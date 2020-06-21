Стартапы недели: сервис для «обыска» смартфона, геолокация в больницах и приложение в помощь диабетикам

А также обзор проектов из прошлого выпуска.

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На этой неделе в #стартапдня были три стартапа обычных и один корпоративный.

Канадский Magnet Forensics обыскивает телефон с помощью AI.

Американский Omada Health помогает диабетикам вести здоровый образ жизни.

Английский Navenio применяет indoor-геолокацию в больницах.

Apple — прекрасный пример того, как работают приоритеты корпораций.

На YouTube я выложил ролик о том, как Sequoia принимала решение инвестировать в YouTube. Суперкрутая сделка принесла фонду x100 и полмиллиарда долларов.

Самый популярный пост в Instagram — пересказ вступительного слова в акселераторе United Investors. Выручка без инвестиций и инвестиции без выручки — исключения, обычно они идут вместе.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. LoveCraft, Blink Health, Wonolo, Shadowbox, Agorize — без новостей, Invisible без новостей растет.

Huddly

Huddly — видеокамеры для конференций. Норвежская компания получала инвестиции под обещание сделать суперпродукт, с замечательными характеристиками, умным автофокусом и автоматически обновляемым софтом.

Стартап развивается нетрадиционным путем — вышел в прибыль через пару лет после запуска продукта. За первый квартал 2020 года он заработал уже $3 млн в при выручке около $8 млн — совершенно сказочные показатели.

Robinhood

Robinhood — американское мобильное приложение для покупки и продажи акций на бирже. Основные пункты его рекламы — легкая регистрация, хипстерский интерфейс и отсутствие комиссий — всё как в «Тинькофф.Инвестиции» только на рынке, где все знают, что акции — это хорошо.

За год компания привлекла два раунда, суммарно на $600 млн, но оценка почти не выросла — была $7 млрд, стала $8,3 млрд. В новостях об инвестициях Robinhood похвастался мартовской выручкой — $60 млн, x3 по сравнению с прошлым годом.

И нельзя не упомянуть вчерашнюю новость: стартап убил человека. В интерфейсе что-то отразилось не так, миллениал решил, что проиграл $700 тысяч, и покончил с собой. Это пока только версия следствия, но говорят, — основная.

Xiaolu Clinic

Китайский Xiaolu Clinic сочетает в себе сервис телеконсультаций и интернет-аптеку, но доктора там не обычные, а специалисты по народной медицине. Почувствовавший недомогание пользователь выбирает одного из свободных в данный момент врачей и получает за сумму порядка 100 юаней ($15) короткую консультацию и рекомендации по лекарственному лечению.

Выписанные наборы можно, конечно, приобрести где угодно, но приложение Xiaolu уже запущено, платежные данные настроены, почему бы и не купить в нем. Зарабатывает стартап только на лекарствах, с врачей пока комиссия не берется, всё, что доктор заработал, остается ему.

Почти ровно год назад, сразу после моей еженедельки, стартап привлек новый раунд — $20 млн. Для него — много.

Qrator Labs

Qrator Labs — российский технологический стартап, защищающий клиентов от внешних атак. Флагманский продукт — защита от DDoS. При покупке подписки трафик сайта начинает ходить через сеть Qrator, где алгоритмы отделяют зерна от плевел. До сервера клиента доходят только живые люди, а не боты.

Инвестиций компания никогда не привлекала, стабильно растет на свои. Новые страны присутствия этого года — Япония и Бахрейн, точка роста из старых — Франция.

OYO Rooms

Индийский OYO Rooms делает настоящий Uber для гостиниц с собственной гарантией качества. Он договаривается с хостелами, инспекторы проверяют их соответствие стандартам сети — Wi-Fi быстрый, полотенца меняются и так далее по чек-листу. Дальше гостиница вешает на дверь логотип OYO, а стартап включает ее в свое приложение.

Гости знают, что OYO это надежно, по возможности бронируют номера именно в нем, заполняемость растет, все довольны.

До вируса компания привлекала дикие раунды, включая $700 млн от основателя. Серьезно, вся деловая пресса так и пишет, и не задается никакими вопросами — известно, у всех ребят в Индии есть заначки под подушкой. Последняя оценка — $10 млрд, это треть Airbnb, одна восьмая докризисного Booking. Что будет после Covid-19 никто не знает. Стартап, естественно, бодрится и рассказывает, что готов к зиме.