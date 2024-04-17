Сервис бронирования отелей «Островок» начал работать с частными собственниками квартир и домов Статьи редакции
Речь о физлицах без ИП и самозанятости.
- Для работы с «Островком» собственники должны зарегистрироваться в экстранете, подтвердить личность и правовой статус объекта размещения и пройти видеоверификацию, рассказала компания
- При регистрации они смогут выбрать подходящую модель работы: оплату бронирования через сервис или при заселении — или гибридную модель. Тарифы на размещение и правила отмены бронирований они определят сами.
- Зарегистрированный объект появится в сервисе для путешественников «Островок», а также на платформе для агентов и операторов b2b.Ostrovok. Деньги за сделку перечислят на карту. Комиссия, которую сервис взимает за бронирование, составит 15%.
- Компания рассчитывает, что за счёт работы с частными собственниками её база пополнится «сотней тысяч квартир и домов в течение полугода». Это поможет покрыть часть туристического спроса в условиях дефицита гостиничных номеров. С юрлицами, ИП и самозанятыми «Островок» уже сотрудничает.
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зарегистрироваться в экстранете
это чо? чебурашка?
Это ублюдочный слэнг агрегаторов отелей. Зарегистрироваться в экстранете - добавить сведения об отеле в каталог агрегатора
Затестим, че там. На сдачу в краткосрок доп.трафик может быть годным
Когда репутация Островка даже в отсутствии Букинга на минус нуле, можно заниматься и полумошенничеством.
а сколько % надо будет заплатить налогов? или этим уже Островок займётся?
Решение однозначно хорошее. Ведь дефицит действительно ощущается, а это как раз поможет его снизить. Спрос туристический есть, а предложений маловато будет.
Ну видео верификация это хорошо, будем надеется ,что это поможет избежать эффекта ожидание/реальность, все таки фотки можно и неактуальные разместить