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Сервисы
Таня Боброва

Lightspeed купит конструктор онлайн-магазинов Ecwid Руслана Фазлыева за $500 млн Статьи редакции

Стартап из Ульяновска почти с $50 млн инвестиций помогает компаниям запустить онлайн-продажи.

33 33 комментария
3738 просмотров

Компания, которая разрабатывает облачные решения для бизнеса, покупает Ecwid. Предполагаемая сумма сделки — около $500 млн: $175 млн наличными и $325 млн акциями Lightspeed. Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2021 года после получения разрешения регуляторов.

Сейчас Ecwid обслуживает более 130 тысяч платящих клиентов в более чем 100 странах, говорится в сообщении Lightspeed. За год, закончившийся 31 марта 2021 года, компания получила более $20 млн выручки, рост на 50% год к году.

Ecwid основал ульяновец Руслан Фазлыев в 2009 году, сервис предлагает бизнесу набор инструментов для электронной коммерции и создания интернет-магазина. В 2020 году он привлёк $42 млн от фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital, а всего, по данным Crunchbase, — $48,5 млн.

Руслан Фазлыев
«Сейчас все хотят запустить онлайн-магазин…
Стартап из Ульяновска привлёк $42 млн от американских фондов и теперь планирует покупать другие…
vc.ru

Lightspeed также покупает американскую b2b-платформу для электронной коммерции NuORDER. По собственным данным, сервис обслуживает более 3000 брендов, а выручка компании за год, закончившийся 31 марта, составила свыше $20 млн (+30% год к году).

Сумма сделки — $425 млн, из которых $212,5 млн компания заплатит наличными и $212,5 млн акциями. Стороны также планируют закрыть её до конца сентября.

Сама Lightspeed основана в 2005 году, следует из данных Crunchbase. В 2020 году компания вышла на Нью-Йоркскую биржу, сейчас её капитализация составляет около $9,58 млрд. Штаб-квартира компании находится в Монреале, офисы — в США, Европе и Австралии.

#новость #ecwid

33 33 комментария
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33 комментария
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Nick

22

Красавчик! В интервью Дудю показался очень смышлёным и адекватным. Только успехов ему!

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Алекс G

5

Отыгрался за xCard)

Ответить

Сергей Милосердов

1

Круто! Завидую белой завистью) Уже больше 10 лет с момента создания стартапа и он не канул в лету, как многие другие. Интересно теперь, что планирует со всем этим делать Lightspeed, в купе с покупкой NuORDER.

Ответить

Владимир Толстиков

Сергей
7

продаться Salesforce за $20 млрд.

Ответить

Вася Пражкин

Владимир
2

Инвесторам Salesforce от Слака еще икается

Ответить

Alex Black

Вася
0

Слака уже не 🍰 ???

Ответить

Антон Штадлер

Сергей
1

Перепродать шопифай

Ответить

Петя Иванов

3

Красава! Теперь не будет угрызений совести об упущенной возможности продажи компании, а даже наоборот:
"Хорошо, что тогда не продал!"

Ответить

Dim.im

1

С виду такое стоит миллиард )

Ответить

Правильный Мика

Dim.im
0

А чего не пять? 

Ответить

Антон Штадлер

Правильный
2

Он говорил, что его сервис конкурент Шопифай и должен стоить немногим меньше :)

Ответить

Правильный Мика

Антон
0

Говорить можно много чего. Рынок порешает сам

Ответить

Дима Бловер

1

круто!

Ответить

Егор Зотов

1

Поздравления!

Ответить

Яся Зайцев

0

он же говорил что не планирует продавать?

Ответить

John Carter

Яся
1

500 лям это 500 лям.

Ответить

Владимир Владимир

0

500кк баксов...мне кажется это бюджет всей родной Ульяновской области))

Ответить

Alex Ponomar

Владимир
1

Справедливости ради, бюджет Ульяновской области в 2 раза больше, 1 млрд долл. примерно :)

Ответить

Вася Пражкин

Владимир
0

Да что там говорить, можно всю область с жителями купить.

Ответить

Антон Штадлер

Владимир
0

Ему же там принадлежит не 100 %
У него 3 по размеру пакет после Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital

Ответить

Агнец невинный

Антон
0

а где посмотреть распеделение долей

Ответить

Антон Штадлер

Агнец
0

В предыдущей новости от мая 2020. Там сообщалось, что американские инвестфонды после выкупа долей у ранних инвесторов стали главными акционерами

Ответить

Break

0

Ждём!

Ответить

Konstantin Zhivenkoff

0

Огонь

Ответить

Роберт Мальсагов

0

Так, у меня магаз на эквиде. Интересно что изменится?

Ответить

Павел Дикарев

Роберт
0

Ничего)

Ответить

Роберт Мальсагов

Павел
0

Надеюсь, а то новая метла, вот это всё

Ответить

Алексей Волосач

0

Выручка 20 млн, продажа за 500 млн. Восхитительно 

Ответить

Alex Black

0

А чего продают-то? 🧐

Ответить

Агнец невинный

Alex
0

а ты посмотри на соотношение выручки  и цены проекта , сам бизнес еще не скоро в пряомм виде столько принесет - выгоднее щас в кеш выйти

Ответить

Евгений Че

0

Молодец!💪

Ответить

David Daniel

0

Ребят подскажите ютуб канал или инсту с норм коучером, блогером или ментором, который вас реально мотивирует. Не инфо цигана. Спасибо!

Ответить

Чит Чат

–1

Удивлся, что их купил на Сбер. Денег пожидились?

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