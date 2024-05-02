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Полина Лааксо

Spotify начал скрывать тексты песен от подписчиков бесплатной версии Статьи редакции

Часть из них теперь видит заглушку с предложением оплатить Premium.

  • Внимание на изменения обратили пользователи, пишет TechCrunch. У некоторых на месте текста появилось сообщение о том, что это опция для платных подписчиков. Другие получили уведомление о месячном лимите на просмотр текстов — без указания бесплатного максимума.
  • Spotify не делал объявлений, а разговоре с изданием ограничился общими словами: что функциональность сервиса может изменяться с течением времени и зависит от страны и устройства.
  • Станут ли пользователи бесплатного плана покупать подписку ради этой функции — неясно. В Х, например, подмечают, что тексты часто содержат ошибки, а у многих песен их в принципе нет. К тому же их можно найти в открытом доступе в интернете.
Заглушка о том, что тексты доступны для подписчиков Premium. Источник фото: Reddit
  • Spotify добавил в сервис тексты песен в 2021 году, заключив партнёрство с Musixmatch. Изначально функция была доступна на всех устройствах и планах.
  • TechCrunch напомнило, что компания уже тестировала скрытие текстов за «пэйволлом», однако тогда публично называла это тестами.

#новости #spotify

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16 комментариев
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 Невероятный Блондин

Напоминаю, что в Spotify даже с Premium вы получите какие-то жалкие 320kbit стерео. 😂

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Градибор Пожарский

Словно бы кому-то кроме 0.1% задротов нужен lossless.

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Невероятный Блондин

Согласен, основная масса любит унц-унц даже в 128.

Но сам факт, брать деньги за 320, это лютое жлобство в 2024

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jonewayne
Согласен, основная масса любит унц-унц даже в 128.

Между унц-унц в 128 и lossless есть ещё огромный пласт людей, который, например, слушает музыку в беспроводных наушниках разного ценового диапазона.

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Невероятный Блондин

Тоже согласен, что не отменяет факта брать деньги за обычные 320

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jonewayne

Деньги берут не за высочайшее качество музыки, а за сервис (онлайн библиотека, рекомендации, плейлисты). Логично что большинству выше 320 не надо (не на чем слушать даже), а затраты неоправданны. Но вы это и сами знаете)

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местный житель

альтернативы нет по базе данных. только если AM.
Тидал даже не дотягивает

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Вадим Д.

Подписчики Spotify не могут распознавать текст на слух?
Лучше звук этим жадинам на 0 выкручивать, вот тогда сразу за подпиской побегут.

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Иван Хаманн

оставить одни каверы (как вариант)

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Вадим Д.

Под гармошку!

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Daria Marunina

какие вредные))

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Томский Сибирячок

Достаем тетрадки и переписываем тексты песен на всякий

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Ira Leonova

как же мы без текстов то подпевать будем?

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nadegda cheremuhina

че то насмешили

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Недопил

Что за Spotify такой? Нахер нужен вообще?

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Недопил

- Сделать платным то, что было бесплатно
- Удивляться, что пользователи переходят к конкурентам
Fail

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13 комментариев
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