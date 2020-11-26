Пользователи не могли включить роботов-пылесосов и «умные» дверные звонки.

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Сбой в работе облачных серверов Amazon (AWS) 25 ноября привел к неполадкам в работе сайтов и приложений, включая iRobot, Flickr, Roku и Adobe Spark, пишет The Verge.

Amazon в письме к The Verge отметил, что проблемы затронули только один из 23 географических регионов AWS, но этого хватило для выведения из строя большого количества интернет-сервисов.

Неполадки с облачными сервисами Amazon начались 25 ноября около 16:30 по московскому времени, по данным сайта Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

Из-за сбоя владельцы iRobot не могли воспользоваться приложением для настройки робота-пылесоса, пользователи Roku — слушать музыку, а Flickr и Adobe Spark — войти в аккаунт, чтобы синхронизировать проекты. О проблемах также сообщили 1Password, Acorns, Anchor, Autodesk, Coinbase, DataCamp, Getaround, Glassdoor и другие сервисы и СМИ. Также со сбоями работал сервис Amazon, который проверяет статус сервисов Amazon, пишет TechCrunch.

Bhavin Tandel @Big_Bhavin

I hope people now understand why we need to develop multi-region architecture.



#awsoutage #awsdown #awscloud I think this has been one of the major outage by #AWS since very very long time and many people came to realise how their businesses are dependent on AWS.I hope people now understand why we need to develop multi-region architecture.

Adobe Spark @AdobeSpark An Amazon AWS outage is currently impacting Adobe Spark so you may be having issues accessing/editing your projects. We are actively working with AWS and will report when the issue has subsided. https://status.adobe.com for current Spark status. We apologize for any inconvenience!

SJP (ಠ_ಠ) @SJP1804 My fucking doorbell doesn't work because AWS us-east-1 is having issues 🤦🏿‍♂

Flickr Help @FlickrHelp [status] Identified: Members are receiving an "Oops, something went wrong" error when trying to log in or create an account due to a current AWS outage. We are monitoring the situation and will continue to share information here as it… https://stspg.io/jx124f6vllw8?u=0ldfc3rhm0kz

По данным Amazon, сервис почти полностью восстановил работу к 12:18 мск 26 ноября. Панель обновления работы сервисов AWS сообщает, что практически все неполадки устранены, ведутся работы по восстановлению.