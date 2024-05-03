Instagram* добавил «размытие» Stories — другие пользователи увидят их, только если отправят сообщение в ответ Статьи редакции
Скрыть таким образом получится и фотографии, и видеоролики.
- Найти функцию «Размытие» (Reveal) можно при создании Stories — нужно нажать на иконку стикера в верхней части интерфейса. Там рядом с ней будет цветной ярлык «Новый».
- Сервис предложит написать небольшую подсказку для пользователей и проверить, как выглядит «размытие» до отправки, — по клику на плашку «Предпросмотр» в нижней части экрана.
- После публикации пользователи смогут отвечать на Stories по аналогии с виджетами вопросов. Дожидаться ответа или одобрения от автора не нужно — фото или видео откроется сразу после отправленной реакции.
- Среди других обновлений — возможность прикреплять на Stories фото в формате снимка на Polaroid, с указанием дня и времени, когда оно было сделано или сохранено на устройство. При желании можно добавить описание.
- Пользователи увидят фотостикер выбеленным. Чтобы он проявился, придётся потрясти телефон.
- Опция «Добавьте свою музыку» позволяет создать музыкальный шаблон и работает по принципу функции «Ваш ответ»: автор выбирает фон, песню, а остальные потом могут сделать к себе репост этой истории, оставив тот же фон, но добавив свою композицию.
*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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А там есть функция «скрыться от сторис»? Люди любые деньги платили бы. Хотя... Всякие Куси, пожалуй, очень рады.
Есть. Называется нахождение в России. Ни сторисов не будет, ни инсты.
Большинство всё еще в инсте сидит. Не панацея.
Понятно
Как от тебя, не скрыться. В каждой теме - пвлароид.
Да, mute stories называется, правда придется каждую подписку мьютить по отдельности
сомнительная функция))
Но окэй
Как назвать эту функцию, "клянчу лайк"?
Если бы размытие убиралось после отправки денег, то было бы понятно, для кого функция.
А так не очень
инстаграммщицам понравится
классная функция