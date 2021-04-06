Сервис онлайн-тренировок Motify бывших топ-менеджеров Mail.ru Group предложил персональные занятия для бизнеса Статьи редакции
Предложением уже воспользовались Mail.ru Group, «Тинькофф» и «Московский кредитный банк», говорят в компании.
Специалисты Motify проводят с сотрудниками компаний обучающие вебинары и месячные марафоны, участники которых учатся вести здоровый образ жизни, рассказали vc.ru в сервисе.
Каждый сотрудник получает личного наставника — он составляет программу тренировок, мотивирует и контролирует в чате. Как рассказали в сервисе, корпоративным предложением уже воспользовались Mail.ru Group, «Тинькофф» и «Московский кредитный банк».
По данным компаний, подключивших услугу, после начала занятий у 32% сотрудников уменьшились проблемы с тайм-менеджментом, ещё 50% сообщили о снижении стресса и повышении продуктивности, а также в два раза выросло количество сотрудников, занимающихся спортом на регулярной основе.
К концу 2021 года Motify планирует подключить к услуге не менее 50 организаций. Как отмечают в сервисе, компании испытывают интерес к таким тренировкам, но Motify не называет организации, с которыми ведёт переговоры. Ожидаемая выручка от направления конец 2021 года — 120 млн рублей.
Motify запустили бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group Руслан Гафуров, Андрей Цыценко и Сергей Цыценко в начале апреля 2020 года. Они вложили в проект более $1 млн собственных средств. Motify самостоятельно снимает видеоуроки, тренеры получают вознаграждение в зависимости от количества просмотренных секунд их программ.
В начале октября 2020 года сервис запустил персональные занятия с тренерами. Стоимость одной онлайн-тренировки — от 400 рублей.
С сервисом сотрудничают более 1500 тренеров. В компании не раскрывают количество пользователей сервиса, но в октябре отмечали, что с начала пандемии оно выросло в четыре раза.
В ноябре Motify привлёк $3 млн от Grishin Robotics и других. Деньги планировали направить на масштабирование маркетинга и развитие сервиса.
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