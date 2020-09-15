Apple представила единую подписку на свои сервисы Apple One и сервис тренировок Fitness+ Материал редакции
В подписку войдут Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple News и другое.
Apple во время ежегодной сентябрьской презентации представила единую подписку на свои сервисы под названием Apple One.
В индивидуальный план Apple One войдут сервисы Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц, в России — 365 рублей.
В семейный тариф войдут те же сервисы и 200 ГБ пространства в iCloud, а цена плана составит $19,95 в месяц, в России — 525 рублей. Воспользоваться семейной подпиской могут до шести членов семьи.
В подписку Premier, кроме упомянутых сервисов, добавится Apple News и Fitness+, а в iCloud будет доступно 2 ТБ. Premier за $29,95 в месяц недоступен в России.
Сервис Fitness+ для Apple Watch и других устройств Apple компания запустит в конце 2020 года. Сервис предоставляет доступ к нескольким программам тренировок, включая силовые упражнения, танцы, велотренажер и другие. Каждую неделю в сервисе будут обновляться тренировки.
Отдельная подписка на Fitness+ стоит $9,99 в месяц или $79,99 в год. Покупатели Apple Watch получат по три месяца бесплатного пользования сервисом.
за $14,95 в месяц, в России — 365 рублей.
Ну ведь могут же нормальный курс выставить!
доллар по 24, девушки в коротких платьицах, здоровая печень...
Надо покупать в рф подписки за рубли, а продавать на западе за баксы
Именно поэтому нельзя подарить иностранцу игру, купленную в русскоязычном Steam
Че там кто хочет в семейный аккаунт меня добавить?)
Вроде 50гб, а не 500? В субтитрах так было. Тарифа на 500 вообще не было. И это очень грустно разрыв в цене и объеме между 200гб и 2тб полный абзац.
А я уж обрадовался(( плачу за 2тб которые загружены на ~25%
Потому и 2 трлн $ стоит компания.
А облако вам нужно почему? из-за того что флешку на 512 гб в телефон нельзя вставить, да?
Облако потому что оно в экосистеме участвует. А с вашей флешкой на маке и айпаде все что на айфоне наделал доступно не будет.
у яндекса рублей 200 в месяц за 1 тб, у мс ещё дешевле
Круто, но они же с айфоном не могут полноценно интегрироваться.
diversity. если есть смартфоны для нормальных людей, то должны быть и для садомазохистов
Очень много apple за последний час)
Живая баня? WTF?)
Да хз, че-то подписывался когда строил себе))
просто ты мечтаешь о крузаке а накопил только на баню, кстати тоже смотрю ефремова)
Apple One - отличная подписка, я плачу 169 за музыку и 149 за 150 (вроде) гигов в облаке. А тут ещё 350 гигов, сериалы и игры почти за те же деньги. Привет Нетфликсу с их 799 руб/мес
Не будет 350 гигов. 50 в подписку входит.
Та ну стоило ради такого презентацию делать. Можно подумать кому-то интересно что-то кроме новых ифонов, ну или хотя бы арм маков.
Мне лично только Apple One на все сервисы понравился. А вотч у меня 5, не буду обновляться. Так что презентация не самая лучшая)
Лиан, ты там успеваешь писать?
Старые тарифные планы на облако останутся я не понял?
Т.е мне нужно только их облако на 200гб без остальной мишуры.
Блоги компаний
Показать еще