WhatsApp начал тестировать голосовые и видеозвонки в десктопной версии Материал редакции
Они появились в бета-версии мессенджера.
- У некоторых пользователей WhatsApp появилась возможность звонить и принимать голосовые и видеозвонки с десктопной версии мессенджера, пишет Android Police.
- Опция доступна в бета-версии, рядом с кнопкой поиска в верхней части чата. Входящий вызов отображается в небольшом отдельном окне, в котором можно принять или отклонить его.
- Функция появилась также на Mac, пишет Mac Rumors. Пока неясно, как долго голосовые и видеозвонки будут оставаться в бета-версии, пишет издание.
Супер. Этого реально не хватает.
Осталось только чтобы они запустили редактор сообщения, стикеры, отложенные сообщения, беззвучные сообщения и т.д.
Аддейт будет называться "допилить до телеги"
Быстрее Россия слезет с нефтяной иглы🤣
Лучше бы сделали возможность поддерживать несколько профилей, как сто лет назад сделал Телеграм
В принципе, на Android это ещё с 7 версии было, возможно)
Даже не подозревал , если честно....
Последние лет 6 только эту марту беру....
Ещё небольшой плюс в их копилку )
Функция появилась также на Mac
Они разве не забросили macOS-версию в пользу iOS-версии, которая с выходом M1 стала по сути универсальной?
Нет, последнее обновление 10 декабря.
Это же Электрон, там по сути одна версия на Мак и Винду и сильно похожая с веб.
Лучше бы перенос с иос на Андройд сделали нормальный
Как же в точку! Я 2 дня убил, чтобы перенестись с Айфона на Андроид из-за Вотса, просто жесть.
Те, кто привыкли пользоваться одной системой и одной платформой - да, круто, вам все равно, переносится изи.
Но, как только владелец Андроида захочет переехать на IOS и наоборот - просто жесть!
Добавили бы блокировку голосовых сообщений. Аудитория телеги бы резко сократилась
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