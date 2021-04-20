Исследователи нашли несколько тысяч публичных досок Trello российских компаний с информацией о клиентах и сотрудниках Статьи редакции
Это произошло не из-за взлома, а из-за невнимательности или небрежности сотрудников компании.
Утечку обнаружили аналитики Infosecurity a Softline company, пишет «Коммерсантъ». В компании уточнили, что в России досками Trello пользуется в основном малый и средний бизнес, но встречаются и представители крупных организаций, в том числе банков.
В сеть попали данные клиентов и сотрудников нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний. По словам гендиректора Infosecurity Кирилла Солодовников, эта ситуация — «иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании».
Организации размещают на досках списки сотрудников и клиентов, договоры, сканы паспортов, документацию, касающуюся участия в тендерах, и разработки продукции, а также учётные данные от корпоративных аккаунтов и пароли от различных сервисов, рассказали в Infosecurity. Сейчас по тематическим запросам в поисковиках находится более девяти тысяч досок с упоминаниями логинов и паролей, отметили в компании.
Данные из досок Trello уже оказывались в открытом доступе, но настолько масштабная утечка происходит впервые, утверждают эксперты. Злоумышленники могут использовать информацию, например, для атак на клиентов компаний или взломов корпоративных Instagram-аккаунтов.
Trello принадлежит австралийскому разработчику программного обеспечения Atlassian, к подобным бесплатным сервисам также относятся Evernote, Wunderlist, XMind, Notion. По данным на октябрь 2019 года, число пользователей Trello превысило 50 млн.
А зачем доски делают открытые? Ведь функции «команды» и «по приглашению» имеются же.
– Анечка, пришлите мне эту, вашу, доску. Хочу посмотреть прогресс.
– Вам на какую почту, Андрей Владимирович?
– Анечка, у меня нет времени регистрироваться, пришлите доску мне, говорю.
Чудесный пришелец
Слышал, что бывает почта где можно лицом разблокировать ящик. Говорят можно и по отпечатку пальца, но сам я не пользовался.
Я как-то в 90х наблюдал такую разблокировку почтового ящика лицом 👀
Чудесный
Тогда закладывался фундамент, так что технология развивалась. Но суть осталась примерно та же самая.
Вообще челы из trello должны были разместить noindex на эти страницы, чтобы поисковики не индексировали эти страницы. Если не разместили, то это обсёр именно trello, а не каких-то сотрудников пострадавших компаний.
С чего бы это? А если я хочу чтобы моя публичная доска индексировалась?
Если не хочу — можно сделать её не публичной. Теоретически возможна функция «включение/отключение» индексации. Но в целом, если я делаю доску публичной, то подразумевается, что она доступна ВСЕМ.
Людям свойственно придумывать проблемы, которых не существует.
Публичной эти вещи делают, чтобы скинуть их 50-и летнему директосу завода, которому живот мешает зарегистрировать себе аккаунт. Это юзкейс этих вещей в 49.9 процентах случаев, в 49.9 процентах это делают, чтобы поделиться с толпой на каком-нибудь вебинаре.
Почти всегда функционал "публичных" ссылок подразумевает шаринг с ограниченным количеством людей.
Те же быстрые ссылки на яндекс и гугл диске. К примеру, фотограф делает паблик линки каждый день, вообще нихера не понимает в этих своих интернетах, и понятия не имеет, что робот может сходить по этим ссылкам. Если бы эти ссылки индексировались, то фотограф высрал бы наружу миллион приватного контента.
Закрытие публичных ссылок от индексации - это базис для таких сервисов.
Поысните, кто в теме. Какая небрежность сотрудников могла привести к тому, что доски стали в открытом доступе? Они же не доступны всем подряд?
В статье речь идёт о досках которые создатели сделали публичными и которые доступны для индексации поисковыми системами.
А дальше идиоты начинают хранить на публичных досках пароли и конфиденциальную информацию, потому, что «мы в домике и вообще». 😂
Чудесный пришелец
У Вас нет ИТ подразделения которое может сделать Вам сайт где можно показать прогресс?
доступ открывается по наличию ссылки, т.е. ручками получить сложно. но поисковики всё это парсят и выкладывают. был уже такой же случай с гугл докс
Случайно по ФИО находил доску рабочую одного клиента. Там даже были доступы к их соц.сетям)
Вот о какой кибербезопасности можно говорить, когда люди даже банальные вещи игнорируют(( Как говорится, главная уязвимость любой системы это прокладка между стулом и монитором.
Для тех, кто в танке: большинство так называемых «утечек» связаны с небрежностью людей, которые делают доски публичными, и хранят в них доки, логины/пароли, клиентские данные и тп.
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