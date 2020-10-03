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Лера Михайлова
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Google прекратила поддерживать свою VR-платформу Daydream — сам проект закрыт с 2019 года Материал редакции

Компания обещала поддерживать сервис для существующих пользователей, а спустя год окончательно отказалась от проекта.

  • В Google заявили, что больше не будут обновлять ПО Daydream. Из-за этого оно может некорректно работать с Android 11, предупредили в компании.
  • Google запустила Daydream и выпустила VR-гарнитуру в 2016 году. С её помощью можно было играть в виртуальной реальности, помещая смартфон в специальный слот в гарнитуре.
  • В октябре 2019 года компания закрыла проект в 2019 году: остановила продажи гарнитуры и отказалась от поддержки Daydream на Pixel 4. Тогда в Google объяснили, что «не получили того широкого признания со стороны потребителей или разработчиков, на которое рассчитывали».

#новости #google #vr

Лера Михайлова
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