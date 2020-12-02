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Рая Хачатрян
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«Королева TikTok» Чарли Д’Амелио со 100 млн подписчиков инвестировала в «банк для подростков» Step Материал редакции

Это первая инвестиция Д'Амелио в стартап, сообщает TechCrunch.

63 комментария
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Мобильный банк для подростков Step привлёк $50 млн, пишет TechCrunch. Лид-инвестором раунда выступил фонд Coatue, в стартап также инвестировали самая популярная пользовательница TikTok Чарли Д'Амелио, певец Джастин Тимберлейк, дуэт The Chainsmokers и фонд актера Уилла Смита.

Step запустил соучредитель Gyft Си Джей Макдональд в конце сентября 2020 года. Приложение предоставляет подросткам от 13 до 18 лет банковские услуги: застрахованный счет и карту Visa, с помощью которой они могут получить кредит до 18 лет. Сервис также можно использовать для денежных переводов.

Это первая инвестиция Чарли Д'Амелио в стартап, пишет издание. В октябре звезда TikTok стала партнёром банковского приложения и продвигала его в своих аккаунтах в TikTok и Instagram, где у нее 101,9 млн и 34,4 млн подписчиков соответственно.

Д'Амелио заявила, что сделала прямые инвестиции в Step, чтобы помочь компании разработать другие полезные продукты. Она добавила, что сервис представляет финансовую информацию, которая нужна подросткам, но которую не все могут найти.

Среди других участников раунда — руководители финансовых технологий из Facebook, Square, Venmo, Visa и других.

Всего стартап привлек $75 млн с момента запуска. За два месяца приложение скачали 500 тысяч пользователей, в день появляется до 10 тысяч новых учетных записей, пишет TechCrunch. Сервис предлагает подросткам $3 за каждого друга, который скачивает приложение по их рекомендации — перейдя по ссылке из Instagram и Snapchat.

В ближайшей перспективе Step планирует с помощью новых партнеров распространить информацию о мобильном банкинге и финансовой грамотности в социальных сетях, пишет издание. В будущем компания планирует запустить другие продукты, которые помогут подросткам в начале «финансового пути» после 18 лет.

  • Чарли Д'Амелио стала первой пользовательницей TikTok, набравшей 100 млн подписчиков. По данным Forbes, она заработала $4 млн с июня 2019 года по июнь 2020 года.
  • Звезда TikTok в основном зарабатывает на рекламных контрактах и сотрудничестве с брендами: производителем косметики EOS, брендом одежды Hollister и другими.
  • D’Amelio Family Enterprises, компания семьи Д’Амелио, развивает несколько шоу на YouTube, подкаст, реалити-шоу. Сама Чарли выпустила книгу Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real и сингл Be Happy.
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#новость #tiktok #инвестиции

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63 комментария
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Dimitri Savin

22

Какой п...ц🤦‍♂️

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Alex Illarionov

Dimitri
1

Что дети станут меньше зависеть от родителей и наконец-то смогут сами с детства принимать решения? Кому-то нужен комп для работы в соц сетях, а батя-алкаш говорит, чтобы шел в ПТУ, чтобы кормить себя смог. Не ебите детям голову. 

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Виктор Абрамович

Alex
0

а как они станут меньше зависеть от родителей?

Ответить

Ol Ka

Dimitri
0

Да ладно, п...ц тут только фраза «Королева TikTok», хотя, глядя на количество её подписчиков, даже я понимаю, что в принципе данное звание она заслужила 🤔

А финансовая грамотность и самостоятельность — это шикарно на самом деле. Но наше общество, воспитанное на рекламе «МММ» и выросшее на криминальных сводках про очередную пирамиду, этого никогда не поймёт.

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Кирилл Стенцов

Dimitri
0

Да, я тут случайно увидел, что такое тик ток и что там творится
Меня настигло ощущение, что теперь я - совок, который недоумевает, что происходит с будущим поколением.

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Mike Raitsyn

14

Непопулярное мнение - но о-х-у-е-н-н-о!

