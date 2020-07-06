Мультиклауд, включающий сервисы Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud, в России с 2019 года предлагает и Selectel.
- Mail.ru Cloud Solutions (MCS, входит в Mail.ru Group) предложит российским компаниям мультиклауд с Amazon Web Services (AWS), то есть единый доступ к облачным сервисам и решениям одновременно обеих компаний, рассказали «Коммерсанту» в Mail.ru Group.
- Выручка между компаниями будет делиться в зависимости от потребления решений каждой платформы, уточняет газета.
- AWS лидер рынка по глобальной выручке — 32,4%, или $9,8 млрд в четвёртом квартале 2019 года, следует из данных Canalys. Но в России услуги сервиса представлены ограничено из-за того, что ближайший дата-центр компании находится в немецком Франкфурте-на-Майне, напоминает «Коммерсантъ». По закону персональные данные россиян должны храниться на серверах на территории России.
- Оценить долю Mail.ru Group на рынке облачных сервисов сложно, так как компания не раскрывает данные, говорит аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин. По его словам, сейчас крупнейшим реселлером услуг зарубежных облачных провайдеров, включая Microsoft и Google, в России выступает Softline — занимает около 7% рынка.
- Облачный сервис в виде «мультиклауда» на российском рынке с начала 2019 года предлагает и Selectel. Провайдер предоставляет сервисы Selectel, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud.
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badResistor
Amazon...
Yury Kotov
Это поможет открыть заблокированные иностранные сайты и сервисы?
Sergey KhabibullinYury
Нет. Но в целом это хорошо тем, что нормальные облака появятся в России, и будут пригодны для использования без нарушения закона о персональных данных.
Евгений ШироковSergey
В связке с mail.ru это выглядит как анекдот
Michael TretyakЕвгений
Это выглядит, скорее, как страшилка - плати за нормальную работу сервиса, а не то в России будем работать через МэйлРу / Яндекс
Линьков ОлегЕвгений
Попробуйте для начала попользоваться. К mail.ru не питаю симпатии, но MCS сделан у них крайне неплохо, используем в проде более 2х лет. S3, БД, виртуалки. Цены ниже чем у яндекса, поддержка адекватна, SLA 99.9%. Я наоборот рад, что они с AWS сотрудничают.
Светослав Димитров
То что Amazon хочет продвигаться на российском рынке, звучит обнадеживающе. Последнее время все только убегали.
RiveSolutions
Лучше бы амазон цены опустили на сервисы для российского рынка. А то под наши нужды 1000$ ежемесячно списывается.
Юрий БелоножкинRiveSolutions
Либо можно оптимизировать, либо реальное железо обошлось бы ещё дороже.
Michael SmithЮрий
либо реальное железо обошлось бы ещё дороже.
с чего бы? Амазон не дураки работать в минус
Юрий БелоножкинMichael
Я не знаю, какие нужды у @RiveSolutions , но сомневаюсь, что своё купленное железо, а не арендованная у AWS вычислительная мощность может быть так же плотно загружено работой, что вышло бы дешевле иметь железо, а не доступ к облаку.
А если своё железо всё-таки дешевле, то тогда зачем жрать кактус, жалуясь на цены AWS — надо переезжать.
Michael SmithЮрий
За свое железо платишь один раз, дальше только за место в стойке.
Облака не дешевые, особенно Амазон. Тем более, если брать не свободные ресурсы со спотового рынка, а резервировать мощности, тогда ценник сильно растет. А это придется делать, если проект выстрелит и надо будет обслуживать пики нагрузки.
Практически всегда свое железо выйдет дешевле, чем облако при одинаковых характеристиках. Но придется больше тратить на сисадминов и разработчиков.
Почему не переезжают на свое – когда начинают, то хотят запуститься попроще и подешевле, не тратиться на железо и сисадминов, и облако выглядит лучше. А когда проект выстрелил, то перенести на свое уже сложно, проект придется фактически полностью переделать.
Злой ПолушубокRiveSolutions
Просто держите в уме, что клауд это не про дешевизну. Вам могут дать дешево начальный уровень, чтобы вы на него подсели как следует. Но дальше вы будете плалить и плакать (или пытаться слезть).
АртурЗлой
+
Еще стоит добавить, что с амазоновской экосистемы соскочить в разы сложнее
Юрий БелоножкинАртур
В разы сложнее, чем с какой?
Илья БегунЮрий
Скажем так, чем с того же Azure. Амазон для кода свои структуры данных предоставляет, тогда как Azure больше за сегрегацию таких вещей. К примеру, перенос AWS API Gateway + Lambda (REST API) куда-нибудь потребует зачастую больше изменений, чем Azure API Gateway + Web App, если мы не говорим про использование специфичных SDK конкретных сервисов. Но тут я могу быть ангажированным, тк Azure больше "дружит" с .NET (мой стэк, и изначально нативная среда для Azure), чем AWS.
Юрий БелоножкинИлья
А тот, кто арендует в облаке Oracle сервера Exadata, тому ещё сложнее соскочить. Легкость соскакивания в итоге зависит от использованных технологий в каждом конкретном случае, как я понимаю.
Илья НичупиенкоRiveSolutions
Могу пару советов дать по снижению цен в личке.
Светослав ДимитровRiveSolutions
Регистрируешь 500 аккаунтов с t2.micro EC2, разбиваешь систему на микросервисы и год пользуешься бесплатно😎
Юрий БелоножкинСветослав
Можно просто попросить кредиты для стартапов как и в любом облаке.
Ваня Пупкмн
В тему призывается лучший продакт России - Ivano Digital.
Michael Tretyak
Понятно, почему: админресурс, саязи с конторой, собственные сертифицированные дата-центры, вот это всё. Через труъ-частные компании это невозможно. Ну и теперь т-щ майор к этим данным наверняка получит доступ в нарушение законодательства о ПД и коммерческой тайне.
Света Котлета
Что то американские корпорации очень активно лезть всюду стали.Не в добру это.
Илья БегунСвета
Это не они лезть стали, а у нас нету возможности конкурировать. Американские компании просто расширяют географию бизнеса, а на наш рынок им проще выходить через какого-нибудь партнёра, чтобы прощупать его, а не лезть сюда со строительством дата-центров, которые могут отжать. Тут или принять конъюнктуру рынка за факт, или уходить в лес )
Света КотлетаИлья
Это глобальный стратегический вопрос руководства строить свои дата центр или ложиться под американские корпорации. И то, что происходит не радует. Зачем пускать в нишу, которую надо осваивать самим?
Илья БегунСвета
Лень, людская лень. Никто не будет развиваться, пока на пятки не начнут наступать. Конкуренция движет развитие в прямом смысле.