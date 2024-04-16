Сервисы
Полина Лааксо

YouTube начал замедлять загрузку видео в сторонних приложениях с блокировщиками рекламы Статьи редакции

Компания начала «эксперимент» по борьбе с такими сервисами весной 2023 года.

  • Пользователи сторонних приложений, которые используют API платформы и скрывают рекламу в видео, могут столкнуться с замедленной загрузкой роликов и ошибкой «Контент недоступен», предупредил YouTube.
  • The Verge в качестве примера приводит приложение AdGuard. По мнению Gizmodo, ограничения могут затронуть браузеры вроде Opera GX и такие сервисы-клиенты, как YouTube ++.
  • Правила видеохостинга запрещают сторонним программам отключать рекламные объявления, потому что таким образом они мешают авторам получать вознаграждения за просмотры.
  • Для тех, кто не любит рекламу, YouTube ещё в 2015 году запустил платную подписку Red, переименованную позже в Premium. На февраль 2024 года у Premium и YouTube Music было свыше 100 млн подписчиков в более чем 100 странах.
Источник фото: The Indian Express

  • YouTube начал тестировать опцию, которая запрещает просматривать видео в браузере со включённым блокировщиком рекламы, в мае 2023 года. У пользователей появлялось предупреждение, что «блокировщики рекламы на YouTube запрещены». Можно было разрешить показ промо или подключить Premium.

  • В ноябре некоторые пользователи заметили, что у них стала снижаться скорость загрузки на YouTube. В компании сообщили, что скорость может падать из-за расширений, которые блокируют рекламные объявления.

#новости #youtube

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 Maxim Fox

Я уже и забыл, что в Ютюбе есть реклама. Эх.

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Борис Латкин

пхах)) аналогично, я с удивлением заметил рекламу когда заглючил у меня адблок

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Михаил Иванович

Для российских айпи и без Адблока сейчас рекламы нет

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Shepard

Адблоки блочатся на ютубе, но есть скрипт, который проматывает рекламу за миллисекунды и удаляет рекламные элементы:
https://github.com/TheRealJoelmatic/RemoveAdblockThing

И этот скрипт уже не блочится

GitHub - TheRealJoelmatic/RemoveAdblockThing…
The intrusive "Ad blocker are not allowed on YouTube" message is annoying. This open-source…
github.com
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Борис Латкин

адблок вполне пока справляется, но спасибо

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Shepard

Они его уже успешно палят, но видимо пока не раскатили на всех пользователей.

У меня такое окошко иногда вылазило с UBlock

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NoName

В текущих версиях юблока нету такого

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lakoros

Тут явно больше доллара от маска )

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Запопу Кусь

А нам не надо блокировать рекламу 😄
Хотя блогеры теперь рекламируют курсы 😒

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Ксения Хохлова

я если честно и так не особо рекламу в ютубе не замечала так что ничего не поменяется

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Вадим Д.

Нам не привыкать, мы в режиме «экспериментов по борьбе» живём постоянно.

А в ютубе вообще рекламы нет (-:

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Артём Вольский

лучше уж тогда рекламу посмотреть, чем ждать пол часа пока ролик загрузится, если загрузится или постоянно бороться с ошибкой

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Михаил Иванович

На МакБуке с тачбаром реклама проматывается — хоть какая-то от него польза

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Erofeev

Да и правильно. Смотрю с рекламой и никаких проблем не ощущаю, пара секунд времени, но все получат свои деньги

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Недопил

- Не знать куда развиваться
- Ухудшать текущий сервис, чтобы требовать деньги
Profit

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Слегка Придурковатый

Эта борьба будет вечной.

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Fazer Legioner

А они не хотят модерировать рекламу? Каждое второе видео - это переозвученный цукерберг рассказывает, как заработать денег в вотсаппе

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