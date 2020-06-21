Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Alexander Gornyi
100

Стартапы недели: сервис для «обыска» смартфона, геолокация в больницах и приложение в помощь диабетикам

А также обзор проектов из прошлого выпуска.

0 Обсудить
В закладки

На этой неделе в #стартапдня были три стартапа обычных и один корпоративный.

Канадский Magnet Forensics обыскивает телефон с помощью AI.

Американский Omada Health помогает диабетикам вести здоровый образ жизни.

Английский Navenio применяет indoor-геолокацию в больницах.

Apple — прекрасный пример того, как работают приоритеты корпораций.

На YouTube я выложил ролик о том, как Sequoia принимала решение инвестировать в YouTube. Суперкрутая сделка принесла фонду x100 и полмиллиарда долларов.

Самый популярный пост в Instagram — пересказ вступительного слова в акселераторе United Investors. Выручка без инвестиций и инвестиции без выручки — исключения, обычно они идут вместе.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. LoveCraft, Blink Health, Wonolo, Shadowbox, Agorize — без новостей, Invisible без новостей растет.

Huddly

Huddly — видеокамеры для конференций. Норвежская компания получала инвестиции под обещание сделать суперпродукт, с замечательными характеристиками, умным автофокусом и автоматически обновляемым софтом.

Стартап развивается нетрадиционным путем — вышел в прибыль через пару лет после запуска продукта. За первый квартал 2020 года он заработал уже $3 млн в при выручке около $8 млн — совершенно сказочные показатели.

Robinhood

Robinhood — американское мобильное приложение для покупки и продажи акций на бирже. Основные пункты его рекламы — легкая регистрация, хипстерский интерфейс и отсутствие комиссий — всё как в «Тинькофф.Инвестиции» только на рынке, где все знают, что акции — это хорошо.

За год компания привлекла два раунда, суммарно на $600 млн, но оценка почти не выросла — была $7 млрд, стала $8,3 млрд. В новостях об инвестициях Robinhood похвастался мартовской выручкой — $60 млн, x3 по сравнению с прошлым годом.

И нельзя не упомянуть вчерашнюю новость: стартап убил человека. В интерфейсе что-то отразилось не так, миллениал решил, что проиграл $700 тысяч, и покончил с собой. Это пока только версия следствия, но говорят, — основная.

Xiaolu Clinic

Китайский Xiaolu Clinic сочетает в себе сервис телеконсультаций и интернет-аптеку, но доктора там не обычные, а специалисты по народной медицине. Почувствовавший недомогание пользователь выбирает одного из свободных в данный момент врачей и получает за сумму порядка 100 юаней ($15) короткую консультацию и рекомендации по лекарственному лечению.

Выписанные наборы можно, конечно, приобрести где угодно, но приложение Xiaolu уже запущено, платежные данные настроены, почему бы и не купить в нем. Зарабатывает стартап только на лекарствах, с врачей пока комиссия не берется, всё, что доктор заработал, остается ему.

Почти ровно год назад, сразу после моей еженедельки, стартап привлек новый раунд — $20 млн. Для него — много.

Qrator Labs

Qrator Labs — российский технологический стартап, защищающий клиентов от внешних атак. Флагманский продукт — защита от DDoS. При покупке подписки трафик сайта начинает ходить через сеть Qrator, где алгоритмы отделяют зерна от плевел. До сервера клиента доходят только живые люди, а не боты.

Инвестиций компания никогда не привлекала, стабильно растет на свои. Новые страны присутствия этого года — Япония и Бахрейн, точка роста из старых — Франция.

OYO Rooms

Индийский OYO Rooms делает настоящий Uber для гостиниц с собственной гарантией качества. Он договаривается с хостелами, инспекторы проверяют их соответствие стандартам сети — Wi-Fi быстрый, полотенца меняются и так далее по чек-листу. Дальше гостиница вешает на дверь логотип OYO, а стартап включает ее в свое приложение.

Гости знают, что OYO это надежно, по возможности бронируют номера именно в нем, заполняемость растет, все довольны.

До вируса компания привлекала дикие раунды, включая $700 млн от основателя. Серьезно, вся деловая пресса так и пишет, и не задается никакими вопросами — известно, у всех ребят в Индии есть заначки под подушкой. Последняя оценка — $10 млрд, это треть Airbnb, одна восьмая докризисного Booking. Что будет после Covid-19 никто не знает. Стартап, естественно, бодрится и рассказывает, что готов к зиме.

Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, «Дзене», «ВКонтакте» или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Instagram.

#стартапдня #годспустя #стартапы

Alexander Gornyi
+6673
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Alexander Gornyi", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0434\u043d\u044f","\u0433\u043e\u0434\u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 135786, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 21 Jun 2020 13:06:05 +0300", "is_special": false }
Корпоративная база знаний
с функциями тестирования и мотивации сотрудников — для наведения порядка в фирме
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

O'Es
Подписан
Отписаться
Кто такие «заинтересованные стороны» и в каком случае для бизнеса от них больше пользы, чем проблем? (на основе кейса)
Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
6 мифов о разработке в банках — и почему в Альфе всё по-другому
Разберём главные, а об остальных расскажем на онлайн-чемпионате для разработчиков Alfa Battle
5
SkillFactory
Подписан
Отписаться
Как я стала дата-сайентисткой: из российской провинции в Москву и Касперский Lab. к роли ислледовательницы в Ирландию
В детстве я боялась математики и всего технического. Когда я прошла путь лингвиста до NLP-инженера, поняла, что это раз…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Иванов
за день
Так епта, щя мы целым vc.ru накинемся, в корзины позапихиваем. Тааак, где этот ваш ReKoy нахуй
Недобросовестная конкуренция на маркетплейсе Ozon
Ware Wow
за неделю
«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке

Прямой эфир

Wladimir…

7 лет одиночества: как…

Ilya Rovda

Yota, с вашими конструкторами…

Гриша Булыжников

Разработчик в США запустил сайт…

Sfera project

Российский IT-проект Sfera: все…

Güero

Разработчик в США запустил сайт…

Sfera project

Российский IT-проект Sfera: все…

Антон Добронравов

Российский IT-проект Sfera: все…

Güero

Разработчик в США запустил сайт…

Güero

Разработчик в США запустил сайт…

Güero

Разработчик в США запустил сайт…

Mikhail Bobko

Основатель «Серебряного дождя…

Антон Добронравов

Российский IT-проект Sfera: все…

Валерий Иотченко

Российский IT-проект Sfera: все…

Designer Startup

Основатель «Серебряного дождя…

Кирилл Романенко

Жизнь спустя 1 год после…

a ass

Разработчик в США запустил сайт…

Mikhail Bobko

Основатель «Серебряного дождя…

Кирилл Романенко

Жизнь спустя 1 год после…

Vlad Romanchenko

Отцепитесь от Вышки: манифест…

Designer Startup

Основатель «Серебряного дождя…