«Яндекс» создал нейросеть для генерации текста «Зелибоба» — но через полтора часа закрыл к ней доступ Статьи редакции
Доступ открыли раньше времени по ошибке, пользователи успели потестировать сервис.
Нейросетевой языковой алгоритм генерации текстов YaLM может продолжать текст на основе слов, которые ввёл пользователь, рассказали в «Яндексе».
Модель в основе «Зелибобы» была обучена на терабайтах текстов, в том числе новостных заметках, книгах, статьях «Википедии», постах в социальных сетях, форумах и других.
Через «Зелибобу» можно было создавать тексты в разных стилях: новостной заметки, анекдота, рекламного слогана, короткой истории и других.
Сейчас на странице сервиса «Ошибка 404». Демо-версию технологии открыли раньше времени по ошибке, пояснили TJ в «Яндексе». «Зелибоба» всё ещё находится в стадии внутреннего тестирования.
Уже давно есть такие нейронки и покруче. А Яндекс как обычно слизал код с открытых репозиториях и спустя годы внедряет. Это росссииииия!
⚠️Ниже под коментом этим выложил пруфы-ссылки на такие сервисы.
⚠️Ну а далекие, кто дизлайкает, вам же по факту все расписали, что вы можете ещё сделать, как на кнопки жать:)))
Например?
https://russiannlp.github.io/rugpt-demo/
https://www.copy.ai/
Поищи в нете, полистай, найти можно много всего
Тут репозиторий, можно самому поднять такую тему https://github.com/sberbank-ai/ru-gpts
Лень, нет интереса, просто раз ты написал и решил спросить , скоро забуду )
Хрень какая-то
Попробуй разные фразы и предложение.
Я ввёл - сегодня работал
Вот что он мне дал
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Сегодня работал
RuGPT3: Сегодня работал __Алексей, искренний и уважительный человек, с ним можно было нормально поговорить о деле и о планах. Потом его наказали и он 5 часов не выходил на работу. Это было впервые такое, поэтому сотрудники часто обсуждали с ним, как с "персональным адским чертом" - перегнул ли я палку. Обычно не очень серьезно обсуждали. И все же, несколько раз он напрямую угрожал уйти.
И это был еще не предел. Я уже говорил, что директор на дух не переносит профсоюзы и не только, просто физически. И так получилось, что в эти выходные тоже были запланированы переговоры о коллективных переговорах, чтобы, наконец, сделать их хоть чуть-чуть цивилизованными. Но директор на встрече не появился. Он проспал, а многие сотрудники не имели права его будить. И это в выходной день! Они будили людей на работе, но не было директора! И это нарушало трудовой кодекс.
И вот в этот день, вот этот человек, который никогда не "включал" эмоции и очень редко кому-то жаловался - вдруг начал беситься. Это был человек, которого я не знал вообще и мнение которого в принципе не могло иметь какого-то значения. У него плохое настроение, он кричал и оскорблял. Обозвал всех бабой, которую он "не уважает" за ее место в жизни (прямо назвал). Но ему ответили в жестком тоне и пригрозили. В ответ он пообещал уйти, а если не уйдет, то просто взорвет все к чертовой матери.
А теперь внимание!
Он сказал, что возьмет ружье и застрелит всех. Сказал на полном серьезе.
Да, у него есть ружье. И хоть он и не настоящий охотник, он его успешно применяет в своей жизни, когда на него "накатывают".
И если ему скажут "куда ты стрелял, ты убийца, тебя надо немедленно остановить!", он в случае с директором либо застрелит, либо сделает так, что "все умрут" или еще что-то в этом роде. Он настоящий псих. Но там речь шла о директоре, которого он видит с первого дня работы. И он этого человека терпеть не может.
Я не знаю, что делать. Я человек спокойный, но ситуацию вижу плохо. Вдобавок, директриса не пускает родителей детей в школу, а директор все время ей угрожает. Да и я сам как-то не готов к таким ситуациям, даже если директор с ружьем.
То есть ты думаешь, что в яндексе не могут сделать свой аналог, не слизывая?
Ну если ты так думаешь, что они так не делают, значит ты далёк от этого всего и не работаешь в тех областях и технологиях . Посмотри какие технологии внедряет нугл, например алгоритмы ранжирования, посмотри как Яндекс за ними все повторяет.
Причём тут гугл вообще, я хотел сказать, что в яндексе не глупые люди работают и могу сами многое сделать. А заимствования сейчас - это норма, это требования бизнеса. И это не значит, что наши компании только копируют.
Там примерно видать такие же как и ты сидят. Проводят параллели между - взаимствовать и слизать. Гугл при чем? Я тебе один из примеров привёл. Мозги включай
Начинаем дискуссию
Назелибобить
Давайте не будет превращать дискуссию в какой-то Зелибоский текст )
Бибаибоба
Помню на одном кардерском форуме чувак с таким ником был - зелибоба
Просто Зелибоба что то такое узнал, что его закрыли!
Уже вижу паблики по типу "Рофлим с Зелибобой"
На скринах, кстати, выглядит весьма отлично
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Шайтанама, а нуканамана отключисьнамана. Жамшууут, как шатанаманау выключитьмана?
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