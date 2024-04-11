«Яндекс» начал тестировать сервис облачного гейминга «Плюс Гейминг» Статьи редакции
Оплата поминутная, стоимость часа — 55 рублей с подпиской «Плюс» и 80 рублей без неё. За подключение придётся заплатить.
- «Яндекс» начал принимать заявки на участие в тестировании «Плюс Гейминга», пишет «Коммерсантъ». Сделать это можно на сайте сервиса, пока он позволяет запускать 150 игр из каталогов Steam и Lesta Games. В бесплатные игры можно играть сразу, платные нужно сначала купить, они привяжутся к «Геймингу».
- В компании добавили, что сейчас «тестируют технологии, проверяют продуктовые гипотезы и интерес аудитории». Источник, близкий к «Яндексу», рассказал, что тот «видит интерес платных подписчиков к облачному геймингу и проверяет в том числе и экономическую модель».
- «Гейминг» доступен для компьютеров с ОС не ниже Windows 10. В 2024 году должна появиться версия и для macOS. Добавят ли поддержку других устройств — не уточняется. Из других требований: «стабильный» интернет скоростью не ниже 30 МБ/с. Пока тесты компании показывают, что сервис «стабильно» работает в Центральном и Северо-Западном округах кроме Калининграда и Архангельска, а также в Приволжском округе.
- Тариф состоит из двух частей: оплата старта и проведённого в игре времени. Стоимость старта зависит от нагрузки на серверы, может составлять до 250 рублей. После подключения с игрока будет списываться фиксированная цена за час: 55 рублей — если есть подписка «Плюс», 80 рублей — без неё. Оплата будет поминутной: разница между стоимость игрового часа и отыгранным временем вернётся на карту.
- По схожей модели, но без оплаты подключения работает облачный гейминг «МТС Fog Play», стоимость игрового часа зависит от сервера. Другие работают по модели предоплаты, игровое время продаётся пакетами: в VK Play Cloud час стоит от 60 до 80 рублей, в Loudplay — от 55 до 70 рублей. Отдельно у VK Play Cloud есть безлимитные тарифы на месяц — от 1000 до 3600 рублей.
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ЯГей что-ли?
Получается, что да. Ты прав
Хоспаде, легче комп нормальный собрать и дешевле будет. Еще и игры им покупай. Плюсы интернет-кафе были в том, что приходишь и играешь. А тут сначала купи. И зачем это? Чтобы в одну плюс-минус интересную игру хорошо поиграть, надо как минимум 500 часов потратить. 500 часов по 55 руб в час это уже 27.500 руб. Всего 5 таких игр и отвалишь яндексу 137,500 руб и еще эти 5 игр им подаришь: я так понимаю, на свой стим их не выведешь оттуда. Не легче сразу выделить 100к на нормальный комп и играть сколько душе угодно и во что угодно?
500 часов? Это уже не хорошая игра, а дрочильня/ммо/сетевуха/кооп. Хорошая игра - это 5-25 в идеале и до 100 часов по современным меркам. Так что если брать по максимуму, то как минимум в пять раз надо расчеты порезать.
Но на счет цены сервиса, тем более который еще и не работает полноценно, согласен на все сто - дорого.
Для дотки с танками и прочих дроч-тайтлов на 500+ часов мощный комп и не нужен, так что задроты изначально и не ЦА облачного сервиса))
500 часов? Это на какую игру. Даже те же ассасины проходятся на 60 - 80 часов. А если играешь раз в под года - вариант отличный, или используешь исключительно ноутбук
500? Шта?😆
отличная конкуренция VK play cloud
два говна
Теперь мой дрищ ноут будет тянуть что то
что-то много Яндекса в последнее время
Класс! Конкуренция повысит качество монополий)
Я бы вообще запретила мужчинам играть в компьютерные игры 💁♀️
Сейчас не то время чтобы играть в игрульки 🤦♀️
Че блять?
Я вообще не представляю, чем люди без видео-игр занимаются в своей жизни. Это как не смотреть фильмы и не читать книги по каким-то моральным соображениям.
А какие там игры примерно будут? Пока не очень понятно. Стоимость норм в целом, проще, чем игру покупать.
Ахахах. Нет, игру надо сначала купить)))
Высокий спрос?
Immers в среднем дешевле, но в зависимости от выбранной видео-карты — Яндекс не указывает свои.
Там сразу можно на macOS и Windows любой версии или на некоторых TV-приставках, смартфонах, а ещё игры себе сам где хочешь покупаешь или достаёшь.
https://immers.cloud/signup/r/20220212-4625043-790/
найс рефку закинул
Ничего себе ценник, для любителей ааааа шедевров разве что..
Вполне нормально. Среднестатистический работяга со старым ПК или недорогим ноутбуком играет от силы несколько часов в неделю под пивко. И облако выходит намного выгоднее кредита на новое железо и его апгрейд через год-два.
30 с подпиской
Вот раньше как было - купил кассету на радиорынке с охуенными игрушками, и шпилишь в своё удовольствие в Элиту или Арканоид на своём Спектруме. Притом абсолютно бесплатно и сколько угодно.
А щас чо? Тут железо купи, тут апгрейдись, тут во вражеском Стиме за игрухи заплати, ещё и на подписки какие-то бабки трать.
Такую страну просрали!
А что поменялось-то? Заходи на трекер, качай что хочешь да играй. Чего на сервис-то бухтеть, если он просто не нравится)
Вообще круто, помню был какой то еще сервис в 2017-ом году, западный, но он работал криво и косо и не всегда пускал адекватно в стим
Правда потом еще попоявлялись, но в целом яндекс молодец, почти все в одном месте и не надо париться с оплатой, молодцы.
Еще бы добавили возможность сортировки песен по алфавиту в музыке, вообще был бы балдеж
а в чем выгода? я не понимаю, просто брать деньги?
В одноклассниках сегодня какие то технические работы, да?
И какой кайф будет от прохождения игр? Если везде нужно будет торопиться. Время = деньги.
Трахали уже такой проект.
Играю через VK Cloud Play, просто покупая аккаунты с необходимым количеством часов и захожу через виртуальный компьютер и ставлю нужные игры и мне 6-8ч обходится в 50-80₽