1) кэш уходит в прошлое. Недавно мои мелкие решили окешить свои свинки-копилки и мы смогли потратить их монетки только в Selfridges (крупный торговый центр), мелкие магазины из-за Ковида перестали принимать кэш вообще. 

2) у подростков есть деньги, кто-то зарабатывает, стрижет газоны или фрилансит, кто-то выполняет работы по дому и получает от родителей и тд. И тратят они их тоже сами - будь то скины в фортнайте или еблачино в старбаксе. 
Так или иначе, у них есть свои финансы и почти все они управляются со смартфона. Зная какие банки в США - mobile-first банк для тинейджеров 100% взлетит. 

3) инвестор, который еще и бренд-амбассадор - это просто шикарно. Ребята четко понимают тренды, понимают где сидит их ЦА и идут туда. Просто огонь!
Кто знаком с английским - https://sifted.eu/articles/fintech-influencer-marketing/ хорошая статья, бюджеты необанков идут в соцсетки. 

4) в школе не учат финансовой грамотности, вообще. Пестики-тычинки, ущемление малых народностей и прочий треш, который в жизни не пригодится никак. Если кто-то сможет в простой и понятной форме донести до тинейджеров как работает кредитная система, что такое ипотека и тд - может быть будет меньше барист с кредитов за образование в $150к. 

Ответить

Hexen Sage

Mike
2

"Если кто-то сможет в простой и понятной форме донести до тинейджеров как работает кредитная система, что такое ипотека и тд - может быть будет меньше барист с кредитов за образование в $150к"

Знание механизма кредитных инструментов не снижает кол-во людей определенной профессии и стоимости обучения. 😂

Ответить

Mike Raitsyn

Hexen
1

Исследование не проводил, но верю что чем больше человек понимает как работает кредитная кабала - тем меньше у него будет желания залезать туда. И да, чем раньше объяснить и показать что и как - тем лучше. 

Ответить

max smirnoff

Mike
1

в США без кредитов никуда

Ответить

Mike Raitsyn

max
1

Кредиты - это отличный инструмент. Проблема в том, что люди не понимают как его использовать. В итоге имеем молодых ребят, покупающих дорогие цацки в кредит, потом открывающих новые кредиты чтобы платить проценты по старым, в итоге влезающих в долговую яму с безумными процентами и нулевыми проспектами. 

Ответить

Андрей Пятин

Mike
1

"чем больше человек понимает как работает кредитная кабала - тем меньше у него будет желания залезать туда"
"Кредиты - это отличный инструмент. Проблема в том, что люди не понимают как его использовать."
сначала я ничего не понял, потом тоже ничего не понял

Ответить

Mike Raitsyn

Андрей
1

Общество потребление построено на парадигме "купи, купи, купи". Вся современная экономика работает только если потребление растет, поэтому без кредита ее функционирование невозможно. 
Кредит - это инструмент, прекрасно работающий в умелых руках. 

К сожалению, большинство людей не понимает как устроена кредитная система, не умеют считать проценты и читать мелкий шрифт, не понимают что такое сложный процент и тд. В итоге загоняют себя в кабалу, когда их доходов еле-еле хватает чтобы избежать банкротства по кредитам и любой непредвиденный расход приводит к разрушительным последствиям (это особенно актуально для США с их ебанутой медициной). 

Ответить

max smirnoff

Mike
0

Проблема в том, что в США без кредитов никуда. Умеешь ты его использовать или нет. Без альтернативы.

Ответить

Mike Raitsyn

max
0

Это не проблема, если ты умеешь считать. В самом простом варианте - использовать 1 кредитку, закрывать ее каждый месяц в ноль. Это прокачает кредитную историю и не создаст рисков. 

Ответить

max smirnoff

Mike
0

Это проблема хотя бы потому, что вынужден платить проценты по кредиту, хочешь или нет, без альтернативы.

Ответить

Mike Raitsyn

max
0

Нет, не должен. 
Первые 30-90 дней обычно бесплатно, 0%.

