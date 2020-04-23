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Сервисы
Лиана Липанова
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Аудитория Zoom выросла на 50% с начала апреля — до 300 млн пользователей в день Материал редакции

Популярность сервиса растёт несмотря на обвинения в передаче данных Facebook и уязвимости в приложении.

  • 21 апреля сервисом видеосвязи Zoom воспользовались более 300 млн человек, рассказал гендиректор компании Эрик Юань (Eric Yuan).
  • Это на 50% больше, чем в начале апреля. Тогда аудитория сервиса достигала 200 млн пользователей.
  • Популярность сервиса растёт на фоне массового перехода на «удалёнку» несмотря на скандалы из-за уязвимостей Zoom, позволяющих хакерам подключаться к звонкам, пишет Business Insider. Кроме того, компанию обвиняли в передаче данных Facebook без уведомления пользователей. Zoom пообещала исправить недостатки в безопасности приложения.
Zoom has skyrocketed to 300 million daily users…
CEO Eric Yuan said the video conferencing company had seen a 50% increase in users since the…
www.businessinsider.com

#новость #zoom

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Oleg Oleg

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Наверное я так отстал от жизни что не понимаю чем видеоконференцию от того же skype отличается от zoom?

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Кирилл Макеев

Oleg
1

Ты не отстал, просто никто не знает, что такое скайп

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Михаил Синицын

0

Был бы бесплатный, уже было бы 600 млн, а так 40 минут 😃

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ЯжПрограммист

Михаил
0

40 минут хватает, ну или нужно явно оптимизировать встречи :)

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COVID-22

0

потом резко упадет. Сейчас все кому не лень запустят свои версии Zoom-ов
Лучшее время, чтобы продать компанию

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Alexey Sorokin

0

Напишите про всех конкурентов, а не только про zoom. Такое ощущение что это единственная говорилка, которая подросла. Очень низкокалорийная статья.

Уверен что google, microsoft тоже увидели серьезный рост использования своих продуктов :)

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