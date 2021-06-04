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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» создал нейросеть для генерации текста «Зелибоба» — но через полтора часа закрыл к ней доступ Статьи редакции

Доступ открыли раньше времени по ошибке, пользователи успели потестировать сервис.

26 26 комментариев
1976 просмотров

Нейросетевой языковой алгоритм генерации текстов YaLM может продолжать текст на основе слов, которые ввёл пользователь, рассказали в «Яндексе».

Модель в основе «Зелибобы» была обучена на терабайтах текстов, в том числе новостных заметках, книгах, статьях «Википедии», постах в социальных сетях, форумах и других.

Через «Зелибобу» можно было создавать тексты в разных стилях: новостной заметки, анекдота, рекламного слогана, короткой истории и других.

У такой модели ровно одна задача — генерировать каждое последующее слово в предложении. Чтобы текст получился связным и грамматически правильным, во время обучения модель оценивает каждое предсказанное слово: например, решает может ли после «Мама мыла...» идти слово «бегать» или слово «раму».

«Яндекс»

Сейчас на странице сервиса «Ошибка 404». Демо-версию технологии открыли раньше времени по ошибке, пояснили TJ в «Яндексе». «Зелибоба» всё ещё находится в стадии внутреннего тестирования.

Пример работы нейросети N+1
Пример работы нейросети Главред
Neural Shit

#новость #яндекс

26 26 комментариев
17
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Артем Кандрин

7

Уже давно есть такие нейронки и покруче. А Яндекс как обычно слизал код с открытых репозиториях и спустя годы внедряет. Это росссииииия!
⚠️Ниже под коментом этим выложил пруфы-ссылки на такие сервисы.
⚠️Ну а далекие, кто дизлайкает, вам же по факту все расписали, что вы можете ещё сделать, как на кнопки жать:)))

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Мистер Твистер

Артем
0

Например?

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Артем Кандрин

Мистер
5

https://russiannlp.github.io/rugpt-demo/

https://www.copy.ai/
Поищи в нете, полистай, найти можно много всего

Тут репозиторий, можно самому поднять такую тему https://github.com/sberbank-ai/ru-gpts

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Мистер Твистер

Артем
2

Лень, нет интереса, просто раз ты написал и решил спросить , скоро забуду )

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Evil Pechenka

Артем
1

Хрень какая-то

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Артем Кандрин

Evil
0

Попробуй разные фразы и предложение.
Я ввёл - сегодня работал
Вот что он мне дал
—————————

Сегодня работал
RuGPT3: Сегодня работал __Алексей, искренний и уважительный человек, с ним можно было нормально поговорить о деле и о планах. Потом его наказали и он 5 часов не выходил на работу. Это было впервые такое, поэтому сотрудники часто обсуждали с ним, как с "персональным адским чертом" - перегнул ли я палку. Обычно не очень серьезно обсуждали. И все же, несколько раз он напрямую угрожал уйти.

И это был еще не предел. Я уже говорил, что директор на дух не переносит профсоюзы и не только, просто физически. И так получилось, что в эти выходные тоже были запланированы переговоры о коллективных переговорах, чтобы, наконец, сделать их хоть чуть-чуть цивилизованными. Но директор на встрече не появился. Он проспал, а многие сотрудники не имели права его будить. И это в выходной день! Они будили людей на работе, но не было директора! И это нарушало трудовой кодекс.
И вот в этот день, вот этот человек, который никогда не "включал" эмоции и очень редко кому-то жаловался - вдруг начал беситься. Это был человек, которого я не знал вообще и мнение которого в принципе не могло иметь какого-то значения. У него плохое настроение, он кричал и оскорблял. Обозвал всех бабой, которую он "не уважает" за ее место в жизни (прямо назвал). Но ему ответили в жестком тоне и пригрозили. В ответ он пообещал уйти, а если не уйдет, то просто взорвет все к чертовой матери.
А теперь внимание!
Он сказал, что возьмет ружье и застрелит всех. Сказал на полном серьезе.
Да, у него есть ружье. И хоть он и не настоящий охотник, он его успешно применяет в своей жизни, когда на него "накатывают".
И если ему скажут "куда ты стрелял, ты убийца, тебя надо немедленно остановить!", он в случае с директором либо застрелит, либо сделает так, что "все умрут" или еще что-то в этом роде. Он настоящий псих. Но там речь шла о директоре, которого он видит с первого дня работы. И он этого человека терпеть не может.
Я не знаю, что делать. Я человек спокойный, но ситуацию вижу плохо. Вдобавок, директриса не пускает родителей детей в школу, а директор все время ей угрожает. Да и я сам как-то не готов к таким ситуациям, даже если директор с ружьем.

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Виктор Гинзбург

Артем
0

То есть ты думаешь, что в яндексе не могут сделать свой аналог, не слизывая?

Ответить

Погибший ГОСТ

Виктор
–1

А зачем, если можно спиздить? 

Ответить

Артем Кандрин

Виктор
0

Ну если ты так думаешь, что они так не делают, значит ты далёк от этого всего и не работаешь в тех областях и технологиях . Посмотри какие технологии внедряет нугл, например алгоритмы ранжирования, посмотри как Яндекс за ними все повторяет.

Ответить

Виктор Гинзбург

Артем
0

Причём тут гугл вообще, я хотел сказать, что в яндексе не глупые люди работают и могу сами многое сделать. А заимствования сейчас - это норма, это требования бизнеса. И это не значит, что наши компании только копируют. 

Ответить

Артем Кандрин

Виктор
0

Там примерно видать такие же как и ты сидят. Проводят параллели между - взаимствовать и слизать. Гугл при чем? Я тебе один из примеров привёл. Мозги включай

Ответить

Мистер Твистер

9

Начинаем дискуссию

Назелибобить

Ответить

Марина Ковель

Мистер
1

Аха)) класс. Интересная тема. Название смешное

Ответить

Timur Gaynetyanov

Мистер
0

Давайте не будет превращать дискуссию в какой-то Зелибоский текст )

Ответить

Алексей Кравцов

4

Бибаибоба

Ответить

evgvasi

Алексей
0

Два

Ответить

No Name

Алексей
0

Абоба

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

Помню на одном кардерском форуме чувак с таким ником был - зелибоба

Ответить

Ware Wow

Shlomo
1

он теперь видимо в Яндексе работает... за персональные данные отвечает и вот проекты по фану пилит

Ответить

Philip Poteryahin

1

Просто Зелибоба что то такое узнал, что его закрыли!

Ответить

MyTxtWebPage

Philip
0

С яндекс.люди было анологично

Ответить

Иван Волынец

0

Уже вижу паблики по типу "Рофлим с Зелибобой"

На скринах, кстати, выглядит весьма отлично

Ответить

Ivan Geletey

0

Зелибоба звучит как погоняло украинского президента 

Ответить

Положенный ихтиандр

0

С древнейших времён...

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Праздный кобель

0

Про шляпу прям хорошо

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Комментарий удален

Василий С.

0

Шайтанама, а нуканамана отключисьнамана. Жамшууут, как шатанаманау выключитьмана?

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