Ответить

max smirnoff

Mike
0

В любом случае это подсадка на кредитную иглу кредитной системы. Это хорошо для банков - но я не банкир, меня раздражает

Ответить

Кирилл Стенцов

Mike
0

Такие люди всегда нужны.
Они были. Есть. И будут.

Ответить

Иван Иванов

Mike
0

 может быть будет меньше барист с кредитов за образование в $150к

Будут просто баристы без образования?

Ответить

Mike Raitsyn

Иван
2

Практические курсы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч баксов. Но нет, почему-то выбирают gender studies за $150к (утрирую, но все же). 

Есть профессии, где образование в ВУЗах оправданно - медицина, естественные науки, математика и тд. И есть 100500 специальностей, где люди теряют время, деньги и не получают ничего. 

Ответить

Глеб Неизвестный

Mike
0

А какие юридические аспекты выдачи кредитов 13 летним подросткам? Я просто не очень знаком с законодательством США. Чем и как они несут ответственность? Или там будет система с поручительством родителей/опекунов? Или это будет сплошной фрод, типа работаешь в детском доме, на всех воспитанников вешаешь кредит, потом шлешь банк лесом.

Ответить

Mike Raitsyn

Глеб
0

На сайте же все - там система спонсоров (читай родителей). 

Ответить

Глеб Неизвестный

Mike
0

Пффф... А я то думал...
Сбербанк - СберKids https://www.sberbank.ru/ru/person/sberkids
Тинькофф - Тинькофф Джуниор https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/tinkoff-black/junior
Русский Стандарт - Карта для подростков https://www.rsb.ru/cards/bvk-youth/

Ответить

Mike Raitsyn

Глеб
0

Это дебетовые карты, они уже несколько лет на рынке. По сути - виртуальная карта к счету родителей и отдельным интерфейсом - я ниже писал про аналог в UK, вполне удобно.

Но это не кредитка. 

Ответить

Veronica N.

9

Читаю: "Банк для подросток от 13-18 лет.... Для повышения финансовой грамотности...Позволяет взять кредит до 18-летия...". Раньше в это дерьмо только после совершеннолетия можно было ввязаться, а сейчас и детей привлекают. Научат жизни на все 100%.

Ответить

Mike Raitsyn

Veronica
18

Вы просто не жили в США - там нельзя без кредита. Те если у вас нулевая или плохая кредитная история - вы вне системы, невозможно взять машину в аренду, квартиру арендовать, при устройстве на работу тоже могут быть проблемы. 
Можно конечно зависать в Майями с чемоданом кэша, но это на любителя. 

Ограниченный кредит, под наблюдением спонсора (читай родителя) - это не самый плохой способ научить юношу или девушку как работает капитализм. Чтобы не оставалось иллюзий и желания голосовать за социалистов. 

Ответить

Анна

Mike
4

Так у них и ставки не по 50% в год, как у нас (учитывая навязываемые страховки и комиссии) и платят сильно больше, где-то даже сравнение было что средне-статистический американец тратит на еду 10% от зарплаты а у нас 30-50%

Ответить

Mike Raitsyn

Анна
1

Не скажу про US, но в UK ставки в среднем 17% годовых, причем 30-45 дней, иногда больше идет по нулевой ставке.

Это на самом деле удобно - ты везде платишь кредиткой, мерчанты могут холдировать у тебя на счету средства и освобождать их (кто пытался платить российскими дебетовыми карточками в отелях и потом ждать возврата средств неделями?), ты или вручную или автоматом покрываешь кредитку с банковского аккаунта раз в месяц. 

