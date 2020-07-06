Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
4787

Mail.ru Group объявила о запуске совместного облачного сервиса с Amazon Web Services Материал редакции

Мультиклауд, включающий сервисы Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud, в России с 2019 года предлагает и Selectel.

  • Mail.ru Cloud Solutions (MCS, входит в Mail.ru Group) предложит российским компаниям мультиклауд с Amazon Web Services (AWS), то есть единый доступ к облачным сервисам и решениям одновременно обеих компаний, рассказали «Коммерсанту» в Mail.ru Group.
  • Выручка между компаниями будет делиться в зависимости от потребления решений каждой платформы, уточняет газета.
  • AWS лидер рынка по глобальной выручке — 32,4%, или $9,8 млрд в четвёртом квартале 2019 года, следует из данных Canalys. Но в России услуги сервиса представлены ограничено из-за того, что ближайший дата-центр компании находится в немецком Франкфурте-на-Майне, напоминает «Коммерсантъ». По закону персональные данные россиян должны храниться на серверах на территории России.
  • Оценить долю Mail.ru Group на рынке облачных сервисов сложно, так как компания не раскрывает данные, говорит аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин. По его словам, сейчас крупнейшим реселлером услуг зарубежных облачных провайдеров, включая Microsoft и Google, в России выступает Softline — занимает около 7% рынка.
  • Облачный сервис в виде «мультиклауда» на российском рынке с начала 2019 года предлагает и Selectel. Провайдер предоставляет сервисы Selectel, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud.

#новость #mailrugroup #amazon

Лиана Липанова
+21 816
11
12
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mailrugroup","amazon"], "comments": 26, "likes": 12, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 139694, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 06 Jul 2020 08:09:21 +0300", "is_special": false }
Бизнес после пандемии: кто выжил
15 бизнесов: 12 выжили, 3 закрылось — итоги пандемии от первого лица в ЖЖ Тёмы
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

badResistor

29

Amazon...

Ответить

Yury Kotov

0

Это поможет открыть заблокированные иностранные сайты и сервисы?

Ответить

Sergey Khabibullin

Yury
3

Нет. Но в целом это хорошо тем, что нормальные облака появятся в России, и будут пригодны для использования без нарушения закона о персональных данных.

Ответить

Евгений Широков

Sergey
14

В связке с mail.ru это выглядит как анекдот

Ответить

Michael Tretyak

Евгений
1

Это выглядит, скорее, как страшилка - плати за нормальную работу сервиса, а не то в России будем работать через МэйлРу / Яндекс

Ответить

Линьков Олег

Евгений
0

Попробуйте для начала попользоваться. К mail.ru не питаю симпатии, но MCS сделан у них крайне неплохо, используем в проде более 2х лет. S3, БД, виртуалки. Цены ниже чем у яндекса, поддержка адекватна, SLA 99.9%. Я наоборот рад, что они с AWS сотрудничают.

Ответить

Светослав Димитров

1

То что Amazon хочет продвигаться на российском рынке, звучит обнадеживающе. Последнее время все только убегали.

Ответить

RiveSolutions

0

Лучше бы амазон цены опустили на сервисы для российского рынка. А то под наши нужды 1000$ ежемесячно списывается.

Ответить

Юрий Белоножкин

RiveSolutions
2

Либо можно оптимизировать, либо реальное железо обошлось бы ещё дороже.

Ответить

Michael Smith

Юрий
0

либо реальное железо обошлось бы ещё дороже.

с чего бы? Амазон не дураки работать в минус

Ответить

Юрий Белоножкин

Michael
0

Я не знаю, какие нужды у @RiveSolutions , но сомневаюсь, что своё купленное железо, а не арендованная у AWS вычислительная мощность может быть так же плотно загружено работой, что вышло бы дешевле иметь железо, а не доступ к облаку.

А если своё железо всё-таки дешевле, то тогда зачем жрать кактус, жалуясь на цены AWS — надо переезжать.

Ответить

Michael Smith

Юрий
0

За свое железо платишь один раз, дальше только за место в стойке.

Облака не дешевые, особенно Амазон. Тем более, если брать не свободные ресурсы со спотового рынка, а резервировать мощности, тогда ценник сильно растет. А это придется делать, если проект выстрелит и надо будет обслуживать пики нагрузки.

Практически всегда свое железо выйдет дешевле, чем облако при одинаковых характеристиках. Но придется больше тратить на сисадминов и разработчиков.

Почему не переезжают на свое – когда начинают, то хотят запуститься попроще и подешевле, не тратиться на железо и сисадминов, и облако выглядит лучше. А когда проект выстрелил, то перенести на свое уже сложно, проект придется фактически полностью переделать.

Ответить

Злой Полушубок

RiveSolutions
0

Просто держите в уме, что клауд это не про дешевизну. Вам могут дать дешево начальный уровень, чтобы вы на него подсели как следует. Но дальше вы будете плалить и плакать (или пытаться слезть).

Ответить

Артур

Злой
0

+

Еще стоит добавить, что с амазоновской экосистемы соскочить в разы сложнее

Ответить

Юрий Белоножкин

Артур
1

В разы сложнее, чем с какой? 

