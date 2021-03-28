Норвежские корни, Jay-Z и основатель Twitter: история музыкального сервиса Tidal, который снова поменял владельца Статьи редакции
В 2015 году музыкант Jay-Z купил стриминговый сервис Tidal за $56 млн. А через шесть лет продал его основателю и гендиректору Twitter Джеку Дорси — уже за $297 млн.
История Tidal: норвежский сервис, вышедший на рынок США
Будущие создатели Tidal Йорген Адольфссон, Кристер Монссон и Клас Халлквист в 1995 году работали в шведском операторе связи Europolitan. В 1998-м Адольфссон и Монссон узнали о новой для того времени технологии WAP (Wireless Application Protocol). Она позволяла загрузить любой цифровой контент на телефон, если на нём установлен WAP-браузер.
Изучив возможности новой технологии, они покинули Europolitan и основали собственную компанию Aspiro. C 1998 года она продавала мобильным операторам пакеты WAP-услуг: интерактивные игры, гороскопы и рингтоны для телефонов.
В 2010 году Aspiro вместе с сетью музыкальных магазинов Platekompaniet и телекоммуникационной компанией Telenor запустила музыкальный сервис WiMP.
Музыка в нём была доступна в форматах AAC+64 и AAC+256 (для высокого качества). В это же время Spotify, ближайший конкурент WiMP, транслировал музыку с более высоким битрейтом, но в другом аудиоформате — 320 кбит/Ogg Vorbis.
К 2011 году WiMP работал в четырёх странах — Норвегии, Дании, Швеции и Португалии. Число пользователей на тот момент достигло 300 тысяч.
В 2012 году WiMP запустился в Польше, а количество его платных подписчиков (без учета пробных подписок) возросло в пяти странах до 350 тысяч человек. Кроме того, сервис заработал и на спутниковом телевидении — как опция норвежского провайдера Canal Digital. В качестве дополнительной услуги WiMP предлагали и мобильные операторы.
Начиная с 2013 года, WiMP кодировал треки в формате AAC+96 с битрейтом 96 кбит/с, MP3 256, FLAC и AAC с битрейтом 320 кбит/с. Это позволило WiMP продавать музыку более высокого качества, чем у конкурентов.
Другие компании тоже запускали похожие сервисы, но у них были ограничения. Например, приложение Deezer Elite от компании Deezer работало только с оборудованием Sonos.
В 2014 году количество платных подписчиков составило 512 тысяч человек. Подписку WiMP покупали «более взрослые и состоятельные люди», чем аудитория Rdio и Spotify, утверждали в компании. Клиентам важно было качество звука, а не цена.
Чтобы продвигать сервис в других европейских странах и США, в этом же году Aspiro заключила сделки с местными телекоммуникационными компаниями.
Несмотря на растущую общую выручку в 2014 году (€31,9 млн, рост 22% год к году), убытки компании составили €8,9 млн.
Совет директоров Aspiro сообщил, что WiMP не окупил себя за последние 12 месяцев. И в 2015 году продал сервис музыканту Jay-Z и его компании Project Panther Bidco за $56 млн.
У Jay-Z уже к тому моменту было несколько компаний: в 2008 году он основал музыкальную фирму Roc Nation, а в 2014 году купил производителя элитного шампанского Armand de Brignac.
Продвижение после продажи
30 марта 2015 года Jay-Z, его жена Бейонсе и другие музыканты — Мадонна, Daft Punk, Канье Уэст и другие — заменили свои аватары в Twitter на бирюзовые однотонные картинки и запустили флешмоб: пользователей призвали менять аватары и ставить хэштег «TidalForAll».
Позже артисты провели презентацию сервиса: вышли на сцену и подписали декларацию Tidal. Его представили как проект, который принадлежит артистам. По данным компании, сразу после презентации на сервис пришло ещё 100 тысяч подписчиков.
Скандалы, связанные с Tidal
В 2015 году сервис продавал подписку на треки в высоком качестве за $19,99 в месяц. Tidal получал разные отзывы: некоторые обозреватели писали, что они «потрясены» качеством звука, а музыка звучала «прекрасно». Другие критиковали сервис за неудачный дизайн и стоимость — она была вдвое выше, чем у Apple Music и Spotify.
Но по мнению USA Today, для «потребителя, слушающего музыку в машине» нет разницы между звуком в качестве 256 Кбит/с или более высоким качеством FLAC.
В Tidal заявляли, что платят исполнителям в четыре раза больше, чем Spotify: $0,026 за прослушивание против $0,0072.
