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Сервисы
Евгения Евсеева

Сервис автоматизации общения клиник с пациентами Zabota 2.0 привлёк инвестиции от сооснователя Qiwi Сергея Солонина Статьи редакции

Время от времени Солонин покупает небольшие доли в разных стартапах.

4 4 комментария
930 просмотров

Стартап Zabota 2.0 разработал ИТ-систему для автоматизации медицинского маркетинга, рассказал vc.ru представитель Сергея Солонина. Сумма инвестиций не раскрывается.

Zabota 2.0 основали Дмитрий Лаптев и Владимир Селиванов в 2014 году. Стартап использует медицинские данные — истории болезней, выставленные диагнозы, прогнозы врачей и другое — и помогает частным клиникам автоматизировать маркетинг и взаимодействие с пациентами.

Солонин присоединился к компании в конце 2020 года, указано в релизе. По данным «Контур.Фокуса», он стал учредителем в феврале 2021 года.

По словам Солонина, «будущее частных клиник зависит от эффективного применения ИТ-технологий в обработке медицинских данных, учитывающих особенности поколения миллениалов».

На сайте сервиса указано, что узнать цены на продукты и решения можно, оставив заявку.

По данным базы «Контур.Фокус», в ООО «Медицина» Солонину принадлежит 3,3%. По 36,3% принадлежит основателям сервиса Лаптеву и Селиванову, 14,5% — Алёне Калимуллиной, 9,7% — Руслану Калимуллину. Выручка компании на конец 2020 года — 32,5 млн рублей, чистый убыток — 6,8 млн рублей.

По собственным данным, к Zabota 2.0 подключено около 700 клиник, в 2021 году компания планирует увеличить их количество до 3 тысяч.

  • Сооснователь Qiwi Сергей Солонин время от времени выкупает небольшие доли в разных стартапах — например, в октябре 2020 года он купил 10,5% компании-разработчика тренингов для предпринимателей «Like Центр».
  • В январе 2021 Солонин вложил $1,5 млн в бразильскую онлайн-школу EBAC Online выходцев из Skillbox и «Яндекс.Маркета», а в феврале инвестировал в сервис для автоматизации работы ресторанов Restik в обмен на долю в 5%.
  • Также Солонину, например, принадлежит 9% в разработчике летающих мотоциклов Hoversurf.

#новость #стартапы

4 4 комментария
5
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Raimond Vladimirov

2

Сервис автоматизации общения

for person in persons {
                   print("Привет")
}

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Nikitinz

Raimond
2
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i h8ers

Raimond
1

тебе удалось создать чатбот с ИИ! удаляй код с паблика и поднимай инвестиции

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Комментарий удален

Чудесный пришелец

–3

Что мешает делать стартапы не хрен знает кем, а создать правсоюзы и ими уже пилить нормальные мтартапы? Всегда интересовало почему надо все так безмозгло организовать.

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