В неё входит более 700 сервисов.

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Google запустила в России Play Pass — подписку на приложения и игры в Google Play без рекламы и встроенных покупок. Информация о том, как оформить подписку и сколько она будет стоить, появилась на сайте Google Play.

Подписку можно оформить в магазине Google Play. Такая возможность появилась у части пользователей: им предлагают бесплатный пробный месяц. На момент написания заметки в компании не ответили на запрос vc.ru.

Ежемесячная подписка на сервис в России стоит 149 рублей, ежегодная — 1339 рублей. К единой подписке Play Pass можно подключить до пятерых членов семьи.

Впервые компания запустила Play Pass в сентябре 2019 года в США. Сейчас игр и приложений в подписке более 700, говорится в латиноамериканском блоге компании. Среди них, например, игры Escapists, Terraria, Battle Chasers: Nightwar и Titan Quest.