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Рая Хачатрян

WhatsApp начал тестировать голосовые и видеозвонки в десктопной версии Материал редакции

Они появились в бета-версии мессенджера.

  • У некоторых пользователей WhatsApp появилась возможность звонить и принимать голосовые и видеозвонки с десктопной версии мессенджера, пишет Android Police.
  • Опция доступна в бета-версии, рядом с кнопкой поиска в верхней части чата. Входящий вызов отображается в небольшом отдельном окне, в котором можно принять или отклонить его.
  • Функция появилась также на Mac, пишет Mac Rumors. Пока неясно, как долго голосовые и видеозвонки будут оставаться в бета-версии, пишет издание.

#новость #whatsapp

1178 просмотров
18 комментариев
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18 комментариев Накачай стартап
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Алексей Борисовский

4

Супер. Этого реально не хватает.
Осталось только чтобы они запустили редактор сообщения, стикеры, отложенные сообщения, беззвучные сообщения и т.д.

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Максим Калинцев

Алексей
7

Аддейт будет называться "допилить до телеги"

Ответить

Алексей Борисовский

Максим
0

Быстрее Россия слезет с нефтяной иглы🤣

Ответить

Killer

Алексей
0

США плотно сидит на нефтяной игле. Причем здесь Россия?

Ответить

Алексей Борисовский

Максим
0

😅

Ответить

Сергей Королевский

2

Лучше бы сделали возможность поддерживать несколько профилей, как сто лет назад сделал Телеграм

Ответить

Ярослав Шенцов

Сергей
1

В принципе, на Android это ещё с  7  версии было, возможно)

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Yan b

Ярослав
2

Это фича Samsung. На стандартном Android такого нет.

Ответить

Ярослав Шенцов

Yan
0

Даже не подозревал , если честно....
Последние лет 6 только эту марту беру....
Ещё небольшой плюс в их копилку )

Ответить

Азамат

Yan
0

заходишь в гугл плей, пишешь апп клонер
не благодари

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Yan b

Азамат
0

Не охота качать подозрительное ПО :)

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Алексей

Yan
0

При чем она работает плохо. Ты не можешь контакты отдельно копировать, и в общем все равно какие то костыли. А фича с несколькими профилями. Огонь.

Ответить

Killer

Yan
0

На ксяоми сто лет в обед.

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Ol Ka

1

Функция появилась также на Mac

Они разве не забросили macOS-версию в пользу iOS-версии, которая с выходом M1 стала по сути универсальной?

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Злой Полушубок

Ol
0

Нет, последнее обновление 10 декабря.
Это же Электрон, там по сути одна версия на Мак и Винду и сильно похожая с веб.

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Taras Sidorov

0

Лучше бы перенос с иос на Андройд сделали нормальный

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Dan Badalian

Taras
0

Как же в точку! Я 2 дня убил, чтобы перенестись с Айфона на Андроид из-за Вотса, просто жесть.
Те, кто привыкли пользоваться одной системой и одной платформой - да, круто, вам все равно, переносится изи.
Но, как только владелец Андроида захочет переехать на IOS и наоборот - просто жесть!

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Николай Киселев

0

Добавили бы блокировку голосовых сообщений. Аудитория телеги бы резко сократилась

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