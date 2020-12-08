Сервисы
Рая Хачатрян
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Google запустила подписку на приложения и игры в России за 149 рублей в месяц Материал редакции

В неё входит более 700 сервисов.

13 комментариев
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Google запустила в России Play Pass — подписку на приложения и игры в Google Play без рекламы и встроенных покупок. Информация о том, как оформить подписку и сколько она будет стоить, появилась на сайте Google Play.

Подписку можно оформить в магазине Google Play. Такая возможность появилась у части пользователей: им предлагают бесплатный пробный месяц. На момент написания заметки в компании не ответили на запрос vc.ru.

Ежемесячная подписка на сервис в России стоит 149 рублей, ежегодная — 1339 рублей. К единой подписке Play Pass можно подключить до пятерых членов семьи.

Впервые компания запустила Play Pass в сентябре 2019 года в США. Сейчас игр и приложений в подписке более 700, говорится в латиноамериканском блоге компании. Среди них, например, игры Escapists, Terraria, Battle Chasers: Nightwar и Titan Quest.

У Apple есть аналогичный сервис для iOS, macOS и Apple TV — Apple Arcade, который дает доступ к более чем 100 играм. Ежемесячная подписка на сервис стоит 199 рублей, первый месяц — бесплатный.

#новость #googleplay #google

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13 комментариев Накачай стартап
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Airat Kafman

3

Нет спасибо. У меня подписка на квартплату)

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Михаил Сметанников

Airat
4

Так смените на Play Pass, дешевле наверно)

Ответить

Я Бро

1

Интересно, что бы делала Google, если бы Apple не существовало?
Деградировал бы?
Вся их деятельность (кроме поисковика) - копия.

Ответить

К Х

Я
2

да они все друг друга копируют, но не у всех нормально выходит. вон недавно фейсбук из кожи лез чтоб 2-й тик-ток сделать. и ... облом

Ответить

Airat Kafman

К
0

Reels? Это тот Reels, в котором невозможно заново посмотреть видос? 
"Reels-хyй-перемотнешь"?

Ответить

Bulat Ziganshin

1

у этих гениев на pc не прочесть даже список игр

Ответить

Парвиз Мадаминов

1

Нужен агрегатор подписок!

Ответить

Airat Kafman

Парвиз
0

Нужен Альянс подписок)) Как у авиакомпаний))

Ответить

К Х

0

Хорошая попытка гугл, но пожалуй я останусь с айфоном 

Ответить

Сергей Щукин

0

Не совсем понял. В подписку входят только премиум игры, которые теперь не надо покупать отдельно?

Т.к. фримиум модель, кажется, не укладывается в эту логику

Ответить

Максим Чирин

0

А кто-нибудь дайте, пожалуйста, скрин того что там есть. А то у меня телефон древний.

Ответить

iFlow Games

0

Там игр, кот наплакал. Пока того не стоит

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Павел Каспаров

–2

А владельцам pixel подписку обрубили. Ну и где комьюнити?

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