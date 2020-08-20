Иск Epic Games против Apple попал к судье Ивонн Роджерс — в 2013 году она поддержала App Store в похожем деле Материал редакции
Роджерс не всегда вставала на сторону Apple: в июне судья отказала компании в просьбе отклонить иск акционеров.
Рассмотрение иска Epic Games, разработчика Fortnite, к Apple досталось судье Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers), передаёт Bloomberg. В 2013 году она уже отклонила антимонопольный иск из-за комиссий App Store к производителю iPhone.
Иногда в федеральных судах похожие дела поручают одному и тому же судье, объясняет издание. Семь лет назад на 30%-ную комиссию магазина пожаловались потребители — они заявили, что потратили бы меньше денег, если бы не проценты Apple. Однако Роджерс заявила, что стоимость продуктов назначается разработчиками, а не Apple.
В 2014 году Роджерс снова встала на сторону Apple: пользователи iPod не смогли доказать, что обновление ПО для устройства было связано с желанием компании навредить конкурентам.
Однако один из экспертов в области права в разговоре с изданием, заявил, что в этот раз Роджерс не встанет на сторону производителя, потому что факты в деле Epic «откровенно более убедительны», чем в деле потребителей против Apple.
«Я думаю, что Epic проделала действительно блестящую работу, предоставив доказательства ущерба, причинённого потребителям», — сказал Джон Ньюман, бывший антимонопольный адвокат департамента юстиции, который сейчас работает профессором Школы права Университета Майами. «Судье будет сложно решить, что своими комиссиям Apple каким-то образом приносит пользу потребителям», — добавил он.
Кроме того, Роджерс не всегда вставала на сторону Apple: в июне судья отказала компании в просьбе отклонить коллективный иск акционеров, утверждавших, что производитель давал слишком оптимистичные заявления о спросе на iPhone.
На момент написания заметки Apple и Epic не ответили на запросы издания.
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play, не заплатив комиссию магазинам.
- Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, в ответ разработчик подал на них в суд.
- 17 августа Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки для iOS.
- Однако затем пообещала оставить Epic Games в App Store, если разработчик обновит Fortnite и уберет из игры прямые покупки.
Хорошо бы чтобы оценили яблочников в 30% рынка смартфонов и отказали эпикам.
ИМХО те же эпики в свой внутренний магазин никого бы не пустили
А при чем тут ИМХО, это объективные факты: вспомнить как Эпики в стиме чуть ли не задним числом выкупали игры для эксклюзивного размещения у себя в сторе.
Что значит выкупать? Семью разработчиков держали в подвале, у них отбирали паспорта, загоняло иголки под ногти, морили голодом или из-за того, что в Steam более 35 000 игр, которые не имеют внятного способа продвижения и разработчики решили, что лучше получить хоть какие-то крохи и быть немного спокойней?
*мне нравятся люди которые не курят, у вас есть иппотека на 7 500 000р., я вам предлагаю погасить за вас 2 000 000р., а вы не будете курить 1 год. Кто из нас принимает решение и за кем последнее слово? Выкупают блин...
Ну, например, разработчики Metro: Exodus отлично продались по предзаказам в Стиме, а потом перед релизом "ой, вы знаете, один год экслюзива в Эпик стор". Надеюсь, что иголки таки имели место ¯\_(ツ)_/¯
Только в "Рашке" коррупция, говорили они...
Насудила на новый айфон
Безусловно, если эта вся история дойдет до суда и ни одна из сторон не пойдет на какие-либо послабления, то битва будет кровавой.
Многие радуются\опасаются, что на стороне Epic выступает Christine A. Varney, вместе с другими именитыми юристами готовят это дело.
*Christine A. Varney - эксперт в области интернет-политики и антимонопольного законодательства, а также защитник конфиденциальности данных, который наиболее широко известен как бывший помощник генерального прокурора США в антимонопольном отделе администрации Обамы и как федеральный торговый комиссар в администрации Клинтона.
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