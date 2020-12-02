«Королева TikTok» Чарли Д’Амелио со 100 млн подписчиков инвестировала в «банк для подростков» Step Материал редакции
Это первая инвестиция Д'Амелио в стартап, сообщает TechCrunch.
Мобильный банк для подростков Step привлёк $50 млн, пишет TechCrunch. Лид-инвестором раунда выступил фонд Coatue, в стартап также инвестировали самая популярная пользовательница TikTok Чарли Д'Амелио, певец Джастин Тимберлейк, дуэт The Chainsmokers и фонд актера Уилла Смита.
Step запустил соучредитель Gyft Си Джей Макдональд в конце сентября 2020 года. Приложение предоставляет подросткам от 13 до 18 лет банковские услуги: застрахованный счет и карту Visa, с помощью которой они могут получить кредит до 18 лет. Сервис также можно использовать для денежных переводов.
Это первая инвестиция Чарли Д'Амелио в стартап, пишет издание. В октябре звезда TikTok стала партнёром банковского приложения и продвигала его в своих аккаунтах в TikTok и Instagram, где у нее 101,9 млн и 34,4 млн подписчиков соответственно.
Д'Амелио заявила, что сделала прямые инвестиции в Step, чтобы помочь компании разработать другие полезные продукты. Она добавила, что сервис представляет финансовую информацию, которая нужна подросткам, но которую не все могут найти.
Среди других участников раунда — руководители финансовых технологий из Facebook, Square, Venmo, Visa и других.
Всего стартап привлек $75 млн с момента запуска. За два месяца приложение скачали 500 тысяч пользователей, в день появляется до 10 тысяч новых учетных записей, пишет TechCrunch. Сервис предлагает подросткам $3 за каждого друга, который скачивает приложение по их рекомендации — перейдя по ссылке из Instagram и Snapchat.
В ближайшей перспективе Step планирует с помощью новых партнеров распространить информацию о мобильном банкинге и финансовой грамотности в социальных сетях, пишет издание. В будущем компания планирует запустить другие продукты, которые помогут подросткам в начале «финансового пути» после 18 лет.
- Чарли Д'Амелио стала первой пользовательницей TikTok, набравшей 100 млн подписчиков. По данным Forbes, она заработала $4 млн с июня 2019 года по июнь 2020 года.
- Звезда TikTok в основном зарабатывает на рекламных контрактах и сотрудничестве с брендами: производителем косметики EOS, брендом одежды Hollister и другими.
- D’Amelio Family Enterprises, компания семьи Д’Амелио, развивает несколько шоу на YouTube, подкаст, реалити-шоу. Сама Чарли выпустила книгу Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real и сингл Be Happy.
Какой п...ц🤦♂️
Что дети станут меньше зависеть от родителей и наконец-то смогут сами с детства принимать решения? Кому-то нужен комп для работы в соц сетях, а батя-алкаш говорит, чтобы шел в ПТУ, чтобы кормить себя смог. Не ебите детям голову.
Да ладно, п...ц тут только фраза «Королева TikTok», хотя, глядя на количество её подписчиков, даже я понимаю, что в принципе данное звание она заслужила 🤔
А финансовая грамотность и самостоятельность — это шикарно на самом деле. Но наше общество, воспитанное на рекламе «МММ» и выросшее на криминальных сводках про очередную пирамиду, этого никогда не поймёт.
Да, я тут случайно увидел, что такое тик ток и что там творится
Меня настигло ощущение, что теперь я - совок, который недоумевает, что происходит с будущим поколением.
Непопулярное мнение - но о-х-у-е-н-н-о!
1) кэш уходит в прошлое. Недавно мои мелкие решили окешить свои свинки-копилки и мы смогли потратить их монетки только в Selfridges (крупный торговый центр), мелкие магазины из-за Ковида перестали принимать кэш вообще.
