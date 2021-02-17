Сервисы
Рая Хачатрян

Yandex.Cloud впервые раскрыло выручку: за год она выросла в 4,5 раза — до 1 млрд рублей Статьи редакции

Компания выделила направление в отдельную бизнес-единицу в октябре.

19 19 комментариев
1177 просмотров

За год количество коммерческих клиентов Yandex.Cloud увеличилось в 1,4 раза и составило 9,7 тысяч, из них 270 крупные компании, сообщили vc.ru в «Яндексе». Средний чек одного клиента вырос в три раза.

Доля крупных клиентов в общей выручке Cloud составила 48%. Облачные технологии компании используют «Леруа Мерлен», Ozon, «М.Видео», ВТБ, SkyEng, НИУ ВШЭ и другие, говорят в «Яндексе».

Больше всего — 60% — подразделению принесла группа технологий под названием «Базовая инфраструктура и сеть». В неё входят виртуальные машины, сетевые диски, инструменты управления виртуальными сетями. Этими продуктами пользуются Ozon, «Леруа Мерлен» и разработчик мобильных игр Axelbolt.

Ещё 14% компании принесла группа «Машинное обучение»: ими пользуются Signal AI, Badoo, разработчик и интегратор голосовых сервисов АТС (разрабатывает сервисы для «Альфа-банка» и «Мегафона»). Больше всего вырос сервис синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit — в девять раз. За 2020 год количество клиентов-разработчиков голосовых сервисов выросло до 30.

12% выручки принесли технологии для работы с данными, которые выросли в восемь раз за год. Самыми востребованными стали системы управления базами данных, предоставляемые на платформе как сервис. В Yandex.Cloud хранят свои данные ВТБ, «М.Видео», «Декатлон» и ещё 1350 клиентов , — говорят в компании.

По 7% подразделению принесли «автоматизированное управление контейнерами», а также маркетплейс и платная поддержка. Объём потребления ресурсов внутренней облачной платформы, локализованной под задачи компаний и отдельных сервисов «Яндекса», в структуре выручки Yandex.Cloud не учитывается.

«Яндекс» выделил облачное подразделение в отдельную бизнес-единицу в октябре 2020 года — тогда у Yandex.Cloud было более 7 тысяч клиентов. До этого сервис входил в группу экспериментальных направлений компании.

#новость #яндекс #yandexcloud

19 19 комментариев
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19 комментариев
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Идеальный цвет

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Ну и малаццы. Это хороший продукт Яндекса.

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greg chudnoff

Идеальный
–3

А у них есть плохие продукты?

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Дмитрий Шепелёв

greg
3

Дзен

Ответить

greg chudnoff

Дмитрий
0

Дзен хороший продукт. Только контент там говно, но это уже не дело рук Яндекса

Ответить

Идеальный цвет

greg
4

Дзен технически хороший продукт, а в целом говно, из-за контента. А почему контент говно? Не стоит катить бочку на людей, платформа такие правила установила, что там мотивируют клепать говно-контент.

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Arthur N

greg
0

Их больше, чем хороших

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Идеальный цвет

greg
0

А ещё браузер из той же оперы, что и дзен. Технически хорош, но говна туда столько натолкали, что пользоваться им неприятно.

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Комментарий удален

Юрий Белоножкин

APAPAPAPAPAPAPA…
2

@Инспектор проснись боты хуеют

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Алексис Второй

Юрий
–1

мне очень понравился ваш комментарий)

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Lightning1707

–1

Как-то, несколько лет назад, маил в своём облаке бесплатно дали целую сотню, так с того времени полностью заполнить никак не получается.

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Valeratal Val

Lightning1707
0

наверно не сотню, а террабайт :)

Ответить

Lightning1707

Valeratal
0

Я о том, что от Яндекса такой щедрости никогда не было и, быть может, никогда не будет.

Стоит даже вспомнить ситуацию с кэшбэком в их такси, где клиент, со статусом Плюс, за свои деньги сам себе этот несчастный кэшбэк платит.

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Юрий Белоножкин

Lightni…
2

Облако это много сервисов сейчас, а не тупо место на диске *фейспалм*

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Lightning1707

Юрий
0

Смысла вообще не улавливаю в данном комментарии. Я именно про МЕСТО написал, которое досталось мне халявно, а не про "много сервисов", ибо они мне и даром не нужны.

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Комментарий удален

Александр Акимов

0

Нужно еще больше своих сервисов и рекламу в поисковую выдачу вставить.

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ATC50

0

мне очень понравилась ваша статья)

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AXISACE

–2

мне очень понравилась ваша статья)

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ANINHA.IMP

–3

мне очень понравилась ваша статья)

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BAHO79

–4

мне очень понравилась ваша статья)

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