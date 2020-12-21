В сервисе можно будет создавать видеоконференции и «поднимать руку» для ответа.

«Ростелеком» и Mail.ru Group планируют запустить российский сервис для видеоконференций в первом квартале 2021 года, рассказали источники РБК. Его будут применять для обучения и общения школьников, утверждает издание.

По словам собеседников РБК, разработчики создадут десктопную версию и мобильное приложение, по функциям напоминающее Zoom. Максимальное число участников конференции составит 100 человек, каждый из них сможет «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана. «Сферум» также позволит создавать закрытые чаты и сообщества, чтобы приглашать в них учеников и родителей. В начале 2021 года планируется тестирование в 15 регионах России.

Регистрацию в «Сферуме» можно будет пройти через учётную запись во «ВКонтакте» (VK Connect) или через Госуслуги. При этом, отметили собеседники РБК, в сервисе создаётся отдельная учётная запись, поэтому учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя в VK. Сервис интегрируют в платформу «Моя школа» от Минпросвещения, «что должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным учебным материалам», утверждает источник РБК.

В «Ростелекоме» и Mail.ru Group подтвердили, что работают над сервисом, но подробностей они не привели. В Mail.ru Group также заявили, что сервис будет доступен на базе технологий VK.

О создании отечественных аналогов Zoom объявило Минцифры в начале ноября. По словам главы ведомства Максута Шадаева, над сервисами, которые должны появиться к 2022 году, работают «Яндекс» и Mail.ru Group, но подробностей не привёл.