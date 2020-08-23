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Татьяна Боброва
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Microsoft попросила сохранить доступ Epic Games к инструментам Apple для Unreal Engine Материал редакции

Многие игры компании создаются на движке разработчика Fortnite.

16 комментариев
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Microsoft подала заявление в поддержку Epic Games: компания просит разрешить разработчику сохранить доступ к инструментам Apple для игрового движка Unreal Engine. Об этом сообщил глава Xbox Фил Спенсер.

Phil Spencer @XboxP3
Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/21810025/statement_support_microsoft.pdf

Отказ в доступе к инструментам нанесёт ущерб игровому бизнесу Microsoft и другим разработчикам игр, передаёт заявление компании Reuters. У Microsoft есть «корпоративная» лицензия на Unreal Engine, и решение Apple помешает ей и другим компаниям создавать игры с этой технологией для Mac и iPhone.

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В Epic Games заявили, что отказ в поддержке iOS для Unreal Engine затронет многих разработчиков, которые создали игры на этом движке.

  • Epic Games начала спор с Apple в августе 2020 года, добавив в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store. После этого Apple удалила игру, а разработчик подал на компанию в суд.
  • 17 августа Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки для iOS, но затем передумала. Чтобы этого не произошло, Epic Games должна привести Fortnite в соответствие с правилами магазина.
  • Удаление аккаунтов Epic Games может означать, что Unreal Engine перестанет поддерживаться системами Apple, и игры на этом движке на iOS выходить не смогут, уточняет DTF.
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Перевод писем главы Epic Games Тима Суини Apple и ответа компании.
vc.ru

#новость #appstore #apple #microsoft #epicgames

Татьяна Боброва
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16 комментариев
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Dmitry

3

Кликбейтный заголовок — МС не встала на сторону Эпика, а просит не гнобить Эпик. А по сути претензий Эпика МС ничего не говорит.

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Розарио Агро

1

Вот и обращались бы к Эпик. Она нарушила правила, своей проверкой выдержки Эппл. Пусть Эпик уберёт вообще все платежи из приложения, продаёт свои фантики на своём сайте и не платит эппл вообще ничего. А то получается Эпик долбанул сзади Эппла дубинкой по голове, но не рассчитал силу удара и теперь спрятался за спиной у полисмена и требует защитить от произвола «агрессора».

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Темур Садоян

Розарио
0

Их как раз и забанили,из-за того,что они продавили свои «фантики» на своём сайте...

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Розарио Агро

Темур
0

Никак нет. Их забанили за продажу фантиков в приложении не через интерфейс эппл. На сайте, Эпик, всегда продавала их без какой либо платы кому либо

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Темур Садоян

Розарио
1

Они не продавались на приложении,они предложили 2 варианта в обход Apple и через интерфейс эпла валюта стоила на 20% больше и ещё добавили вариант покупать валюту через сайт за адекватную цену и они рассказали об этой функции в приложении ,что как раз нарушало их правила.Валюта раньше не продавалась там

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Розарио Агро

Темур
0

Всегда продавалась на сайте на 20% дешевле. Но если не верите мне, пусть вам другие напишут. Посмотрим.

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Andre Macareno

2

И тут WP восстает из могилы и предлагает комиссию 10% в первый год для временных эксклюзивов платформы

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Alexander Veber

Andre
1

Чтобы wp восстать из могилы им нужно предложить максимум 0% а то ещё и доплатить за эксклюзив

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Розарио Агро

Andre
1

Тем временем Unity ещё и докидывает эппл денег на рекламу и держит пальцы крестиком 😂

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Sergei Timofeyev

Andre
0

Передел рынка! Блин, у меня WP самостоятельной жизнью живёт, но денег ему я не даю.

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Сергей Ермилов

1

Откусите еще от этого яблока, пожалуйста.

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Alexander Veber

Сергей
0

..и выпей чаю

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Кирилл Вечкасов

Alexander
2

С горячими французскими булочками

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Andrei Apanasik

1

MS не встала на их сторону. Там же совсем у другом речь.

Ответить

Андрей Путра

0

Кажется, всё становится интереснее и интереснее.

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Синди Катсс

0

должна привести на коленочках

 в соответствие с правилами магазина для рабов
это же капитализм

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