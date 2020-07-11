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Лиана Липанова
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Роскомнадзор разблокировал в России сервис для публикации статей Telegraph от Telegram Материал редакции

Ведомство объявило о разблокировке Telegram в июне 2020 года.

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Роскомнадзор разблокировал в России сервис для публикации статей Telegraph от команды Telegram, следует из данных официального сервиса ведомства для проверки блокировок.

По данным «Роскомсвободы», последние две заблокированные страницы Telegraph исключены из соответствующего реестра 11 июля. Сайт Telegraph уже доступен у пользователей крупных операторов, сообщает Telegram Infо.

Telegram запустил сервис в конце 2016 года. Telegraph позволяет анонимно создавать заметки с текстом, фото и видео. Созданные в Telegraph материалы сразу же могут открываться с помощью функции для предпросмотра Instant View напрямую в мессенджере.

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировку Telegram в России. Блокировать Telegra.ph ведомство начало в конце 2018 года, напоминает CNews.

Роскомнадзор объявил о снятии ограничений доступа к Telegram в июне 2020 года после двух лет официальной блокировки мессенджера.

#новость #telegram #telegraph

Лиана Липанова
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