Это первая инвестиция Д'Амелио в стартап, сообщает TechCrunch.

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Мобильный банк для подростков Step привлёк $50 млн, пишет TechCrunch. Лид-инвестором раунда выступил фонд Coatue, в стартап также инвестировали самая популярная пользовательница TikTok Чарли Д'Амелио, певец Джастин Тимберлейк, дуэт The Chainsmokers и фонд актера Уилла Смита.

Step запустил соучредитель Gyft Си Джей Макдональд в конце сентября 2020 года. Приложение предоставляет подросткам от 13 до 18 лет банковские услуги: застрахованный счет и карту Visa, с помощью которой они могут получить кредит до 18 лет. Сервис также можно использовать для денежных переводов.

Это первая инвестиция Чарли Д'Амелио в стартап, пишет издание. В октябре звезда TikTok стала партнёром банковского приложения и продвигала его в своих аккаунтах в TikTok и Instagram, где у нее 101,9 млн и 34,4 млн подписчиков соответственно.

Д'Амелио заявила, что сделала прямые инвестиции в Step, чтобы помочь компании разработать другие полезные продукты. Она добавила, что сервис представляет финансовую информацию, которая нужна подросткам, но которую не все могут найти.

Среди других участников раунда — руководители финансовых технологий из Facebook, Square, Venmo, Visa и других.

Всего стартап привлек $75 млн с момента запуска. За два месяца приложение скачали 500 тысяч пользователей, в день появляется до 10 тысяч новых учетных записей, пишет TechCrunch. Сервис предлагает подросткам $3 за каждого друга, который скачивает приложение по их рекомендации — перейдя по ссылке из Instagram и Snapchat.

В ближайшей перспективе Step планирует с помощью новых партнеров распространить информацию о мобильном банкинге и финансовой грамотности в социальных сетях, пишет издание. В будущем компания планирует запустить другие продукты, которые помогут подросткам в начале «финансового пути» после 18 лет.