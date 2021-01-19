Сервис подбирает пару с помощью искусственного интеллекта и даёт 24 часа на знакомство.

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Компания Dating Group Дмитрия Волкова купила приложение для «осознанных» онлайн-знакомств Once, которое позволит группе усилить свои позиции на западноевропейском рынке, рассказали vc.ru. Приложение оценили в $18 млн, Dating Group оплатит сделку наличными деньгами и акциями.

Once основана в 2015 году в Швейцарии. Сервис знакомит пользователя с одним человеком в день, что «освобождает пользователей от бесчисленных свайпов». После этого у пары есть 24 часа, чтобы привлечь внимание друг друга и продолжить общение.

Пары подбирает искусственный интеллект, который анализирует профиль и предпочтения пользователей и историю их знакомств. Вместо количества Такой подход позволил Once выйти на операционную прибыль и привлечь более 10 млн пользователей.

После завершения сделки приложением продолжит руководить сооснователь и нынешний гендиректор Once Клементин Лаланд.

Венчурный фонд с российскими корнями SDVentures и управляющая компания SOL Holdings Аллы Губенко договорились о создании объединённой компании Dating Group в 2019 году.

Группа объединяет сервисы для знакомств из портфеля SDVentures: Dating.com, DateMyAge, LovingA, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove и другие. Общая аудитория всех сервисов составляла 73 млн зарегистрированных пользователей в 2019 году.