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Татьяна Боброва
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Apple пошла на уступки Facebook и согласилась отменить комиссию в 30% с оплаты онлайн-мероприятий до конца года Материал редакции

Комиссия для разработчиков игр останется прежней.

4 комментария
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Apple отменит комиссию в 30% с оплаты онлайн-мероприятий, которые бизнес создаёт на фоне Covid-19, пишет The Verge. Сборы отменят до конца 2020 года.

В августе Facebook запустила в нескольких странах сервис платных онлайн-мероприятий, с помощью которого предприниматели могут продавать пользователям доступ к видео, например, занятиям йогой.

Соцсеть заявила, что не станет брать комиссии в сервисе до августа 2021 года, однако платежи внутри iOS-приложений будут облагаться 30-процентной комиссией Apple, напоминает издание. В итоге Facebook обвинила Apple в нежелании помогать малому бизнесу во время пандемии.

Теперь Apple пошла на уступки и разрешила Facebook обрабатывать платежи с помощью Facebook Pay, рассказали в соцсети. В Apple подтвердили эту информацию изданию, добавив, что сделали тоже самое для Airbnb и ClassPass. При этом для разработчиков игр исключение делать не будут, поскольку их бизнес не так сильно пострадал от Covid-19.

Представитель Facebook отметил, что Apple согласилась дать лишь «короткую передышку» компаниям, после которой они опять будут вынуждены платить 30% комиссии в App Store.

  • Apple регулярно критикует Facebook за проблемы с конфиденциальностью в соцсети, а Facebook нападает на Apple за ущемление прав разработчиков, отмечает Bloomberg.
  • В сентябре несколько крупных разработчиков объединились в коалицию за «справедливость приложений», требуя от Apple отменить необоснованные сборы в App Store и позволить пользователям iOS загружать приложения из других источников.

#новость #apple #facebook

Татьяна Боброва
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4 комментария
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Евгений Абрамовских

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А вот теперь уже явственно заиграет аргумент "почему им можно, а нам нельзя". Пока Apple, помним, любим, скорбим. 

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Степан Марципан

0

опа-па, двойные стандарты..

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Mike Prokopenko

0

сейчас каждая мелкая конторка будет требовать снизить комиссию 

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Evil Pechenka

0

Представитель Facebook отметил, что Apple согласилась дать лишь «короткую передышку» компаниям, после которой они опять будут вынуждены платить 30% комиссии в App Store.

Прям так и видится образ злодейского Apple поработившего несчастный маленький Facebook

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