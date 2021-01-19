Dating Group Дмитрия Волкова купила сервис «осознанных» онлайн-знакомств Once за $18 млн Статьи редакции
Сервис подбирает пару с помощью искусственного интеллекта и даёт 24 часа на знакомство.
Компания Dating Group Дмитрия Волкова купила приложение для «осознанных» онлайн-знакомств Once, которое позволит группе усилить свои позиции на западноевропейском рынке, рассказали vc.ru. Приложение оценили в $18 млн, Dating Group оплатит сделку наличными деньгами и акциями.
Once основана в 2015 году в Швейцарии. Сервис знакомит пользователя с одним человеком в день, что «освобождает пользователей от бесчисленных свайпов». После этого у пары есть 24 часа, чтобы привлечь внимание друг друга и продолжить общение.
Пары подбирает искусственный интеллект, который анализирует профиль и предпочтения пользователей и историю их знакомств. Вместо количества Такой подход позволил Once выйти на операционную прибыль и привлечь более 10 млн пользователей.
После завершения сделки приложением продолжит руководить сооснователь и нынешний гендиректор Once Клементин Лаланд.
Венчурный фонд с российскими корнями SDVentures и управляющая компания SOL Holdings Аллы Губенко договорились о создании объединённой компании Dating Group в 2019 году.
Группа объединяет сервисы для знакомств из портфеля SDVentures: Dating.com, DateMyAge, LovingA, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove и другие. Общая аудитория всех сервисов составляла 73 млн зарегистрированных пользователей в 2019 году.
В марте 2020 года Dating Group запустила корпоративный венчурный фонд объёмом $50 млн для инвестиций в сервисы знакомств по всему миру.
"Чёрное зеркало" напомнило.
Но серия, где по сюжету было нечто похожее, одна из немногих с хорошим финалом :)
После этого у пары есть 24 часа, чтобы привлечь внимание друг друга и продолжить общение
"Сервис подбирает пару с помощью искусственного интеллекта и даёт 24 часа на знакомство."
Ебать, копать, держите меня семеро.
У некоторых людей уже своих мозгов не хватает понять с кем они хотят быть рядом?
Дети такие спрашивают у своих родителей: "Пап, мам, а как Вы поняли что Вы подходите друг, другу?" Папа " Понимаете дети, нам это подсказал (искусственный интеллект) наше сердце (пиздежь)
Тот случай, когда ИИ оказывается умнее людей которых он обслуживает
Там беда в том, что ты хер там найдёшь среди миллиона девок себе подходящих, и сидишь как додик часа 2 свайпаешь влево (отклонить). Я даже не знал, что существует столько любителей ходить по клубам в 2к21, лол
Необычный парфюмер
Понять - это одно, а вот найти - это другое. А так, как разница, где (и как) знакомишься? Я с девушкой вообще чисто случайно в инстаграме познакомился, например)
Имея опыт в подобных приложениях, лучше уж реально пусть само подбирает, там такой пиздец невероятный, ты просто сидишь 2 часа свайпаешь сплошных винишко-тян и всё больше хочешь стать геем
Там если бесплатно пользоваться, ты вообще отображаешься одному человеку в год, в итоге у тебя за месяц 2 лайка от 40-летних женщин, когда тебе 21 х)
И нет, я не жирный страшный уебан.
Плюс ко всему этому добавить тот факт, что многие там просто регаются и больше туда никогда не заходят, ещё одни регаются и ждут, пока им прилетит куче лайков и сообщений. В конечном итоге получаем музей современного искусства
А как подтверждать факт спаривания?
Эякулянт сдайте.
Где регистрацию проходили, туда и несите.
Пока Инстаграмм и Твиттер с этим успешно справляются, первый благодаря фото, второй с помощью тредов о "metoo"
Все уже снято. Смотрите фильм "Лобстер" с Колином Фаррелом)
Сервис знакомит пользователя с одним человеком в день, что «освобождает пользователей от бесчисленных свайпов». После этого у пары есть 24 часа, чтобы привлечь внимание друг друга и продолжить общение.
Где-то я уже это видел...
А иначе через 45 дней они будут превращены в животных. Фильм Лобстер
из статьи я узнал, что есть другие сервисы кроме тиндера и ими возможно даже кто-то пользуется. ничего себе.
Кто какие знает необычные (не свайп фоточек) приложения для занакомств? Подскажите
Блоги компаний
Показать еще