Браузер Arc для Windows 11 стал доступен для скачивания без листа ожидания Статьи редакции
Бета-версию выпустили в декабре 2023 года — тогда нужно было подавать заявку.
- Скачать полноценную версию можно на сайте Arc. По данным TechCrunch, в будущем компания-разработчик The Browser Company также добавит поддержку Windows 10, но сроки выпуска пока не называют.
- The Browser Company основали бывшие сотрудники Facebook* Джош Миллер и Хёрш Агравал в 2019 году. В марте 2024 года они привлекли $50 млн при оценке в $550 млн.
- Релиз бета-версии браузера для macOS состоялся в апреле 2022 года. Позже компания открыла доступ всем пользователям ОС от Apple, убрав лист ожидания. В декабре 2023 года появилась бета-версия для Windows. По словам разработчиков, ею пользовалось более 150 тысяч человек.
- Arc работает на движке Chromium. Для удобства сортировки вкладки в приложении располагаются в левой вертикальной панели. Их можно переименовывать, закреплять, помечать как «избранные» и добавлять в папки. Также можно создавать разные «пространства»: например, для работы, учёбы или развлечений.
*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Пробовал этот Арк какое-то время ради интереса.
Дохрена данных трекает.
Зацензурен по самое не хочу.
Слишком «безопасный и толерантный» на мой вкус.
Perplexity гораздо лучше, открытее и удобнее.
Можешь про «безопасный и толерантный» чуть подробнее рассказать?
Запрос «сиськи»
Perplexity — это браузер?
Тоже не понял при чем тут perplexity, это же поисковик
Однажды поймешь
А ты понял?)
Я да, я им пользовался и понимаю как работает функция Browse for me (спойлер: так же как и perplexity).
Perplexity — это search engine (поисковик)
Arc предлагает выбрать его в качестве поискового движка в настройках.
При том, что сам Perplexity гораздо более раскрепощен.
Думаю на десктопе такого не будет. Грустно, конечно. Возможно вина правил AppStore
Никто и не ждал. Это никому ненужное говно
А всё говорят что в ИТ второй крах доткомов. Лохи с радостью инвестируют десятки миллионов.без листа ожидания
Вот это я понимаю, как правильно прогревать гоев, моё почтение.Arc работает на движке Chromium.
Я конечно понимаю что Blink стал индустриальным стандартом, но за такие могли бы и новый движок написать.
>Для удобства сортировки вкладки в приложении располагаются в левой вертикальной панели.
Opera, Yandex браузер имеют вертикальные панели, Edge вроде тоже.
Нет смысла.
Это не браузер в классическом виде.
Точнее браузер, но лишь частично
Половина — классический браузер с поисковиком от Google, bing, ddg, perplexity и тд. Как и все браузеры
Вторая половина — как АИ генератор поиска по типу perplexity.
Но во втором случае, сам Perplexity гораздо лучше работает. И Arc не нужен.
А как же edge?
———>
Лист ожидания для браузера на хромиуме... Не для этого я джва года эдж ждал)
Есть смысл с Яндекс браузера переходить?
Тебе уже нет 😅
А тебе?
А я этим говном никогда и не пользовался, изначально.
У нас с тобой разное видение мира. Это не претензия к тебе, просто так сложилось.
Всё говно. И почему твоё демократическое видение мира не позволяет установить софтину, в которой есть переводчик видео, например?
Разве что убрать прослушку от фсб
Не зацепил
Такое себе, был и в альфе и в бете на разных платформах, киллер-фич на рынке не наблюдается.
Arc browser