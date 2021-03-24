Теперь станет полноценным мессенджером.

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Новая система называется Connect DM и работает как любое приложение для обмена сообщениями, пишет Protocol. По мнению издания, она превратит мессенджер в единое рабочее пространство для ведения бизнеса.

Пользователи отправляют приглашение кому угодно через рабочий адрес почты. Как только его примут, новый контакт добавится на боковую панель Slack. Разговоры привязаны к организациям пользователей, но существуют в отдельном разделе приложения.

Connect DM превратит Slack из приложения для общения с коллегами в приложение для общения с кем угодно и поставит его в один ряд с бесплатными мессенджерами вроде WhatsApp и Facebook, пишет издание.

О том, когда и в каких странах обновится мессенджер, неизвестно.