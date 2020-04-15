Это поможет площадке сохранить инвесторов с капиталом, а компаниям — избежать возможных исков, считает её руководство.

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Краудлендинговая площадка StartTrack, которая позволяет представителям малого и среднего бизнеса привлекать частные средства, приостановила работу. Об этом vc.ru рассказал генеральный директор платформы Константин Шабалин.

Риски ведения бизнеса на заёмные средств стали серьёзно превышать возможное процентное вознаграждение, пояснил Шабалин. Руководство площадки решило приостановить её работу, чтобы сохранить инвесторов с капиталом и уберечь компании от возможных судебных исков.

В компании трудоустроены 12 человек, большая часть из них уйдёт, уточнил глава StartTrack.

Компания StartTrack была создана в 2014 году и позволяла вкладывать в стартапы небольшие суммы на короткий период — от 100 тысяч рублей на срок от 30 дней с расчётной доходностью до 30%. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Старттрек» является Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

По собственным данным платформы, за 5,5 лет в её работе поучаствовали 1000 инвесторов, вложившие в стартапы и малый бизнес 2,9 млрд рублей. Площадка помогла поддержать 120 проектов. В их числе «Европейская юридическая служба», 33% доли в которой в 2020 году купил ВТБ, производитель портативных кинопроекторов «Мультикубик», производитель электрических сушилок BXG и другие.