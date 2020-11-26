Из-за сбоя Amazon Web Services в США несколько часов не работали Flickr, iRobot и другие онлайн-сервисы Материал редакции
Пользователи не могли включить роботов-пылесосов и «умные» дверные звонки.
Сбой в работе облачных серверов Amazon (AWS) 25 ноября привел к неполадкам в работе сайтов и приложений, включая iRobot, Flickr, Roku и Adobe Spark, пишет The Verge.
Amazon в письме к The Verge отметил, что проблемы затронули только один из 23 географических регионов AWS, но этого хватило для выведения из строя большого количества интернет-сервисов.
Неполадки с облачными сервисами Amazon начались 25 ноября около 16:30 по московскому времени, по данным сайта Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.
Из-за сбоя владельцы iRobot не могли воспользоваться приложением для настройки робота-пылесоса, пользователи Roku — слушать музыку, а Flickr и Adobe Spark — войти в аккаунт, чтобы синхронизировать проекты. О проблемах также сообщили 1Password, Acorns, Anchor, Autodesk, Coinbase, DataCamp, Getaround, Glassdoor и другие сервисы и СМИ. Также со сбоями работал сервис Amazon, который проверяет статус сервисов Amazon, пишет TechCrunch.
По данным Amazon, сервис почти полностью восстановил работу к 12:18 мск 26 ноября. Панель обновления работы сервисов AWS сообщает, что практически все неполадки устранены, ведутся работы по восстановлению.
В компании сообщили, что определили основную причину сбоя, но не назвали, что конкретно привело к проблемам на сервере. Amazon заявил, что предпринял меры, чтобы ситуация не повторилась.
Забавно что собственные дверные звонки Амазона полагались на доступность только одного региона us-east-1. Что называется, «и эти люди запрещают мне ковыряться в носу». (Вопросы на тему можно ли так делать как они сами сделали есть в любой, даже простейшей, сертификации AWS. И правильный ответ там — НЕТ.)
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