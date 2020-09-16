Сингапурцы смогут получить до $280 за прогулки, занятия йогой, плаванием и другую физическую активность.

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Apple анонсировала совместную программу в области здравоохранения с правительством Сингапура LumiHealth. Жители смогут получать вознаграждение за использование одноимённого фитнес-приложения на Apple Watch и iPhone.

Программа должна стимулировать жителей к ведению здорового образа жизни и входит в национальный проект Smart Nation по внедрению технологий для жителей и бизнеса.

Сайт LumiHealth

Приложение LumiHealth разработано совместно с врачами и экспертами в области общественного здравоохранения, отмечает Apple. Оно похоже на игру: пользователи путешествуют через миры вместе с исследователем космоса, который даёт им разные задания с учётом возраста, веса и пола.

В приложении есть цели на неделю, которые можно выполнить, например, гуляя, плавая, занимаясь йогой и другими активностями. LumiHealth также будет напоминать жителям о необходимости пройти обследование, сделать прививку, поучаствовать в программах по внедрению полезных привычек, в том числе пищевых.