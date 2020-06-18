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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Сервис для автоматизации рекрутинга Skillaz подключил WhatsApp для найма сотрудников крупными компаниями Материал редакции

В мессенджере можно пообщаться с кандидатом от имени организации, настроить автоматические напоминания, а чат-бот ответит на часть вопросов.

2 комментария
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Сервис для автоматизации рекрутинга Skillaz подключил WhatsApp Business для найма сотрудников для своих клиентов. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.

Компании могут использовать мессенджер для подбора персонала и общения с кандидатами. Организация сама решает, использовать для этого личный аккаунт, рабочий номер или верифицированный корпоративный бизнес-аккаунт.

Используя аккаунт WhatsApp в системе Skillaz, HR-специалисты компаний смогут создавать автоматические уведомления (о собеседовании для кандидатов), подключать чат-бота на любом из этапов отбора (например, человек сможет записаться на собеседование или узнать решение о найме), общаться с кандидатами в интерфейсе Skillaz.

Для новой опции нет ограничений по масштабу бизнеса, но клиентская аудитория Skillaz — крупные компании, пояснили в сервисе. Skillaz уже настраивает WhatsApp Business для нескольких крупных клиентов из банковского сектора и продуктового ритейла.

Стоимость годового пакета начинается от 500 тысяч рублей, а далее зависит от количества сообщений. Компания может рассмотреть и индивидуальные условия для тестирования сервиса.

Skillaz основана в 2015 году. Компания занимается анализом баз соискателей и отбором лучших кандидатов для рекрутёров. В августе 2019 года сервис запустил автоматический поиск новых сотрудников вместо уволенных.

#новость #skillaz #whatsapp

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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Saucedo Puetz

–2

Раньше HR доставали только по мылу ну и телефону. Теперь же массово будут и в WhatsApp спамить, приехали...

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Sergei Timofeyev

Saucedo
0

В телеге уже

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