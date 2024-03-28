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Евгения Евсеева

Telegram разрешит жителям России, Украины и Беларуси ограничивать список тех, кто может писать им личные сообщения Статьи редакции

Из-за рассылок с «призывами к терактам».

  • Возможность ограничивать сообщения появится с 1 апреля 2024 года, сообщил Павел Дуров.
  • По его словам, «четыре дня назад русскоязычные пользователи массенджера стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам». Telegram пресёк «десятки тысяч» попыток отправить такие сообщения, пользователей, которые их рассылали, навсегда заблокировали.
  • Мессенджер также внедрит «решения на основе искусственного интеллекта» для фильтрации подобных сообщений.
  • 28 марта 2024-го пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Telegram «всё чаще используется в террористических целях». Он призвал Дурова «внимательнее» следить за мессенджером.

#новости #telegram

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 Невероятный Блондин
русскоязычные пользователи массенджера стали жаловаться на сообщения от незнакомцев

Пиздит.
За всё время существования моего аккаунта не было случая, чтобы кто-то мне написал. А ведь я русскоязычный.

Сами сидят в хрен пойми каких чатах, а потом жалуются

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lakoros

Пиздижь. За всё время существования аккаунта были случаи, чтобы кто-то мне писал.

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Невероятный Блондин

Ха-ха ))
Значит ты сидишь в хрен-пойми каких чатах. Вот тебя и спарсивают для рассылок. 😝

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lakoros

А что мне не могут писать просто по номеру телефона, который утек уже.. у всех?

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Невероятный Блондин

Не-а.
Если у тебя поиск по номеру (для всех) выключен, то по нему нельзя тебя найти, даже если он где-то утёк.

Для этого нужно чтобы вы оба были друг у друга в адресной книге добавлены.

Users who add your number to their contacts will see it on Telegram only if they are your contacts.
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lakoros

Мне пишут раз в месяца 2. В ватсапе чаще. Может только эта галка и спасает. Но в телеге уже куча ботов для деанона по номеру телефона. все id показывают

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Alexey

Мне пишут раз в месяц-два, аккаунту лет 10.
В основном закладки.
Во всякой хуйне публичной не сижу

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Невероятный Блондин

Запрети поиск по номеру.

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Alexey

Не могу, я денег потеряю больше чем времени потрачу на бан) Специфика работы

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Чайка О.

Мне писали незнакомые люди, некоторые с неясными целями, но таких сразу в бан. Всего забанено 12 акков.
Одно время просто запретила присылать личные сообщения всем, кроме контактов (сейчас увидела, что к контактам добавили премиум акки).
Сидела в двух профессиональных чатах (сейчас в одном), наблюдаю за событиями в нескольких узких чатах (сомневаюсь, что оттуда кто-то напишет).
Не жалуюсь. Поэтому в принципе соглашусь, что может быть дело в чатах и активности в них.

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Невероятный Блондин

ну вот видишь, пока настройки не поменяла на «contacts only»

Вот и большинство вообще не заботится о своей приватности

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t t

причем тут время, если пишут, что это началось четыре дня назад?

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Невероятный Блондин
русскоязычные

Чем я хуже?

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Макс Кроу

Докажи что русскоязычный

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Котик Котиков

Скатилась телега в помойку на подобии ВК уже капитально. Уже и так товарищ майор чувствует себя в ней, как дома

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Eugene Podosenov

У местных комментаторов майоры уже в шкафу дома сидят...

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Котик Котиков

У тебя тоже сидят. Но ты считаешь это нормой

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Чайка О.

Можно подумать, где-то это не так.

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Илья Дёмин

У меня дома нет шкафов. Пришлось поселить его на балконе...

