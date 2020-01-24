Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Татьяна Боброва
214

График: как менялась популярность браузеров в 1996-2019 годы Материал редакции

От Netscape Navigator и Internet Explorer до Google Chrome и Mozilla Firefox.

В сентябре 2019 года YouTube-канал Data is beautiful опубликовал видео, в котором показано, как менялась доля мирового рынка среди браузеров в период со второго квартала 1996 года по второй квартал 2019 года.

Data is beautiful

#браузеры

Сервисы
Подписан
Отписаться
«Тинькофф» выпустил брендированные наклейки на двери для ресторанов-партнёров для быстрого заказа столиков в них
Для этого пользователь должен отсканировать QR-код на наклейке.
1
9
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u044b"], "comments": 3, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 103076, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Jan 2020 17:00:11 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Компания и счет в США за $399
Из любой точки мира. За 14 дней.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 103076, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/103076\/get","add":"\/comments\/103076\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/103076"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Syzygy

1

Хороший пример того, как имея всё  (NN, IE), всё потерять. Ждём того же от Chrome.

Ответить

Vl Al

Syzygy
0

NN потерял рынок, поскольку NN был платным, а IE - фактически бесплатным.

IE потерял рынок, поскольку MS подзабила на IE.

Ответить

Николай

0

Не думал что у Opera такой маленький охват по всему миру, за всю историю, выше 2,5% не поднимался.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

X5Tech
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте X5Tech
Бумага больше не в моде
0
Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Как создать одну из крупнейших в России блокчейн-платформ для бизнеса: интервью с сооснователем сервиса Factorin
Андрей Маклин — о том, как стартапу привлечь федеральные торговые сети и за семь месяцев вывести оборот на 7 млрд рубле…
2
Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard: Давос Дайджест, часть третья
В третий день форума мы узнали, что организаторы ВЭФ тайно классифицируют своих высокопоставленных делегатов по шкале о…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ron Zamkadny
за день
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
Andrew Solovov
за неделю
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 
Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Александр Мовчан

Продвижение сайта статьями…

Тинькофф

«Тинькофф» выпустил…

Софья

Цвет твоих ценностей: как…

Mихаил Масловичев

Продвижение сайта статьями…

Vl Al

Конкуренция с роботами: как не…

Name Surname

Goldman Sachs откажет в IPO…

Николай

График: как менялась…

Тинькофф

«Тинькофф» выпустил…

Павел Лапочкин

Конкуренция с роботами: как не…

Вера Гагарина

Нас уволили из «Рокетбанка» в…

Александр Зайцев

Проблемные пользовательские…

Таня…

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Vl Al

График: как менялась…

Антон Гранд

Нас уволили из «Рокетбанка» в…

Syzygy

График: как менялась…

ugnich

«Тинькофф» выпустил…

Светлана Петровичева

ActualizeBot — «тиндер» для…

Yan Purvenes

«Ситимобил» прислал пуш со…

Mihail Penkin

Исследование: оплата по…

Εгор Κонстантинов

Сервис мобильной автозаправки…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }