Аудитория Zoom выросла на 50% с начала апреля — до 300 млн пользователей в день
Материал редакции
Популярность сервиса растёт несмотря на обвинения в передаче данных Facebook и уязвимости в приложении.
21 апреля сервисом видеосвязи Zoom воспользовались более 300 млн человек, рассказал гендиректор компании Эрик Юань (Eric Yuan).
Это на 50% больше, чем в начале апреля. Тогда аудитория сервиса достигала 200 млн пользователей.
Популярность сервиса растёт на фоне массового перехода на «удалёнку» несмотря на скандалы из-за уязвимостей Zoom, позволяющих хакерам подключаться к звонкам, пишет Business Insider. Кроме того, компанию обвиняли в передаче данных Facebook без уведомления пользователей. Zoom пообещала исправить недостатки в безопасности приложения.
Oleg Oleg
Наверное я так отстал от жизни что не понимаю чем видеоконференцию от того же skype отличается от zoom?
Кирилл МакеевOleg
Ты не отстал, просто никто не знает, что такое скайп
Михаил Синицын
Был бы бесплатный, уже было бы 600 млн, а так 40 минут 😃
ЯжПрограммистМихаил
40 минут хватает, ну или нужно явно оптимизировать встречи :)
COVID-22
потом резко упадет. Сейчас все кому не лень запустят свои версии Zoom-ов
Лучшее время, чтобы продать компанию
Alexey Sorokin
Напишите про всех конкурентов, а не только про zoom. Такое ощущение что это единственная говорилка, которая подросла. Очень низкокалорийная статья.
Уверен что google, microsoft тоже увидели серьезный рост использования своих продуктов :)