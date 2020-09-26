Apple пошла на уступки Facebook и согласилась отменить комиссию в 30% с оплаты онлайн-мероприятий до конца года Материал редакции
Комиссия для разработчиков игр останется прежней.
Apple отменит комиссию в 30% с оплаты онлайн-мероприятий, которые бизнес создаёт на фоне Covid-19, пишет The Verge. Сборы отменят до конца 2020 года.
В августе Facebook запустила в нескольких странах сервис платных онлайн-мероприятий, с помощью которого предприниматели могут продавать пользователям доступ к видео, например, занятиям йогой.
Соцсеть заявила, что не станет брать комиссии в сервисе до августа 2021 года, однако платежи внутри iOS-приложений будут облагаться 30-процентной комиссией Apple, напоминает издание. В итоге Facebook обвинила Apple в нежелании помогать малому бизнесу во время пандемии.
Теперь Apple пошла на уступки и разрешила Facebook обрабатывать платежи с помощью Facebook Pay, рассказали в соцсети. В Apple подтвердили эту информацию изданию, добавив, что сделали тоже самое для Airbnb и ClassPass. При этом для разработчиков игр исключение делать не будут, поскольку их бизнес не так сильно пострадал от Covid-19.
Представитель Facebook отметил, что Apple согласилась дать лишь «короткую передышку» компаниям, после которой они опять будут вынуждены платить 30% комиссии в App Store.
- Apple регулярно критикует Facebook за проблемы с конфиденциальностью в соцсети, а Facebook нападает на Apple за ущемление прав разработчиков, отмечает Bloomberg.
- В сентябре несколько крупных разработчиков объединились в коалицию за «справедливость приложений», требуя от Apple отменить необоснованные сборы в App Store и позволить пользователям iOS загружать приложения из других источников.
А вот теперь уже явственно заиграет аргумент "почему им можно, а нам нельзя". Пока Apple, помним, любим, скорбим.
Представитель Facebook отметил, что Apple согласилась дать лишь «короткую передышку» компаниям, после которой они опять будут вынуждены платить 30% комиссии в App Store.
Прям так и видится образ злодейского Apple поработившего несчастный маленький Facebook
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