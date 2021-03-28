В 2015 году музыкант Jay-Z купил стриминговый сервис Tidal за $56 млн. А через шесть лет продал его основателю и гендиректору Twitter Джеку Дорси — уже за $297 млн.

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История Tidal: норвежский сервис, вышедший на рынок США

Будущие создатели Tidal Йорген Адольфссон, Кристер Монссон и Клас Халлквист в 1995 году работали в шведском операторе связи Europolitan. В 1998-м Адольфссон и Монссон узнали о новой для того времени технологии WAP (Wireless Application Protocol). Она позволяла загрузить любой цифровой контент на телефон, если на нём установлен WAP-браузер.

Основатели Aspiro Клас Халлквист, Кристер Монссон и Йорген Адольфссон BusinessInsider

Изучив возможности новой технологии, они покинули Europolitan и основали собственную компанию Aspiro. C 1998 года она продавала мобильным операторам пакеты WAP-услуг: интерактивные игры, гороскопы и рингтоны для телефонов.

В 2010 году Aspiro вместе с сетью музыкальных магазинов Platekompaniet и телекоммуникационной компанией Telenor запустила музыкальный сервис WiMP.

Музыка в нём была доступна в форматах AAC+64 и AAC+256 (для высокого качества). В это же время Spotify, ближайший конкурент WiMP, транслировал музыку с более высоким битрейтом, но в другом аудиоформате — 320 кбит/Ogg Vorbis.

К 2011 году WiMP работал в четырёх странах — Норвегии, Дании, Швеции и Португалии. Число пользователей на тот момент достигло 300 тысяч.

В 2012 году WiMP запустился в Польше, а количество его платных подписчиков (без учета пробных подписок) возросло в пяти странах до 350 тысяч человек. Кроме того, сервис заработал и на спутниковом телевидении — как опция норвежского провайдера Canal Digital. В качестве дополнительной услуги WiMP предлагали и мобильные операторы.

ТВ-сервис WiMP в 2012 году Cision

Начиная с 2013 года, WiMP кодировал треки в формате AAC+96 с битрейтом 96 кбит/с, MP3 256, FLAC и AAC с битрейтом 320 кбит/с. Это позволило WiMP продавать музыку более высокого качества, чем у конкурентов.

Другие компании тоже запускали похожие сервисы, но у них были ограничения. Например, приложение Deezer Elite от компании Deezer работало только с оборудованием Sonos.

В 2014 году количество платных подписчиков составило 512 тысяч человек. Подписку WiMP покупали «более взрослые и состоятельные люди», чем аудитория Rdio и Spotify, утверждали в компании. Клиентам важно было качество звука, а не цена.

Чтобы продвигать сервис в других европейских странах и США, в этом же году Aspiro заключила сделки с местными телекоммуникационными компаниями.

В переводе с английского слово «wimp» означает «тряпка, зануда», поэтому на новом рынке WiMP запустился как Tidal. Учётные записи пользователей при этом работали в обоих сервисах.



Несмотря на растущую общую выручку в 2014 году (€31,9 млн, рост 22% год к году), убытки компании составили €8,9 млн.

Совет директоров Aspiro сообщил, что WiMP не окупил себя за последние 12 месяцев. И в 2015 году продал сервис музыканту Jay-Z и его компании Project Panther Bidco за $56 млн.

У Jay-Z уже к тому моменту было несколько компаний: в 2008 году он основал музыкальную фирму Roc Nation, а в 2014 году купил производителя элитного шампанского Armand de Brignac.

Продвижение после продажи

30 марта 2015 года Jay-Z, его жена Бейонсе и другие музыканты — Мадонна, Daft Punk, Канье Уэст и другие — заменили свои аватары в Twitter на бирюзовые однотонные картинки и запустили флешмоб: пользователей призвали менять аватары и ставить хэштег «TidalForAll».

Позже артисты провели презентацию сервиса: вышли на сцену и подписали декларацию Tidal. Его представили как проект, который принадлежит артистам. По данным компании, сразу после презентации на сервис пришло ещё 100 тысяч подписчиков.

Реакция прессы на перезапуск Tidal оказалась преимущественно плохой. Как писал Billboard, первые критики заметили, что Tidal — это эксклюзивный клуб уже состоятельных музыкантов, которые хотят заработать еще больше денег. Совладельцев упрекнули в организации помпезного мероприятия, на котором они — обладатели приличных состояний — со сцены призывали фанатов не жадничать и больше тратить на музыку. Фанаты в Twitter, в свою очередь, призывали называть вещи своими именами и не приписывать себе роль спасителей искусства.

из материала vc.ru о Tidal от 2015 года

Скандалы, связанные с Tidal

В 2015 году сервис продавал подписку на треки в высоком качестве за $19,99 в месяц. Tidal получал разные отзывы: некоторые обозреватели писали, что они «потрясены» качеством звука, а музыка звучала «прекрасно». Другие критиковали сервис за неудачный дизайн и стоимость — она была вдвое выше, чем у Apple Music и Spotify.

