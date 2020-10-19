Бывшие журналисты «Ведомостей» запустили сервис проверки информации в интернете по заказу Материал редакции
Он поможет пользователям и компаниям защититься «от фейков, манипуляций и мошенничества в интернете».
Бывший шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло и экс-редактор отдела финансов газеты Дмитрий Казьмин запустили сервис Fakecheck.ru для проверки информации в интернете на достоверность. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Сервис по заказу проверяет «достоверность и убедительность информации в СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах, на блог-платформах, а также в YouTube и TikTok».
Команда проекта обещает использовать «единую методику» и публиковать результаты. Методика проверок создана на базе правил фактчекинга в деловых СМИ и рекомендации института в области проверки информации The Poynter Institute, уточнил Товкайло.
Проверять информацию будут люди, прошедшие обучение, сейчас большинство из них — действующие или бывшие журналисты, отметили в сервисе. За работу фактчекеры будут получать вознаграждение, а в октябре сервис откроет набор специалистов, они уже могут оставить заявку.
Fakecheck.ru работает в формате независимого фактчекера и не действует в интересах государственных, политических или общественных организаций, говорят в компании. Как отметили в компании, проект создан на средства основателей. В будущем проект планирует инвестировать в автоматизацию проверки.
Заказать проверку может любой пользователь сервиса, говорится на сайте проекта. Есть четыре тарифа:
- Бесплатный — проверка только общественно важной информации на усмотрение команды проекта.
- «Борец с фейками» — тариф позволяет проверить не только текст, но и фото, в том числе публикации в СМИ, в соцсетях, «Яндекс.Дзене» и блог-платформах. Он включает до 5000 знаков, срок проверки — неделя, стоит 1000 рублей.
- «Топ-менеджер» — те же условия, но знаков — до 10 тысяч за 72 часа, стоит 5000 рублей.
- «Суперзвезда» — кроме прочего, тариф позволяет проверять «суть заявлений публичных лиц» за 15 тысяч рублей и предлагает проверку до 15 тысяч знаков за 48 часов.
- SpeechCheck — проверка заявления публичного лица о другом публичном лице. Одна цитата (1000 знаков) за 15 тысяч рублей.
Сервис также предлагает корпоративные тарифы:
- Smart за 30 тысяч рублей.
- VIP — приоритетный доступ ко всем возможностям Fakecheck со скидкой и индивидуальный подход, стоит 150 тысяч рублей.
- PR Pro — специальный тариф для PR-агентств за 75 тысяч рублей. В подарок идёт доступ к Pro версии «Открытых СМИ».
После анонса сервиса у некоторых пользователей возникли вопросы к его работе. В частности, с замечаниями выступили «Открытые медиа», чью новость «Сергей Шнуров стёр старые посты в своём Instagram. Там были стихи про Путина и пенсионный возраст» использовали для примера фактчекинга нового сервиса.
Например, издание обращает внимание, что Товкайло в начале сентября стал советником Шнурова, но подчёркивает, что в фактчекинге этой новости из-за конфликта интересов участия не принимал. Сам Товкайло пообещал написать отдельный пост по ситуации с «Открытыми медиа».
В названии тарифа SpeechChek букву потеряли. Будем считать, что я по бесплатному тарифу отфактчекал😀
Вы можете теперь свой сервис факт-чекинга открывать со слоганом - «Проверяем даже то, что пропустили экс-журналисты Ведомостей.»
Поправили, спасибо)
Ну и если уж на то пошло, то основателей трое, а не двое. Казьмин, Товкайло и еще Станислав Леонтьев (1%). Но про него что-то не гуглится.
Новости, которые мы заслужили)
Ну, если учесть откуда основатели, то все 👌🏻
Ведомости помойка дай боже...
Ну вот закажу я проверку, и что мне делать с результатами? В суде их примут как доказательство фейка? Или на основе проверки фейк будет безаговорочно удален с источника?
Зашел на сайт. На проверку расследований Навального действует VIP-пакет. Вот с этого места особенно интересно стало))))
Fakecheck.ru работает в формате независимого фактчекера и не действует в интересах государственных, политических или общественных организаций, говорят в компании.
может тогда домен надо брать было в org зоне?
Тссс, парни с .ру как бы намекают с кем сотрудничают, далеко не все новости будут фейком😁 Прочекайте-ка там про мальчика распятого в Славянске))
Я уверен, что там тру)
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Присоединить к сервису мобильный репортер и будет настоящее независимое СМИ, но олько вопрос кто за это будет платить?
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