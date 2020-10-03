По словам источников издания, оценка компании может составить более $30 млрд.

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Сервис краткосрочный аренды жилья Airbnb запланировал привлечь $3 млрд в ходе IPO. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу источники пишет Reuters.

Airbnb сообщила о подаче заявки на проведение IPO в августе 2020 года. Количество акций и их ценовой диапазон компания не указала, официальная дата IPO тоже неизвестна.

По словам анонимных источников Reuters, компания планирует выйти на биржу в декабре 2020 года. Этот срок может измениться в том числе из-за выборов президента США, которые пройдут в ноябре, уточнили они.

В результате IPO оценка Airbnb может вырасти до $30 млрд — но она также может измениться в зависимости от ситуации на рынке, говорят источники.

Представители Airbnb отказались от комментариев.

IPO Airbnb станет одним из крупнейших и ожидаемых выходов на биржу 2020 года — наравне с выходом Warner Music Group, Palantir и Snowflake.