Сервис Shorts будет встроен в мобильное приложение и появится в конце 2020 года, утверждают источники издания.

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YouTube планирует конкурировать среди сервисов коротких пользовательских видео и работает над собственной версией под названием Shorts, передаёт The Verge со ссылкой на The Information. Издание ссылается на два источника.

Пользователи смогут публиковать короткие видео в мобильном приложении YouTube и получат доступ к лицензионной музыке из каталога YouTube Music, уточняет издание. Треки можно будет накладывать на видео, как в TikTok.

В YouTube отказалась от комментариев, уточняет Cnet. «Мы не комментируем слухи и предположения», — пояснил изданию представитель компании. Автор статьи на The Information Алекс Хит в своём аккаунте в Twitter рассказал, что Shorts появится в конце 2020 года. «Если YouTube хочет замедлить рост популярности TikTok, лучше поторопиться, ведь сейчас люди застряли дома и не особенно представляют, чем заняться», — отмечает The Next Web.