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Галина Мубаракшина
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Правительство Сингапура предложило жителям бонусы за занятия с Apple Watch Материал редакции

Сингапурцы смогут получить до $280 за прогулки, занятия йогой, плаванием и другую физическую активность.

10 комментариев
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Apple анонсировала совместную программу в области здравоохранения с правительством Сингапура LumiHealth. Жители смогут получать вознаграждение за использование одноимённого фитнес-приложения на Apple Watch и iPhone.

Программа должна стимулировать жителей к ведению здорового образа жизни и входит в национальный проект Smart Nation по внедрению технологий для жителей и бизнеса.

Сайт LumiHealth

Приложение LumiHealth разработано совместно с врачами и экспертами в области общественного здравоохранения, отмечает Apple. Оно похоже на игру: пользователи путешествуют через миры вместе с исследователем космоса, который даёт им разные задания с учётом возраста, веса и пола.

В приложении есть цели на неделю, которые можно выполнить, например, гуляя, плавая, занимаясь йогой и другими активностями. LumiHealth также будет напоминать жителям о необходимости пройти обследование, сделать прививку, поучаствовать в программах по внедрению полезных привычек, в том числе пищевых.

По завершении «миссии» пользователь может заработать до 380 сингапурских долларов ($280), уточняет компания. Программа стартует в октябре 2020 года и рассчитана на два года. Проект появился в рамках конкурса идей в сфере здравоохранения и новых технологий, объявленного властями Сингапура.

#новость #apple #сингапур

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Ilya Proklov

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Покупка учёток Сингапура. Оптом.

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one you follow

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О нашем здоровье заботятся не хуже :)

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Андрей Александров

2

 Классная идея! 

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Олег Стаин

1

Был в Сингапуре и нисколько не удивлён этому решению. Это просто топовое место

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Антон Штадлер

Олег
–4

Похож на Мск: вроде азиатчина, но пытается чуть-чуть быть похожей на Европу

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Розарио Агро

0

А вы и дальше топите за гулаг и сталина. 

Ответить

Vlad Petruha

Розарио
1

Политическая система в Сингапуре как раз таки жестокая и в основном всем владеет государство через холдинги. Так что да😂

Ответить

Эчис Тюлюш

0

А в россии когда будет?

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Vlad Petruha

0

Выполняя задания, пользователи будут помогать космонавту вернуться на родную планету, а сами смогут за ДВА ГОДА, которые длится программа, получить награду до 380 сингапурских долларов.

Это если не манипулировать. 

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Artemy

0

Надо сгонять на заработки!

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