2) у подростков есть деньги, кто-то зарабатывает, стрижет газоны или фрилансит, кто-то выполняет работы по дому и получает от родителей и тд. И тратят они их тоже сами - будь то скины в фортнайте или еблачино в старбаксе.
Так или иначе, у них есть свои финансы и почти все они управляются со смартфона. Зная какие банки в США - mobile-first банк для тинейджеров 100% взлетит.
3) инвестор, который еще и бренд-амбассадор - это просто шикарно. Ребята четко понимают тренды, понимают где сидит их ЦА и идут туда. Просто огонь!
Кто знаком с английским - https://sifted.eu/articles/fintech-influencer-marketing/ хорошая статья, бюджеты необанков идут в соцсетки.
4) в школе не учат финансовой грамотности, вообще. Пестики-тычинки, ущемление малых народностей и прочий треш, который в жизни не пригодится никак. Если кто-то сможет в простой и понятной форме донести до тинейджеров как работает кредитная система, что такое ипотека и тд - может быть будет меньше барист с кредитов за образование в $150к.
"Если кто-то сможет в простой и понятной форме донести до тинейджеров как работает кредитная система, что такое ипотека и тд - может быть будет меньше барист с кредитов за образование в $150к"
Знание механизма кредитных инструментов не снижает кол-во людей определенной профессии и стоимости обучения. 😂
Исследование не проводил, но верю что чем больше человек понимает как работает кредитная кабала - тем меньше у него будет желания залезать туда. И да, чем раньше объяснить и показать что и как - тем лучше.
в США без кредитов никуда
Кредиты - это отличный инструмент. Проблема в том, что люди не понимают как его использовать. В итоге имеем молодых ребят, покупающих дорогие цацки в кредит, потом открывающих новые кредиты чтобы платить проценты по старым, в итоге влезающих в долговую яму с безумными процентами и нулевыми проспектами.
"чем больше человек понимает как работает кредитная кабала - тем меньше у него будет желания залезать туда"
"Кредиты - это отличный инструмент. Проблема в том, что люди не понимают как его использовать."
сначала я ничего не понял, потом тоже ничего не понял
Общество потребление построено на парадигме "купи, купи, купи". Вся современная экономика работает только если потребление растет, поэтому без кредита ее функционирование невозможно.
Кредит - это инструмент, прекрасно работающий в умелых руках.
К сожалению, большинство людей не понимает как устроена кредитная система, не умеют считать проценты и читать мелкий шрифт, не понимают что такое сложный процент и тд. В итоге загоняют себя в кабалу, когда их доходов еле-еле хватает чтобы избежать банкротства по кредитам и любой непредвиденный расход приводит к разрушительным последствиям (это особенно актуально для США с их ебанутой медициной).
Проблема в том, что в США без кредитов никуда. Умеешь ты его использовать или нет. Без альтернативы.
Это не проблема, если ты умеешь считать. В самом простом варианте - использовать 1 кредитку, закрывать ее каждый месяц в ноль. Это прокачает кредитную историю и не создаст рисков.
Это проблема хотя бы потому, что вынужден платить проценты по кредиту, хочешь или нет, без альтернативы.
Нет, не должен.
Первые 30-90 дней обычно бесплатно, 0%.
В любом случае это подсадка на кредитную иглу кредитной системы. Это хорошо для банков - но я не банкир, меня раздражает
может быть будет меньше барист с кредитов за образование в $150к
Будут просто баристы без образования?
Практические курсы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч баксов. Но нет, почему-то выбирают gender studies за $150к (утрирую, но все же).
Есть профессии, где образование в ВУЗах оправданно - медицина, естественные науки, математика и тд. И есть 100500 специальностей, где люди теряют время, деньги и не получают ничего.
А какие юридические аспекты выдачи кредитов 13 летним подросткам? Я просто не очень знаком с законодательством США. Чем и как они несут ответственность? Или там будет система с поручительством родителей/опекунов? Или это будет сплошной фрод, типа работаешь в детском доме, на всех воспитанников вешаешь кредит, потом шлешь банк лесом.
