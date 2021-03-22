С момента запуска в ноябре 2020 года к нему присоединилось 30 тысяч пользователей, в том числе команды Facebook, Microsoft и Uber.

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Браузер Sidekick привлёк $2 млн от фондов Kleiner Perkins, Remote First Capital и бизнес-ангелов, пишет TechCrunch. Сервис работает на Chromium и объединяет веб-версии Notion, Slack, Gmail, Asana, Figma, Mailchimp, Jira и другие инструменты для командной работы.

Sidekick основал Дмитрий Пушкарёв в ноябре 2020 года. Сейчас его уже используют 30 тысяч пользователей, среди которых команды Dropbox, Microsoft, Uber, Facebook и другие, говорится на сайте.

Sidekick предназначен для онлайн-работы с веб-приложениями, документами, мессенджерами и так далее, говорит Пушкарёв. Это не лучший вариант для простого просмотра страниц, сказал он и добавил, что Sidekick не намерен заменить обычные браузеры.

«Компании, которые делают браузеры сегодня, не могут вкладывать средства в улучшение работы браузеров из-за своей бизнес-модели — им платят Google или Microsoft за поиск. Любое осложнение пользовательского интерфейса приведёт к тому, что миллионы пользователей пойдут к более простым браузерам», — говорит он.

Пушкарёв уверен, что Sidekick не нужно монетизировать, как это делают другие браузеры, например, через сбор данных. Поэтому стартап обещает «никогда не продавать данные» — поисковые запросы, истории просмотров и любую персональную информацию.

Основатель считает, что SaaS сам по себе может работать: «Мы создаем инструмент, который потенциально экономит время миллионов работников умственного труда», — заявил он. Компания сейчас работает над b2b-функциями в браузере, которые пока находятся на ранней стадии бета-тестирования, отметил Пушкарёв.

Сейчас у Sidekick есть бесплатная версия для обычных пользователей и платная для команд. Ограниченная подписка для десяти человек стоит $8 в месяц, а полноценная «командная версия» — в $10 за участника.