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Полина Лааксо

Минцифры предложило обязать мигрантов регистрироваться на Госуслугах перед покупкой SIM-карт российских операторов Статьи редакции

А операторов — включать в такие договоры уникальный код устройства абонента.

  • Речь об иностранных гражданах, включая трудовых мигрантов, и лицах без гражданства, рассказали «Ведомости» со ссылкой на законопроект Минцифры. Исключение сделают для представителей международных организаций, дипломатов и беженцев.
  • Если поправки примут, иностранцы смогут покупать SIM-карты местных операторов только при наличии регистрации на Госуслугах, а также с использованием биометрии из Единой биометрической системы и при личном присутствии. По словам ведомства, это упростит идентификацию личности для операторов.
  • Законопроект также потребует от операторов включать в договоры об оказании услуг иностранцам уникальный код устройства, или IMEI. В «Билайне» допустили, что это создаст неудобство для клиентов, так как они должны будут перепривязывать код при смене телефона.
  • Договоры, заключённые с иностранными абонентами до вступления закона в силу, нужно будет обновить до 1 марта 2025 года. В противном случае обслуживание этих номеров придётся отключить.
  • МВД, ФСБ, РКН, МИД, ФАС и Минэкономразвития должны согласовать поправки до 15 апреля 2024 года.
Источник фото: РБК
  • В ноябре 2023 года «Ъ» рассказал, что Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах, чтобы тот мог блокировать те номера, которые давно не использует или не оформлял.
  • Тогда же «Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что власти обсуждают возможность запретить операторам активировать карты без проверки абонентов через МВД.

#новости #минцифры

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60 комментариев
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 Вадим Д.

Не, госуслуги офигенно удобна штука. Причём и для населения, и для властей.
А мигрантов пора обязать уже хоть что-то делать. Только вот заняться этим вопросом нужно было давно и плавно, а не как сейчас: резко и во всех направлениях сразу.

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Рулон Абоев

Ох уж эти обнаглевшие дворники, метущие в 5 утра, и жирующие таксисты, везущие моё уставшее в субботу вечером в баре тело домой. Пора бы взяться за них!!

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33 комментария
Станислав

Такое давно нужно сделать. Чтобы человек ехал в Россию уже с ИНН, СНИЛС, с аккаунтом на гос услугах. Можно в посольствах России это выдавать. Чтобы тот же патент и что им там нужно, можно было через гос услуги оформить. А не загонять людей в миграционные центры.

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Слегка Придурковатый
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Невероятный Блондин
обязать мигрантов регистрироваться на Госуслугах перед покупкой SIM-карт

Гениально, я считаю!

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Укладчик стекловаты

Просто в поле телефон, будет номер рандомного россиянина. Который будет нести всю ответственность за этого мигранта)

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1 комментарий
Aina Timo / wdroid.net

Разблокировалось воспоминание 20-летней давности:

"Салон связи" (помните такие) в районе "Старо-Невского". Приходит несколько таджиков, прицениваются к телефону, который им явно нравится. Уходят за деньгами. Возвращаются через 20 минут, но покупают более дешевую модель.

Диалог на кассе:

- Передумали брать модель, которую оценивали раньше?
- Нет, не передумали. Пока шли обратно к вам повстречали ментов, теперь нужной суммы нет.

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Aina Timo / wdroid.net
Законопроект также потребует от операторов включать в договоры об оказании услуг иностранцам уникальный код устройства, или IMEI

Недоработка: еще госпошлину нужно ввести за регистрацию IMEI в реестре, причем размер пошлины должен определяться рыночной ценой устройства (на Авито)

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Штуки из труб

Турция ввела налог на телефоны, которыми человек пользуется, но не покупал в Турции.

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3 комментария
Griby Lenina
А операторов — включать в такие договоры уникальный код устройства абонента.

Предложение от МВД: делать это не только для мигрантов, а для всех людей, находящихся на территории России.

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Ivan Pogoreloff

Внести устройства в реестр, а самих абонентов обязать налепить на телефон специальную QR метку, которую можно получить у "оператора данных IMEI" за символическую сумму в 100 рублей.

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fyp

Ну собственно мигрантам из Узбекистана все будет привычно, там тоже imei регистрируют

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Борунова Елена

А как же они теперь сотнями будут симки у метро толкать?

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Михаил Иванович

А как на Госуслугах без телефона зарегистрироваться?

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Post...

Новый тариф "Ашот"...

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Максим Ростокин

"А шо?")

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Станислав
В ноябре 2023 года «Ъ» рассказал, что Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах, чтобы тот мог блокировать те номера, которые давно не использует или не оформлял.

Вот это нужно сделать в первую очередь. Потом уже про остальное делать.

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Y. Donec

ммммм привлекаем туристов,найс.Как бы,если человек не на два дня приехал ,то почему бы и нет ,ему даже проще так будет если зарегается ,но если на один день ...

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Денис Попович

а в том же узбекистане для неграждан все это уже есть. пинфл аналог нашего инн и емей телефона надо на почте регистрировать иначе сим карта перестанет работать через месяц активации. хотя наверно есть серый рынок как и у нас. не вникал.

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Вячеслав Грачунов

Обязать-то обяжут, но на Госуслугах телефон-то обязателен, а они обязывают регистрироваться для покупки симки. Или там можно указать иностранный номер?

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Максим Ростокин

Для регистрации дилерской симки есть период охлаждения 3 дня с момента активации.

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1 комментарий
Вячеслав Грачунов
власти обсуждают возможность запретить операторам активировать карты без проверки абонентов через МВД

Купил симку - пользуйся через 3 месяца?

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57 комментариев
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