Yandex.Cloud впервые раскрыло выручку: за год она выросла в 4,5 раза — до 1 млрд рублей Статьи редакции
Компания выделила направление в отдельную бизнес-единицу в октябре.
За год количество коммерческих клиентов Yandex.Cloud увеличилось в 1,4 раза и составило 9,7 тысяч, из них 270 крупные компании, сообщили vc.ru в «Яндексе». Средний чек одного клиента вырос в три раза.
Доля крупных клиентов в общей выручке Cloud составила 48%. Облачные технологии компании используют «Леруа Мерлен», Ozon, «М.Видео», ВТБ, SkyEng, НИУ ВШЭ и другие, говорят в «Яндексе».
Больше всего — 60% — подразделению принесла группа технологий под названием «Базовая инфраструктура и сеть». В неё входят виртуальные машины, сетевые диски, инструменты управления виртуальными сетями. Этими продуктами пользуются Ozon, «Леруа Мерлен» и разработчик мобильных игр Axelbolt.
Ещё 14% компании принесла группа «Машинное обучение»: ими пользуются Signal AI, Badoo, разработчик и интегратор голосовых сервисов АТС (разрабатывает сервисы для «Альфа-банка» и «Мегафона»). Больше всего вырос сервис синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit — в девять раз. За 2020 год количество клиентов-разработчиков голосовых сервисов выросло до 30.
12% выручки принесли технологии для работы с данными, которые выросли в восемь раз за год. Самыми востребованными стали системы управления базами данных, предоставляемые на платформе как сервис. В Yandex.Cloud хранят свои данные ВТБ, «М.Видео», «Декатлон» и ещё 1350 клиентов , — говорят в компании.
По 7% подразделению принесли «автоматизированное управление контейнерами», а также маркетплейс и платная поддержка. Объём потребления ресурсов внутренней облачной платформы, локализованной под задачи компаний и отдельных сервисов «Яндекса», в структуре выручки Yandex.Cloud не учитывается.
«Яндекс» выделил облачное подразделение в отдельную бизнес-единицу в октябре 2020 года — тогда у Yandex.Cloud было более 7 тысяч клиентов. До этого сервис входил в группу экспериментальных направлений компании.
А у них есть плохие продукты?
Дзен
Дзен хороший продукт. Только контент там говно, но это уже не дело рук Яндекса
Дзен технически хороший продукт, а в целом говно, из-за контента. А почему контент говно? Не стоит катить бочку на людей, платформа такие правила установила, что там мотивируют клепать говно-контент.
А ещё браузер из той же оперы, что и дзен. Технически хорош, но говна туда столько натолкали, что пользоваться им неприятно.
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@Инспектор проснись боты хуеют
Как-то, несколько лет назад, маил в своём облаке бесплатно дали целую сотню, так с того времени полностью заполнить никак не получается.
наверно не сотню, а террабайт :)
Я о том, что от Яндекса такой щедрости никогда не было и, быть может, никогда не будет.
Стоит даже вспомнить ситуацию с кэшбэком в их такси, где клиент, со статусом Плюс, за свои деньги сам себе этот несчастный кэшбэк платит.
Облако это много сервисов сейчас, а не тупо место на диске *фейспалм*
Смысла вообще не улавливаю в данном комментарии. Я именно про МЕСТО написал, которое досталось мне халявно, а не про "много сервисов", ибо они мне и даром не нужны.
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