Браузер «для работы» Sidekick Дмитрия Пушкарёва привлёк первые $2 млн инвестиций Статьи редакции
С момента запуска в ноябре 2020 года к нему присоединилось 30 тысяч пользователей, в том числе команды Facebook, Microsoft и Uber.
Браузер Sidekick привлёк $2 млн от фондов Kleiner Perkins, Remote First Capital и бизнес-ангелов, пишет TechCrunch. Сервис работает на Chromium и объединяет веб-версии Notion, Slack, Gmail, Asana, Figma, Mailchimp, Jira и другие инструменты для командной работы.
Sidekick основал Дмитрий Пушкарёв в ноябре 2020 года. Сейчас его уже используют 30 тысяч пользователей, среди которых команды Dropbox, Microsoft, Uber, Facebook и другие, говорится на сайте.
Sidekick предназначен для онлайн-работы с веб-приложениями, документами, мессенджерами и так далее, говорит Пушкарёв. Это не лучший вариант для простого просмотра страниц, сказал он и добавил, что Sidekick не намерен заменить обычные браузеры.
«Компании, которые делают браузеры сегодня, не могут вкладывать средства в улучшение работы браузеров из-за своей бизнес-модели — им платят Google или Microsoft за поиск. Любое осложнение пользовательского интерфейса приведёт к тому, что миллионы пользователей пойдут к более простым браузерам», — говорит он.
Пушкарёв уверен, что Sidekick не нужно монетизировать, как это делают другие браузеры, например, через сбор данных. Поэтому стартап обещает «никогда не продавать данные» — поисковые запросы, истории просмотров и любую персональную информацию.
Основатель считает, что SaaS сам по себе может работать: «Мы создаем инструмент, который потенциально экономит время миллионов работников умственного труда», — заявил он. Компания сейчас работает над b2b-функциями в браузере, которые пока находятся на ранней стадии бета-тестирования, отметил Пушкарёв.
Сейчас у Sidekick есть бесплатная версия для обычных пользователей и платная для команд. Ограниченная подписка для десяти человек стоит $8 в месяц, а полноценная «командная версия» — в $10 за участника.
Это не первый проект Дмитрия Пушкарева, отмечает TechCrunch: в 2011 году он основал компанию по секвенированию ДНК Moleculo, которую купила Illumina. Затем в 2013 году Пушкарёв разработал платформу для запуска приложений ClusterK — в 2016 году её приобрела Amazon.
Если смотреть описания стартапов, то все крупные компании от Дропбокса до Эпла «используют их технологии». Интересно, насколько это правда и какая доля сотрудников реально пользуются новыми неотработанными технологиями
это работает так: один из ста тысяч сотрудников гугла имел неосторожность зарегиться в каком-нибудь стартапе, используя свою корпоративную почту, потыкал интерфейс 2 минуты, ушел и навсегда забыл про этот стартап. А фаундер не забыл. И вот уже на главной красуется "нас используют команды гугла"
Блоги компаний
Показать еще
ru.wikipedia.org