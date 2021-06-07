Lightspeed купит конструктор онлайн-магазинов Ecwid Руслана Фазлыева за $500 млн Статьи редакции
Стартап из Ульяновска почти с $50 млн инвестиций помогает компаниям запустить онлайн-продажи.
Компания, которая разрабатывает облачные решения для бизнеса, покупает Ecwid. Предполагаемая сумма сделки — около $500 млн: $175 млн наличными и $325 млн акциями Lightspeed. Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2021 года после получения разрешения регуляторов.
Сейчас Ecwid обслуживает более 130 тысяч платящих клиентов в более чем 100 странах, говорится в сообщении Lightspeed. За год, закончившийся 31 марта 2021 года, компания получила более $20 млн выручки, рост на 50% год к году.
Ecwid основал ульяновец Руслан Фазлыев в 2009 году, сервис предлагает бизнесу набор инструментов для электронной коммерции и создания интернет-магазина. В 2020 году он привлёк $42 млн от фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital, а всего, по данным Crunchbase, — $48,5 млн.
Lightspeed также покупает американскую b2b-платформу для электронной коммерции NuORDER. По собственным данным, сервис обслуживает более 3000 брендов, а выручка компании за год, закончившийся 31 марта, составила свыше $20 млн (+30% год к году).
Сумма сделки — $425 млн, из которых $212,5 млн компания заплатит наличными и $212,5 млн акциями. Стороны также планируют закрыть её до конца сентября.
Сама Lightspeed основана в 2005 году, следует из данных Crunchbase. В 2020 году компания вышла на Нью-Йоркскую биржу, сейчас её капитализация составляет около $9,58 млрд. Штаб-квартира компании находится в Монреале, офисы — в США, Европе и Австралии.
Красавчик! В интервью Дудю показался очень смышлёным и адекватным. Только успехов ему!
Круто! Завидую белой завистью) Уже больше 10 лет с момента создания стартапа и он не канул в лету, как многие другие. Интересно теперь, что планирует со всем этим делать Lightspeed, в купе с покупкой NuORDER.
продаться Salesforce за $20 млрд.
Инвесторам Salesforce от Слака еще икается
Красава! Теперь не будет угрызений совести об упущенной возможности продажи компании, а даже наоборот:
"Хорошо, что тогда не продал!"
С виду такое стоит миллиард )
Правильный Мика
А чего не пять?
Он говорил, что его сервис конкурент Шопифай и должен стоить немногим меньше :)
он же говорил что не планирует продавать?
500кк баксов...мне кажется это бюджет всей родной Ульяновской области))
Справедливости ради, бюджет Ульяновской области в 2 раза больше, 1 млрд долл. примерно :)
Ему же там принадлежит не 100 %
У него 3 по размеру пакет после Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital
а где посмотреть распеделение долей
В предыдущей новости от мая 2020. Там сообщалось, что американские инвестфонды после выкупа долей у ранних инвесторов стали главными акционерами
Так, у меня магаз на эквиде. Интересно что изменится?
Ничего)
А чего продают-то? 🧐
а ты посмотри на соотношение выручки и цены проекта , сам бизнес еще не скоро в пряомм виде столько принесет - выгоднее щас в кеш выйти
Ребят подскажите ютуб канал или инсту с норм коучером, блогером или ментором, который вас реально мотивирует. Не инфо цигана. Спасибо!
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