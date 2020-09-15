В подписку войдут Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple News и другое.

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Apple во время ежегодной сентябрьской презентации представила единую подписку на свои сервисы под названием Apple One.

В индивидуальный план Apple One войдут сервисы Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц, в России — 365 рублей.

В семейный тариф войдут те же сервисы и 200 ГБ пространства в iCloud, а цена плана составит $19,95 в месяц, в России — 525 рублей. Воспользоваться семейной подпиской могут до шести членов семьи.

В подписку Premier, кроме упомянутых сервисов, добавится Apple News и Fitness+, а в iCloud будет доступно 2 ТБ. Premier за $29,95 в месяц недоступен в России.

Сервис Fitness+ для Apple Watch и других устройств Apple компания запустит в конце 2020 года. Сервис предоставляет доступ к нескольким программам тренировок, включая силовые упражнения, танцы, велотренажер и другие. Каждую неделю в сервисе будут обновляться тренировки.