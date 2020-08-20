Роджерс не всегда вставала на сторону Apple: в июне судья отказала компании в просьбе отклонить иск акционеров.

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Рассмотрение иска Epic Games, разработчика Fortnite, к Apple досталось судье Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers), передаёт Bloomberg. В 2013 году она уже отклонила антимонопольный иск из-за комиссий App Store к производителю iPhone.

Иногда в федеральных судах похожие дела поручают одному и тому же судье, объясняет издание. Семь лет назад на 30%-ную комиссию магазина пожаловались потребители — они заявили, что потратили бы меньше денег, если бы не проценты Apple. Однако Роджерс заявила, что стоимость продуктов назначается разработчиками, а не Apple.

В 2014 году Роджерс снова встала на сторону Apple: пользователи iPod не смогли доказать, что обновление ПО для устройства было связано с желанием компании навредить конкурентам.

Однако один из экспертов в области права в разговоре с изданием, заявил, что в этот раз Роджерс не встанет на сторону производителя, потому что факты в деле Epic «откровенно более убедительны», чем в деле потребителей против Apple.

«Я думаю, что Epic проделала действительно блестящую работу, предоставив доказательства ущерба, причинённого потребителям», — сказал Джон Ньюман, бывший антимонопольный адвокат департамента юстиции, который сейчас работает профессором Школы права Университета Майами. «Судье будет сложно решить, что своими комиссиям Apple каким-то образом приносит пользу потребителям», — добавил он.

Кроме того, Роджерс не всегда вставала на сторону Apple: в июне судья отказала компании в просьбе отклонить коллективный иск акционеров, утверждавших, что производитель давал слишком оптимистичные заявления о спросе на iPhone.

На момент написания заметки Apple и Epic не ответили на запросы издания.