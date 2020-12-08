Google запустила подписку на приложения и игры в России за 149 рублей в месяц Материал редакции
В неё входит более 700 сервисов.
Google запустила в России Play Pass — подписку на приложения и игры в Google Play без рекламы и встроенных покупок. Информация о том, как оформить подписку и сколько она будет стоить, появилась на сайте Google Play.
Подписку можно оформить в магазине Google Play. Такая возможность появилась у части пользователей: им предлагают бесплатный пробный месяц. На момент написания заметки в компании не ответили на запрос vc.ru.
Ежемесячная подписка на сервис в России стоит 149 рублей, ежегодная — 1339 рублей. К единой подписке Play Pass можно подключить до пятерых членов семьи.
Впервые компания запустила Play Pass в сентябре 2019 года в США. Сейчас игр и приложений в подписке более 700, говорится в латиноамериканском блоге компании. Среди них, например, игры Escapists, Terraria, Battle Chasers: Nightwar и Titan Quest.
У Apple есть аналогичный сервис для iOS, macOS и Apple TV — Apple Arcade, который дает доступ к более чем 100 играм. Ежемесячная подписка на сервис стоит 199 рублей, первый месяц — бесплатный.
Нет спасибо. У меня подписка на квартплату)
Интересно, что бы делала Google, если бы Apple не существовало?
Деградировал бы?
Вся их деятельность (кроме поисковика) - копия.
Reels? Это тот Reels, в котором невозможно заново посмотреть видос?
"Reels-хyй-перемотнешь"?
Нужен агрегатор подписок!
Не совсем понял. В подписку входят только премиум игры, которые теперь не надо покупать отдельно?
Т.к. фримиум модель, кажется, не укладывается в эту логику
А кто-нибудь дайте, пожалуйста, скрин того что там есть. А то у меня телефон древний.
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