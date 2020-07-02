Jio Platforms — это крупнейший оператор связи и интернета в Индии, компания принадлежит холдингу Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани.
Как и Zoom и Google Meet, JioMeet предлагает пользователям неограниченное количество бесплатных звонков в высоком разрешении (720p). К звонку можно подключать до 100 пользователей. При этом звонок может длиться до 24 часов, рассказали в компании.
В сервисе пока нет платных тарифов. Неизвестно, будет ли компания добавлять их — Jio Platforms на протяжении многих лет имеет репутацию поставщика бесплатных услуг, отмечает издание.
Бета-тестирование JioMeet началось в мае 2020 года. Компания заявляла, что сервис предлагает управление хостами «корпоративного уровня»: вызовы защищены паролем, войти в систему можно с нескольких устройств, есть функции демонстрации экрана и совместной работы.
У JioMeet есть отдельное приложение для MacOS, Windows, iOS и Android. Кроме того, пользоваться сервисом можно через браузеры Chrome и Firefox на компьютере. Также есть плагин Outlook.
В мае и июне 2020 года Jio Platforms привлекла $15,2 млрд инвестиций от Facebook, Silver Lake и других инвесторов.
Eduard
Впечатляют размеры инвестиций.
Alex MarvellEduard
Поражает как они интерфейс слизали, один в один ZOOM.
И да, не взлетит, сейчас им прилетит за копипаст))
Комментарий удален
Ware WowImane
Меня зовут Бакаре Тунде, я брат первого нигерийского космонавта, майора ВВС Нигерии Абака Тунде. Мой брат стал первым африканским космонавтом, который отправился с секретной миссией на советскую станцию «Салют-6» в далеком 1979 году. Позднее он принял участие в полете советского «Союза Т-16З» к секретной советской космической станции «Салют-8Т».
В 1990 году, когда СССР пал, он как раз находился на станции. Все русские члены команды сумели вернуться на землю, однако моему брату не хватило в корабле места. С тех пор и до сегодняшнего дня он вынужден находиться на орбите, и лишь редкие грузовые корабли «Прогресс» снабжают его необходимым.
Несмотря ни на что, мой брат не теряет присутствия духа, однако жаждет вернуться домой, в родную Нигерию. За те долгие годы, что он провел в космосе, его постепенно накапливающаяся заработная плата составила 15 000 000 американских долларов. В настоящий момент данная сумма хранится в банке в Лагосе. Если нам удастся получить доступ к деньгам, мы сможем оплатить Роскосмосу требуемую сумму и организовать для моего брата рейс на Землю.
Запрашиваемая Роскосмосом сумма равняется 3 000 000 американских долларов. Однако для получения суммы нам необходима ваша помощь, поскольку нам, нигерийским госслужащим, запрещены все операции с иностранными счетами.
Вечно ваш, доктор Бакаре Тунде, ведущий специалист по астронавтике.
Сергей ЩукинWare
Не увидел call 2 action в вашем письме, уважаемый! Может быть, нужно, чтобы я перевёл вам $100 🤔
🛸
Michael Tretyak
Надо было назвать BollyZoom и прерывать видеоконференции выступлениями индийских танцоров и певцов + клипами из индийских фильмов, была бы бомба
Michael TretyakMichael
Ещё обрамление экрана и портретов участников звонка гирляндами, лампочками и плакатами как в индийском автобусе
Eugene Smirnov
Ну запустил и запустил
Максим Горький
там скоро появится встроенный сервис ставок на крикет.
Michael Shramko
Так затрахали этими бесполезными сервисами 😁😁
Сергей Щукин
Ну отлично, чё - ещё один провайдер данных для Фэйсбука..
lakoros
После того как в Индии запретили кучу китайских приложений, не удивительно.
Тикток индийский уже есть?
Michael Tretyaklakoros
BollyTok
BollyBook
BollyChat
Sabit Sugirov
Еще один клон...