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больше миллиона раз
От Netscape Navigator и Internet Explorer до Google Chrome и Mozilla Firefox.
В сентябре 2019 года YouTube-канал Data is beautiful опубликовал видео, в котором показано, как менялась доля мирового рынка среди браузеров в период со второго квартала 1996 года по второй квартал 2019 года.
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Syzygy
Хороший пример того, как имея всё (NN, IE), всё потерять. Ждём того же от Chrome.
Vl AlSyzygy
NN потерял рынок, поскольку NN был платным, а IE - фактически бесплатным.
IE потерял рынок, поскольку MS подзабила на IE.
Николай
Не думал что у Opera такой маленький охват по всему миру, за всю историю, выше 2,5% не поднимался.