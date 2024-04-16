YouTube начал замедлять загрузку видео в сторонних приложениях с блокировщиками рекламы Статьи редакции
Компания начала «эксперимент» по борьбе с такими сервисами весной 2023 года.
- Пользователи сторонних приложений, которые используют API платформы и скрывают рекламу в видео, могут столкнуться с замедленной загрузкой роликов и ошибкой «Контент недоступен», предупредил YouTube.
- The Verge в качестве примера приводит приложение AdGuard. По мнению Gizmodo, ограничения могут затронуть браузеры вроде Opera GX и такие сервисы-клиенты, как YouTube ++.
- Правила видеохостинга запрещают сторонним программам отключать рекламные объявления, потому что таким образом они мешают авторам получать вознаграждения за просмотры.
- Для тех, кто не любит рекламу, YouTube ещё в 2015 году запустил платную подписку Red, переименованную позже в Premium. На февраль 2024 года у Premium и YouTube Music было свыше 100 млн подписчиков в более чем 100 странах.
YouTube начал тестировать опцию, которая запрещает просматривать видео в браузере со включённым блокировщиком рекламы, в мае 2023 года. У пользователей появлялось предупреждение, что «блокировщики рекламы на YouTube запрещены». Можно было разрешить показ промо или подключить Premium.
- В ноябре некоторые пользователи заметили, что у них стала снижаться скорость загрузки на YouTube. В компании сообщили, что скорость может падать из-за расширений, которые блокируют рекламные объявления.
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Я уже и забыл, что в Ютюбе есть реклама. Эх.
пхах)) аналогично, я с удивлением заметил рекламу когда заглючил у меня адблок
Для российских айпи и без Адблока сейчас рекламы нет
Адблоки блочатся на ютубе, но есть скрипт, который проматывает рекламу за миллисекунды и удаляет рекламные элементы:
https://github.com/TheRealJoelmatic/RemoveAdblockThing
И этот скрипт уже не блочится
адблок вполне пока справляется, но спасибо
Они его уже успешно палят, но видимо пока не раскатили на всех пользователей.
У меня такое окошко иногда вылазило с UBlock
В текущих версиях юблока нету такого
Тут явно больше доллара от маска )
А нам не надо блокировать рекламу 😄
Хотя блогеры теперь рекламируют курсы 😒
я если честно и так не особо рекламу в ютубе не замечала так что ничего не поменяется
Нам не привыкать, мы в режиме «экспериментов по борьбе» живём постоянно.
А в ютубе вообще рекламы нет (-:
лучше уж тогда рекламу посмотреть, чем ждать пол часа пока ролик загрузится, если загрузится или постоянно бороться с ошибкой
На МакБуке с тачбаром реклама проматывается — хоть какая-то от него польза
Да и правильно. Смотрю с рекламой и никаких проблем не ощущаю, пара секунд времени, но все получат свои деньги
- Не знать куда развиваться
- Ухудшать текущий сервис, чтобы требовать деньги
Profit
Эта борьба будет вечной.
А они не хотят модерировать рекламу? Каждое второе видео - это переозвученный цукерберг рассказывает, как заработать денег в вотсаппе