В мессенджере можно пообщаться с кандидатом от имени организации, настроить автоматические напоминания, а чат-бот ответит на часть вопросов.

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Сервис для автоматизации рекрутинга Skillaz подключил WhatsApp Business для найма сотрудников для своих клиентов. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.

Компании могут использовать мессенджер для подбора персонала и общения с кандидатами. Организация сама решает, использовать для этого личный аккаунт, рабочий номер или верифицированный корпоративный бизнес-аккаунт.

Используя аккаунт WhatsApp в системе Skillaz, HR-специалисты компаний смогут создавать автоматические уведомления (о собеседовании для кандидатов), подключать чат-бота на любом из этапов отбора (например, человек сможет записаться на собеседование или узнать решение о найме), общаться с кандидатами в интерфейсе Skillaz.

Для новой опции нет ограничений по масштабу бизнеса, но клиентская аудитория Skillaz — крупные компании, пояснили в сервисе. Skillaz уже настраивает WhatsApp Business для нескольких крупных клиентов из банковского сектора и продуктового ритейла.

Стоимость годового пакета начинается от 500 тысяч рублей, а далее зависит от количества сообщений. Компания может рассмотреть и индивидуальные условия для тестирования сервиса.