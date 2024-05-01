WhatsApp* запустил новые функции для сообществ — это планировщик мероприятий и цепочки ответов на объявления Статьи редакции
В сервисе надеются, что эти и другие инструменты помогают «упорядочить жизнь».
- С помощью опции «Мероприятия» можно назначать офлайн- и онлайн-встречи, рассказала компания в блоге. Создать событие может любой участник группы, входящей в сообщество. После этого её подписчики получат возможность ответить, придут ли.
- Список согласившихся будет доступен всем участникам в карточке мероприятия. Первые также получат автоматическое напоминание накануне встречи. В «ближайшие месяцы» WhatsApp* представит эту функцию для самостоятельных групп — не входящих в сообщества.
- Другая новая функция — «Ответы» в группах объявлений. Система будет группировать для администраторов реакции участников на конкретный анонс. Сами подписчики при этом не будут получать уведомления о каждом новом ответе других пользователей.
- WhatsApp* запустил «Сообщества» в 2022 году, позволив так объединять несколько групповых переписок, связанных одной целью или глобальной темой. Это могут быть чаты с соседями, коллегами, учениками и родителями.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Прикольно
Но жаль, что Ватсапп все вложения сохраняет на телефоне
Аве Телеграм
В настройках же можно отключить? Телега тоже кэш по несколько гигов сохраняет не спрашивая.
Развиваются и хорошо. Но у меня этот мессенджер, как глючил, так и продолжает это делать, так что... я уж лучше в Telegramе посижу.
Мечтаю удалить WhatsApp со всех устройств. Примерно 5-10% рабочих коммуникаций, к сожалению, там ещё остаются.
Вдвойне отстойно, что многие юзают его пересылая всякие доки и другую важную информацию, при этом у некоторых нет никакой синхронизации и резервного копирования. Они в случаи чего, могут потерять все свои жизненные переписки. Чем руководствуются - непонятно. Среди знакомых уже были кейсы, когда смартфон сдох, а вся жизнь была в ватсапе. 😁
Впрочем, учитывая, что даже синхронизация стоково проходит с гугл сервисами, то в в случаи какой эскалации юзеры ватсапа встанут раком.
WA пытается изобрести треды, но, как обычно, автогеном через задницу?
Вот что бывает, когда жареный Телеграм в жопу клюет
Я так понял, они эту Аню исключат из чата, чтобы она не видела, что происходит с планированием ее днюхи?