Компания выделила направление в отдельную бизнес-единицу в октябре.

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За год количество коммерческих клиентов Yandex.Cloud увеличилось в 1,4 раза и составило 9,7 тысяч, из них 270 крупные компании, сообщили vc.ru в «Яндексе». Средний чек одного клиента вырос в три раза.

Доля крупных клиентов в общей выручке Cloud составила 48%. Облачные технологии компании используют «Леруа Мерлен», Ozon, «М.Видео», ВТБ, SkyEng, НИУ ВШЭ и другие, говорят в «Яндексе».

Больше всего — 60% — подразделению принесла группа технологий под названием «Базовая инфраструктура и сеть». В неё входят виртуальные машины, сетевые диски, инструменты управления виртуальными сетями. Этими продуктами пользуются Ozon, «Леруа Мерлен» и разработчик мобильных игр Axelbolt.

Ещё 14% компании принесла группа «Машинное обучение»: ими пользуются Signal AI, Badoo, разработчик и интегратор голосовых сервисов АТС (разрабатывает сервисы для «Альфа-банка» и «Мегафона»). Больше всего вырос сервис синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit — в девять раз. За 2020 год количество клиентов-разработчиков голосовых сервисов выросло до 30.

12% выручки принесли технологии для работы с данными, которые выросли в восемь раз за год. Самыми востребованными стали системы управления базами данных, предоставляемые на платформе как сервис. В Yandex.Cloud хранят свои данные ВТБ, «М.Видео», «Декатлон» и ещё 1350 клиентов , — говорят в компании.

По 7% подразделению принесли «автоматизированное управление контейнерами», а также маркетплейс и платная поддержка. Объём потребления ресурсов внутренней облачной платформы, локализованной под задачи компаний и отдельных сервисов «Яндекса», в структуре выручки Yandex.Cloud не учитывается.