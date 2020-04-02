Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
850

The Information: YouTube работает над сервисом коротких видео для конкуренции с TikTok Материал редакции

Сервис Shorts будет встроен в мобильное приложение и появится в конце 2020 года, утверждают источники издания.

13 комментариев
В закладки

YouTube планирует конкурировать среди сервисов коротких пользовательских видео и работает над собственной версией под названием Shorts, передаёт The Verge со ссылкой на The Information. Издание ссылается на два источника.

Пользователи смогут публиковать короткие видео в мобильном приложении YouTube и получат доступ к лицензионной музыке из каталога YouTube Music, уточняет издание. Треки можно будет накладывать на видео, как в TikTok.

В YouTube отказалась от комментариев, уточняет Cnet. «Мы не комментируем слухи и предположения», — пояснил изданию представитель компании.

Автор статьи на The Information Алекс Хит в своём аккаунте в Twitter рассказал, что Shorts появится в конце 2020 года. «Если YouTube хочет замедлить рост популярности TikTok, лучше поторопиться, ведь сейчас люди застряли дома и не особенно представляют, чем заняться», — отмечает The Next Web.

В январе 2020 года TikTok стало самым популярным неигровым приложением в мире, по данным аналитической компании Sensor Tower. За год его скачали более 104,7 млн раз. Над сервисами коротких видео также работают Facebook (он называется Lasso), «ВКонтакте» и другие.

#новость #youtube #tiktok

Сервисы
Подписан
Отписаться
Утечки данных, отсутствие шифрования, передача данных Facebook: за что критикуют видеоконференции Zoom и есть ли замена
В условиях пандемии Zoom стал необходимым инструментом для удалённой работы — но в нём находят всё больше уязвимостей, которые компания спешит исправлять.
2
1
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","youtube","tiktok"], "comments": 13, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 117058, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Apr 2020 09:15:13 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в vc.ru
Менеджер коммерческих проектов
Москва
Менеджер по развитию в коммер…
Москва от 70 000 ₽
Android-разработчик
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Лесин

4

Кто именно рип ?)
инста съела снепчат, так же как и ютуб съест тикток при правильном подходе
Не забывайте, что у альфабет мировой контроль над информационным поиском и трафиком)

Ответить

Oleg Oleg

Александр
2

Съедалка не выросла tiktok съесть.
Продаваться тик-тока никакого смысла нет он сейчас на подъеме.

Ответить

Руслан Абрамов

Александр
1

Из Youtube сделают суперприложение по типу Яндекса, все в одном месте

Ответить

Руслан Абрамов

1

Я сразу Youtube удалю)))

Ответить

Pavel Zamyatin

Руслан
4
Ответить

Роман Воля

2

Поздно бабка пить Боржоми :)

Ответить

Машрум

2

все что запускает Google все равно сдохнет. Лучше бы они уже готовые стартапы покупали.

Ответить

Машрум

2

Музыку уже запустили. Никому не нужный говносервис.

Ответить

Василий Востриков

Машрум
0

Да ладно. Когда я решил брать подписку, там было много того, чего нет в Яндексе. Ну и Ютуб без рекламы это круто.

Ответить

Mihael Isaev

Василий
0

С тачбаром ютуб-реклама не страшна :)

Ответить

Aleksey Bobkov

0

сразу rip

Ответить

Krem-brule

1

Если Гугл хочет выиграть конкуренцию, он покупает конкурента

Ответить

Василий Востриков

1

Ещё один конкурент коубам?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

CoMagic
Подписан
Отписаться
Спрос на автомобили и технику, отказ от знакомств: как интернет-пользователи реагируют на кризис
В CoMagic проанализировали более 4000 сайтов своих клиентов и посмотрели, как изменилось количество сессий и обращений …
6
Цифра
Подписан
Отписаться
Это год регулирования в области искусственного интеллекта
Мир искусственного интеллекта постоянно развивается, и, конечно же, то же самое происходит с правовой и нормативной сре…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
10 мифов о маркетинге и маркетологах, которые могут разрушить бизнес
Казалось бы, маркетинг существует уже десятки лет и постоянно меняется. Но что-то остается вечным, и это что-то — мифы …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Азат Салихов
за день
Итак понятно было что продлят. Начали с недели дабы не раздувать панику и не давать повод уйти в запой.
Роспотребнадзор заявил о необходимости продлить «нерабочую» неделю из-за пандемии Covid-19
Konstantin Voronov
за неделю
Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?
«Вынужден вам отказать, Владимир Владимирович»: заявления Лебедева, «Яндекса», DNS и других, кто не уйдёт на «каникулы»

Прямой эфир

ave ego

«Вкусвилл» начнёт устанавливать…

Mihael Isaev

The Information: YouTube…

Konstantin K

Роспотребнадзор заявил о…

Левый Чел

Как и для чего мы учим ребят с…

Petr Alekseev

Роль самоизоляции и мытья рук

Konstantin K

Роспотребнадзор заявил о…

Алексей Александров

Как нам выжить среди непонятной…

Konstantin K

Роспотребнадзор заявил о…

Альберт Тютин

Как за три шага сделать в Zoom…

Konstantin K

Роспотребнадзор заявил о…

Андрей Филимонов

«Сбербанк» подключился к…

Mikhail Tatsky

Сервис для заметок и совместной…

Eugene Danilov

Сервис для заметок и совместной…

Василий Востриков

The Information: YouTube…

Антон Гранд

Путин заявил о нерабочей неделе…

Sergei Timofeyev

«Вкусвилл» начнёт устанавливать…

Василий Востриков

The Information: YouTube…

Денис Демидов

Путин подписал закон о праве…

Sergei Timofeyev

«Вкусвилл» начнёт устанавливать…

Дмитрий Разломов

Роспотребнадзор заявил о…