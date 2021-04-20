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Исследователи нашли несколько тысяч публичных досок Trello российских компаний с информацией о клиентах и сотрудниках Статьи редакции

Это произошло не из-за взлома, а из-за невнимательности или небрежности сотрудников компании.

Утечку обнаружили аналитики Infosecurity a Softline company, пишет «Коммерсантъ». В компании уточнили, что в России досками Trello пользуется в основном малый и средний бизнес, но встречаются и представители крупных организаций, в том числе банков.

В сеть попали данные клиентов и сотрудников нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний. По словам гендиректора Infosecurity Кирилла Солодовников, эта ситуация — «иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании».

Организации размещают на досках списки сотрудников и клиентов, договоры, сканы паспортов, документацию, касающуюся участия в тендерах, и разработки продукции, а также учётные данные от корпоративных аккаунтов и пароли от различных сервисов, рассказали в Infosecurity. Сейчас по тематическим запросам в поисковиках находится более девяти тысяч досок с упоминаниями логинов и паролей, отметили в компании.

Данные из досок Trello уже оказывались в открытом доступе, но настолько масштабная утечка происходит впервые, утверждают эксперты. Злоумышленники могут использовать информацию, например, для атак на клиентов компаний или взломов корпоративных Instagram-аккаунтов.

Trello принадлежит австралийскому разработчику программного обеспечения Atlassian, к подобным бесплатным сервисам также относятся Evernote, Wunderlist, XMind, Notion. По данным на октябрь 2019 года, число пользователей Trello превысило 50 млн.

#новость #trello

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Святослав Гусев

4

А зачем доски делают открытые? Ведь функции «команды» и «по приглашению» имеются же.

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Иван Иванов

Святослав
42

– Анечка, пришлите мне эту, вашу, доску. Хочу посмотреть прогресс.
– Вам на какую почту, Андрей Владимирович?
– Анечка, у меня нет времени регистрироваться, пришлите доску мне, говорю.

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Чудесный пришелец

Иван
0

Слышал, что бывает почта где можно лицом разблокировать ящик. Говорят можно и по отпечатку пальца, но сам я не пользовался.

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Сергей Щукин

Чудесный
12

Я как-то в 90х наблюдал такую разблокировку почтового ящика лицом 👀

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Чудесный

Сергей
1

Тогда закладывался фундамент, так что технология развивалась. Но суть осталась примерно та же самая.

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Сергей Казаринов

5

Вообще челы из trello должны были разместить noindex на эти страницы, чтобы поисковики не индексировали эти страницы. Если не разместили, то это обсёр именно trello, а не каких-то сотрудников пострадавших компаний.

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Evil Pechenka

Сергей
9

С чего бы это? А если я хочу чтобы моя публичная доска индексировалась?

Если не хочу — можно сделать её не публичной. Теоретически возможна функция «включение/отключение» индексации. Но в целом, если я делаю доску публичной, то подразумевается, что она доступна ВСЕМ.

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Сергей Казаринов

Evil
7

Людям свойственно придумывать проблемы, которых не существует.

Публичной эти вещи делают, чтобы скинуть их 50-и летнему директосу завода, которому живот мешает зарегистрировать себе аккаунт. Это юзкейс этих вещей в 49.9 процентах случаев, в 49.9 процентах это делают, чтобы поделиться с толпой на каком-нибудь вебинаре.

Почти всегда функционал "публичных" ссылок подразумевает шаринг с ограниченным количеством людей.

Те же быстрые ссылки на яндекс и гугл диске. К примеру, фотограф делает паблик линки каждый день, вообще нихера не понимает в этих своих интернетах, и понятия не имеет, что робот может сходить по этим ссылкам. Если бы эти ссылки индексировались, то фотограф высрал бы наружу миллион приватного контента.

Закрытие публичных ссылок от индексации - это базис для таких сервисов.

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Максим Терещенко

1

Поысните, кто в теме. Какая небрежность сотрудников могла привести к тому, что доски стали в открытом доступе? Они же не доступны всем подряд?

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Evil Pechenka

Максим
12

В статье речь идёт о досках которые создатели сделали публичными и которые доступны для индексации поисковыми системами.

А дальше идиоты начинают хранить на публичных досках пароли и конфиденциальную информацию, потому, что «мы в домике и вообще». 😂

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Igor Star

Максим
2

Мы используем Трелло в учебном процессе. Очень часто нужны открытые доски, чтобы показывать прогресс не членам команды и вот таким «Андреям Владимировичам»...

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Чудесный пришелец

Igor
0

У Вас нет ИТ подразделения которое может сделать Вам сайт где можно показать прогресс?

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Igor Star

Чудесный
1

Благодарю за вопрос. Уточните пжл, как (а главное зачем) показать прогресс лучше чем Трелло?) 

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Чудесный

Igor
0

Благадарю за вопрос, но отвечать вам не буду. Это знаете ли конкурентное преимущество. Подсмотрите у других раз сами не понимаете как сделать.

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Michael Petrov

Максим
0

доступ открывается по наличию ссылки, т.е. ручками получить сложно. но поисковики всё это парсят и выкладывают. был уже такой же случай с гугл докс

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Ренат Зайдуллин

3

Когда сотрудники Infosecurity посмотрели видос кибердеда на ютубе))

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Raimond Vladimirov

1

Может быть коды запуска ядерных ракет тоже будем в trello хранить

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Макс Попов

1

Исследователи ?)

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alex twit

1

Началось в колхозе утро

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Сергей Милосердов

0

Тест на IQ не пройден.

Ответить

ЯжПрограммист

0

Никогда такого не было и вот опять.

Ответить

Начинатель

0

Случайно по ФИО находил доску рабочую одного клиента. Там даже были доступы к их соц.сетям) 

Ответить

Александр Коркин

0

Вот о какой кибербезопасности можно говорить, когда люди даже банальные вещи игнорируют(( Как говорится, главная уязвимость любой системы это прокладка между стулом и монитором. 

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Евгений Оськин

0

Для тех, кто в танке: большинство так называемых «утечек» связаны с небрежностью людей, которые делают доски публичными, и хранят в них доки, логины/пароли, клиентские данные и тп.

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