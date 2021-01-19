Сервисы
Евгения Евсеева

Dating Group Дмитрия Волкова купила сервис «осознанных» онлайн-знакомств Once за $18 млн Статьи редакции

Сервис подбирает пару с помощью искусственного интеллекта и даёт 24 часа на знакомство.

24 24 комментария
1748 просмотров

Компания Dating Group Дмитрия Волкова купила приложение для «осознанных» онлайн-знакомств Once, которое позволит группе усилить свои позиции на западноевропейском рынке, рассказали vc.ru. Приложение оценили в $18 млн, Dating Group оплатит сделку наличными деньгами и акциями.

Once основана в 2015 году в Швейцарии. Сервис знакомит пользователя с одним человеком в день, что «освобождает пользователей от бесчисленных свайпов». После этого у пары есть 24 часа, чтобы привлечь внимание друг друга и продолжить общение.

Пары подбирает искусственный интеллект, который анализирует профиль и предпочтения пользователей и историю их знакомств. Вместо количества Такой подход позволил Once выйти на операционную прибыль и привлечь более 10 млн пользователей.

После завершения сделки приложением продолжит руководить сооснователь и нынешний гендиректор Once Клементин Лаланд.

Венчурный фонд с российскими корнями SDVentures и управляющая компания SOL Holdings Аллы Губенко договорились о создании объединённой компании Dating Group в 2019 году.

Группа объединяет сервисы для знакомств из портфеля SDVentures: Dating.com, DateMyAge, LovingA, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove и другие. Общая аудитория всех сервисов составляла 73 млн зарегистрированных пользователей в 2019 году.

В марте 2020 года Dating Group запустила корпоративный венчурный фонд объёмом $50 млн для инвестиций в сервисы знакомств по всему миру.

#новость #dating

24 24 комментария
11
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24 комментария
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Igor Petroff

6

"Чёрное зеркало" напомнило.

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Sergei Tikson

Igor
2

Но серия, где по сюжету было нечто похожее, одна из немногих с хорошим финалом :)

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Artem Petrenkov

5

После этого у пары есть 24 часа, чтобы привлечь внимание друг друга и продолжить общение

Ответить

Andrey Arsentyev

3

"Сервис подбирает пару с помощью искусственного интеллекта и даёт 24 часа на знакомство."

Ебать, копать, держите меня семеро.

У некоторых людей уже своих мозгов не хватает понять с кем они хотят быть рядом?
Дети такие спрашивают у своих родителей: "Пап, мам, а как Вы поняли что Вы подходите друг, другу?" Папа " Понимаете дети, нам это подсказал (искусственный интеллект) наше сердце (пиздежь)

Ответить

Alexander Mitryashkin

Andrey
1

Тот случай, когда ИИ оказывается умнее людей которых он обслуживает

Ответить

Andrey Arsentyev

Alexander
0

я порвался, от смеха) очень хорошо

Ответить

Владислав Муравьёв

Andrey
1

Там беда в том, что ты хер там найдёшь среди миллиона девок себе подходящих, и сидишь как додик часа 2 свайпаешь влево (отклонить). Я даже не знал, что существует столько любителей ходить по клубам в 2к21, лол

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Необычный парфюмер

Andrey
0

Понять - это одно, а вот найти - это другое. А так, как разница, где (и как) знакомишься? Я с девушкой вообще чисто случайно в инстаграме познакомился, например)

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Yantarev

3

Юра, мы всё прое#али!

Следующее приложение будет назначать день спаривания.
При этом во главу угла будет поставлен принцип диверсификации интересов подписчика. Come to diversity!

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Владислав Муравьёв

Yantarev
3

Имея опыт в подобных приложениях, лучше уж реально пусть само подбирает, там такой пиздец невероятный, ты просто сидишь 2 часа свайпаешь сплошных винишко-тян и всё больше хочешь стать геем

Ответить

Yantarev

Владислав
0

Очевидно, что надо менять логику.
1. Сначала стать тем, кем всё больше хочется
2. Свайпить будут уже тебя

Ответить

Владислав

Yantarev
0

Там если бесплатно пользоваться, ты вообще отображаешься одному человеку в год, в итоге у тебя за месяц 2 лайка от 40-летних женщин, когда тебе 21 х)
И нет, я не жирный страшный уебан.
Плюс ко всему этому добавить тот факт, что многие там просто регаются и больше туда никогда не заходят, ещё одни регаются и ждут, пока им прилетит куче лайков и сообщений. В конечном итоге получаем музей современного искусства

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ЯжПрограммист

Yantarev
1

А как подтверждать факт спаривания?

Ответить

Yantarev

ЯжПрограммист
1

Эякулянт сдайте.
Где регистрацию проходили, туда и несите.

Ответить

Alexander

Yantarev
1

Со своим нельзя!

Ответить

Илья Шишкунов

ЯжПрограммист
0

Пока Инстаграмм и Твиттер с этим успешно справляются, первый благодаря фото, второй с помощью тредов о "metoo"

Ответить

Artem Petrenkov

ЯжПрограммист
0

Оракулами через блокчейн же.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Yantarev
0

Все уже снято. Смотрите фильм "Лобстер" с Колином Фаррелом)

Ответить

Mikhail Bobko

1

Почему не на блокчейне?!

Ответить

Стас Елистратов

0

Есть акции у них?

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Илья Шишкунов

0

Сервис знакомит пользователя с одним человеком в день, что «освобождает пользователей от бесчисленных свайпов». После этого у пары есть 24 часа, чтобы привлечь внимание друг друга и продолжить общение.

Где-то я уже это видел...

Ответить

Alexander Mitryashkin

Илья
0

А иначе через 45 дней они будут превращены в животных. Фильм Лобстер

Ответить

Kim Kim

0

из статьи я узнал, что есть другие сервисы кроме тиндера и ими возможно даже кто-то пользуется. ничего себе.

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Александр Иоскевич

0

Кто какие знает необычные (не свайп фоточек) приложения для занакомств? Подскажите 

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