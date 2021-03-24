Slack разрешил переписываться пользователям из разных компаний Статьи редакции
Теперь станет полноценным мессенджером.
Новая система называется Connect DM и работает как любое приложение для обмена сообщениями, пишет Protocol. По мнению издания, она превратит мессенджер в единое рабочее пространство для ведения бизнеса.
Пользователи отправляют приглашение кому угодно через рабочий адрес почты. Как только его примут, новый контакт добавится на боковую панель Slack. Разговоры привязаны к организациям пользователей, но существуют в отдельном разделе приложения.
Connect DM превратит Slack из приложения для общения с коллегами в приложение для общения с кем угодно и поставит его в один ряд с бесплатными мессенджерами вроде WhatsApp и Facebook, пишет издание.
О том, когда и в каких странах обновится мессенджер, неизвестно.
В июне 2020 года разработчики добавили в Slack возможность создавать общие каналы для нескольких организаций — функция позволяет общаться сотрудникам из 20 компаний в одном канале.
Что значит разрешил, а раньше запрещал? Может "добавил возможность" лучше написать или "выпустил обновление"
Пользователи отправляют приглашение кому угодно через рабочий адрес почты. Как только его примут, новый контакт добавится на боковую панель Slack
Спасибо что не заказным письмом
Блоги компаний
Показать еще
learn.oracle.com