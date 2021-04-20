Это произошло не из-за взлома, а из-за невнимательности или небрежности сотрудников компании.

Утечку обнаружили аналитики Infosecurity a Softline company, пишет «Коммерсантъ». В компании уточнили, что в России досками Trello пользуется в основном малый и средний бизнес, но встречаются и представители крупных организаций, в том числе банков.

В сеть попали данные клиентов и сотрудников нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний. По словам гендиректора Infosecurity Кирилла Солодовников, эта ситуация — «иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании».

Организации размещают на досках списки сотрудников и клиентов, договоры, сканы паспортов, документацию, касающуюся участия в тендерах, и разработки продукции, а также учётные данные от корпоративных аккаунтов и пароли от различных сервисов, рассказали в Infosecurity. Сейчас по тематическим запросам в поисковиках находится более девяти тысяч досок с упоминаниями логинов и паролей, отметили в компании.

Данные из досок Trello уже оказывались в открытом доступе, но настолько масштабная утечка происходит впервые, утверждают эксперты. Злоумышленники могут использовать информацию, например, для атак на клиентов компаний или взломов корпоративных Instagram-аккаунтов.

Trello принадлежит австралийскому разработчику программного обеспечения Atlassian, к подобным бесплатным сервисам также относятся Evernote, Wunderlist, XMind, Notion. По данным на октябрь 2019 года, число пользователей Trello превысило 50 млн.