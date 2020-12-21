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РБК: «Ростелеком» и Mail.ru Group запустят в 2021 году видеосервис «Сферум» — аналог Zoom для школ Материал редакции

В сервисе можно будет создавать видеоконференции и «поднимать руку» для ответа.

«Ростелеком» и Mail.ru Group планируют запустить российский сервис для видеоконференций в первом квартале 2021 года, рассказали источники РБК. Его будут применять для обучения и общения школьников, утверждает издание.

По словам собеседников РБК, разработчики создадут десктопную версию и мобильное приложение, по функциям напоминающее Zoom. Максимальное число участников конференции составит 100 человек, каждый из них сможет «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана. «Сферум» также позволит создавать закрытые чаты и сообщества, чтобы приглашать в них учеников и родителей. В начале 2021 года планируется тестирование в 15 регионах России.

Регистрацию в «Сферуме» можно будет пройти через учётную запись во «ВКонтакте» (VK Connect) или через Госуслуги. При этом, отметили собеседники РБК, в сервисе создаётся отдельная учётная запись, поэтому учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя в VK. Сервис интегрируют в платформу «Моя школа» от Минпросвещения, «что должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным учебным материалам», утверждает источник РБК.

В «Ростелекоме» и Mail.ru Group подтвердили, что работают над сервисом, но подробностей они не привели. В Mail.ru Group также заявили, что сервис будет доступен на базе технологий VK.

О создании отечественных аналогов Zoom объявило Минцифры в начале ноября. По словам главы ведомства Максута Шадаева, над сервисами, которые должны появиться к 2022 году, работают «Яндекс» и Mail.ru Group, но подробностей не привёл.

#новость #mailrugroup #ростелеком #образование

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Andrew Martynov

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Поисковик «Спутник» уже захватил мир, пришло время «Сферума» 🚀🚀🚀

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Denis Kiselev

Andrew
2

Ну - согласен, забавно немного - но почему бы и нет? Zoom далёк от идеального сервиса в своей нише

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Антон piter

Denis
1

Тут дело не в зуме. Новый сервис будет внесен в список рекомендованных для образования и моментально получит долю российского рынка. Хорошо бы, конечно, чтобы он был удобным, но это не ключевое...

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Александр Якунин

Антон
0

Сейчас в электронный дневник интегрирован тимс , это вообще не ясно потому что у Яндекса и сбера есть решения.

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101

Denis
–1

Никто не говорит,что zoom является идеальным. Но в Zoom живут на свои собственные деньги и поэтому пытаются выжать прибыль, а у на просто распилят огромное количество денег, и сделают посредственный продукт, который в реальности не принесет прибыль, если бы не государство

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Alexey Bo

2

Н - нейминг

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Andrei Smirnovsky

1

Сферический конь в вакууме

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Alex Illarionov

–1

Регистрацию в «Сферуме» можно будет пройти через учётную запись во «ВКонтакте» (VK Connect) или через Госуслуги.

Ага, успехов! 

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Александр Якунин

Alex
1

Обоснуйте?

Вы вкурсе как сейчас в Москве тимс работает?

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101

0

Судя по всем известному поисковику "спутник",попытка непотребных действий будет сразу пресекатся приездом фсб. 

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