Но по мнению USA Today, для «потребителя, слушающего музыку в машине» нет разницы между звуком в качестве 256 Кбит/с или более высоким качеством FLAC.

Tidal образца 2015 года BusinessInsider

В Tidal заявляли, что платят исполнителям в четыре раза больше, чем Spotify: $0,026 за прослушивание против $0,0072.

За счёт меньших гонораров артистам Spotify сделал подписку дешевле: $9,99 против $19,99 у Tidal, чем и привлёк больше людей, говорили эксперты. И в апреле 2015 года, несмотря на активное продвижение звёздами, Tidal вылетел из списка 20 самых популярных iOS-приложений, опустившись до седьмой сотни.

Распределение абонентской платы Tidal Tidal

Чтобы привлечь аудиторию, Tidal договаривался с музыкантами об эксклюзивных выпусках треков. В 2016 году Рианна выложила свой альбом на Tidal на неделю раньше, чем на других платформах. Все исполнители, чьи премьеры прошли на Tidal, получили 3% акций компании.

Канье Уэст в том же году после эксклюзивной премьеры на Tidal заявил, что никогда не появится у конкурентов. Но и Spotify, и Apple опубликовали его альбом.

В 2017 году после публикации альбома на других сервисах Канье Уэст расторг договор с Tidal и подал на него в суд за неуплату гонораров в $3,5 млн. Судебную тяжбу уладили в 2019 году примирением сторон.

Канье Уэст и Jay-Z Getty

В 2017 году Jay-Z сначала убрал свои треки из Spotify, а затем вернул в 2019-м. Большие гонорары артистам и выкуп прав на эксклюзивное издание альбомов подвергли критике. По мнению британской певицы Лили Аллен, политика Tidal только подтолкнула к массовому возвращению людей на пиратские сайты.

Эксклюзивно выпущенный альбом Канье Уэста спустя два дня с момента премьеры скачали с пиратских сайтов больше 500 тысяч раз. По мнению блога TorrentFreak, это необычайно много.

Jay-Z на презентации Tidal TheRichest

Компанию обвиняли в завышении количества подписчиков. В апреле 2015 года Jay-Z написал в Twitter, что у Tidal 770 тысяч подписчиков. Однако, по данным Aspiro, на 31 января 2015 года у Tidal было 17 тысяч подписчиков.

Ещё около 95 тысяч подписчиков было зарегистрировано непосредственно на сервисе WiMP, а 391 тысяча — через партнёрские подписки операторов и телевизионные компании. В сумме это составило 503 тысячи подписчиков, большая часть которых унаследована от WiMP.

В сентябре того же года ситуация повторилась: в Twitter Jay-Z написал про 1 млн подписчиков, в то время как их реальное количество составляло 350 тысяч человек. В 2016 году компания заявила о 3 млн подписчиков при реальном количестве активных пользователей в 1,2 млн. Компания в итоге признала расхождения в цифрах.

23 января 2017 года телекоммуникационная компания Sprint купила 33% Tidal за $200 млн.

В 2018 году стало известно, что Tidal завышал гонорары Канье Уэсту и Бейонсе. Спустя десять дней после релиза альбома Уэста Tidal заявил о 250 млн прослушиваний, тогда же сервис говорил о 3 млн подписчиков.

Норвежская газета Dagens Næringsliv подсчитала: чтобы добиться такого числа прослушиваний, каждый подписчик должен был слушать альбом минимум восемь раз в день. Норвежский институт науки и технологий провёл исследование для газеты и обнаружил манипуляции с показателями сервиса.

Из исследования также выяснилось, что один из пользователей Tidal прослушал одну песню из альбома Бейонсе Lemonade 180 раз за сутки. Издание Variety приводит данные Dagens Næringsliv: Tidal заплатил лейблу Бейонсе Sony более $4 млн за апрель и май 2016 года, из которых гонорар за Lemonade составил $2,5 млн, лейблу West Universal — €3,2 млн, из которых €2 млн за альбом Канье Уэста.

В ответ представители Tidal обвинили газету в краже данных и фальсификации сведений.

Tidal сейчас

В 2021 году компания Джека Дорси и Джима МакКелвея Square купила контрольный пакет Tidal, не принадлежащий акционерам, за $297 млн и акции. Точный размер сделки источниками не раскрыт. Перед продажей компании Jay-Z также выкупил обратно 33% акций у Sprint, теперь принадлежащей T-Mobile.

Джек Дорси и Jay-Z Twitter

Издание Vox предполагало, что Tidal станет продавать мерч от исполнителей, а также устраивать дополнительные стримы, так как в условиях пандемии у артистов меньше гастролей.

jack @jack Square is acquiring a majority ownership stake in TIDAL through a new joint venture, with the original artists becoming the second largest group of shareholders, and JAY-Z joining the Square board. Why would a music streaming company and a financial services company join forces?! Тред, в котором Дорси объявляет о покупке доли в Tidal и объясняет, зачем это нужно Square