Он поможет пользователям и компаниям защититься «от фейков, манипуляций и мошенничества в интернете».

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Бывший шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло и экс-редактор отдела финансов газеты Дмитрий Казьмин запустили сервис Fakecheck.ru для проверки информации в интернете на достоверность. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сервис по заказу проверяет «достоверность и убедительность информации в СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах, на блог-платформах, а также в YouTube и TikTok».

Команда проекта обещает использовать «единую методику» и публиковать результаты. Методика проверок создана на базе правил фактчекинга в деловых СМИ и рекомендации института в области проверки информации The Poynter Institute, уточнил Товкайло.

Проверять информацию будут люди, прошедшие обучение, сейчас большинство из них — действующие или бывшие журналисты, отметили в сервисе. За работу фактчекеры будут получать вознаграждение, а в октябре сервис откроет набор специалистов, они уже могут оставить заявку.

Fakecheck.ru работает в формате независимого фактчекера и не действует в интересах государственных, политических или общественных организаций, говорят в компании. Как отметили в компании, проект создан на средства основателей. В будущем проект планирует инвестировать в автоматизацию проверки.

Заказать проверку может любой пользователь сервиса, говорится на сайте проекта. Есть четыре тарифа:

Бесплатный — проверка только общественно важной информации на усмотрение команды проекта.

«Борец с фейками» — тариф позволяет проверить не только текст, но и фото, в том числе публикации в СМИ, в соцсетях, «Яндекс.Дзене» и блог-платформах. Он включает до 5000 знаков, срок проверки — неделя, стоит 1000 рублей.

«Топ-менеджер» — те же условия, но знаков — до 10 тысяч за 72 часа, стоит 5000 рублей.

«Суперзвезда» — кроме прочего, тариф позволяет проверять «суть заявлений публичных лиц» за 15 тысяч рублей и предлагает проверку до 15 тысяч знаков за 48 часов.

SpeechCheck — проверка заявления публичного лица о другом публичном лице. Одна цитата (1000 знаков) за 15 тысяч рублей.



Сервис также предлагает корпоративные тарифы:

Smart за 30 тысяч рублей.

VIP — приоритетный доступ ко всем возможностям Fakecheck со скидкой и индивидуальный подход, стоит 150 тысяч рублей.

PR Pro — специальный тариф для PR-агентств за 75 тысяч рублей. В подарок идёт доступ к Pro версии «Открытых СМИ».

После анонса сервиса у некоторых пользователей возникли вопросы к его работе. В частности, с замечаниями выступили «Открытые медиа», чью новость «Сергей Шнуров стёр старые посты в своём Instagram. Там были стихи про Путина и пенсионный возраст» использовали для примера фактчекинга нового сервиса.