Минкомсвязи обязало операторов открыть доступ к сайтам Госуслуг и органов власти даже при нулевом балансе абонента
Материал редакции
Они должны будут это сделать с 1 марта 2020 года.
С 1 марта 2020 года доступ к сайту Госуслуг, а также сайтам всех федеральных и региональных властей будет бесплатным в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.
«Если тариф не безлимитный, то не будет тарифицироваться трафик, на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе», — уточнил Новиков.
Решение об открытии доступа приняли 21 января 2020 года на совещании и.о. министра цифрового развития Константина Носкова вместе с крупнейшими операторами связи, сказал Новиков. По его словам, компенсации операторам за это не предусмотрено.
В Минкомсвязи также обсуждают бесплатный доступ к поисковикам, соцсетям и мессенджерам — для него потребуется механизм компенсации.
В Минкомсвязи назвали открытие доступа первым шагом для реализации проекта «Доступный интернет», о котором президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года. Путин предложил обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Maxim Medvedev
Навряд ли тех, кто не пользовался этими сервисами, останавливал тарифицируемый траффик:) возможно, мобильные приложения этих сервисов будут собирать нехилую телеметрию, и чтобы это было не так заметно, траф просто обнулят). И, видимо, эти приложения станут предустановленными на всех девайсах, согласно соответствующему закону
Евгений РазмановMaxim
Речь, думаю, просто об устранении ситуаций, когда надо по-быстрому что-то на госсайтах, а баланс на нуле, всяко ведь бывает.
Maxim MedvedevЕвгений
У вас хоть раз такое было, что денег на моб. счете нет, а вам срочно нужно зайти в госуслуги или на налог.ру?
Игорь РачукЕвгений
когда надо по-быстрому что-то на госсайтах, а баланс на нуле
Деньги на интернете закончились и ты побыстрому материнский капитал снимаешь, чтобы инет оплатить! Пока подписка на Ivi не закончилась!
Dmitry Starzev
Интересно
Антон Лисин
К ютубу откройте и можно отказываться от мобильного интернета.
Vl AlАнтон
Возможно, откроют. Но не к ютьюбу, а к "телевизионным" мультиплексам.
Андрей
Хорошее дельное предложение
Georgy Borisov
Кремлин.ру + РПЦ забыли.
Alexandr Simonov
Солнцеликий сказал, бояре сделали
Sergei Timofeyev
А может там ещё и государственный VPN поднимут? Будем в тележке сидеть ))
Андрей Савельев
А как это чисто технически реализуется, например, при домашнем неоплаченном анлиме?