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Анна
0

А можно про еду подробнее? То, что у нас продаётся в сетевиках, например обычное молоко типа Простоквашино или Домика в деревне, там продаётся как фермерское, а то, которое у нас фермерское, там вообще как молоко единорогов. Обычный хлеб, к которому мы с вам привыкли, 40 рублей. У них такой хлеб (без всякого дерьма внутри) будет стоить порядка 4-5$. А американ сэндвич, то да, эта резина будет по 50 центов. Только вы её есть не сможете. Если бы американец ел по качеству примерно такую же еду, как и у нас, то ему выходило бы это 30-50% от зп. И это у нас ещё хреновое качество еды, если сравнивать с той же Финляндией или Швейцарией

Ответить

Анна

Дмитрий
0

я не знаю точных цен, про проценты - пруф  https://www.mk.ru/economics/2018/12/17/skolko-tratyat-na-edu-v-raznykh-stranakh-schitaem-procent-zarplaty.html

Суть в том что у них больше свободных денег, чтобы тратить их на оплату кредитов/развлечений и  т.д. А у нас еды купить, коммуналку оплатить и все, зарплата из глубинки (~20К рублей в месяц) кончилась.

Ответить

Антон Штадлер

Анна
0

Вот, как раз, такие проекты для детей и необходимы, чтобы люди понимали разницу между кредитной картой и другими видами кредита. 
Кредитная карта - это прежде всего удобное средство платежа, а не кредитный продукт. Проценты по ней вторичны.
В США средние ставки по кредитным картам в районе 14-16 % Конечно, это ниже чем в РФ, где ставки в среднем варьируются в диапазоне 23-31 %, но далеко не уровень ставок по обеспеченным кредитам, которые в районе 3-5 %

Ответить

Veronica N.

Mike
0

Да, про их систему кредитной истории знаю, общалась с американцами, не всем "жизнь в кредит" нравится. Я очень надеюсь, что банк будет и лимит на кредит устанавливать, и поручителей предусматривать. Но вопрос такой - а это действительно научит подростков финансовой грамотности? Как по мне, было бы круто, чтобы погружали в тему инвестирования, которое тоже играет большую роль в США. И если разрешать кредит, то только на маленькую сумму, чтобы в случае чего отделаться сильным испугом. И пока это история только для США, не могу представить это в России.

Ответить

Антон Штадлер

Veronica
1

не всем "жизнь в кредит" нравится

что плохого в жизни в кредит? Намного лучше, чем 5-10 лет копить на что-то дорогостоящее, урезая себя во всем. Проходили это в Совке, где не было кредитов, но были бесконечные многолетние очереди на все

Ответить

Giant Schlong

Антон
1

Вообще-то, в СССР были кредиты. Всякие разные. Потребительские, автомобильные, нецелевые и даже ипотека

Ответить

Veronica N.

Антон
0

Антон, Вы, наверное, не поняли меня. Я имела в виду, что моим знакомым американцам эта система не нравится. Там действительно без кредитной истории сложно: ипотеку могут либо не дать, либо под большой процент и т.д. Соответственно, хочешь не хочешь нужно "жить в кредит ".

Ответить

Антон Штадлер

Veronica
0

Эта система ничем не отличается от всего остального мира. Кредитная история важна, т.к. это снижает риски для банковской системы. В США раздавали кредиты направо и налево с конца 80-х по середину 2000-х и мы видели к чем это привело.

Ответить

Павел

Veronica
5

Да ну ладно, охуеть от кредита в пол взрослой зп в 16 в первый раз, а потом, если повезёт понять как это работает и зачем нужно, значительно, имхо, лучше чем цепануть ипотеку в 22 с месячным платежом в 80% от зп. 

Ответить

Глеб Неизвестный

5

Когда банк для котов откроют, чтобы могли сами себе корм оплачивать.

Ответить

Внутренний Женя

Глеб
0

 Лайками из соцсетей. А люди когда они лайкают котов донатят бабло, которая переливается на счета в котобанк 😁

Ответить

Mike Raitsyn

1

Я кстати своим детям завел 
https://www.gohenry.com/uk/

Даю карманные расходы за всякие "достижения" (прочесть скучную, но полезную книжку, сдать контрольную на A, помыть полы и тд). 
И им весело и мне не приходится свою карту к аккаунту в xbox привязывать.  