На сайте же все - там система спонсоров (читай родителей).
Пффф... А я то думал...
Сбербанк - СберKids https://www.sberbank.ru/ru/person/sberkids
Тинькофф - Тинькофф Джуниор https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/junior
Русский Стандарт - Карта для подростков https://www.rsb.ru/cards/bvk-youth/
Это дебетовые карты, они уже несколько лет на рынке. По сути - виртуальная карта к счету родителей и отдельным интерфейсом - я ниже писал про аналог в UK, вполне удобно.
Но это не кредитка.
Читаю: "Банк для подросток от 13-18 лет.... Для повышения финансовой грамотности...Позволяет взять кредит до 18-летия...". Раньше в это дерьмо только после совершеннолетия можно было ввязаться, а сейчас и детей привлекают. Научат жизни на все 100%.
Вы просто не жили в США - там нельзя без кредита. Те если у вас нулевая или плохая кредитная история - вы вне системы, невозможно взять машину в аренду, квартиру арендовать, при устройстве на работу тоже могут быть проблемы.
Можно конечно зависать в Майями с чемоданом кэша, но это на любителя.
Ограниченный кредит, под наблюдением спонсора (читай родителя) - это не самый плохой способ научить юношу или девушку как работает капитализм. Чтобы не оставалось иллюзий и желания голосовать за социалистов.
Не скажу про US, но в UK ставки в среднем 17% годовых, причем 30-45 дней, иногда больше идет по нулевой ставке.
Это на самом деле удобно - ты везде платишь кредиткой, мерчанты могут холдировать у тебя на счету средства и освобождать их (кто пытался платить российскими дебетовыми карточками в отелях и потом ждать возврата средств неделями?), ты или вручную или автоматом покрываешь кредитку с банковского аккаунта раз в месяц.
А можно про еду подробнее? То, что у нас продаётся в сетевиках, например обычное молоко типа Простоквашино или Домика в деревне, там продаётся как фермерское, а то, которое у нас фермерское, там вообще как молоко единорогов. Обычный хлеб, к которому мы с вам привыкли, 40 рублей. У них такой хлеб (без всякого дерьма внутри) будет стоить порядка 4-5$. А американ сэндвич, то да, эта резина будет по 50 центов. Только вы её есть не сможете. Если бы американец ел по качеству примерно такую же еду, как и у нас, то ему выходило бы это 30-50% от зп. И это у нас ещё хреновое качество еды, если сравнивать с той же Финляндией или Швейцарией
я не знаю точных цен, про проценты - пруф https://www.mk.ru/economics/2018/12/17/skolko-tratyat-na-edu-v-raznykh-stranakh-schitaem-procent-zarplaty.html
Суть в том что у них больше свободных денег, чтобы тратить их на оплату кредитов/развлечений и т.д. А у нас еды купить, коммуналку оплатить и все, зарплата из глубинки (~20К рублей в месяц) кончилась.
Вот, как раз, такие проекты для детей и необходимы, чтобы люди понимали разницу между кредитной картой и другими видами кредита.
Кредитная карта - это прежде всего удобное средство платежа, а не кредитный продукт. Проценты по ней вторичны.
В США средние ставки по кредитным картам в районе 14-16 % Конечно, это ниже чем в РФ, где ставки в среднем варьируются в диапазоне 23-31 %, но далеко не уровень ставок по обеспеченным кредитам, которые в районе 3-5 %
Да, про их систему кредитной истории знаю, общалась с американцами, не всем "жизнь в кредит" нравится. Я очень надеюсь, что банк будет и лимит на кредит устанавливать, и поручителей предусматривать. Но вопрос такой - а это действительно научит подростков финансовой грамотности? Как по мне, было бы круто, чтобы погружали в тему инвестирования, которое тоже играет большую роль в США. И если разрешать кредит, то только на маленькую сумму, чтобы в случае чего отделаться сильным испугом. И пока это история только для США, не могу представить это в России.
