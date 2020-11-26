Сервисы
Евгения Евсеева
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Из-за сбоя Amazon Web Services в США несколько часов не работали Flickr, iRobot и другие онлайн-сервисы Материал редакции

Пользователи не могли включить роботов-пылесосов и «умные» дверные звонки.

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Сбой в работе облачных серверов Amazon (AWS) 25 ноября привел к неполадкам в работе сайтов и приложений, включая iRobot, Flickr, Roku и Adobe Spark, пишет The Verge.

Amazon в письме к The Verge отметил, что проблемы затронули только один из 23 географических регионов AWS, но этого хватило для выведения из строя большого количества интернет-сервисов.

Неполадки с облачными сервисами Amazon начались 25 ноября около 16:30 по московскому времени, по данным сайта Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

Из-за сбоя владельцы iRobot не могли воспользоваться приложением для настройки робота-пылесоса, пользователи Roku — слушать музыку, а Flickr и Adobe Spark — войти в аккаунт, чтобы синхронизировать проекты. О проблемах также сообщили 1Password, Acorns, Anchor, Autodesk, Coinbase, DataCamp, Getaround, Glassdoor и другие сервисы и СМИ. Также со сбоями работал сервис Amazon, который проверяет статус сервисов Amazon, пишет TechCrunch.

Bhavin Tandel @Big_Bhavin
I think this has been one of the major outage by #AWS since very very long time and many people came to realise how their businesses are dependent on AWS.
I hope people now understand why we need to develop multi-region architecture.

#awsoutage #awsdown #awscloud
Adobe Spark @AdobeSpark
An Amazon AWS outage is currently impacting Adobe Spark so you may be having issues accessing/editing your projects. We are actively working with AWS and will report when the issue has subsided. https://status.adobe.com for current Spark status. We apologize for any inconvenience!
SJP (ಠ_ಠ) @SJP1804
My fucking doorbell doesn't work because AWS us-east-1 is having issues 🤦🏿‍♂
Geoff Belknap @geoffbelknap
I... can't vacuum... because us-east-1 is down.
Flickr Help @FlickrHelp
[status] Identified: Members are receiving an "Oops, something went wrong" error when trying to log in or create an account due to a current AWS outage. We are monitoring the situation and will continue to share information here as it… https://stspg.io/jx124f6vllw8?u=0ldfc3rhm0kz

По данным Amazon, сервис почти полностью восстановил работу к 12:18 мск 26 ноября. Панель обновления работы сервисов AWS сообщает, что практически все неполадки устранены, ведутся работы по восстановлению.

В компании сообщили, что определили основную причину сбоя, но не назвали, что конкретно привело к проблемам на сервере. Amazon заявил, что предпринял меры, чтобы ситуация не повторилась.

#новость #amazon

Евгения Евсеева
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1 комментарий
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Andrey Bronin

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Забавно что собственные дверные звонки Амазона полагались на доступность только одного региона us-east-1. Что называется, «и эти люди запрещают мне ковыряться в носу». (Вопросы на тему можно ли так делать как они сами сделали есть в любой, даже простейшей, сертификации AWS. И правильный ответ там — НЕТ.)

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