За счёт меньших гонораров артистам Spotify сделал подписку дешевле: $9,99 против $19,99 у Tidal, чем и привлёк больше людей, говорили эксперты. И в апреле 2015 года, несмотря на активное продвижение звёздами, Tidal вылетел из списка 20 самых популярных iOS-приложений, опустившись до седьмой сотни.
Чтобы привлечь аудиторию, Tidal договаривался с музыкантами об эксклюзивных выпусках треков. В 2016 году Рианна выложила свой альбом на Tidal на неделю раньше, чем на других платформах. Все исполнители, чьи премьеры прошли на Tidal, получили 3% акций компании.
Канье Уэст в том же году после эксклюзивной премьеры на Tidal заявил, что никогда не появится у конкурентов. Но и Spotify, и Apple опубликовали его альбом.
В 2017 году после публикации альбома на других сервисах Канье Уэст расторг договор с Tidal и подал на него в суд за неуплату гонораров в $3,5 млн. Судебную тяжбу уладили в 2019 году примирением сторон.
В 2017 году Jay-Z сначала убрал свои треки из Spotify, а затем вернул в 2019-м.
Большие гонорары артистам и выкуп прав на эксклюзивное издание альбомов подвергли критике. По мнению британской певицы Лили Аллен, политика Tidal только подтолкнула к массовому возвращению людей на пиратские сайты.
Эксклюзивно выпущенный альбом Канье Уэста спустя два дня с момента премьеры скачали с пиратских сайтов больше 500 тысяч раз. По мнению блога TorrentFreak, это необычайно много.
Компанию обвиняли в завышении количества подписчиков. В апреле 2015 года Jay-Z написал в Twitter, что у Tidal 770 тысяч подписчиков. Однако, по данным Aspiro, на 31 января 2015 года у Tidal было 17 тысяч подписчиков.
Ещё около 95 тысяч подписчиков было зарегистрировано непосредственно на сервисе WiMP, а 391 тысяча — через партнёрские подписки операторов и телевизионные компании. В сумме это составило 503 тысячи подписчиков, большая часть которых унаследована от WiMP.
В сентябре того же года ситуация повторилась: в Twitter Jay-Z написал про 1 млн подписчиков, в то время как их реальное количество составляло 350 тысяч человек. В 2016 году компания заявила о 3 млн подписчиков при реальном количестве активных пользователей в 1,2 млн. Компания в итоге признала расхождения в цифрах.
23 января 2017 года телекоммуникационная компания Sprint купила 33% Tidal за $200 млн.
В 2018 году стало известно, что Tidal завышал гонорары Канье Уэсту и Бейонсе. Спустя десять дней после релиза альбома Уэста Tidal заявил о 250 млн прослушиваний, тогда же сервис говорил о 3 млн подписчиков.
Норвежская газета Dagens Næringsliv подсчитала: чтобы добиться такого числа прослушиваний, каждый подписчик должен был слушать альбом минимум восемь раз в день. Норвежский институт науки и технологий провёл исследование для газеты и обнаружил манипуляции с показателями сервиса.
Из исследования также выяснилось, что один из пользователей Tidal прослушал одну песню из альбома Бейонсе Lemonade 180 раз за сутки. Издание Variety приводит данные Dagens Næringsliv: Tidal заплатил лейблу Бейонсе Sony более $4 млн за апрель и май 2016 года, из которых гонорар за Lemonade составил $2,5 млн, лейблу West Universal — €3,2 млн, из которых €2 млн за альбом Канье Уэста.
В ответ представители Tidal обвинили газету в краже данных и фальсификации сведений.
Tidal сейчас
В 2021 году компания Джека Дорси и Джима МакКелвея Square купила контрольный пакет Tidal, не принадлежащий акционерам, за $297 млн и акции. Точный размер сделки источниками не раскрыт. Перед продажей компании Jay-Z также выкупил обратно 33% акций у Sprint, теперь принадлежащей T-Mobile.
Издание Vox предполагало, что Tidal станет продавать мерч от исполнителей, а также устраивать дополнительные стримы, так как в условиях пандемии у артистов меньше гастролей.
В 2021 году в Tidal доступны более 70 млн песен и 250 тысяч видео для 56 стран с двумя вариантами подписки ($9,99 и $19,99). По словам Дорси, задача компании: дать музыкантам дополнительные источники дохода, а пользователям — «совершенно новые впечатления от прослушивания».
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