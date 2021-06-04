Доступ открыли раньше времени по ошибке, пользователи успели потестировать сервис.

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Нейросетевой языковой алгоритм генерации текстов YaLM может продолжать текст на основе слов, которые ввёл пользователь, рассказали в «Яндексе».

Модель в основе «Зелибобы» была обучена на терабайтах текстов, в том числе новостных заметках, книгах, статьях «Википедии», постах в социальных сетях, форумах и других.

Через «Зелибобу» можно было создавать тексты в разных стилях: новостной заметки, анекдота, рекламного слогана, короткой истории и других.

У такой модели ровно одна задача — генерировать каждое последующее слово в предложении. Чтобы текст получился связным и грамматически правильным, во время обучения модель оценивает каждое предсказанное слово: например, решает может ли после «Мама мыла...» идти слово «бегать» или слово «раму». «Яндекс»

Сейчас на странице сервиса «Ошибка 404». Демо-версию технологии открыли раньше времени по ошибке, пояснили TJ в «Яндексе». «Зелибоба» всё ещё находится в стадии внутреннего тестирования.

Пример работы нейросети N+1