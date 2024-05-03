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Сервисы
Полина Лааксо

Instagram* добавил «размытие» Stories — другие пользователи увидят их, только если отправят сообщение в ответ Статьи редакции

Скрыть таким образом получится и фотографии, и видеоролики.

  • Найти функцию «Размытие» (Reveal) можно при создании Stories — нужно нажать на иконку стикера в верхней части интерфейса. Там рядом с ней будет цветной ярлык «Новый».
  • Сервис предложит написать небольшую подсказку для пользователей и проверить, как выглядит «размытие» до отправки, — по клику на плашку «Предпросмотр» в нижней части экрана.
  • После публикации пользователи смогут отвечать на Stories по аналогии с виджетами вопросов. Дожидаться ответа или одобрения от автора не нужно — фото или видео откроется сразу после отправленной реакции.
Слева — до отправки ответа. Справа — после
  • Среди других обновлений — возможность прикреплять на Stories фото в формате снимка на Polaroid, с указанием дня и времени, когда оно было сделано или сохранено на устройство. При желании можно добавить описание.
  • Пользователи увидят фотостикер выбеленным. Чтобы он проявился, придётся потрясти телефон.
  • Опция «Добавьте свою музыку» позволяет создать музыкальный шаблон и работает по принципу функции «Ваш ответ»: автор выбирает фон, песню, а остальные потом могут сделать к себе репост этой истории, оставив тот же фон, но добавив свою композицию.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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12 комментариев
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 Вадим Д.

А там есть функция «скрыться от сторис»? Люди любые деньги платили бы. Хотя... Всякие Куси, пожалуй, очень рады.

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Кулек

Есть. Называется нахождение в России. Ни сторисов не будет, ни инсты.

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rigens rogi

Большинство всё еще в инсте сидит. Не панацея.

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Alexandr Krott

Понятно

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Свежевыжатый Душ Нила

Как от тебя, не скрыться. В каждой теме - пвлароид.

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Eddie II

Да, mute stories называется, правда придется каждую подписку мьютить по отдельности

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Daria Marunina

сомнительная функция))

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Joe cocker

Но окэй

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Sergei N

Как назвать эту функцию, "клянчу лайк"?

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O-o

Если бы размытие убиралось после отправки денег, то было бы понятно, для кого функция.
А так не очень

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Vika Koroleva

инстаграммщицам понравится

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innadremm

классная функция

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9 комментариев
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