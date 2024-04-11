Минцифры предложило обязать мигрантов регистрироваться на Госуслугах перед покупкой SIM-карт российских операторов Статьи редакции
А операторов — включать в такие договоры уникальный код устройства абонента.
- Речь об иностранных гражданах, включая трудовых мигрантов, и лицах без гражданства, рассказали «Ведомости» со ссылкой на законопроект Минцифры. Исключение сделают для представителей международных организаций, дипломатов и беженцев.
- Если поправки примут, иностранцы смогут покупать SIM-карты местных операторов только при наличии регистрации на Госуслугах, а также с использованием биометрии из Единой биометрической системы и при личном присутствии. По словам ведомства, это упростит идентификацию личности для операторов.
- Законопроект также потребует от операторов включать в договоры об оказании услуг иностранцам уникальный код устройства, или IMEI. В «Билайне» допустили, что это создаст неудобство для клиентов, так как они должны будут перепривязывать код при смене телефона.
- Договоры, заключённые с иностранными абонентами до вступления закона в силу, нужно будет обновить до 1 марта 2025 года. В противном случае обслуживание этих номеров придётся отключить.
- МВД, ФСБ, РКН, МИД, ФАС и Минэкономразвития должны согласовать поправки до 15 апреля 2024 года.
- В ноябре 2023 года «Ъ» рассказал, что Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах, чтобы тот мог блокировать те номера, которые давно не использует или не оформлял.
- Тогда же «Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что власти обсуждают возможность запретить операторам активировать карты без проверки абонентов через МВД.
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Не, госуслуги офигенно удобна штука. Причём и для населения, и для властей.
А мигрантов пора обязать уже хоть что-то делать. Только вот заняться этим вопросом нужно было давно и плавно, а не как сейчас: резко и во всех направлениях сразу.
Ох уж эти обнаглевшие дворники, метущие в 5 утра, и жирующие таксисты, везущие моё уставшее в субботу вечером в баре тело домой. Пора бы взяться за них!!
Такое давно нужно сделать. Чтобы человек ехал в Россию уже с ИНН, СНИЛС, с аккаунтом на гос услугах. Можно в посольствах России это выдавать. Чтобы тот же патент и что им там нужно, можно было через гос услуги оформить. А не загонять людей в миграционные центры.
Гениально, я считаю!
Просто в поле телефон, будет номер рандомного россиянина. Который будет нести всю ответственность за этого мигранта)
Разблокировалось воспоминание 20-летней давности:
"Салон связи" (помните такие) в районе "Старо-Невского". Приходит несколько таджиков, прицениваются к телефону, который им явно нравится. Уходят за деньгами. Возвращаются через 20 минут, но покупают более дешевую модель.
Диалог на кассе:
- Передумали брать модель, которую оценивали раньше?
- Нет, не передумали. Пока шли обратно к вам повстречали ментов, теперь нужной суммы нет.
Недоработка: еще госпошлину нужно ввести за регистрацию IMEI в реестре, причем размер пошлины должен определяться рыночной ценой устройства (на Авито)
Турция ввела налог на телефоны, которыми человек пользуется, но не покупал в Турции.
Предложение от МВД: делать это не только для мигрантов, а для всех людей, находящихся на территории России.
Внести устройства в реестр, а самих абонентов обязать налепить на телефон специальную QR метку, которую можно получить у "оператора данных IMEI" за символическую сумму в 100 рублей.
Ну собственно мигрантам из Узбекистана все будет привычно, там тоже imei регистрируют
А как же они теперь сотнями будут симки у метро толкать?
А как на Госуслугах без телефона зарегистрироваться?
Новый тариф "Ашот"...
"А шо?")
Вот это нужно сделать в первую очередь. Потом уже про остальное делать.
ммммм привлекаем туристов,найс.Как бы,если человек не на два дня приехал ,то почему бы и нет ,ему даже проще так будет если зарегается ,но если на один день ...
а в том же узбекистане для неграждан все это уже есть. пинфл аналог нашего инн и емей телефона надо на почте регистрировать иначе сим карта перестанет работать через месяц активации. хотя наверно есть серый рынок как и у нас. не вникал.
Обязать-то обяжут, но на Госуслугах телефон-то обязателен, а они обязывают регистрироваться для покупки симки. Или там можно указать иностранный номер?
Для регистрации дилерской симки есть период охлаждения 3 дня с момента активации.
Купил симку - пользуйся через 3 месяца?