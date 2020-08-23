Microsoft попросила сохранить доступ Epic Games к инструментам Apple для Unreal Engine Материал редакции
Многие игры компании создаются на движке разработчика Fortnite.
Microsoft подала заявление в поддержку Epic Games: компания просит разрешить разработчику сохранить доступ к инструментам Apple для игрового движка Unreal Engine. Об этом сообщил глава Xbox Фил Спенсер.
Отказ в доступе к инструментам нанесёт ущерб игровому бизнесу Microsoft и другим разработчикам игр, передаёт заявление компании Reuters. У Microsoft есть «корпоративная» лицензия на Unreal Engine, и решение Apple помешает ей и другим компаниям создавать игры с этой технологией для Mac и iPhone.
В Epic Games заявили, что отказ в поддержке iOS для Unreal Engine затронет многих разработчиков, которые создали игры на этом движке.
- Epic Games начала спор с Apple в августе 2020 года, добавив в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. После этого Apple удалила игру, а разработчик подал на компанию в суд.
- 17 августа Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки для iOS, но затем передумала. Чтобы этого не произошло, Epic Games должна привести Fortnite в соответствие с правилами магазина.
- Удаление аккаунтов Epic Games может означать, что Unreal Engine перестанет поддерживаться системами Apple, и игры на этом движке на iOS выходить не смогут, уточняет DTF.
Кликбейтный заголовок — МС не встала на сторону Эпика, а просит не гнобить Эпик. А по сути претензий Эпика МС ничего не говорит.
Вот и обращались бы к Эпик. Она нарушила правила, своей проверкой выдержки Эппл. Пусть Эпик уберёт вообще все платежи из приложения, продаёт свои фантики на своём сайте и не платит эппл вообще ничего. А то получается Эпик долбанул сзади Эппла дубинкой по голове, но не рассчитал силу удара и теперь спрятался за спиной у полисмена и требует защитить от произвола «агрессора».
Их как раз и забанили,из-за того,что они продавили свои «фантики» на своём сайте...
Никак нет. Их забанили за продажу фантиков в приложении не через интерфейс эппл. На сайте, Эпик, всегда продавала их без какой либо платы кому либо
Они не продавались на приложении,они предложили 2 варианта в обход Apple и через интерфейс эпла валюта стоила на 20% больше и ещё добавили вариант покупать валюту через сайт за адекватную цену и они рассказали об этой функции в приложении ,что как раз нарушало их правила.Валюта раньше не продавалась там
Всегда продавалась на сайте на 20% дешевле. Но если не верите мне, пусть вам другие напишут. Посмотрим.
И тут WP восстает из могилы и предлагает комиссию 10% в первый год для временных эксклюзивов платформы
Чтобы wp восстать из могилы им нужно предложить максимум 0% а то ещё и доплатить за эксклюзив
Тем временем Unity ещё и докидывает эппл денег на рекламу и держит пальцы крестиком 😂
Передел рынка! Блин, у меня WP самостоятельной жизнью живёт, но денег ему я не даю.
Откусите еще от этого яблока, пожалуйста.
..и выпей чаю
должна привести на коленочках
в соответствие с правилами магазина для рабов
это же капитализм
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