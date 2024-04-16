YouTube начал тестировать опцию, которая запрещает просматривать видео в браузере со включённым блокировщиком рекламы, в мае 2023 года. У пользователей появлялось предупреждение, что «блокировщики рекламы на YouTube запрещены». Можно было разрешить показ промо или подключить Premium.