Ответить

Mike Raitsyn

Mike
0

Господа минусующие видимо даже не смогли зайти на сайт и посмотреть что за продукт :) 
Это дебетовая карточка для ребенка с аппом для него и отдельным - для родителя. Замена карманным деньгам. 

Ответить

max smirnoff

Mike
0

у тинькова есть

Ответить

Mike Raitsyn

max
1

шикарно же! Решает самый большой головняк - как дать детям возможность платить в интернете без свистоплясок с виртуальными картами и "Пап, а сколько у меня на балансе?"

Ответить

Leo Rialto

2

О времена, о нравы!

Ответить

Вячеслав Григорьев

2
Ответить

Эффективный волк

–1

Господи, мне даже Грета уже не кажется такой #%нутой...

Ответить

Павел

Эффективный
2

Да ладно, вот честно, я был бы рад, еслиб меня в 16 посадил на банковский Юра Хой, ну или хотя бы упомянул о «банке», «продукте» или “инвестициях». 

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Рокетбанк?

Ответить

Muhammadali Т.

Yuri
0

Рокетбанк — первый в России банк-приложение и главный конкурент Тинькофф Банка за аудиторию миллениалов — ярко стартовал в начале 2010-х, но так и не смог удержаться на рынке. 

Ответить

Сергей Ермилов

–1

Не ну это расизм однозначно.
Где банк для ЛГБТ?
Где банк для негров?
Где банк для католиков?
...

Ответить

Эффективный волк

Сергей
1

банк для католиков?

CSB Bank Limited, formerly Catholic Syrian Bank Limited, is an Indian private sector bank with its headquarters at Thrissur, Kerala, India

Ответить

max smirnoff

Сергей
0

скоро будут
время классических банков прошло, бро

Ответить

max smirnoff

0

Коллеги из Тинькофф, читали? )) Тема огонь

Ответить

Igor Filippov

max
2

План такой: 
1. Находим 16-летних девушек
2. ???
3. Profit!

Ответить

max smirnoff

Igor
0

примитивно мыслите, батенька )

Ответить

Павел

Igor
0

Ога, 16 летних, на момент старта может и правда 16их девочек, но сейчас штата организации, где 16 далеко не средний возраст. Ну или я где-то проебал свою любимую шапочку из фольги. 

Ответить

ilia

0

А в чем "прикол"? Это же просто карточка и приложение - тратить-отправлять. Примитивно даже. Кредитную историю все зарабатывают "по результатам трат"..И сомневаюсь, что в США до 18 лет люди карточку не могли иметь до этого...

Ответить

Muhammadali Т.

ilia
1

Это Рокетбанк по американский. Поживём увидим что с Step будет. И название как то не оригинально.

Ответить

Dmitry Kalmykov

ilia
0

a v chem prikol revolut naprimer? zanovo izobreli webmoney..

Ответить

ilia

Dmitry
0

хотя бы в удобстве - имел дело с вебмани и это самая геморройная система

Ответить

Олег-Юрьевич Чегин

0

И наступило время "фейка"!

Ответить

Алексей Лисовицкий

0

Проблема в том, что тотальная кредитизация усиливает разрыв богатых (кредиторов) и бедных (кредитуемых) и внушает, что бедным (закредитованным) быть нормально. Это меняет сознание целых наций и ставит людей в зависимость от банков. Если кредит для бизнеса — это, иногда, единственных способ зайти в бизнес или остаться в нём, то потребительский кредит, причём, в данном случае, от эмоционального и гиперзависимого от всего подряд ребёнка — это почти всегда глупость. Банки тоже не дураки, они в такое изменение сознания вкладываются, как в курицу, несущую золотые яйца. Это такая долгосрочная инвестиция в то, чтобы богатые оставались богатыми и богатели. 

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Shining Metal Ass

0

А для нормальных людей есть что-то настолько же масштабное? Просто жаль, что настолько популярное приложение TikTok переполнено контентом для 47-хромосомных.

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