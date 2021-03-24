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Евгения Евсеева

Slack разрешил переписываться пользователям из разных компаний Статьи редакции

Теперь станет полноценным мессенджером.

6 6 комментариев
1002 просмотров

Новая система называется Connect DM и работает как любое приложение для обмена сообщениями, пишет Protocol. По мнению издания, она превратит мессенджер в единое рабочее пространство для ведения бизнеса.

Пользователи отправляют приглашение кому угодно через рабочий адрес почты. Как только его примут, новый контакт добавится на боковую панель Slack. Разговоры привязаны к организациям пользователей, но существуют в отдельном разделе приложения.

Connect DM превратит Slack из приложения для общения с коллегами в приложение для общения с кем угодно и поставит его в один ряд с бесплатными мессенджерами вроде WhatsApp и Facebook, пишет издание.

О том, когда и в каких странах обновится мессенджер, неизвестно.

В июне 2020 года разработчики добавили в Slack возможность создавать общие каналы для нескольких организаций — функция позволяет общаться сотрудникам из 20 компаний в одном канале.

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#новость #slack

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Superposition

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Иван Николаев

2

Slacksup
Slackagram

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Михаил Арнаутов

1

Что значит разрешил, а раньше запрещал? Может "добавил возможность" лучше написать или "выпустил обновление"

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Юрий Белоножкин

1
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Шизоидная обезьяна

0

Офигенно

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Roman Moskovskiy

0

Пользователи отправляют приглашение кому угодно через рабочий адрес почты. Как только его примут, новый контакт добавится на боковую панель Slack

Спасибо что не заказным письмом

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