермаркету «Твой дом» содержит 713,3 тысячи строк. Это имена и фамилии, телефоны (618,3 тысячи уникальных), электронные адреса (389,5 тысячи уникальных), хешированные пароли, в некоторых случаях пол и дата рождения, а также даты создания и обновления записи с 21 января 2019 года по 18 мая 2023 год.
  • Роскомнадзор рассказал «Интерфаксу», что не получал уведомлений от компаний, но проверит информацию об утечке. За первые пять месяцев 2023 года регулятор получил 177 сообщений о «сливах» — при том, что за четыре месяца 2022-го их было всего 70.
Источник: «ТЦ Москвы»

#новость #утечки

1114 просмотров
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16 комментариев
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 Слегка Придурковатый

60 тысяч рублей?

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Вася Пражкин

Ну не 70 же, и так много.

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Вася Пражкин
«Твой дом»

Теперь это общий дом )

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Босятский Мун Рок
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S.Capusta

Есть хороший термин:
- дендрофекальный принцип защиты данных. Работает отлично!

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Капустник

Объясните, пожалуйста, почему столько утечек наблюдается в последний год-два, тогда как раньше случаи были единичными? Обнаружилась какая-то серьёзная уязвимость, или хакеры резко резко активизировали свои усилия?

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Босятский Мун Рок

да

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Sasha Step

Импортозамещение. Вместо хорошего надежно оттестированного много лет софта, бизнес вынужден пользоваться Российскими аналогами, а там в большинстве своем не то что уязвимости а ворота с указателями для хакеров.
А если еще и самомпис....

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Анна Ардова

так а что делать? Если вместо того, чтобы делать свое в течение этих 30 лет, наши "верхи" сидели и просто покупали западное? Ведь так проще. И вот приплыли, как говорится. Теперь с горящей 5ой точкой пытаются успеть сделать то, на что уходят 10летия.

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Sasha Step

Вкладывать деньги в безопасность данных, а на хрена при билете всего в 60т? Сделают 60 лямов залатают не только софт но и двери в офисах заварят...

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Анна Ардова

сейчас мы только и делаем, что деньги вкладываем. Вот только время упущено. Хэзэ, поможет ли..... дверь заварить )

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Denis Bystruev

Неизвестно, увеличилось ли количество утечек, или раньше их было не меньше, просто они реже попадали в ленты.

Новости охватывают менее 0,0001% реально происходящих событий, читаем мы ещё меньше, поэтому, возможно, просто изменились критерии отбора новостей алгоритмами и журналистами — пишут о том, где ожидают больше просмотров.

Но, если всё-таки объективно увеличились, можно выдвинуть несколько версий:

— растёт количество баз данных и записей в них
— увеличилось число компаний, переехавших в облака
— журналисты-расследователи популяризовали тему «пробива» — больше бизнесов начали им пользоваться, увеличив спрос и предложение
— отдел в Роскомнадзоре, занимающийся штрафами по 60 тыс. ₽, нанял ещё одного сотрудника

И ещё миллион причин, которые я даже не могу вообразить.

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Вадим Д.

Во 👍🏻
А в соседней новости идёт обратный отсчёт на слив «Геосаджеста» от Яндекса (-:

— Чудный сегодня будет денёк!

подумал, просыпаясь, глава РКН

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Глеб Цапля

У них каждый новый день чудеснее другого)

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Ненавижу Лицемеров

Может проще все базы тупо сделать открытыми? По моему не осталось в РФ крупных контор из которых еще не утекли ПД.

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Сеошник Сеошников

Ты ещё скажи голосование не анонимным сделать)))

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