Ответить

Илья Бегун

Юрий
1

Скажем так, чем с того же Azure. Амазон для кода свои структуры данных предоставляет, тогда как Azure больше за сегрегацию таких вещей. К примеру, перенос AWS API Gateway + Lambda (REST API) куда-нибудь потребует зачастую больше изменений, чем Azure API Gateway + Web App, если мы не говорим про использование специфичных SDK конкретных сервисов. Но тут я могу быть ангажированным, тк Azure больше "дружит" с .NET (мой стэк, и изначально нативная среда для Azure), чем AWS.

Ответить

Юрий Белоножкин

Илья
0

А тот, кто арендует в облаке Oracle сервера Exadata, тому ещё сложнее соскочить. Легкость соскакивания в итоге зависит от использованных технологий в каждом конкретном случае, как я понимаю.

Ответить

Илья Ничупиенко

RiveSolutions
0

Могу пару советов дать по снижению цен в личке.

Ответить

Светослав Димитров

RiveSolutions
0

Регистрируешь 500 аккаунтов с t2.micro EC2, разбиваешь систему на микросервисы и год пользуешься бесплатно😎

Ответить

Юрий Белоножкин

Светослав
0

Можно просто попросить кредиты для стартапов как и в любом облаке.

Ответить

Ваня Пупкмн

0

В тему призывается лучший продакт России - Ivano Digital.

Ответить

Michael Tretyak

0

Понятно, почему: админресурс, саязи с конторой, собственные сертифицированные дата-центры, вот это всё. Через труъ-частные компании это невозможно. Ну и теперь т-щ майор к этим данным наверняка получит доступ в нарушение законодательства о ПД и коммерческой тайне.

Ответить

Света Котлета

–2

Что то американские корпорации очень активно лезть всюду стали.Не в добру это.

Ответить

Илья Бегун

Света
0

Это не они лезть стали, а у нас нету возможности конкурировать. Американские компании просто расширяют географию бизнеса, а на наш рынок им проще выходить через какого-нибудь партнёра, чтобы прощупать его, а не лезть сюда со строительством дата-центров, которые могут отжать. Тут или принять конъюнктуру рынка за факт, или уходить в лес )

Ответить

Света Котлета

Илья
0

Это глобальный стратегический вопрос руководства строить свои дата центр или ложиться под американские корпорации. И то, что происходит не радует. Зачем пускать в нишу, которую надо осваивать самим?

Ответить

Илья Бегун

Света
0

Лень, людская лень. Никто не будет развиваться, пока на пятки не начнут наступать. Конкуренция движет развитие в прямом смысле.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Работа.ру
Подписан
Отписаться
Как работать в американском стартапе, не покидая Москвы
Серия интервью со специалистами о поиске работы в разных странах.
4
Selectel
Подписан
Отписаться
Театр в кубе: как БДТ перенес классику в Minecraft
Технический писатель Selectel Ульяна Малышева узнала, как построен игровой процесс digital-спектаклей, сколько времени…
0
Multiways
Подписан
Отписаться
Логотип, сайт или ролик? На что малому бизнесу в первую очередь тратить деньги в маркетинге
Маркетинг в малом бизнесе часто напоминает хаотичный перебор разных инструментов в попытке дешево повторить дорогие рез…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Виталий Журавлев
за день
То есть, 30% с ресторана и 20% с курьера это норм? А в убытке они, только за счет своего маркетинга, предоставляя бесплатную доставку для клиентов. Различные промо-акции и прочее. При этом штат разрабов, ТПшек и…
«Профсоюз "Курьер"» рассказал, что 290 доставщикам Delivery Club не платят с мая — сервис пообещал погасить долг
Nikolay Werner
за неделю
Чьо тут сказать: здоровья мужику!
Олег Тиньков рассказал о решении сделать пересадку костного мозга и месяцах предстоящей реабилитации

Комментарии

Валерий Иотченко

Скачал базу пользователей vc.ru…

Иван Иванов

​«Эксмо-АСТ» и «Альпина…

Alexey Sharapov

Ozon начнёт платить…

Иван Иванов

​«Эксмо-АСТ» и «Альпина…

Дмитрий Энтелис

​«Эксмо-АСТ» и «Альпина…

Stanislaw Bai

Как Siberian Wellness увеличили…

Pavel Nekhaev

Тренд 2020: Tiktok. Как его…

Ol Ka

Tesla выпустила атласные шорты…

Viktor Mann

Почему и когда деньги не…

Multiways

Краткий гайд по подкастингу

Сергей Михельсон

Ozon начнёт платить…

Роман Александров

​«Эксмо-АСТ» и «Альпина…

Multiways

Краткий гайд по подкастингу

Evil Pechenka

Скачал базу пользователей vc.ru…

Валерий Иотченко

Скачал базу пользователей vc.ru…

Alexey Sorokin

Как мы запилили биржу…

Вера Гагарина

Как перевести бизнес в онлайн и…

Peter Kostjukov

Tesla выпустила атласные шорты…

Алексис Второй

Скачал базу пользователей vc.ru…

Daria Titova

​«Эксмо-АСТ» и «Альпина…