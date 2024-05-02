Spotify начал скрывать тексты песен от подписчиков бесплатной версии Статьи редакции
Часть из них теперь видит заглушку с предложением оплатить Premium.
- Внимание на изменения обратили пользователи, пишет TechCrunch. У некоторых на месте текста появилось сообщение о том, что это опция для платных подписчиков. Другие получили уведомление о месячном лимите на просмотр текстов — без указания бесплатного максимума.
- Spotify не делал объявлений, а разговоре с изданием ограничился общими словами: что функциональность сервиса может изменяться с течением времени и зависит от страны и устройства.
- Станут ли пользователи бесплатного плана покупать подписку ради этой функции — неясно. В Х, например, подмечают, что тексты часто содержат ошибки, а у многих песен их в принципе нет. К тому же их можно найти в открытом доступе в интернете.
- Spotify добавил в сервис тексты песен в 2021 году, заключив партнёрство с Musixmatch. Изначально функция была доступна на всех устройствах и планах.
- TechCrunch напомнило, что компания уже тестировала скрытие текстов за «пэйволлом», однако тогда публично называла это тестами.
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Напоминаю, что в Spotify даже с Premium вы получите какие-то жалкие 320kbit стерео. 😂
Словно бы кому-то кроме 0.1% задротов нужен lossless.
Согласен, основная масса любит унц-унц даже в 128.
Но сам факт, брать деньги за 320, это лютое жлобство в 2024
Между унц-унц в 128 и lossless есть ещё огромный пласт людей, который, например, слушает музыку в беспроводных наушниках разного ценового диапазона.
Тоже согласен, что не отменяет факта брать деньги за обычные 320
Деньги берут не за высочайшее качество музыки, а за сервис (онлайн библиотека, рекомендации, плейлисты). Логично что большинству выше 320 не надо (не на чем слушать даже), а затраты неоправданны. Но вы это и сами знаете)
альтернативы нет по базе данных. только если AM.
Тидал даже не дотягивает
Подписчики Spotify не могут распознавать текст на слух?
Лучше звук этим жадинам на 0 выкручивать, вот тогда сразу за подпиской побегут.
оставить одни каверы (как вариант)
Под гармошку!
какие вредные))
Достаем тетрадки и переписываем тексты песен на всякий
как же мы без текстов то подпевать будем?
че то насмешили
Что за Spotify такой? Нахер нужен вообще?
- Сделать платным то, что было бесплатно
- Удивляться, что пользователи переходят к конкурентам
Fail