РБК: «Ростелеком» и Mail.ru Group запустят в 2021 году видеосервис «Сферум» — аналог Zoom для школ Материал редакции
В сервисе можно будет создавать видеоконференции и «поднимать руку» для ответа.
«Ростелеком» и Mail.ru Group планируют запустить российский сервис для видеоконференций в первом квартале 2021 года, рассказали источники РБК. Его будут применять для обучения и общения школьников, утверждает издание.
По словам собеседников РБК, разработчики создадут десктопную версию и мобильное приложение, по функциям напоминающее Zoom. Максимальное число участников конференции составит 100 человек, каждый из них сможет «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана. «Сферум» также позволит создавать закрытые чаты и сообщества, чтобы приглашать в них учеников и родителей. В начале 2021 года планируется тестирование в 15 регионах России.
Регистрацию в «Сферуме» можно будет пройти через учётную запись во «ВКонтакте» (VK Connect) или через Госуслуги. При этом, отметили собеседники РБК, в сервисе создаётся отдельная учётная запись, поэтому учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя в VK. Сервис интегрируют в платформу «Моя школа» от Минпросвещения, «что должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным учебным материалам», утверждает источник РБК.
В «Ростелекоме» и Mail.ru Group подтвердили, что работают над сервисом, но подробностей они не привели. В Mail.ru Group также заявили, что сервис будет доступен на базе технологий VK.
О создании отечественных аналогов Zoom объявило Минцифры в начале ноября. По словам главы ведомства Максута Шадаева, над сервисами, которые должны появиться к 2022 году, работают «Яндекс» и Mail.ru Group, но подробностей не привёл.
Поисковик «Спутник» уже захватил мир, пришло время «Сферума» 🚀🚀🚀
Ну - согласен, забавно немного - но почему бы и нет? Zoom далёк от идеального сервиса в своей нише
Тут дело не в зуме. Новый сервис будет внесен в список рекомендованных для образования и моментально получит долю российского рынка. Хорошо бы, конечно, чтобы он был удобным, но это не ключевое...
Сейчас в электронный дневник интегрирован тимс , это вообще не ясно потому что у Яндекса и сбера есть решения.
Регистрацию в «Сферуме» можно будет пройти через учётную запись во «ВКонтакте» (VK Connect) или через Госуслуги.
Ага, успехов!
Судя по всем известному поисковику "спутник",попытка непотребных действий будет сразу пресекатся приездом фсб.
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