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Сергей

Использована нейросеть. Очень грамотное решение на самом деле, чтобы нейросеть была арбитром

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Илья Дёмин

Ещё бы с приватностью что-то сделал. Уже давно спарсили и сопоставили все telegram ID и номера телефонов. Даже скрытие номера, отсутствие ник-нейма не помогает бороться с деаноном. Любой Вася Пупкин за 100 руб. может сдеанонить почти любой аккаунт в ТГ за 10 секунд, узнав при этом даже домашний адрес. С деанон-ботами, ТГ, кстати, тоже не борется.

Сейчас помойный ВК обеспечивает большую приватность, чем ТГ. Вот только в ВК сдеанонить может товарищ майор, а в ТГ товарищ майор + любой Васян.

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Webmaster3.0

Не сиди в телеге. Это же та самая пресловутая свобода, которую хотели.

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Otto Blotto

а вася пупкин как можно сдеанонить?

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Илья Дёмин

Перешлёт любое твоё сообщение из чата в деанон-бот. Или даст ссылку на аккаунт. И всё, деанон-бот вытащит твой ID в ТГ, далее из спасренной базы вытащит номер телефона и пошло-поехало. Благодаря всяким утечкам Вася Пупкин узнает твой адрес, почту, дату рождения, город, номер автомобиля. Может даже банковские счета. Ах, да, ещё найдёт все твои сообщения во всех чатах и сможет узнать ещё больше информации.

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Местный троль
с 1 апреля 2024 года

Хочет священный праздник себе к рукам прибрать!

Кстати, с 1 апреля 2024 года - вернётся стена ©️

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Запопу Кусь

Зачем нужна эта прослойка в виде Дурова? Пусть Песков новые фичи и анонсирует 🤭

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Буквоед

Вынужден признать: на тысяча первом комментарии ты родила шедевр.

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Запопу Кусь
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Webmaster3.0

Когда я писала, что исход Дурова из РФ и якобы блокировка телеги - это фейк, то мне не верили. Блестящая операция.

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Webmaster3.0

А самое интересное, что у Дурова всё данные про укр и белорусские каналы: кто и сколько донатил, кто и с кем переписывался. Кто ведёт канал зели. Его можно отслеживать в реальном времени.

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Вадим Д.

Это очень круто!
Мне интересно одно — как именно можно расставлять запрет? Если просто не из контактов, не так весело. Надо бы интересные фильтры, поделить потенциальных абонентов на сорта.

Банки и закладчиков с криптанами — сразу в бракованных, остальных перебрать. Паша, у вас же по всем уже данные есть, поделись по-братски, а мы уж отфильтруем.

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lakoros

Да только вот даже простое "Только контакты" было доступно только с премиум подпиской.

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Вадим Д.

Ну оно есть, да. Если честно, без према телега совсем не та.

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Zloy Marketolog
Дмитрий Песков призвал Дурова «внимательнее» следить за мессенджером

Также Дмитрий Песков: отказался комментировать видео с ухом

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Rafa Ramazanoff

А что давно этого не сделал ?
За более 5 лет пользования телегой 95% людей который пишут первыми это спам и ненужная информация.
ТГ за всё это время практически вообще не боролся со спамом.
П.С если олды помнят в аське был анти спам фильтр, например чтобы написать нужно было угадать задачу или ответить на вопрос который ставил пользователь, "какая у меня фамилия?" При удачном ответе открывался чат иначе нет, правда позже лёгкие задачи типа 1+1 боты начали обходить но всё же если что-то сложно ставил никакой спам до тебя не доходил а там спам был на таком же уровне как сейчас в ТГ, а особо любопытные могли через отдельный раздел смотреть что пытался писать спамер/бот

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Олег Бринц

Современные реалии требуют гибких и технологических решений. Дуров молодец, по поводу ИИ вообще супер, нельзя чтобы телеграм стал пристанищем террористов, мошенников и прочих мерзавцев.

P.S. Те кто видит везде проявления "Майора" что то чувствую за собой, отсюда и вони столько.

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Villy Vallo

Как говорится, классика

В телеге куча неочевидных "не баг, а фича", с их дырками в конфиденциальности простых пользователей друг другу, те же засветы номеров, но это не стоит на повесточке

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