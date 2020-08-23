Microsoft подала заявление в поддержку Epic Games: компания просит разрешить разработчику сохранить доступ к инструментам Apple для игрового движка Unreal Engine. Об этом сообщил глава Xbox Фил Спенсер.

Отказ в доступе к инструментам нанесёт ущерб игровому бизнесу Microsoft и другим разработчикам игр, передаёт заявление компании Reuters. У Microsoft есть «корпоративная» лицензия на Unreal Engine, и решение Apple помешает ей и другим компаниям создавать игры с этой технологией для Mac и iPhone.