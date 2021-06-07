Стартап из Ульяновска почти с $50 млн инвестиций помогает компаниям запустить онлайн-продажи.

3738 просмотров Слушать

Компания, которая разрабатывает облачные решения для бизнеса, покупает Ecwid. Предполагаемая сумма сделки — около $500 млн: $175 млн наличными и $325 млн акциями Lightspeed. Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2021 года после получения разрешения регуляторов.

Сейчас Ecwid обслуживает более 130 тысяч платящих клиентов в более чем 100 странах, говорится в сообщении Lightspeed. За год, закончившийся 31 марта 2021 года, компания получила более $20 млн выручки, рост на 50% год к году.

Ecwid основал ульяновец Руслан Фазлыев в 2009 году, сервис предлагает бизнесу набор инструментов для электронной коммерции и создания интернет-магазина. В 2020 году он привлёк $42 млн от фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital, а всего, по данным Crunchbase, — $48,5 млн.

Руслан Фазлыев

Lightspeed также покупает американскую b2b-платформу для электронной коммерции NuORDER. По собственным данным, сервис обслуживает более 3000 брендов, а выручка компании за год, закончившийся 31 марта, составила свыше $20 млн (+30% год к году).

Сумма сделки — $425 млн, из которых $212,5 млн компания заплатит наличными и $212,5 млн акциями. Стороны также планируют закрыть её до конца сентября.