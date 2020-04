YouTube планирует конкурировать среди сервисов коротких пользовательских видео и работает над собственной версией под названием Shorts, передаёт The Verge со ссылкой на The Information. Издание ссылается на два источника.

В YouTube отказалась от комментариев, уточняет Cnet. «Мы не комментируем слухи и предположения», — пояснил изданию представитель компании.

Автор статьи на The Information Алекс Хит в своём аккаунте в Twitter рассказал, что Shorts появится в конце 2020 года. «Если YouTube хочет замедлить рост популярности TikTok, лучше поторопиться, ведь сейчас люди застряли дома и не особенно представляют, чем заняться», — отмечает The Next Web.