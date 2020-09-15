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Сервисы
Лиана Липанова
3091

Apple представила единую подписку на свои сервисы Apple One и сервис тренировок Fitness+ Материал редакции

В подписку войдут Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple News и другое.

38 комментариев
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Apple во время ежегодной сентябрьской презентации представила единую подписку на свои сервисы под названием Apple One.

В индивидуальный план Apple One войдут сервисы Apple Music, Apple TV, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за $14,95 в месяц, в России — 365 рублей.

В семейный тариф войдут те же сервисы и 200 ГБ пространства в iCloud, а цена плана составит $19,95 в месяц, в России — 525 рублей. Воспользоваться семейной подпиской могут до шести членов семьи.

В подписку Premier, кроме упомянутых сервисов, добавится Apple News и Fitness+, а в iCloud будет доступно 2 ТБ. Premier за $29,95 в месяц недоступен в России.

Сервис Fitness+ для Apple Watch и других устройств Apple компания запустит в конце 2020 года. Сервис предоставляет доступ к нескольким программам тренировок, включая силовые упражнения, танцы, велотренажер и другие. Каждую неделю в сервисе будут обновляться тренировки.

Отдельная подписка на Fitness+ стоит $9,99 в месяц или $79,99 в год. Покупатели Apple Watch получат по три месяца бесплатного пользования сервисом.

 
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#новость #apple

Лиана Липанова
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38 комментариев
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new_comment

25

за $14,95 в месяц, в России — 365 рублей.

Ну ведь могут же нормальный курс выставить!

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Bulat Ziganshin

new_comment
5

доллар по 24, девушки в коротких платьицах, здоровая печень...

Ответить

Илитный Иксперт

new_comment
2

Надо покупать в рф подписки за рубли, а продавать на западе за баксы

Ответить

Alex Shestakov

Илитный
0

Именно поэтому нельзя подарить иностранцу игру, купленную в русскоязычном Steam

Ответить

Dinmukhamed Kanaev

13

Че там кто хочет в семейный аккаунт меня добавить?)

Ответить

Bulat Ziganshin

Dinmukhamed
0

но-но, у нас вам не швеция

Ответить

Лучезарный Смех

Dinmukhamed
0

У меня американский аккаунт, вливайся

Ответить

Алексей Тараканов

6

Позовите когда появится iporn, пока не очень вставляет

Ответить

Григорий Крутеев

2

Вроде 50гб, а не 500? В субтитрах так было. Тарифа на 500 вообще не было. И это очень грустно разрыв в цене и объеме между 200гб и 2тб полный абзац.

Ответить

Gleb Trofimov

Григорий
1

А я уж обрадовался(( плачу за 2тб которые загружены на ~25%

Ответить

Юрий Кушниров

Gleb
1

Потому и 2 трлн $ стоит компания.
А облако вам нужно почему? из-за того что флешку на 512 гб в телефон нельзя вставить, да?

Ответить

Григорий Крутеев

Юрий
0

Облако потому что оно в экосистеме участвует. А с вашей флешкой на маке и айпаде все что на айфоне наделал доступно не будет.

Ответить

Григорий Крутеев

Gleb
0

Вот-вот( и я 😭

Ответить

Лиана Липанова

Григорий
0

да, спасибо, поправила

Ответить

Bulat Ziganshin

Григорий
0

у яндекса рублей 200 в месяц за 1 тб, у мс ещё дешевле

Ответить

Григорий Крутеев

Bulat
0

Круто, но они же с айфоном не могут полноценно интегрироваться.

Ответить

Bulat Ziganshin

Григорий
0

diversity. если есть смартфоны для нормальных людей, то должны быть и для садомазохистов

Ответить

Gleb Khineev

2

Наконец-то один подписка не все сервисы. Хорошо, что сделали

Ответить

Рушан Натфуллин

–1

Очень много apple за последний час)

Ответить

Григорий Крутеев

Рушан
4

Живая баня? WTF?)

Ответить

Илитный Иксперт

Григорий
6

Очень много apple

Отвлекает от живой бани

Ответить

Рушан Натфуллин

Григорий
0

Да хз, че-то подписывался когда строил себе))

Ответить

Кирилл Хамитов

Рушан
0

просто ты мечтаешь о крузаке а накопил только на баню, кстати тоже смотрю ефремова)

Ответить

Кирилл Макеев

Григорий
0

Там Панин в живой бане что ли?
Надо пойти глянуть

Ответить

Stanislav

Рушан
0

Презентос же идёт

Ответить

Рушан Натфуллин

Stanislav
0

Ааа, понял)) спасибо)

Ответить

Кирилл Петровский

1

Apple One - отличная подписка, я плачу 169 за музыку и 149 за 150 (вроде) гигов в облаке. А тут ещё 350 гигов, сериалы и игры почти за те же деньги. Привет Нетфликсу с их 799 руб/мес 

Ответить

Ermak Lis

Кирилл
1

Apple TV пока сильно отстаёт от Netflix. И вряд ли они из нагонят

Ответить

Григорий Крутеев

Кирилл
0

Не будет 350 гигов. 50 в подписку входит.

Ответить

Кирилл Петровский

Григорий
0

В посте опечатка была

Ответить

Igor Filippov

1

Та ну стоило ради такого презентацию делать. Можно подумать кому-то интересно что-то кроме новых ифонов, ну или хотя бы арм маков.

Ответить

iLeS BaiMahaNoV

Igor
0

Мне лично только Apple One на все сервисы понравился. А вотч у меня 5, не буду обновляться. Так что презентация не самая лучшая)

Ответить

Кирилл Макеев

0

Лиан, ты там успеваешь писать?

Ответить

Лиана Липанова

Кирилл
1

не поняла

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Dmitry Voloshin

Лиана
0

Это не про Лавку

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Кирилл Макеев

Лиана
0

переживаю прост

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Stanislav

0

Цена вообще очень вкусная

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Aleksei Parfenov

0

Старые тарифные планы на облако останутся я не понял?
Т.е мне нужно только их облако на 200гб без остальной мишуры.

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