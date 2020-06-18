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В мессенджере можно пообщаться с кандидатом от имени организации, настроить автоматические напоминания, а чат-бот ответит на часть вопросов.
Сервис для автоматизации рекрутинга Skillaz подключил WhatsApp Business для найма сотрудников для своих клиентов. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.
Компании могут использовать мессенджер для подбора персонала и общения с кандидатами. Организация сама решает, использовать для этого личный аккаунт, рабочий номер или верифицированный корпоративный бизнес-аккаунт.
Используя аккаунт WhatsApp в системе Skillaz, HR-специалисты компаний смогут создавать автоматические уведомления (о собеседовании для кандидатов), подключать чат-бота на любом из этапов отбора (например, человек сможет записаться на собеседование или узнать решение о найме), общаться с кандидатами в интерфейсе Skillaz.
Для новой опции нет ограничений по масштабу бизнеса, но клиентская аудитория Skillaz — крупные компании, пояснили в сервисе. Skillaz уже настраивает WhatsApp Business для нескольких крупных клиентов из банковского сектора и продуктового ритейла.
Стоимость годового пакета начинается от 500 тысяч рублей, а далее зависит от количества сообщений. Компания может рассмотреть и индивидуальные условия для тестирования сервиса.
Skillaz основана в 2015 году. Компания занимается анализом баз соискателей и отбором лучших кандидатов для рекрутёров. В августе 2019 года сервис запустил автоматический поиск новых сотрудников вместо уволенных.
Раньше HR доставали только по мылу ну и телефону. Теперь же массово будут и в WhatsApp спамить, приехали...
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