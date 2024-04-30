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Полина Лааксо

Браузер Arc для Windows 11 стал доступен для скачивания без листа ожидания Статьи редакции

Бета-версию выпустили в декабре 2023 года — тогда нужно было подавать заявку.

  • Скачать полноценную версию можно на сайте Arc. По данным TechCrunch, в будущем компания-разработчик The Browser Company также добавит поддержку Windows 10, но сроки выпуска пока не называют.
  • The Browser Company основали бывшие сотрудники Facebook* Джош Миллер и Хёрш Агравал в 2019 году. В марте 2024 года они привлекли $50 млн при оценке в $550 млн.
  • Релиз бета-версии браузера для macOS состоялся в апреле 2022 года. Позже компания открыла доступ всем пользователям ОС от Apple, убрав лист ожидания. В декабре 2023 года появилась бета-версия для Windows. По словам разработчиков, ею пользовалось более 150 тысяч человек.
  • Arc работает на движке Chromium. Для удобства сортировки вкладки в приложении располагаются в левой вертикальной панели. Их можно переименовывать, закреплять, помечать как «избранные» и добавлять в папки. Также можно создавать разные «пространства»: например, для работы, учёбы или развлечений.

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #браузеры #arc

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25 комментариев
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 Невероятный Блондин

Пробовал этот Арк какое-то время ради интереса.
Дохрена данных трекает.
Зацензурен по самое не хочу.
Слишком «безопасный и толерантный» на мой вкус.

Perplexity гораздо лучше, открытее и удобнее.

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Fedor Solovev

Можешь про «безопасный и толерантный» чуть подробнее рассказать?

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Невероятный Блондин

Запрос «сиськи»

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k t

Perplexity — это браузер?

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Тим

Тоже не понял при чем тут perplexity, это же поисковик

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Невероятный Блондин

Однажды поймешь

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Тим

А ты понял?)

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Невероятный Блондин

Я да, я им пользовался и понимаю как работает функция Browse for me (спойлер: так же как и perplexity).

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Невероятный Блондин

Perplexity — это search engine (поисковик)

Arc предлагает выбрать его в качестве поискового движка в настройках.

При том, что сам Perplexity гораздо более раскрепощен.

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Тим

Думаю на десктопе такого не будет. Грустно, конечно. Возможно вина правил AppStore

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Илитный Иксперт
без листа ожидания

Никто и не ждал. Это никому ненужное говно

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Максим
В марте 2024 года они привлекли $50 млн при оценке в $550 млн.

А всё говорят что в ИТ второй крах доткомов. Лохи с радостью инвестируют десятки миллионов.

без листа ожидания

Вот это я понимаю, как правильно прогревать гоев, моё почтение.

Arc работает на движке Chromium.

Я конечно понимаю что Blink стал индустриальным стандартом, но за такие могли бы и новый движок написать.
>Для удобства сортировки вкладки в приложении располагаются в левой вертикальной панели.

Opera, Yandex браузер имеют вертикальные панели, Edge вроде тоже.

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Невероятный Блондин

Нет смысла.
Это не браузер в классическом виде.
Точнее браузер, но лишь частично
Половина — классический браузер с поисковиком от Google, bing, ddg, perplexity и тд. Как и все браузеры

Вторая половина — как АИ генератор поиска по типу perplexity.

Но во втором случае, сам Perplexity гораздо лучше работает. И Arc не нужен.

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Maxim Fox

А как же edge?

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Mari

———>

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Jon Rembo

Лист ожидания для браузера на хромиуме... Не для этого я джва года эдж ждал)

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Станислав Пржембольский

Есть смысл с Яндекс браузера переходить?

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Невероятный Блондин

Тебе уже нет 😅

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Станислав Пржембольский

А тебе?

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Невероятный Блондин

А я этим говном никогда и не пользовался, изначально.
У нас с тобой разное видение мира. Это не претензия к тебе, просто так сложилось.

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Станислав Пржембольский

Всё говно. И почему твоё демократическое видение мира не позволяет установить софтину, в которой есть переводчик видео, например?

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Иван Иванов

Разве что убрать прослушку от фсб

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Vlad

Не зацепил

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Ragequitter

Такое себе, был и в альфе и в бете на разных платформах, киллер-фич на рынке не наблюдается.

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МиРо

Arc browser

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