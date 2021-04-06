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Евгения Евсеева

Сервис онлайн-тренировок Motify бывших топ-менеджеров Mail.ru Group предложил персональные занятия для бизнеса Статьи редакции

Предложением уже воспользовались Mail.ru Group, «Тинькофф» и «Московский кредитный банк», говорят в компании.

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Специалисты Motify проводят с сотрудниками компаний обучающие вебинары и месячные марафоны, участники которых учатся вести здоровый образ жизни, рассказали vc.ru в сервисе.

Каждый сотрудник получает личного наставника — он составляет программу тренировок, мотивирует и контролирует в чате. Как рассказали в сервисе, корпоративным предложением уже воспользовались Mail.ru Group, «Тинькофф» и «Московский кредитный банк».

По данным компаний, подключивших услугу, после начала занятий у 32% сотрудников уменьшились проблемы с тайм-менеджментом, ещё 50% сообщили о снижении стресса и повышении продуктивности, а также в два раза выросло количество сотрудников, занимающихся спортом на регулярной основе.

К концу 2021 года Motify планирует подключить к услуге не менее 50 организаций. Как отмечают в сервисе, компании испытывают интерес к таким тренировкам, но Motify не называет организации, с которыми ведёт переговоры. Ожидаемая выручка от направления конец 2021 года — 120 млн рублей.

Motify запустили бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко в начале апреля 2020 года. Они вложили в проект более $1 млн собственных средств. Motify самостоятельно снимает видеоуроки, тренеры получают вознаграждение в зависимости от количества просмотренных секунд их программ.

В начале октября 2020 года сервис запустил персональные занятия с тренерами. Стоимость одной онлайн-тренировки — от 400 рублей.

С сервисом сотрудничают более 1500 тренеров. В компании не раскрывают количество пользователей сервиса, но в октябре отмечали, что с начала пандемии оно выросло в четыре раза.

В ноябре Motify привлёк $3 млн от Grishin Robotics и других. Деньги планировали направить на масштабирование маркетинга и развитие сервиса.

#новость #motify

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