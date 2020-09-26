Комиссия для разработчиков игр останется прежней.

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Apple отменит комиссию в 30% с оплаты онлайн-мероприятий, которые бизнес создаёт на фоне Covid-19, пишет The Verge. Сборы отменят до конца 2020 года.

В августе Facebook запустила в нескольких странах сервис платных онлайн-мероприятий, с помощью которого предприниматели могут продавать пользователям доступ к видео, например, занятиям йогой.

Соцсеть заявила, что не станет брать комиссии в сервисе до августа 2021 года, однако платежи внутри iOS-приложений будут облагаться 30-процентной комиссией Apple, напоминает издание. В итоге Facebook обвинила Apple в нежелании помогать малому бизнесу во время пандемии.

Теперь Apple пошла на уступки и разрешила Facebook обрабатывать платежи с помощью Facebook Pay, рассказали в соцсети. В Apple подтвердили эту информацию изданию, добавив, что сделали тоже самое для Airbnb и ClassPass. При этом для разработчиков игр исключение делать не будут, поскольку их бизнес не так сильно пострадал от Covid-19.

Представитель Facebook отметил, что Apple согласилась дать лишь «короткую передышку» компаниям, после которой они опять будут вынуждены платить 30% комиссии в App Store.