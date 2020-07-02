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Сервисы
Лиана Липанова
1322

Самый богатый житель Индии Мукеш Амбани запустил конкурента Zoom — сервис видеоконференций JioMeet Материал редакции

В сервисе пока нет платных тарифов — компания, владеющая JioMeet, имеет репутацию поставщика бесплатных услуг.

  • Индийская Reliance Jio Platforms запустила сервис видеоконференций JioMeet, передаёт TechCrunch.
  • Jio Platforms — это крупнейший оператор связи и интернета в Индии, компания принадлежит холдингу Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани.
  • Как и Zoom и Google Meet, JioMeet предлагает пользователям неограниченное количество бесплатных звонков в высоком разрешении (720p). К звонку можно подключать до 100 пользователей. При этом звонок может длиться до 24 часов, рассказали в компании.
  • В сервисе пока нет платных тарифов. Неизвестно, будет ли компания добавлять их — Jio Platforms на протяжении многих лет имеет репутацию поставщика бесплатных услуг, отмечает издание.
  • Бета-тестирование JioMeet началось в мае 2020 года. Компания заявляла, что сервис предлагает управление хостами «корпоративного уровня»: вызовы защищены паролем, войти в систему можно с нескольких устройств, есть функции демонстрации экрана и совместной работы.
  • У JioMeet есть отдельное приложение для MacOS, Windows, iOS и Android. Кроме того, пользоваться сервисом можно через браузеры Chrome и Firefox на компьютере. Также есть плагин Outlook.
  • В мае и июне 2020 года Jio Platforms привлекла $15,2 млрд инвестиций от Facebook, Silver Lake и других инвесторов.
«Jio-фикация» Индии: миллиардер Мукеш Амбани…
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#новость #jio

Лиана Липанова
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13 комментариев
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Eduard

4

Впечатляют размеры инвестиций.

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Alex Marvell

Eduard
0

Поражает как они интерфейс слизали, один в один ZOOM.
И да, не взлетит, сейчас им прилетит за копипаст))

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Комментарий удален

Ware Wow

Imane
8

Меня зовут Бакаре Тунде, я брат первого нигерийского космонавта, майора ВВС Нигерии Абака Тунде. Мой брат стал первым африканским космонавтом, который отправился с секретной миссией на советскую станцию «Салют-6» в далеком 1979 году. Позднее он принял участие в полете советского «Союза Т-16З» к секретной советской космической станции «Салют-8Т».

В 1990 году, когда СССР пал, он как раз находился на станции. Все русские члены команды сумели вернуться на землю, однако моему брату не хватило в корабле места. С тех пор и до сегодняшнего дня он вынужден находиться на орбите, и лишь редкие грузовые корабли «Прогресс» снабжают его необходимым.

Несмотря ни на что, мой брат не теряет присутствия духа, однако жаждет вернуться домой, в родную Нигерию. За те долгие годы, что он провел в космосе, его постепенно накапливающаяся заработная плата составила 15 000 000 американских долларов. В настоящий момент данная сумма хранится в банке в Лагосе. Если нам удастся получить доступ к деньгам, мы сможем оплатить Роскосмосу требуемую сумму и организовать для моего брата рейс на Землю.

Запрашиваемая Роскосмосом сумма равняется 3 000 000 американских долларов. Однако для получения суммы нам необходима ваша помощь, поскольку нам, нигерийским госслужащим, запрещены все операции с иностранными счетами.

Вечно ваш, доктор Бакаре Тунде, ведущий специалист по астронавтике.

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Сергей Щукин

Ware
0

Не увидел call 2 action в вашем письме, уважаемый! Может быть, нужно, чтобы я перевёл вам $100 🤔

🛸

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Michael Tretyak

2

Надо было назвать BollyZoom и прерывать видеоконференции выступлениями индийских танцоров и певцов + клипами из индийских фильмов, была бы бомба

Ответить

Michael Tretyak

Michael
1

Ещё обрамление экрана и портретов участников звонка гирляндами, лампочками и плакатами как в индийском автобусе

Ответить

Eugene Smirnov

1

Ну запустил и запустил

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Максим Горький

1

там скоро появится встроенный сервис ставок на крикет.

Ответить

Michael Shramko

0

Так затрахали этими бесполезными сервисами 😁😁

Ответить

Сергей Щукин

0

Ну отлично, чё - ещё один провайдер данных для Фэйсбука..

Ответить

lakoros

0

После того как в Индии запретили кучу китайских приложений, не удивительно.
Тикток индийский уже есть?

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Michael Tretyak

lakoros
0

BollyTok
BollyBook
BollyChat

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Sabit Sugirov

0

Еще один клон...

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