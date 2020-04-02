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авторизацию с помощью уговоров
Сервис Shorts будет встроен в мобильное приложение и появится в конце 2020 года, утверждают источники издания.
YouTube планирует конкурировать среди сервисов коротких пользовательских видео и работает над собственной версией под названием Shorts, передаёт The Verge со ссылкой на The Information. Издание ссылается на два источника.
Пользователи смогут публиковать короткие видео в мобильном приложении YouTube и получат доступ к лицензионной музыке из каталога YouTube Music, уточняет издание. Треки можно будет накладывать на видео, как в TikTok.
В YouTube отказалась от комментариев, уточняет Cnet. «Мы не комментируем слухи и предположения», — пояснил изданию представитель компании.
Автор статьи на The Information Алекс Хит в своём аккаунте в Twitter рассказал, что Shorts появится в конце 2020 года. «Если YouTube хочет замедлить рост популярности TikTok, лучше поторопиться, ведь сейчас люди застряли дома и не особенно представляют, чем заняться», — отмечает The Next Web.
В январе 2020 года TikTok стало самым популярным неигровым приложением в мире, по данным аналитической компании Sensor Tower. За год его скачали более 104,7 млн раз. Над сервисами коротких видео также работают Facebook (он называется Lasso), «ВКонтакте» и другие.
Кто именно рип ?)
инста съела снепчат, так же как и ютуб съест тикток при правильном подходе
Не забывайте, что у альфабет мировой контроль над информационным поиском и трафиком)
Из Youtube сделают суперприложение по типу Яндекса, все в одном месте
Я сразу Youtube удалю)))
все что запускает Google все равно сдохнет. Лучше бы они уже готовые стартапы покупали.
Музыку уже запустили. Никому не нужный говносервис.
Да ладно. Когда я решил брать подписку, там было много того, чего нет в Яндексе. Ну и Ютуб без рекламы это круто.
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