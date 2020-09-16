Правительство Сингапура предложило жителям бонусы за занятия с Apple Watch Материал редакции
Сингапурцы смогут получить до $280 за прогулки, занятия йогой, плаванием и другую физическую активность.
Apple анонсировала совместную программу в области здравоохранения с правительством Сингапура LumiHealth. Жители смогут получать вознаграждение за использование одноимённого фитнес-приложения на Apple Watch и iPhone.
Программа должна стимулировать жителей к ведению здорового образа жизни и входит в национальный проект Smart Nation по внедрению технологий для жителей и бизнеса.
Приложение LumiHealth разработано совместно с врачами и экспертами в области общественного здравоохранения, отмечает Apple. Оно похоже на игру: пользователи путешествуют через миры вместе с исследователем космоса, который даёт им разные задания с учётом возраста, веса и пола.
В приложении есть цели на неделю, которые можно выполнить, например, гуляя, плавая, занимаясь йогой и другими активностями. LumiHealth также будет напоминать жителям о необходимости пройти обследование, сделать прививку, поучаствовать в программах по внедрению полезных привычек, в том числе пищевых.
По завершении «миссии» пользователь может заработать до 380 сингапурских долларов ($280), уточняет компания. Программа стартует в октябре 2020 года и рассчитана на два года. Проект появился в рамках конкурса идей в сфере здравоохранения и новых технологий, объявленного властями Сингапура.
О нашем здоровье заботятся не хуже :)
Был в Сингапуре и нисколько не удивлён этому решению. Это просто топовое место
Похож на Мск: вроде азиатчина, но пытается чуть-чуть быть похожей на Европу
А вы и дальше топите за гулаг и сталина.
Политическая система в Сингапуре как раз таки жестокая и в основном всем владеет государство через холдинги. Так что да😂
Выполняя задания, пользователи будут помогать космонавту вернуться на родную планету, а сами смогут за ДВА ГОДА, которые длится программа, получить награду до 380 сингапурских долларов.
Это если не манипулировать.
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