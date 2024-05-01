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Полина Лааксо

WhatsApp* запустил новые функции для сообществ — это планировщик мероприятий и цепочки ответов на объявления Статьи редакции

В сервисе надеются, что эти и другие инструменты помогают «упорядочить жизнь».

  • С помощью опции «Мероприятия» можно назначать офлайн- и онлайн-встречи, рассказала компания в блоге. Создать событие может любой участник группы, входящей в сообщество. После этого её подписчики получат возможность ответить, придут ли.
  • Список согласившихся будет доступен всем участникам в карточке мероприятия. Первые также получат автоматическое напоминание накануне встречи. В «ближайшие месяцы» WhatsApp* представит эту функцию для самостоятельных групп — не входящих в сообщества.
  • Другая новая функция — «Ответы» в группах объявлений. Система будет группировать для администраторов реакции участников на конкретный анонс. Сами подписчики при этом не будут получать уведомления о каждом новом ответе других пользователей.
  • WhatsApp* запустил «Сообщества» в 2022 году, позволив так объединять несколько групповых переписок, связанных одной целью или глобальной темой. Это могут быть чаты с соседями, коллегами, учениками и родителями.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

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7 комментариев
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 Фан-клуб Валентина Стрыкало

Прикольно

Но жаль, что Ватсапп все вложения сохраняет на телефоне

Аве Телеграм

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Corbyan

В настройках же можно отключить? Телега тоже кэш по несколько гигов сохраняет не спрашивая.

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Melissa Mata

Развиваются и хорошо. Но у меня этот мессенджер, как глючил, так и продолжает это делать, так что... я уж лучше в Telegramе посижу.

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Константин Суворов

Мечтаю удалить WhatsApp со всех устройств. Примерно 5-10% рабочих коммуникаций, к сожалению, там ещё остаются.

Вдвойне отстойно, что многие юзают его пересылая всякие доки и другую важную информацию, при этом у некоторых нет никакой синхронизации и резервного копирования. Они в случаи чего, могут потерять все свои жизненные переписки. Чем руководствуются - непонятно. Среди знакомых уже были кейсы, когда смартфон сдох, а вся жизнь была в ватсапе. 😁

Впрочем, учитывая, что даже синхронизация стоково проходит с гугл сервисами, то в в случаи какой эскалации юзеры ватсапа встанут раком.

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Вадим Д.

WA пытается изобрести треды, но, как обычно, автогеном через задницу?

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Максим Исаев

Вот что бывает, когда жареный Телеграм в жопу клюет

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Невероятный Блондин

Я так понял, они эту Аню исключат из чата, чтобы она не видела, что происходит с планированием ее днюхи?

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4 комментария
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