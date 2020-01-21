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Виктория Сафронова
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Минкомсвязи обязало операторов открыть доступ к сайтам Госуслуг и органов власти даже при нулевом балансе абонента Материал редакции

Они должны будут это сделать с 1 марта 2020 года.

  • С 1 марта 2020 года доступ к сайту Госуслуг, а также сайтам всех федеральных и региональных властей будет бесплатным в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.
  • «Если тариф не безлимитный, то не будет тарифицироваться трафик, на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе», — уточнил Новиков.
  • Решение об открытии доступа приняли 21 января 2020 года на совещании и.о. министра цифрового развития Константина Носкова вместе с крупнейшими операторами связи, сказал Новиков. По его словам, компенсации операторам за это не предусмотрено.
  • В Минкомсвязи также обсуждают бесплатный доступ к поисковикам, соцсетям и мессенджерам — для него потребуется механизм компенсации.
  • В Минкомсвязи назвали открытие доступа первым шагом для реализации проекта «Доступный интернет», о котором президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Путин предложил обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Госуслуги пойдут в обход тарифа
С марта доступ к сайтам госорганов и порталу госуслуг станет бесплатным
www.kommersant.ru

#новости #госуслуги

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12 комментариев
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Maxim Medvedev

0

Навряд ли тех, кто не пользовался этими сервисами, останавливал тарифицируемый траффик:) возможно, мобильные приложения этих сервисов будут собирать нехилую телеметрию, и чтобы это было не так заметно, траф просто обнулят). И, видимо, эти приложения станут предустановленными на всех девайсах, согласно соответствующему закону

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Евгений Разманов

Maxim
6

Речь, думаю, просто об устранении ситуаций, когда надо по-быстрому что-то на госсайтах, а баланс на нуле, всяко ведь бывает.

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Maxim Medvedev

Евгений
1

У вас хоть раз такое было, что денег на моб. счете нет, а вам срочно нужно зайти в госуслуги или на налог.ру?

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Игорь Рачук

Евгений
0

  когда надо по-быстрому что-то на госсайтах, а баланс на нуле

Деньги на интернете закончились и ты побыстрому материнский капитал снимаешь, чтобы инет оплатить! Пока подписка на Ivi не закончилась!

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Dmitry Starzev

0

Интересно

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Антон Лисин

0

К ютубу откройте и можно отказываться от мобильного интернета.

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Vl Al

Антон
0

Возможно, откроют. Но не к ютьюбу, а к "телевизионным" мультиплексам. 

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Андрей

0

Хорошее дельное предложение

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Georgy Borisov

0

Кремлин.ру + РПЦ забыли.

Ответить

Alexandr Simonov

0

Солнцеликий сказал, бояре сделали 

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Sergei Timofeyev

0

А может там ещё и государственный VPN поднимут? Будем в тележке сидеть ))

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Андрей Савельев

0

А как это чисто технически реализуется, например, при домашнем неоплаченном анлиме?

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