не всем "жизнь в кредит" нравится
что плохого в жизни в кредит? Намного лучше, чем 5-10 лет копить на что-то дорогостоящее, урезая себя во всем. Проходили это в Совке, где не было кредитов, но были бесконечные многолетние очереди на все
Вообще-то, в СССР были кредиты. Всякие разные. Потребительские, автомобильные, нецелевые и даже ипотека
Антон, Вы, наверное, не поняли меня. Я имела в виду, что моим знакомым американцам эта система не нравится. Там действительно без кредитной истории сложно: ипотеку могут либо не дать, либо под большой процент и т.д. Соответственно, хочешь не хочешь нужно "жить в кредит ".
Эта система ничем не отличается от всего остального мира. Кредитная история важна, т.к. это снижает риски для банковской системы. В США раздавали кредиты направо и налево с конца 80-х по середину 2000-х и мы видели к чем это привело.
Когда банк для котов откроют, чтобы могли сами себе корм оплачивать.
Внутренний Женя
Лайками из соцсетей. А люди когда они лайкают котов донатят бабло, которая переливается на счета в котобанк 😁
Я кстати своим детям завел
https://www.gohenry.com/uk/
Даю карманные расходы за всякие "достижения" (прочесть скучную, но полезную книжку, сдать контрольную на A, помыть полы и тд).
И им весело и мне не приходится свою карту к аккаунту в xbox привязывать.
Господа минусующие видимо даже не смогли зайти на сайт и посмотреть что за продукт :)
Это дебетовая карточка для ребенка с аппом для него и отдельным - для родителя. Замена карманным деньгам.
у тинькова есть
шикарно же! Решает самый большой головняк - как дать детям возможность платить в интернете без свистоплясок с виртуальными картами и "Пап, а сколько у меня на балансе?"
Да ладно, вот честно, я был бы рад, еслиб меня в 16 посадил на банковский Юра Хой, ну или хотя бы упомянул о «банке», «продукте» или “инвестициях».
Рокетбанк?
Рокетбанк — первый в России банк-приложение и главный конкурент Тинькофф Банка за аудиторию миллениалов — ярко стартовал в начале 2010-х, но так и не смог удержаться на рынке.
Не ну это расизм однозначно.
Где банк для ЛГБТ?
Где банк для негров?
Где банк для католиков?
...
Эффективный волк
банк для католиков?
CSB Bank Limited, formerly Catholic Syrian Bank Limited, is an Indian private sector bank with its headquarters at Thrissur, Kerala, India
Коллеги из Тинькофф, читали? )) Тема огонь
План такой:
1. Находим 16-летних девушек
2. ???
3. Profit!
А в чем "прикол"? Это же просто карточка и приложение - тратить-отправлять. Примитивно даже. Кредитную историю все зарабатывают "по результатам трат"..И сомневаюсь, что в США до 18 лет люди карточку не могли иметь до этого...
Это Рокетбанк по американский. Поживём увидим что с Step будет. И название как то не оригинально.
a v chem prikol revolut naprimer? zanovo izobreli webmoney..
Проблема в том, что тотальная кредитизация усиливает разрыв богатых (кредиторов) и бедных (кредитуемых) и внушает, что бедным (закредитованным) быть нормально. Это меняет сознание целых наций и ставит людей в зависимость от банков. Если кредит для бизнеса — это, иногда, единственных способ зайти в бизнес или остаться в нём, то потребительский кредит, причём, в данном случае, от эмоционального и гиперзависимого от всего подряд ребёнка — это почти всегда глупость. Банки тоже не дураки, они в такое изменение сознания вкладываются, как в курицу, несущую золотые яйца. Это такая долгосрочная инвестиция в то, чтобы богатые оставались богатыми и богатели.
А для нормальных людей есть что-то настолько же масштабное? Просто жаль, что настолько популярное приложение TikTok переполнено контентом для 47-хромосомных.
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